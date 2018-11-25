Едва отойдя от разборок с Еврейской общиной Киева в истории с загадочной слежкой и прослушкой, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник оказался в эпицентре нового, теперь уже имущественного скандала.

По заявлению одного из "клиентов" ведомства - обвиняемого в "янтарном деле" парламентария из "Народного фронта" Максима Полякова, Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство. Его основной фокус направлен против руководителя НАБУ и касается продажи земельного участка в Крыму на территории прибрежной зоны.

Расследование этого дела было поручено МВД, которым рулит еще один "фронтовик" - Арсен Аваков, что породило ряд версий об игре представителей этой политсилы против Сытника в "четыре руки".

Впрочем, дополнительные детали и внешний фон истории позволяют предположить, что это далеко не все основные застрельщики скандала. Где подоплека скрывается не только и не столько в недрах "Народного фронта", а строится, среди прочего, вокруг тяжбы между НАБУ и бывшим владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским.

В деталях всех этих событий разбиралась "Страна".

Как продавали землю в "Мираже"

В публичной плоскости все началось с обнародованного 29 октября на сайте Цензор.НЕТ блога Сергея Иванова - журналиста и ведущего программы "Право на власть" на канале 1+1 (принадлежит Коломойскому).

Его материал касался элитного участка площадью 0,0416 га на территории садоводческого кооператива "Мираж" в Нахимовском районе Севастополе. Еще до аннексии Крыма, в 2013 году, его приобрела за 94,3 тысяч гривен супруга Артема Сергеевича - Анна Сытник.

Вряд ли на тот момент ее муж строил планы о том, как он возглавит созданное после Евромайдана Антикоррупционное Бюро, а полуостров окажется отрезанным от Украины. Но в начале 2015 года, когда стартовал конкурсный отбор директора НАБУ, Сытник подал свои документы на участие в нем. Параллельно его супруга вспомнила о крымской земле, давая понять, что не прочь ее перепродать.

Так, в первые месяцы 2015 года на ряде сайтов было вывешено объявление о продаже надела в "Мираже". Продавцом земли значилась некая Анна и указывался номер телефона, которым пользуется жена Сытника. А уже 28 февраля 2015 года она же оформила доверенность на право отчуждения участка в Крыму, выписанную на имя уроженки Черкасской области Елены Недыбайловой. При этом Артем Сытник дал свое согласие на этот шаг. Де-юре продолжая все последующее время декларировать факт наличия в собственности у его жены четырех соток земли в аннексированном Крыму.

В настоящее время кадастровая карта Украины и е-декларация директора Бюро гласят - участок в "Мираже" по-прежнему принадлежит Анне Николаевне.

Источник фото: censor.net.ua

Источник фото: nazk.gov.ua

Российские реестры с 1 августа 2017 года показывают совершенно иного владельца - уроженца Волгограда Андрея Пылова. Летом прошлого года он купил у гражданки России Недыбайловой, действовавшей по доверенности от Сытников, земельный участок за 900 тыс рублей.

Источник фото: censor.net.ua

Как следует из обнародованных Ивановым документов, сделка купли-продажи была проведена в соответствии с законодательством РФ крымским нотариусом Эллой Руденко. При этом 6600 рублей ушли в казну "северного соседа" Украины. А главное - в процессе отчуждения было нарушено законодательство нашей страны.

В первую очередь, речь идет о п.4 ст.11 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины". Он гласит, что приобретение и прекращение права собственности на недвижимость, находящуюся на временно оккупированной территории (в том числе и в Крыму), осуществляется в соответствии с законодательством Украины за пределами временно оккупированной территории.

Что же касается самого Сытника, то он никоим образом не отразил факт продажи участка в Севастополе и получения соответствующего дохода членами его семьи. В поданной им весной е-декларации, этот объект по-прежнему значится за супругой директора НАБУ.

Но самое загадочное, что если он действительно так считает, то каких-либо мер по возврату контроля над активом Артем Сергеевич не предпринял. В судебном реестре Украины отсутствуют какие-либо упоминания о наличии претензий искового характера к Елене Недыбайловой, а также требования признать недействительной "крымскую сделку" со стороны Сытников.

На директора НАБУ пожаловались в суд и прокуратуру

Зато в нем наличествуют другие документы, касающиеся истории с продажей участка в Севастополе.

Еще 5 ноября Окружной админсуд Киева сообщил, что к ним поступил иск от ООО "Юридическая компания "Студия права", где содержатся претензии к директору НАБУ. Истец требовал, среди прочего, признать противоправной деятельность Сытника в части подачи им недостоверных сведений в его ежегодных декларациях в части "крымских соток" его жены. А также обязать его задекларировать продажу участка земли в "Мираже", указав поступление соответствующего дохода.

8 ноября ОАСК принял решение о рассмотрении этого дела по правилам упрощенного производства. Через неделю после этого Сытник впервые прокомментировал журналистам разгорающийся на глазах скандал.

В рамках программы "Сложный разговор" он отрицал какие-либо нарушения с его стороны во время и после проведения сделки. Сытник дал понять, будто четыре сотки земли в Севастополе гражданка Недыбайлова, которой они выдали доверенность на распоряжение их имуществом, продала, не поставив в известность семью директора НАБУ.

"Последние юридически значимые действия были осуществлены моей женой еще в январе 2015 года – было дано поручение ее знакомым с целью распоряжения этим участком, и я также давал тогда согласие, что не возражаю против отчуждения. Это все действия, которые были совершены тогда, – сказал Сытник. - С Крымом у нас сейчас очень тяжелое общение, ни я, ни жена поехать туда не можем, потому логика жены была такой, что пусть хотя бы наши знакомые смогут распорядиться этим участком. Дохода никакого от нее мы не получали, поэтому этот участок находится за женой, он занесен в декларации".

Впрочем, такие пояснения, очевидно, не удовлетворили оппонентов руководителя Бюро и журналистов. 15 ноября в эфире ТСН вышел сюжет, посвященный "крымской сделке". В нем приводятся комментарии Иванова и Сытника, в целом дублирующие их прежние заявления. "Изюминкой" на торте стала прямая речь руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Он сообщил, что по мотивам инцидента было заведено уголовное производство по факту возможного недостоверного декларирования Сытником своих доходов (ст.366-1 УК Украины). Максимальная санкция, которая грозит по ней директору НАБУ - лишение свободы на два года с лишением права занимать ответственные должности на три года.

Источник видео: youtube.com/ТСН

"Фронтовик" грозит Сытнику тюрьмой

Еще через неделю выяснилось, с чьей подачи были внесены в ЕРДР соответствующие материалы. На своей странице в Facebook об этом уведомил общественность парламентарий из "Народного фронта" Максим Поляков. Он известен своим давним негативным настроем по отношению НАБУ - еще с момента начала "янтарного дела", где "нардеп-фронтовик", как и его коллега по парламенту Борислав Розенблат обвиняются в получении крупных сумм взяток.

Подготовительное заседание суда по их делу назначено на 14:30 18 декабря. Сам Поляков настаивает на своей невиновности, и в контексте истории с земельным участком жены директора НАБУ обещает устроить "небо в клеточку" как раз главе. "Сытник, тюрьма не за горами", - обратился на этот счет к оппоненту нардеп.

Тем временем, в САП уже сообщили: расследовать историю с продажей крымской земли в силу конфликта интересов их ведомства было поручено Нацполиции. В открытом доступе на момент подготовки этого материала какие-либо решения по нему отсутствовали. Сам же директор НАБУ в комментарии журналистам еще раз дал понять, что не чувствует за собой вины и не понимает сути претензий к нему.

"Моя жена у украинского нотариуса сделала доверенность на знакомую, чтобы та распоряжалась землей. Я в январе 2015 года дал свое согласие как супруг. С тех пор и доныне юридически значимых действий ни я, ни жена не совершали, - сообщил он изданию theБабель. - В декларацию я ставил и буду ставить участок до того времени, пока он не будет переоформлен по украинскому законодательству, потому что по украинскому законодательству он не продан. Дохода ни я, ни моя жена от продажи земли не получили с 2015 года. Я не исключаю, что после того, как продажа этой земли будет оформлена по украинскому законодательству и мы получим доход от нее, они будут в декларации. Пока ни того, ни другого не произошло".

Что стоит за скандалом

В контексте роли нардепа Полякова и последующей передачи "крымского дела" ведомству, во главе которого стоит его идеологический соратник Арсен Аваков, в сети озвучивались версии о чуть ли не интриге, ловко закрученной "фронтовиками" против директора НАБУ.

С другой стороны, в истории более чем явно прослеживается вероятный интерес еще одного влиятельного оппонента Сытника, который имеет на него зуб. Это экс-владелец "Приватбанка" и собственник медиахолдинга "1+1" Игорь Коломойский.

Сторонники этой версии указывают на ряд деталей.

Во-первых, именно работающий на "плюсах" телеведущий первым выложил в сеть договор о продаже четырех соток земли Сытников в Крыму. Во-вторых, за последние недели претерпела изменения подача информации о НАБУ в новостях и программах, выходящих в эфире 1+1. Они стали более критическими в отношении Бюро и его руководителя. А 15 ноября в сторону Сытника "плюсы" выдали сразу два "убойных материала".

Первый - это приведенное выше трехминутное повествование о продаже земли в "Мираже" по российским законам в выпуске ТСН. Другой сюжет, который вышел в эфире программы "Гроші", развивает эту тему и касается нового земельного скандала вокруг персоны директора НАБУ.

Но уже на Киевщине, где в 2009 году Сытник, на тот момент работая в областной прокуратуре, стал обладателем еще одного участка земли - десяти соток по улице Маланюка в Буче.

Аналогичные наделы тогда местные органы власти выделили и десяткам других желающих. Но сегодня законность этого решения в отношении большинства из них, за исключением пая Сытника и его соседей - прокурорской четы Романа и Юлии Олефиренко, оспаривается.

Сюжет о земельных скандалах Сытника в Крыму и Киевской области с 07:31, источник видео: youtube.com/телеканал 1+1

Криминальный журналист Владимир Бойко в Facebook называет их и Сытника наделы в Буче "компенсацией", которую те получили в обмен за то, что в свое время закрыли глаза на земельные аферы местной власти. В его изложении другой частью взяток прокурорам стали квартиры в Броварах, где семьи Олефиренко и Сытников живут по соседству по улице Черняховского. Обстоятельства приобретения этой недвижимости также выступают предметом уголовного дела, но за два года в нем так и не была поставлена точка.

Во всех этих хитросплетениях "за кадром" остаются мотивы, которые могли побудить один из ведущих телеканалов Украины резко взяться за директора НАБУ. Согласно бытующему мнению, они вполне прозаичны и вытекают из деталей одного из дел, расследуемых бюро. Речь идет о уголовном производстве по фактам злоупотреблений в компании "Укрнафта" (где акционером, наряду с государством, выступают структуры Игоря Коломойского), итогом чего стало, по версии следствия, завладение сырой нефтью на общую сумму более 7,7 млрд грн.

В середине августа НАБУ рапортовало, что Верховный суд признал недействительными договора, приведшие к этому. Логическим продолжением этой саги должно было стать взыскание почти 3 млрд грн у собственников оффшорных компаний, связанных с группой "Приват".

По имеющейся информации, ни копейки этих средств так и не поступило на счета "Укрнафты". Зато спустя два месяца после оглашения судебного вердикта достоянием общественности стали детали того, как участок земли директора НАБУ продали в Крыму по законам Российской Федерации.

Также стоит отметить, что это не первая попытка сделать Сытника подозреваемым по уголовному делу.

Ранее мы уже писали о том, что по нему ГПУ открыло уголовное производство по разглашению тайны досудебного следствия и неприкосновенности частной жизни. Но после скандала, который подняла журналист Радио "Свобода" Наталья Седлецкая (данные ее телефона затребовала через суд прокуратура) и к которому оперативно подключились западные партнеры Украины, расследование дела против главы НАБУ застопорилось.

Но теперь, как видим, возбуждено еще одно.