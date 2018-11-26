Хотя военное положение в Украине пока не введено, отечественная экономика уже реагирует на него полным ходом. С утра, 26 ноября, прямо с открытия межбанка начал расти курс доллара. Экономисты пугают, что на волне паники он может взлететь и до 40 грн. за доллар. На низком старте и продавцы товаров первой необходимости. Как только люди побегут скупать гречку и тушенку, они тут же перепишут ценники, прогнозирует глава Ассоциации торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

Уже пакуют чемоданы иностранные инвесторы. Им осталось избавиться от ОВГЗ, которых скупили на 6 млрд. грн. И их распродажа станет дополнительным ударом по курсу гривны. Украинский бизнес стал заложником ситуации, причем, не только в переносном, но и в прямом смысле. Появилась информация, что за границей поставщики арестовывают уже груженые авто, требуя от украинских партнеров полной предоплаты за товар.

В такой ситуации все мирные планы по росту ВВП на 3% и инфляции в 7,4%, заложенные в недавно принятый бюджет-2019, рискуют оказаться под большим вопросом. Как, впрочем, и сам бюджет, который уже в ближайшее время могут переписать, увеличив расходы на армию и еще больше урезав на медицину, образование и социалку.

"Страна" разбиралась, как будет жить Украина в условиях военного положения и что будет с долларом, ценами, кредитом МВФ и отечественной экономикой

Доллар уже растет на панике

Одним из первых на угрозу военного положения может отреагировать валютный рынок. Правда, в Нацбанке поспешили успокоить: мол, банковской системе ничего не грозит. "Решения, которые будут приняты, никоим образом не повлияют на работу банковской системы. Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме. Решение не повлияют на работу банков", - сказал председатель НБУ Яков Смолий на заседании СНБО.

Впрочем, открытие межбанка в понедельник, 26 ноября, заставило усомниться в том, что валютной лихорадки удастся избежать. Уже с утра курс доллара подскочил сразу на 11 копеек - до 27,8-27,85 грн. за доллар, а после старта торгов котировки успели подняться еще на 10 копеек - до 27,89-27,95 грн. за доллар, - сообщает UBR со ссылкой на начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрия Гриненко.

Эксперт также сообщил, что экспортеры не торопятся продавать валютную выручку. И хотя официально казначеи поясняют скачок курса ожиданиями по новым выплатам по НДС (на эту неделю должен прийтись пик платежей), в неофициальных беседах они признают, что главным фактором стало все же ожидаемое введение военного положения, сообщает UBR.

Экс-корпоративный секретарь Приватбанка Виктория Страхова уверена - при первых же проявлениях паники (а они, собственно, уже есть - Прим.Ред.) - доллар пойдет вверх.

"НБУ будет пытаться удержать курс либо сжиганием золотовалютных резервов, либо административными методами. В частности, Нацбанк может увеличить норму продажи валютной выручки, ограничить платежи в валюте, удлинить период удовлетворения заявки на покупку валюту и т.п.", - говорит Страхова.

Впрочем, паника уже налицо. В киевских обменниках и на черном рынке доллар продают по 28,10-28,30 грн., буквально за пару часов курс взлетел на 10-15 копеек и продолжает расти.

Пока Нацбанк не предпринимает никаких мер, чтобы потушить начинающийся пожар на валютном рынке. НБУ не объявил даже валютного аукциона, что делает и при менее веских причинах, грозящих обвалить гривну. На ближайшее время назначено экстренное совещание в Нацбанке с участием глав финучреждений. Эксперты ожидают, что именно там банкиры получат дальнейшие ц/у как действовать в этой ситуации.

Аналитики пока не могут точно спрогнозировать, до каких отметок может взлететь курс. "Очевидно, что в ближайшую неделю будет доминировать спрос на доллар. Важно также обратить внимание на позицию Нацбанка: никто не собирается в связи с военным положением вводить никаких ограничений в финансовой системе", - пояснил "Стране" экономист Андрей Блинов.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что курс доллара может вырасти очень сильно - в любом случае это будут не копейки, а гривны на каждом долларе.

"Военное положение для валютного рынка - сродни дефолту. Несмотря на все заявления НБУ, паника неизбежна. Наученные горьким опытом, украинцы при первых же проявлениях нестабильности бегут скупать доллары и забирать депозиты из банков. В такой ситуации страшилки о долларе по 35 и даже 40 грн. уже не выглядят фантастическими", - говорит эксперт.

По словам Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко, с 10-15 декабря доллар и так пошел бы вверх - как это традиционно случается из года в год в преддверии новогодних праздников. Но в нынешней ситуации девальвация стартовала уже сегодня и может оказаться намного большей, чем ожидалось ранее.

"Если у нас был шанс встретить новый год с долларом по 28,5-28,6 грн., то теперь уже понятно, что уже в ближайшие дни он подскочит до 29 грн., а затем, возможно, и выйдет за эти рамки. Это ускорит инфляцию в январе", - прогнозирует эксперт.

Гречка, таблетки и бензин

Впрочем, товары массового спроса рискуют резко подорожать еще в этом году. Ожидая худшего, импортеры, по информации "Страны", уже начали пересчитывать цены. Пока ориентируются на курс 30-31 грн. за доллар. Но могут и повысить планку.

Дорошенко не исключает, что начнут переписывать ценники и магазины. Особенно, если на волне паники украинцы кинуться делать НЗ, сметая с полок продукты.

"Насторожило, что уже сегодня в Киеве стало заметно больше военных. Это может усилить панические настроения, и люди побегут делать запасы. Как, к примеру, во времена Майдана, когда был объявлен запрет на въезд в столицу грузового транспорта. Тогда за пару дней сети продали месячные запасы продуктов. Понятно, что в такой ситуации соблазн для торговцев повысить цены очень велик", - пояснил Дорошенко.

Могут подорожать, в первую очередь, крупы, сахар, картофель, консервы и прочее.

Эксперты не исключают ажиотажного спроса и на ряд других товаров. В частности, украинцы могут кинуться скупать бензин, так как знают, что при росте доллара ценники на АЗС также увеличиваются. Так что попытку заработать пару гривен на панике наверняка предпримут и некоторые заправки.

Есть риск, что подорожают также лекарства. Тут сработает несколько факторов.

Во-первых, фармацевтический рынок крайне зависим от валютного курса, и импортеры лекарств первыми закладывают в прайсы девальвационные риски.

Во-вторых, сейчас в самом разгаре традиционный сезон простуд, и спрос на медикаменты и так повышен.

Ну и в-третьих, лекарства - это как раз тот товар, без которого в представлении украинцев, не обходится ни один НЗ.

По оценкам экспертов, уже в ближайшие дни аптеки могут повысить цены на самые ходовые препараты (антибиотики, антисептики, противовирусные), как минимум, на 10%.

Кредит МВФ и риск дефолта

Украинцы в соцсетях сейчас живо обсуждают вопрос, что в условиях военного положения будет с кредитом МВФ - получит ли его Украина?

На первый взгляд, поводов для беспокойства нет. В киевском офисе Фонда 25 ноября сообщили, что нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в условиях военного положения.

"Украинские новости" приводят пояснение киевского офиса МВФ, в котором говорится, что фонд уже сотрудничал с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности. "Для фонда важно, чтобы в стране существовал план реформ и чтобы действия власти способствовали его реализации", - заверили банкиры.

Андрей Блинов пояснил, что не существует прямого запрета в нормативных документах МВФ на кредитование государств, где введено военное положение. "Очевидно, программа на $3,9 млрд начнется после изучения закона о бюджете-2019", - отметил он.

"По кредиту МВФ прямого запрета я не вижу. Есть ограничение, что средства не могут использованы в целях, противоречащих целям МВФ. Война таковой точно не является. Именно поэтому нам уже давали помощь в условиях АТО. Но МВФ явно еще подумает - а делать ли это", - считает Виктория Страхова.

В то же время Александр Охрименко допускает, что кредита может и не быть. "Не исключено, что его и так бы не было до выборов. И власти это знали, поэтому спокойно приняли решение о военном положении", - предложил он.

"Хочу обратить внимание на очень хитрую формулировку киевского офиса МВФ. Там сказали, что уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались "военные конфликты". Но о военном положении - ни слова. А военный конфликт у нас и так уже идет, только называется он ООС. Не уверен, что МВФ так уж безболезненно воспримет военное положение в Украине. А так как новая кредитная программа еще не вступила в силу, ее, возможно заменят другой - у Фонда есть специальные суррогатные программы с более жесткими требованиями. И сумма может оказаться не 5-6 млрд., а всего 1-2 млрд. долларов", - отметил экономист Алексей Кущ.

При этом, по его мнению, по мере того, как тают надежды на кредит МВФ, растет риск дефолта. "Если к военному положению присоединится еще и политический кризис, дефолт станет практически неизбежным. Тем более, что в следующем году нам нужно выплатить по внешним и внутренним заимствованиям 400 млрд гривен, а это треть бюджета", - говорит Кущ.

Бегство инвесторов и удар по бизнесу

Первое, что грозит стране, в которой объявлено военное положение - массовый отток иностранных инвестиций. "Внешние инвесторы, очевидно возьмут паузу - их такие события пугают, даже если за ними ничего не стоит", - отметил руководитель отдела исследований компании Concorde Capital Александр Паращий.

"Инвесторы не приходят в случаях введения военного положения. Страх становится их основным поведенческим определителем. Следовательно, никаких прогнозных 2 млрд. долларов (что и без того было в 5 раз меньше наших исторических минимумов) в виде прямых иностранных инвестиций у нас не будет", - добавил Олег Устенко.

По мнению Куща, иностранные инвесторы сейчас начнут массово выводить деньги из Украины, в том числе, распродавать ОВГЗ, которых они набрали на 5-6 млрд. грн. И это тоже может ударить по курсу доллара.

Котировки еврооблигаций Украины уже резко упали в цене. Утром в понедельник стоимость евробондов Украина-32 снизилась на 1,295% - до 80,043% номинала, Украина-24 - на 1,177%, до 90,158% номинала, Украина-25 - на 1,158%, до 88,427% номинала.

Обвалились и акции украинских компаний, которые торгуются на зарубежных биржах. Так, акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже (LSE) уже в течение первых 20 минут торгов упали на 2,14%. Акции МХП Юрия Косюка тоже падают - минул 0,94% сразу же после открытия. Акции "Кернела" Андрея Веревского упали на Варшавской фондовой бирже на 1,44%.

Есть последствия и по отдельным отраслям.

Как написал на своей странице в Facebook эксперт энергорынка Юрий Корольчук, только появление информации о военном положении привело к приостановке переговоров об участии европейских партнеров в управлении ГТС Украины после 2019 года. Если военное положение будет введено хоть на 30, хоть на 60 дней - это значит, по предварительной информации, что восстановление активной фазы отбора партнеров отодвинется на лето - осень 2019 года. Это будет означать провал подготовки нового транзитного договора. И Украину "подвесят" как европейские партнеры, так и Россия", - пишет он. Кроме того, эксперт обращает внимание на угрозу возникновения дефицита электроэнергии, что может спровоцировать остановку поставок угля из России. Что будет с автомобильным топливом, в том числе, дизелем, на котором "марширует" армейская техника, и 60% которого к нам также завозят из РФ - вопрос риторический.

"Первый пример пользы от военного положения, которое ещё даже не ввели. Знакомому поляки, с которыми работали несколько лет без эксцессов, вчера загрузили машину товаром, а с утра отобрали у водителя документы и не выпускают фуру с территории завода без стопроцентной предоплаты (стандартно до сегодня два года уже работали с возможностью месячной отсрочки платежей - реально несколько дней: пауза из-за процедур по покупке валюты в Украине после получения оригиналов документов и т.п, стандарт). Директриса польского завода так и говорит: "У вас военное положение, вы не заплатите". В настоящий момент знаю о двух таких "заложниках" ВП. Ситуация, конечно, разрешится, но совет тем, кто уверяет, что введение ВП "ни на что не влияет" - не спешите с выводами", - написал на своей странице в Facebook шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий.

"Украинский бизнес, скорее всего, поставил все дела на паузу, как минимум, на 60 дней - до прояснения ситуации", - считает Охрименко.

Алексей Кущ не исключает, что отечественные предприниматели уже в ближайшее время попытаются по максимуму вывести деньги из страны.

"В отличие от иностранных инвесторов, они реагируют не только на нынешнюю ситуацию, но и строят прогнозы, а те неутешительные. Бизнес прекрасно понимает, что военное положение - это инструмент слива выборов, а, значит, мягкий сценарий смены власти в марте 2019 года может перерасти в куда более жесткий. А в этом случае надежнее держать свои деньги подальше от родины", - подытожил он.

13 угроз Украине от военного положения

Исполнительный директор Международного Фонд Блейзера Олег Устенко подробно разложил по полочкам, чем конкретно грозит Украине введение военного положения.

"1. Украина вынуждена рассчитываться по своим государственным долгам, в том числе внешним.

2. Пиковые нагрузки по выплатам приходятся на 2019 год.

3. Без обеспечения внешнего финансирования финансовая стабильность в стране вероятнее всего будет нарушена.

4. Введение военного положения означает дополнительную концентрацию всех существующих в стране финансовых и нефинансовых ресурсов на программах защиты страны. Абсолютно логично - "что толку говорить о необходимости покупки нового дивана в дом, который уже начал гореть. Есть дела более приоритетные - гасить пожар!"

5. Логично было бы ожидать пересмотра государственного бюджета. Причем пересмотр должен пройти как по статьям доходной части, так и расходной. Идея одна - "все для нужд фронта". Родина в опасности. Выкачать из окровавленной экономики необходимо будет по максимуму. И оборона также должна получить максимум. Гораздо больше, чем то, что сейчас заложено в проект государственного бюджета на 2019 год - в районе 5% ВВП на сектор безопасности и обороны. Тот бюджет "ночного бдения", который с таким скрипом принимался ночью на прошлой неделе становится бесполезным. Концепция бюджета должна быть изменена кардинально. Он прекратит быть бюджетом оптимизации, как того хотело правительство Гройсмана, и того который должен был бы обеспечить наше сотрудничество с МВФ и стать военным бюджетом.

6. Если находиться в логике все для фронта, то естественно ожидать сокращения всех программ направленных на необоронные цели - медицину, образование, увеличение пенсий, минимальных зарплат и т.д.

7. Логично ожидать, что новый оборонный бюджет с высокой долей вероятности не удовлетворит международные финансовые институции. Без закачки валюты по статье международные кредиты финансовая стабильность рискует быть нарушена. Украина должна будет пойти на заморозку выплат по всем имеющимся внешним обязательствам. Страна столкнётся с форс-мажором - военных действий.

8. НБУ должен будет поступиться частью своей независимости - как минимум на период военных действий.

9. Заимствования на внешних рынках капитала, которые и на позапрошлой неделе были невероятно дорогими (о чем я писал и говорил на прошлой неделе) станут вообще невозможными.

10. Плановый и выстраданный дефицит бюджета в 2% ВВП, в условиях военного положения либо придётся вообще убрать, либо фондировать за счет внутренних заимствований. Внутренние заимствования вряд ли сработают. Попробовать можно, но эффект будет близок к нулю. Поэтому придётся сокращать невоенные расходы.

11. Инвесторы не приходят в случаях введения военного положения. Страх - становится их основным поведенческим определителем. Следовательно, никаких прогнозных 2 млрд. долларов (что и без того было в 5 раз меньше наших исторических минимумов) в виде прямых иностранных инвестиций не будет.

12. Давление на миграционные потоки еще больше возрастет, что поставит в еще более сложную ситуацию пенсионный фонд и бюджет в целом.

13. Структура ВВП начнет резко меняться в сторону милитаризации. После окончания военного положения потребуются огромные ресурсы для реколибровки на мирную жизнь", - написал экономист.

Фото: facebook.com/oleg.ustenko