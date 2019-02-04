В отечественной медицине затевается крупный передел. На рынке муссируется информация о готовящейся крупной сделке - якобы, медицинская сеть "Добробут" хочет приобрести контрольный пакет акций другой крупной клиники - "Борис".

Антимонопольный комитет заявил, что сейчас рассматривает дело о "готовящейся концентрации". Впрочем, предполагаемые покупатель и продавец эту информацию опровергли.

В совместном заявлении совладельцы "Добробута" и "Бориса" - Олег Калашников и Михаил Радуцкий - сообщили, что переговоры действительно идут, но речь вовсе не о продаже бизнеса, а о неком "совместном проекте по усилению позиций частной медицины в Украине".

Впрочем, это туманное пояснение лишь активизировало разного рода слухи. Интригу в это дело добавляет тот факт, что давним партнером совладельца "Добробута" Олега Калашникова является экс-глава Администрации президента Борис Ложкин. Его семье, якобы, принадлежит доля в сети "Люксоптика" Олега Калашникова (ее приписывают жене Ложкина Надежде Шаломовой). Эти связи позволяют экспертам предположить, что речь на самом деле идет о концентрации медицинского бизнеса в руках экс-главы Администрации президента. По другой версии, совладельца "Бориса" Михаила Радуцкого зовут в "семью" - ему, якобы, даже прочат кресло главы Минздрава.

"Страна" разбиралась, о чем на самом деле договариваются "Добробут" с "Борисом" и что вообще происходит на рынке частной медицины Украины.

Большая врачебная тайна

Если верить официальному сообщению Антимонопольного комитета, "распоряжением государственного уполномоченного от 4 января 2019 года № 02/7-р начато рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения компанией Satumco Limited (Лимассол, Кипр) доли в уставном капитале ООО Борис (Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества".

Если говорить проще - от АМКУ ждут обязательного в таких случаях разрешения на концентрацию контрольного пакета акций компании "Борис".

Кипрская Satumco Limited, которая фигурирует о официальном сообщении антимонопольщиков, - офшор, которому через инвестиционную компанию Concord Capital принадлежит медицинская сеть "Добробут". Другим совладельцем клиники и ее руководителем является харьковский бизнесмен Олег Калашников, которому приписывают давние бизнес-связи с бывшим главой Администрации президента Борисом Ложкиным (их общий бизнес-проект - национальная сеть офтальмологических салонов "Люксоптика").

За, на первый взгляд, невинным сообщением АМКУ, последовала чреда опровержений. Во-первых, от связей с "Добробутом" поспешил откреститься сам Ложкин. Во-вторых, участники планируемой сделки опровергли сам факт ее подготовки.

На сайтах "Добробута" и "Бориса" синхронно появилось следующее сообщение: "Действительно, на данный момент, наши компании, как игроки рынка частной медицины страны находятся в процессе переговоров. Речь идет о совместном проекте по усилению позиций частной медицины в Украине. Пока на повестке дня обсуждение протоколов и стандартов, которые используются в наших клиниках, а также сопоставление экспертизы по медицинским направлениям. Сейчас нашей основной задачей является разработка консолидированной позиции, которая позволит предоставить максимальный спектр медицинских услуг нашим пациентам".

Для неискушенного читателя - не понято ровным счетом ничего, помимо факта самих "переговоров".

А в профильной медицинской среде все чаще говорят, что готовится не столько покупка, сколько банальное поглощение "Бориса". "Есть подозрения, что "Борис" хотят отжать. Но Радуцкого, вроде, планируют оставить в деле. Ему, якобы, предлагают должность министра здравоохранения", - рассказал на условиях анонимности "Стране" источник на медрынке.

Эксперты также говорят о возможности "частичной продажи" - то есть, Радуцкому могут предложить заведомо низшую сумму, чем стоит "Борис" на самом деле. В СМИ фигурирует "экспертная оценка" бизнеса "Бориса" - $30 млн.

На самом деле, она явно занижена, - считает руководитель "Агентства медицинского маркетинга" и совладелец сети клиник "Доступный доктор" Юрий Чертков.

"Только брэнд "Бориса" как одной из старейший частных клиник Украины, стоит не менее 15 млн. долларов. Плюс там оборудования, минимум, на 20 млн. Есть еще недвижимость, автопарк, в конце-концов, обширная база пациентов. Так что реальная цена стартует от 40-50 млн. долларов, а может, и больше", - пояснил "Стране" Юрий Чертков.

Отжим по показаниям

Совладелец клиники "Борис" Михаил Радуцкий называет все пересуды по поводу сделки с "Добробутом", не более чем слухами.

"Это не поглощение, и не слияние - это совместный проект. На данном этапе мы приводим свои стандарты и медицинские технологии к общему знаменателю. А в АМКУ подали заявку как законопослушная компания. Пока больше ничего сказать не могу", - пояснил он "Стране".

При этом Радуцкий опроверг информацию о том, что его бизнесы пытаются отжать. "Поверьте мне, я бы с таким удовольствием отжался. Но никто не хочет. Нас не отжали в 2005 году и в 2014-м, а теперь и подавно нет смысла", - отшучивается Радуцкий.

"Это точно не отжим, мы бы знали, если бы готовилось что-то подобное. Остаются бизнес-интересы", - считает глава общественной организации "Национальный интерес Украины" Василий Апасов.

Теоретически можно предположить, что речь идет о создании новой крупной клиники-"монстра", - говорит заместитель председателя правления Украинского врачебного общества Константин Надутый.

Юрий Чертков добавил, что "Добробут" в последнее время развивается более чем активно. На сегодняшний день в ее активе - девять поликлиник со стационаром, центры "Добробут-Онкология", клинической неврологии, нейрореабилитации и восстановительной медицины, скорая помощь. "В сеть идут огромные инвестиции, причем, постоянно", - говорит Чертков.

По его словам, бизнесом на частной медицине сейчас интересуются многие бизнесмены, в том числе, связанные с действующими политиками. "Но если речь идет о готовности вкладывать от 10 миллионов долларов, то таких инвесторов в Украине не более десятка. Как правило, они остаются в тени, не светятся ни в соучредителях, ни в руководстве клиник", - рассказывает Чертков.

В случае с "Добробутом" следы опять-таки ведут к Борису Ложкину, который, по словам экспертов, инвестирует сам и подтягивает деньги других инвесторов. Причем, поговаривают, что "Добробут" далеко не единственный его проект.

По слухам, еще одним медицинским бизнес-партнером Ложкина является Валерий Девко. Он длительной время управлял государственным объединением "Политехмед", занимающимся госзакупками медицинской техники. Согласно данным агентства SMIDA, на данный момент Девко около 25% акций в частной компании схожего профиля - "Медтехника".

Порядка 15% акций этой фирмы числится за Сирой Йосифовной Шаломовой (вероятно, тещей Ложкина), 24,7% - за совладельцем "Добробута" Олегом Калашниковым и около 17% - за "Люксоптикой" (частью акций которой также владеет семья Ложкина).

В 2014 году жена Бориса Ложкина Надежда Шаломова возглавила благотворительный фонд Бориса Ложкина. Сфера его деятельности - как раз привлечение средств для закупок медицинской техники для детских лечебных учреждений. В разной время были поставки оборудования в Центр детской хирургии и кардиологии, институт педиатрии, акушерства и гинекологии и других.

В последнем, кстати, на входе в постинтенсивное отделение до сих пор висит памятная табличка об участии в создании отделения Бориса Ложкина. На самом деле медицинская благотворительность, подкрепленная доступом к бюджетным деньгам, связями и админресурсом может оказаться весьма выгодной, - рассказали "Стране" эксперты. На поставках медоборудования реально зарабатывать сотни миллионов гривен в год.

По слухам, "системные медицинские инвесторы" сейчас активно присматриваются к частной медицине, которой с начала медреформы разрешили принимать участие в освоении бюджетных средств.

"Борис" в этом плане - идеальный объект, так как имеет хорошую репутацию и широкую клиентскую базу. "Борису" сейчас самое время продаться, так как в дальнейшем, учитывая активность "Добробута", ему будет очень сложно с ним конкурировать", - уверен Юрий Чертков.

"Загоняют людей в частные клиники"

По оценкам Юрия Черткова, рынок частной медицины в Украине "весит" порядка 3 миллиардов долларов в год. И эта цифра будет только расти, ведь спрос на услуги негосударственных клиник постоянно растет.

"Тенденция прогнозируемая - Минздрав со своей реформой попросту загоняет украинцев в частные клиники. За примерами далеко ходить не нужно. Вот отменили выезды семейных врачей на дом и "Скорые" по "пустякам". Что сделает семья, у которой заболел ребенок и есть хоть какие-то сбережения? Вызовет частного врача и частную "Скорую", - говорит Василий Апасов.

Стоит отметить, что частные клиники самого разного масштаба в Украине в последнее время действительно открываются как грибы после дождя. И врачи, которым с недавних пор разрешили частную практику, считают, что этот бизнес более чем выгоден.

"Если врач, зарабатывающий в государственной клинике 6-7 тысяч гривен в месяц, найдет 40 тысяч долларов (а для многие докторов это не проблема, учитывая размеры "благодарностей" от пациентов - Прим. Ред.), то он может рассчитывать уже на 20-25 тысяч гривен в месяц даже на своем скромном по рыночным масштабам бизнесе", - говорит Юрий Чертков.

Большинство мелких клиник, по его словам, ориентируются на эконом-класс и предлагают консультацию врача по 250-300 грн. По сути, это сопоставимо с "благодарностью" врачу в госклиники, но при этом у частников нет очередей и более приятная атмосфера, что является аргументом для многих украинцев.

Дополнительным стимулом стало разрешение от государства подписывать декларации с семейными врачами-частниками. О своем участии в проекте с НСЗУ заявили не только врачи-ФОПы, но и некоторые крупные клиники, в том числе, "Борис".

По словам Михаила Радецкого, для них это действительно выгодно. Прежде всего - дополнительным потоком пациентов.

"70% людей, подписавших декларации с нашими семейными врачами, ранее к нам не ходили", - рассказал Радуцкий "Стране".

Сейчас в "Борисе" 4 семейных врача, с которыми можно подписать декларации, к каждому записалось примерно по 600 пациентов, то есть, всего 2,4 тысяч человек.

"Понятно, что 370 гривен в год (а именно столько государство выделяет на первичную медпомощь для украинцев) - для частника тариф невыгодный. Это заставляет сомневаться в искренности частного сектора. Он может работать с убытками лишь с одной целью - угробить коммунальные медучреждения, стать монополистами и уже затем диктовать государству и рядовым украинцам свои условия. Такое уже было, к примеру, в США, где в 50-х годах прошлого века картельный сговор клиник взвинтил тарифы на медуслуги. Точно есть какие-то кулуарные договоренности", - полагает Константин Надутый.

Все это может привести к разрушению и без того дышащей на ладан государственной медицинской инфраструктуры. "Людей загонят в частные клиники", - уверен Надутый.

Борис Радуцкий рассказал "Стране", что рентабельность частной медицины в Украине - порядка 17%. С учетом численности населения этот рынок может быть интересным не только отечественным, но и иностранным инвесторам.

"Но - только после внедрения страховой медицины. Как только она будет, за нашими клиниками выстроится очередь покупателей, как это в свое время было на банковском рынке", - считает Радуцкий.

Он рассчитывает, что страховую медицину в Украине начнут внедрять уже в 2020 году.

"Сейчас все зависит от итогов выборов и от того, кто придет к власти. Если нынешние медреформы будут продолжены, не исключено, что вскоре бесплатно лечиться в Украине вообще будет нельзя. А значит медицинский бизнес в Украине станет настоящим клондайком для инвесторов", - резюмировал Константин Надутый.