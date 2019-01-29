Вакарчук отказался от выборов

В то время как с документами в Центризбирком спешат все, кому не лень, только два человека, имея хоть какие-то основания на это, от участия в выборах отказались. На прошлой неделе – Кличко, вчера – Вакарчук. "В деле" от лидера "Океана Эльзы" не стало заявкой на фамилию в бюллетене.

В принципе, это вызывает уважение. Особенно в контексте того, что когда-то Вакарчук добровольно сдал мандат народного депутата. Однако на самом деле сложно сказать, чего больше в этом решении – принципиальности или трезвого расчета. Ведь в последние месяцы было понятно, что выход во второй тур певцу не светит, и единственная для него возможность "сорвать банк" – это стать спойлером против Зеленского и Гриценко. Но, к чести Вакарчука, на это он не пошел, став антиподом нардепу Тимошенко, входившему в "Народный фронт".

Правда, теперь упорно ходят слухи, что лидер "Океана Эльзы" сделает заявление о поддержке – причем чуть ли не о поддержке Порошенко. Однако такой сценарий (по крайней мере, в первом туре) нелеп.

Снятие одной кандидатуры в пользу другой имеет смысл, когда речь идет о пересекающемся электорате. То есть, если Вакарчук призовет голосовать за Гриценко, а не Садового (или наоборот), какая-то часть его потенциального электората этот призыв услышит. Если призовет (гипотетически) голосовать за Зеленского, услышит еще больше его сторонников, которые, впрочем, и без этого призыва будут за лидера "95 квартала".

Однако призыв Вакарчука в пользу Порошенко в первом туре уйдет в пустоту. Тот, кто выбирает "новое лицо", не будет голосовать за старое, да еще и находящееся у власти.

Другое дело – второй тур. Если будет выбор между Тимошенко и Порошенко (то есть, в глазах многих – выбор без выбора), заявления "моральных авторитетов" в пользу президента могут сыграть свою роль. Однако Порошенко туда еще нужно попасть – ведь отсутствие Вакарчука в бюллетене является хорошей помощью и Зеленскому, и Гриценко.

Порошенко без Блока Порошенко: президент выбирает "внеблоковый статус"

Сам Порошенко, кстати, все еще не выдвинулся, и вчера стало известно, что сделает это он как самовыдвиженец. Что вполне логично, но выглядит нелепо со стороны человека, имеющего собственный именной блок с самой большой парламентской фракцией. Однако реалии таковы, что привязка Порошенко к Блоку Порошенко только ухудшает его шансы.

Сейчас уже смешно вспоминать, но 3-4 года назад планы у Банковой были полностью противоположными. Политтехнологи Порошенко считали, что после неизбежного снижения президентского рейтинга имя главы государства в названии партии станет минусом, и потому хотели дистанциировать партию от президента, а не наоборот. Именно с этой целью в 2015 году было введено двойное название "БПП-Солидарность", которое потом должно было трансформироваться в просто "Солидарность".

Нынешняя же ситуация делает перспективы президентской команды в парламенте критическими. Даже если Порошенко выиграет свои выборы, у него не будет шансов выиграть парламентские с помощью собственной партии. Нужны будут многочисленные "Наши края", чтобы с их помощью и соорудить хоть что-то, к чему будут прилепляться мажоритарщики.

Но если Порошенко проиграет выборы, у него не останется вообще ничего. Мажоритарщики еще до парламентских выборов переметнутся к новому президенту, группа Кличко окончательно уйдет в самостоятельное плавание, прихватив наиболее шустрых пока еще соратников Порошенко. И "Солидарности" просто не будет смысла идти на выборы, потому что в ней некому будет проявлять солидарность.

Аваков вступает в игру

А пока официальные кандидаты регистрируются, в игру вступает неофициальный кандидат – министр внутренних дел Аваков. Вчера утром он назначил нового зама главы Нацполиции по оперативной работе Козловского, и новый зам оперативно, уже через пару часов, продемонстрировал, в чем его оперативная работа будет состоять.

Доклад Козловского был полностью посвящен теме готовящихся фальсификаций на выборах. При этом первая часть была "идеологически правильной", поскольку речь шла о фальсификациях, которые якобы готовятся на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму.

Однако речь идет не только о "российской диверсии". Главной возможностью для фальсификаций в МВД называют использование документов граждан, по тем или причинам живущих за границей. Причем, если о "крымско-донбасских" фальсификациях замглавы Нацполиции говорил абстрактно, то здесь привел конкретную цифру: 4 миллиона "заробитчан".

Важность именно этой темы подтвердил и министр, который заявил, что одной из ключевых опасностей фальсификации является "голосование на местах, в небольших населенных пунктах Западной Украины вместо лиц, которые сейчас работают за границей".

Характерно, что эта проблема известна далеко не первый год – еще в 2010-м о ней все знали, но никто не ставил вопрос о ее решении. Почему Аваков в этот раз решил обратить внимание на нее? Наиболее реальный ответ: потому, что именно Западная Украина сегодня является ведущей электоральной базой действующего президента.

По региональным замерам Львовская область единственная, где антирейтинг президента не самый высокий среди всех политиков. И именно в этих регионах Аваков хочет провести сверку списков избирателей со списками уехавших за границу. Если заявление министра будет претворено в жизнь, то будет устранена не просто самая известная фальсификация, а будет устранен один из серьезных источников наращивания рейтинга Порошенко. В случае победы Тимошенко Авакову это точно зачтется.

Есть ли будущее у Минска-3?

На смену "Минску-2" может прийти "Минск-3". Скорее всего, он будет называться иначе, но смысл нового плана мирного урегулирования на Донбассе будет именно таким, который закладывается в условный "третий Минск".

Автором нового плана выступил спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Сайдик. И этот план не отменяет все предыдущие договоренности, которые, по словам самого Сайдика, грешили только одним – неконкретностью. Задача нового предложения – внести конкретизацию в выполнение предыдущих планов.

В этот план внесены и все те пункты, которые раньше уже звучали, – миротворцы, выборы на неподконтрольных территориях Донбасса и амнистия. Плюс появились новые предложения – временная переходная администрация ООН на неподконтрольных территориях, которая и обеспечит проведение выборов.

А самое главное – это уход от анонимности участия Украины и России в принятии соглашений. По плану Сайдика, новые договоренности должны быть подписаны главами государств "нормандской четверки" (а не их полуполномочными представителями) и ратифицированы парламентами.

И в этом – главная сложность. Потому что невозможно представить нынешний украинский парламент накануне перевыборов, который проголосует за амнистию для сепаратистов. И потому все планы отложатся даже не до марта, а до декабря. Однако проголосовать за них все же придется, поскольку уход от анонимности будет подразумевать персональную ответственность каждого главы государства и каждого парламента. То есть именно то, чего в течение четырех с половиной лет избегал Порошенко.

Украинцы готовы отказаться от неподконтрольной части Донбасса?

Тем временем вчера были опубликованы результаты соцопроса по ситуации на Донбассе, показавшие, как сильно отличаются настроения общества и настроения власти. 73% наших граждан выступают за скорейшее окончание войны мирным путем, и это самая большая цифра в подобных опросах за все годы.

Но важна не только она: 59% не просто хотят окончания войны, но и готовы на мир любой ценой, вплоть до отказа от территории сепаратистских "республик". И это приговор всей той пропаганде "ура-патриотизма", которая ведется, начиная с апреля-мая 2014 года.

Еще три-четыре года назад невозможно было себе представить, что большинство украинцев будут готовы ради мира отказаться от территорий. Но сегодняшние настроения в обществе показывают не только банкротство политического курса власти, а и тот факт, что весной 2014 года война под видом антитеррористической операции была начата напрасно.

Сегодня большинство граждан готовы дать неподконтрольным территориям то, чего они в апреле 2014 года, в момент начала АТО, даже не хотели. То есть, если бы украинская власть в тот момент решилась на переустройство государства на началах экономической и гуманитарной автономии, не было бы ни пяти лет войны, ни десятков тысяч погибших и миллионов переселенцев.

Однако глупость в том, что, несмотря на настроения общества, власть по-прежнему живет собственными взглядами образца 2014 года и считает любые разговоры об автономии "государственной изменой" и "сепаратизмом". Несоответствие власти обществу бросается в глаза уже кричаще. И задача общества на 2019 год – устранить это несоответствие, избрав власть, которая будет отвечать его интересам.