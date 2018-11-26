Военное положение на 60 дней предложил ввести президенту Совет национальной безопасности и обороны, который ровно в полночь 26 ноября собрался из-за ситуации в Азовском море с украинскими буксиром "Яни Капу" и малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь", которые следовали из Одессы в Мариуполь, возле Керченского пролива.

Группу ВМС Украины не пропустили в Азовское море. Вечером российские корабли атаковали украинские, которые возвращались в Одессу. По последним данным, ранены шестеро моряков, катера утратили ход. Вместе с буксиром их захватили и буксируют в Россию.

Президент Петр Порошенко поддержал решение СНБО и призвал депутатов уже в понедельник собраться на срочное заседание Верховной Рады и рассмотреть этот вопрос.

"Страна" отвечает на главные вопросы, что предусматривает закон о правовом режим военного положения и чем оно может обернуться для жителей Украины, если такое решение будет принято.

1. Что такое военное положение?

Военное положение - это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

2. Какая процедура его введения?

Процедура введения военного положения проходит в 4 шага. Сначала Совет национальной безопасности и обороны готовит и подает президенту Петру Порошенко предложение ввести военное положение по всей Украине или на части ее территории. Именно такое решение было принято в ночь на 26 ноября.

Второй шаг – когда Администрация президента оформляет решение в виде указа главы государства, а президент подписывает этот нормативный акт. Президент должен обосновать перед Верховной Радой необходимость введения военного положения на всей территории Украины или в конкретных областях.

Третий шаг - депутаты Верховной Рады в течение 48 часов на своем заседании утверждают указ президента (для этого требуется стандартное количество в виде минимум 226 голосов). То есть, собраться они могут как в понедельник, так и во вторник.

И, наконец, сразу же после утверждения в парламенте СМИ немедленно оглашают указ президента, после чего режим военного положения официально стартует - на определенной территории и на срок 60 дней.

3. Если военное положение примут, что это будет значить

Список ограничений во время военного положения довольно обширный и определяется законом о правовом режиме военного положения.

- Конфискация имущества

Власти получают возможность принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или государственной собственности для нужд государства или армии. Например, могут конфисковать автомобили или недвижимость, которые являются самым лакомым объектом "отжатия". При военном положении "отжимать" имущество будут на законном основании.

- Границы закроют

Правительство может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств (ст. 8. п. 6). Ограничиваются выезды граждан Украины за рубеж и въезд иностранцев в Украину.

- Тотальный контроль

При введении военного положения на контрольно-пропускных пунктах будут проверять документы, проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины. (ст.8.п.7)

- Сухой закон и запрет на продажу оружия

Правительство получает возможность регулировать торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (ст.8.п.13). При необходимости торговлю можно запретить. Также вводится нормированное обеспечение продуктами и лекарства - например, карточки на продукты питания, как это было во времена Великой Отечественной войны.

- Обеспечение армии из бюджета городов

Финансирование деятельности военных администраций по выполнению полномочий органов местного самоуправления осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов, выполнение других функций - за счет средств Государственного бюджета Украины (ст.4 п.6).

- Все предприятия могут обязать работать на нужды армии

Закон определяет использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны. Изменять режим их работы, проводить другие изменения производственной деятельности, а также условий труда возможно в соответствии с законодательством о труде (ст.8.п.3).

- Введение комендантского часа

У властей появится возможность вводить комендантский час (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений), а также устанавливать специальный режим светомаскировки (ст. 8 п. 5).

- Ограничения в работе СМИ

При военном положении правительство сможет запрещать работу СМИ, если посчитает, что она угрожает национальной безопасности. Также может, при необходимости, вводиться запрет на работу приемно-передающих радиостанций личного и коллективного пользования и передачу информации через компьютерные сети (ст. 8. п.11). То есть, Интернет может также оказаться под запретом.

- Конституцию изменить будет нельзя

В условиях военного времени категорически запрещается вносить изменения в Конституцию Украины. То есть ни о каком "особом статусе Донбасса" и прочих изменениях в Основной закон, предусмотренных Минскими соглашениями, речи быть не может. Как и внесении в Конституцию изменений относительно евроинтеграционных устремлений Украины или конечной цели в виде членства в НАТО.

- Запрет митингов и политпартий

Закон предусматривает запрет проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, а также других массовых мероприятий (ст.8. п.8). Власти получают полномочия запрещать деятельность политических партий, общественных объединений, если, по мнению властей, она направлена ​​на ликвидацию независимости Украины. Массовые мероприятия будут запрещены.

- Трудовая повинность и переселение

Помимо прочего закон допускает введение трудовой повинности для трудоспособных лиц и принудительное "интернирование" (поселение, переселение - Прим.Ред.) граждан иностранного государства, которое угрожает нападением осуществляет агрессию против Украины. Фактически, граждан могут привлекать, например, рыть окопы, разбирать завалы после боевых действий.

- Запрет выборов

Во время военного положения запрещается проводить референдумы и выборы, начиная с президентских и заканчивая голосованием за состав местных советов. К слову, еще летом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о якобы имеющих место планах Петра Порошенко сорвать президентские выборы в Украине через эскалацию военных действий. Введение ВП на 60 дней означает полный срыв календарного плана избирательной кампании, которая должна была стартовать в декабре. Даже если спустя 60 дней ВП будет отменено, провести выборы 31 марта уже будет невозможно. Также, согласно закону, в случае окончания срока полномочий президента Украины во время действия военного положения его полномочия продолжаются до вступления на пост новоизбранного президента Украины, избранного после отмены военного положения. Не могут быть прекращены полномочия Верховной Рады, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также судов, органов прокуратуры Украины, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование.

- Кредиты со скрипом

Существует миф о том, что при военном положении в Украине нельзя рассчитывать на финансовую помощь доноров или кредиторов. Так, например, звучат идеи, что в случае введения в Украине военного положения, Киеву не даст очередной транш МВФ, ради которого был принят бюджет 2019 и повышены тарифы на газ для населения. Однако, это не совсем так. Ни у МВФ или Всемирного банка нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества с воюющей страной. Например, во время войны в Хорватии в 1991-1995 годах, Мировой банк выделил займ на проекты по восстановлению и модернизации разрушенной инфраструктуры, а также промышленных и сельскохозяйственных объектов, а Международный валютный фонд заключил соглашение о предоставление кредита. То есть и деньги даже можно, теоретически, получать и дальше, но идти они будут как минимум со скрипом.

4. Получится ли ввести ВП

Для того, чтобы Верховная Рада ввела военное положение, необходимо набрать 226 голосов.

По сути, основания для введения в Украине военного положения появились еще летом 2014 года, когда шла полноценная война на Донбассе. Но оно не было объявлено ни тогда, ни в феврале 2015 года, в разгар боев под Дебальцево.

Есть ли смысл его объявлять ровно за 4 месяца до президентских выборов? Тем более после инцидента, масштаб которого не идет ни в какое сравнение с событиями 2014-го и начала 2015 года. Но тогда никто военное положение не вводил. А сейчас вдруг собираются.

"Мы имеем четко разыгранный сценарий Путина-Порошенко для переноса президентских выборов в Украине. И продления власти Порошенко", - отмечает в связи с этим политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

До сих пор у властей были и иные, хотя и менее быстрые и надежные, чем ВП, способы закрыть неугодные СМИ, придушить оппозицию или отжать бизнес. При введении ВП экономическая жизнь Украины будет настолько дезорганизована, что жертвами могут оказаться и многие представители власти. Ничего хорошего ВП не принесет и влиятельным представителям крупного бизнеса, которые контролируют значительную часть депутатов парламента - как в парламентском большинстве, так и в оппозиции.

Нет смысла голосовать за ВП (по крайней мере) по всей территории Украины и фракции "Батькивщины", лидер которой стабильно занимает первое место в рейтингах.

"Причин таких действий (ситуации в Азовском море - Прим.Ред.), к сожалению, может быть несколько: от попытки России сорвать программу МВФ и решение по Томосу - до помощи нынешнему президенту консолидировать свой электорат под выборы. Простите мой цинизм, но это очень реальная опция. Возможность эскалации и военного положения проговаривалась приближенными к президенту лицами несколько месяцев назад. И мы это озвучивали", - отмечает на этот счет депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум.

Большинство фракций решение по голосованию будет принимать в понедельник.

Однако, и опрошенные "Страной" эксперты и парламентарии высказали убеждение, что на ВП найдутся голоса.

"Голосов должно хватить. БПП, НФ, "Самопомощь", свободовцы, радикалы. Опять же, Юля в ловушке", - говорит "Стране" депутат от БПП, пожелавший остаться неизвестным.

"Армия. Мова. Вира. Вийськовий стан. Гибридное военное положение получается. Но если не начнется бунт на корабле, то голосов хватит, - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев. - Будет ли объявлено ВП в отдельных районах или на всей территории Украины, - зависит от реакции Запада. Если на всей территории, то надо вывозить семью за рубеж, пусть Петя своего отпрыска в окопы отправляет".

5. Если введут военное положение, то когда будут выборы?

Как сообщил "Стране" один из депутатов от БПП, в случае введения военного положения на 60 дней, полностью срывается календарный план проведения выборов президента. В таком случае, как считают во фракции БПП, президентские выборы могут быть перенесены на осень и пройдут одновременно с парламентскими, которые предварительно запланированы на 27 октября 2019 года.

"В таком случае выборы будут вместе. Плюс контроль над контентом СМИ. И другие ограничения, которые помогут Порошенко выиграть выборы", - сообщил депутат.

Известный юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале написал, что предложение о введение военного положения в Украине - это попытка сорвать президентские выборы в Украине. А ситуация с кораблями была специально спровоцирована украинскими властями с целью ввести военное положение и сорвать выборы.

"Озвученное властью предложение о введении военного положения - дешевая попытка сорвать президентские выборы. Специально спровоцированные и абсолютно прогнозируемые последствия от столкновения с российскими кораблями - комбинация безнадежного кандидата Порошенко для продления своей власти и агония его преступной команды. Ничего из этого не выйдет. Никакое самообострение уже не поможет. После смены режима нужно будет следственным путем определить причины и цели сегодняшних событий в Азовском море" - написал Портнов.