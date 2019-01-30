Он крут до Брюсселя?

Событие дня номер один – выдвижение президента Порошенко. Точнее, самовыдвижение Порошенко на партийном форуме, который должен был лишь сыграть роль красивого декора. Но декор оказался подпорченным.

Если вспомнить главное, связанное с этим форумом, то речь пойдет не о Порошенко, а о Кличко. О мэре Киева несколько дней писали, что президент хочет затянуть его к себе на "выдвиженческий" форум, тот сопротивлялся, но в итоге согласился.

И потому позавчера вечером просто анекдотом прозвучала новость о Кличко, который, не приходя в сознание после тяжелого выступления в Давосе, вместо Киева отправился в Австрию на клиническое обследование в связи с "обострением последствий старой травмы спины".

Но на этом анекдот не закончился, поскольку в итоге на съезде Кличко появился – в видеотрансляции, в которой ему таки пришлось высказать слова поддержки в адрес Порошенко. Можно только предположить, что ради такого видео больную спину лечили паяльником срочно прибывшие друзья президента.

Не меньше смеха вызвало название форума, которые выбрали для выдвижения президента в президенты – "От Крут до Брюсселя". Начиная с того, что битва под Крутами была поражением тех, с кем себя сравнивает Порошенко, заканчивая слоганами вроде "Он крут до Брюсселя".

Вообще, вдруг отодвинув на второй план томос, президент вдруг сделал главным лозунгом вступление в Евросоюз, куда Украина подаст заявку на вступление то ли в 2023-м, то ли в 2024 году. Правда, осталось непонятно одно: если мы так хотим в ЕС, то почему не подадим заявку прямо сейчас? А там пусть рассматривают, когда хотят – Турция вон полвека ходила в кандидатах, пока не надоело…

В целом же главная цель форума Порошенко, как и съезда Тимошенко, состояла в том, чтобы показать, какая мощная поддержка у президента. Именно для этого нужен был Кличко хотя бы в виде скайп-трансляции, для этого нужны были Гройсман и Луценко, которые в разное время держали дистанцию от Порошенко (а еще больше – друг от друга), и даже очень постаревший Ющенко (который готов на что угодно в пику Тимошенко).

Некоторых приглашенных лучше бы и не приглашать – вроде министра инфраструктуры Омеляна, чье изображение стало красной тряпкой для 4 миллионов заробитчан в России и их семей.

Но не менее важным было то, кого на форуме не было, – почти всего "Народного фронта" во главе с Аваковым и Яценюком. Это как раз и показало, что единства власти нет. И это было, наверное, важнее, чем присутствие всех остальных.

Бойко получил поддержку партии

Форум Блока Порошенко был не единственным глобальным политическим мероприятием дня. В этот же день прошел первый съезд "Оппозиционной платформы – За жизнь", который поддержал выдвижение Бойко кандидатом в президенты.

Причем на съезде с поддержкой кандидата и его программы выступали не только лидеры оппозиционной партии, но и представители общественных организаций – ветеранов Великой Отечественной войны, женщин, чернобыльцев и афганцев.

Выступления на съезде стали опровержением слухов о трениях, которые якобы существуют между лидерами "Оппозиционной платформы – За жизнь". И Рабинович, и Левочкин, и Медведчук публично поддержали выдвижение Бойко кандидатом в президенты.

Эффектным был финал съезда, закончившегося легендарной советской песней "Я люблю тебя, жизнь", которую исполнила девочка из прифронтовой Станицы Луганской.

Бойко, согласно последним соцопросам, входит в тройку-четверку рейтинга и сохраняет шансы на участие во втором туре. Но для этого он должен мобилизовать своего избирателя, которого собираются также откусить другие конкуренты на этом же поле - Евгений Мураев и Александр Вилкул.

Зачем Таруте и Симоненко выборы?

Активность на "юго-восточном" фланге вчера не исчерпывалась одним Бойко. Сначала Центризбирком зарегистрировал кандидатом в президенты бывшего донецкого губернатора Таруту, а потом документы туда же принес лидер компартии Симоненко.

Как и абсолютное большинство кандидатов, Тарута и Симоненко ни на что претендовать на этих выборах не могут.

Тарута уже несколько лет рекламирует свою партию "Основа", но она так и не смогла преодолеть рубежа статистической погрешности. Поэтому единственное разумное объяснение его желанию выбросить 2,5 млн гривен – это набрать 1% и с этим перед парламентскими выборами прийти в партию-фаворит от Юго-Востока, чтобы выторговать себе квоту в списке.

У Симоненко ситуация иная – ему нужно вернуть в легитимное поле свою Компартию. Эта цель вполне объяснима, но сложно сказать, насколько она осуществима при нынешней власти и действующем законе о декоммунизации. Если Симоненко удастся выдвинуться как кандидату от Компартии – это уже будет его успех. Если ему запретят выдвижение от КПУ – это тоже будет своего рода успех, через демонстрацию преследования властью политического движения, которое запрещают и потому боятся.

Одно ясно: идти на выборы самовыдвиженцем для Симоненко смысла нет – это будет его косвенной капитуляцией перед властью. Однако, как поступит Петр Николаевич, пока неизвестно.

Аваков и Гриценко: вместе против Порошенко?

Помимо Порошенко, Бойко и "нововыдвиженцев", вчера в новости попал кандидат от "Гражданской позиции" Гриценко. Он побывал на допросе в Главном следственном управлении Нацполиции и рассказал следователю, кого считает виновным в организации нападения на него в Одессе 28 ноября прошлого года.

Виновными Гриценко назвал целую "преступную группу", в которую входят ни много ни мало начальник личной охраны президента генерал Федоров, зампред СБУ генерал Кононенко и глава СБУ в Одесской области генерал Довженко. По словам кандидата в президенты, именно они организовали нападение бандитов и руководили ими, а теперь "скрывают их от задержания Нацполицией".

20 лет назад подобные заявления вызвали бы скандал высшего уровня и расследование на уровне Верховной Рады, даже если бы их высказал кто-то неудобный власти. Сегодня даже "преступной группой" генералов, приближенных к президенту, добиться резонанса нельзя. Даже в том случае, если у Гриценко действительно есть доказательства на названных топ-военных.

Однако было в комментарии лидера "Гражданской позиции" то, что стоит внимания, даже если у него реального компромата нет. Это последний абзац, написанный как бы постскриптумом: "Имел также разговор с министром Арсеном Аваковым. Договорились о взаимодействии с целью 1) разоблачения и блокировки "сеток" по скупке голосов и 2) противодействия силовым провокациям во время выборов".

В этом абзаце – главное для сегодняшнего дня. Кандидат Гриценко обвиняет окружение президента в преступлении. Министр внутренних дел Аваков не поддерживает кандидата Гриценко. Но министр беседует с кандидатом, обвиняющим президента, и договаривается с ним о "взаимодействии".

Впервые за всю историю независимой Украины сложилась ситуация, когда МВД не поддерживает главного кандидата власти на президентских выборах. Аваков уже публично демонстрирует не только нежелание сотрудничать с Порошенко, но и готовность работать против него. Учитывая роль МВД в процессе выборов, это можно назвать главной неудачей плана Порошенко на 31 марта.

Украинской власти не нужен "Минск-3"?

Министр иностранных дел Климкин жестко раскритиковал новый план ОБСЕ по урегулированию конфликта на Донбассе, озвученный ее спецпредставителем в Минской группе Сайдиком. Вплоть до таких недипломатических выражений как "те же яйца, только в профиль". Под "теми же яйцами" министр, очевидно, имеет в виду первые и вторые Минские соглашения.

Другого отношения от представителя нынешней власти к договоренностям по Донбассу ожидать и не стоило. Порошенко и компании вовсе не к чему какие-то новые инициативы.

Им вполне комфортно в ситуации, когда для внутреннего пользования Минские соглашения, одобренные президентом, самим же президентом не только не выполняются, но даже и не упоминаются. Упоминаются они только в разговорах с западными лидерами и только для того, чтобы рассказать о невыполнении их Россией.

Президент, который в предвыборном лозунге первым номером ставит армию, априори не может хотеть мира. Несмотря на все обещания, данные в Минске в 2014 и 2015 годах. Несмотря на то, что именно мира дипломатическим путем хотят три четверти граждан его страны.

А это значит, что Украина – просто не его страна. И на выборах она должна это показать.