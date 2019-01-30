Президент Петр Порошенко наконец публично объявил о планах снова баллотироваться на пост главы государства. На форуме в Киеве “От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем” он заявил, что им движет “чувство глубокой ответственности перед страной, современниками, перед прошлыми и будущими поколениями”, а цель - “гарантировать неотвратимость” интеграции в Европейский союз (ЕС) и НАТО и “необратимость нашей независимости”.

По мнению Порошенко, страна стоит перед выбором: либо его переизбрание, либо “Путин”, и, более того, эта альтернатива в виде слогана, похоже, станет ключевой в его кампании. В придачу идут очередные обещания прорыва в экономике в течение следующего срока.

Правда, съезд показал, что параллельно команда президента консолидирует админресурс. И еще одной ставкой будет незаконные технологии работы с электоратом, о чем все громче говорят.

В перспективах Порошенко на выборах разбиралась "Страна".

Группы поддержки

Порошенко таки идет в президенты, о чем он сам заявил на форуме в киевском Международном выставочном центре (кстати, любимом дворце съездов Партии регионов). Но его не выдвинула партия “Блок Петра Порошенко” (БПП), почетным председателем которой он является. Гарант избрал путь самовыдвижения. Объяснений тут несколько.

По мнению политтехнолога Андрея Золотарева, Порошенко не хочет ассоциироваться с конкретным партийным брендом, надеясь “представить себя президентом всех украинцев”.

Но и в самой БПП ситуация сложная. Формальным главой партии остается мэр Киева Виталий Кличко, хотя от политсилы он старательно дистанцируется.

Накануне форума стало известно, что киевского градоначальника там не будет якобы из-за рецидива старой травмы спины и последовавшей госпитализации в австрийской клинике. Многие увидели в этом нежелание Кличко поддерживать гаранта на выборах, и на этот счет в соцсетях было много шуток. В итоге мэра все-таки “раскрутили” на видео поддержки, в котором он уточняет, что кандидат Порошенко пообещал “реализацию закона о столице” - давняя цель команды Кличко.

“Мэр явно хотел избежать этой участи. УДАР, который он собирается возрождать, самостоятельно пойдет на парламентские выборы. Зачем ему “светиться” рядом с Порошенко? Но, видимо, ему позвонили из АП и сказали, ты, что, Виталий Владимирович, рамсы попутал? Впрочем, он отделался малой кровью”, - говорит собеседник, знающий Кличко по фракции УДАР в парламенте прошлого созыва.

Зато пришли премьер-министр Владимир Гройсман, генеральный прокурор Юрий Луценко - оба выдвиженцы БПП, а также председатель парламента Андрей Парубий и многие народные депутаты из президентского именного блока.

Кроме спикера из второй колонны власти - партии “Народный фронт” (НФ) был еще секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Если он уже давно вошел в президентский лагерь, то появление на мероприятии Парубия, к тому же выступившего с речью, означает, что он последовал тому же примеру (в отличие от министра внутренних дел Арсена Авакова и главы партии НФ Арсения Яценюка, но о них поговорим ниже).

А еще были руководители областей, лояльные мэры городов, например, городской голова Днепра Борис Филатов, чье выступление было сплошным дифирамбом Порошенко...

“Слишком много [на мероприятии] чиновников, которые участвуют в неправомерной предвыборной агитации, ведь согласно законодательству не имеют на это права... Но кто на это сейчас обращает внимание на подобные, так сказать, мелочи... Все ж свои и всюду”, - дала оценку экс-замглавы Администрации президента, председатель правления общественного объединения “За демократию через право” Марина Ставнийчук на своей странице в Фейсбуке.

А Юрий Луценко в ответ на прямой вопрос журналиста как его прямая агитация и призывы голосовать за Порошенко соотносится с запретом для работников прокуратуры участвовать в предвыборной агитации ответил просто: "Я в отпуске".

Форум действительно помог Порошенко продемонстрировать, несмотря на казус Кличко, целостность своей команды (и даже ее пополнение, как говорит пример Парубия). Возможно, это единственный возможный для них сценарий.

“Тут вопрос не веры - деваться им некуда”, - комментирует политтехнолог Андрей Золотарев.

Гройсман, по слухам, так и не смог договорится с Тимошенко о гарантиях своего будущего после ее возможной победы на выборах, а потому вынужден был замириться с Порошенко (с которым у него в последние годы был вялотекущий конфликт). Первым индикатором этого стало неожиданное решение правительство о выплате монетизированных субсидий наличными (что многими было воспринято как попытка прямого подкупа избирателей).

Впрочем, источник "Страны" в правительстве считает, что преувеличивать значение публичной поддержки со стороны чиновников действующего президента не стоит. "Сейчас все понимают, что шансы Порошенко переизбраться на второй срок не очень высокие. Но он еще минимум три месяца - до инаугурации нового главы государства - будет президентом. А для любого чиновника главное - возможность решать вопросы. Вот они и меняют свою лояльность на решение каких-то важных для себя вопросов за эти два-три месяца. Но говорить, что кто-то будет активно работать на победу Порошенко - не приходится. На свой карман при помощи Порошенко - да. Это будет. Но на выборах никто за него рвать не будет", - говорит источник.

В целом, говорить о широкой политической и общественной поддержки президента не приходится, отмечает политолог Руслан Бортник. Во-первых, от второй партии власти НФ так и не пришли ее глава экс-премьер Арсений Яценюк и влиятельный министр внутренних дел Арсен Аваков, чье министерство играет важную роль в обеспечении результата выборов. Слухи об их дрейфе в лагерь главного соперника президента Юлии Тимошенко получили еще одно подтверждение.

Во-вторых, не было главы Киевского патриархата Филарета, которому еще недавно Порошенко пел осанну за преданность идеи автокефалии, но который на днях благословил съезд Тимошенко. С другой стороны, присутствовал новоизбранный глава православной церкви в Украине Епифаний. В-третьих, из бывших президентов был только Виктор Ющенко, но не Леонид Кравчук (он участвовал в выдвижении Тимошенко) и не Леонид Кучма, а также отсутствовали высокопоставленные иностранные гости. Комментаторы и блогеры, традиционно отражающие позицию окружения президента Порошенко, явно не были им равноценной заменой.

Томос на втором плане

Еще один важный вывод по итогам форума: в предвыборной агитации Порошенко происходит смена приоритетов. Тема томоса об автокефалии сменяется очередными обещаниями реформ в экономике. Политтехнолог Золотарев считает, что штаб президента был вынужден пойти на это, так как так называемый томос-тур (поездки Порошенко по регионам с копией церковной грамоты) не принес значительного прироста его рейтинга. Эксперт Бортник вообще прогнозирует, что турне свернут.

“Судя по всему, в команде Порошенко надеялись, что первый цикл томос-тура даст признание иерусалимского патриарха президентского проекта Православной церкви в Украине. Но не вышло и дальше продолжать турне нет смысла”, - говорит Бортник, который занимается, в том числе, церковной проблематикой.

И Порошенко как-то нужно отвечать на критику оппонентов в свой адрес насчет состояния дел в экономике. Попытки отстраниться, переведя ответственность на Гройсмана, очевидно не воспринимаются обществом.

Поэтому Порошенко обещает стратегические меры.

“Ответственная экономическая стратегия диктует нам необходимость четко определить приоритеты и сделать акцент на тех секторах экономики, где мы можем выйти на лидерские позиции. Они станут точками прорыва, которые подтолкнут нас вперед. Они принесут деньги для того, чтобы обеспечить ощутимое повышение уровня жизни людей. К таким секторам я отношу агромыщенный комплекс, ІТ, машиностроение, туризм, логистику”, - заявил президент в ходе форума, считая, что в эти сектора можно привлечь “миллиарды долларов инвестиций”.

Политолог Бортник отмечает, что при этом Порошенко избегает конкретики, чтобы не было вопросов в случае невыполнения обещаний. “Порошенко больше не обещает мира за две недели и зарплат военным в одну тысячу грн в день”, - комментирует эксперт.

Впрочем, один четкий прогноз гарант дает на свой второй возможный президентский срок. “В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. Ничуть не сомневаюсь, что мы получим и начнем выполнять план действий относительно членства в НАТО”, - заявил Порошенко.

По его мнению, полноценное членство Украины в этих альянсах нужно не только ей самой, но и “точно” ЕС и НАТО.

Очевидно, что в ближайшее время в парламенте стоит ожидать голосования за внесение изменений в Конституцию насчет цели вступить в оба блока.

“Вопрос в том, готовы ли сами Евросоюз и НАТО принять Украину. На данный момент точно нет. И сомнительно, что даже за пять следующих лет Украина - если сохранятся нынешние порядки в политике - построит независимую юстицию и поведет настоящую борьбу с коррупцией, чтобы в ЕС задумались о принятии Украины. У НАТО - свои требования, выполнением которых, кстати, может заняться любой президент. Но главное - страны с территориальными проблемами, согласно уставу НАТО, не могут быть членами альянса. Не думаю, что за пять лет мы решим вопросы Донбасса и Крыма”, - говорит политолог Анатолий Октисюк.

Таким образом ЕС и НАТО станут, помимо своей воли и участия, лишь пиар-фишками кампании президента.

Но, несмотря на все попытки расширить набор тезисов кампании, основной из них остается неизменный и на форуме, пожалуй, впервые был сформулирован официально: "Если не Порошенко, то Путин".

Впрочем, эффективность его сомнительна. Если бы на выборах действующему президенту противостояли бы исключительно кандидаты от юго-востока вроде Юрия Бойко, выступающие за примирение с Россией, то это еще могло бы как-то сработать. Но в числе основных конкурентов Порошенко не только Бойко, но и Тимошенко, и Гриценко, которые в своей риторики в отношении войны и Москвы мало отличаются от Порошенко и явно не воспринимается народом "агентами Путина". Тем более у них, в отличие от президента, не было Липецкой фабрики, которая платила налоги в российский бюджет уже после начала войны.

Надежда на сетки

В общем, не факт, что новые и старые лозунги Порошенко помогут сократить разрыв с главным конкурентом Тимошенко, ведь она тоже обещает подъем экономики и позападный курс. Политтехнолог Руслан Бортник считает, что ситуация вынуждает команду Порошенко играть нечестно.

“Мы видим в президентском исполнении эдакий план “Анаконда”. Это когда оппонентов административно, финансово и медийно душат плюс играют на снижение явки избирателей и скупают их голоса. Явку снизить очень важно, электорату говорят, что выбора нет, несмотря на 50 желающих баллотироваться. А сами надеются выехать за счет админсресурса”, - объясняет политолог Бортник.

Политтехнолог Золотарев напоминает о слухах о постройке в областях агитационных сеток, что на самом деле - технология на выборах, направленная на скупку голосов (подробнее об этом "Страна" писала здесь).

Однако Бортник не верит, что даже такие методы помогут. “Думаю, реально задача о победе уже не ставится перед командой президента. Главное - получить достойный результат, который позволит вести переговоры с Тимошенко или Владимиром Зеленским”, - комментирует.

Однако источник в провластной фракции, вхожий на Банковую, напротив, уверяет “Страну”, что вопрос выхода во второй тур команда Порошенко “уже решила”. “При той концентрации админресурса и применяемых технологиях можно говорить об этом уверенно”, - заявил он.

В тоже время один из представителей окружения главы МВД Арсена Авакова, говорит, что у Порошенко нет монопольного влияния на админресурс.

"Аваков уже дал прямую команду ломать сетки, которые будут скупать голоса для Порошенко. А без "крыши" полиции их запустить будет очень трудно. Точнее - невозможно. Мэры городов на словах сейчас за Порошенко, но на деле будут работать больше на других кандидатов, с которыми они уже договариваются об участии в выборах в Раду осенью 2019 года. Так что все административно-предвыборные построения Порошенко - это песочный замок, который разрушится 31 марта", - говорит источник.

О том, как Порошенко будет строить свою предвыборную кампанию также можно посмотреть в блоге "Ясно.Понятно" Олеси Медведевой.