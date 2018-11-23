Бюджет-2019 утвержден. Теперь и эксперты, и депутаты начали разбираться, что же в итоге приняли.

"По традиции, многие народные избранники даже толком не знают, за что проголосовали. Времени на изучение документа фактически не было, так как принимались и правки в Налоговый кодекс (законопроект №9260), и сам бюджет (законопроект №9000) в авральном режиме", - отмечает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

К примеру, в Налоговый кодекс подали порядка 600 поправок и большинство и них "отфильтровал" профильный комитет на своем ночном заседании с 22 на 23 ноября, которое закончилось только в 4 часа утра. А уже в 6 часов депутаты проголосовали и за изменения и Налоговый кодекс и за бюджет буквально с "закрытыми глазами". Плюс - некоторые поправки принимались еще и с голоса, как, например, льготы для электрокаров (их освободили от НДС до 2022 года).

"Страна" разбиралась за какой бюджет в итоге проголосовал парламент, и как Украина будет жить по нему весь следующий год.

Фонд Порошенко оставили, а образовательную субвенцию сняли

Как уже писала "Страна", ко второму чтению проект бюджета заметно откорректировали.

В частности, и доходную, и расходную части увеличили почти на 18 млрд. грн. Эти средства планируется получить, главным образом, от увеличения налогов, а потратить - на силовые ведомства и различные точечные и явно предвыборные проекты, как, например, новый аэропорт в Днепропетровской области рядом с двумя существующими за 200 млн. грн., поддержка фонда Порошенко в 1 млрд. грн. или субвенция на социально- экономическое развитие отдельных территорий в 4,9 млрд. грн., которую уже окрестили скрытым подкупом депутатов- мажоритарщиков.

При этом основные макроэкономические показатели остались неизменными: рост ВВП на 3%, инфляция в 7,4%, дефицит бюджета 89,99 млрд. грн (или 2,3% ВВП).

Собственно, такая же "картинка" осталась и в итоговом варианте. "Ко второму чтению в проект внесли все основные "хотелки", но при этом бюджет оставался сбалансированным, что важно для получения кредита МВФ. Корректировать его по ходу обсуждения, и не выбиться за рамки нужных макроэкономических показателей было практически нереально", - пояснил Забловский. Поэтому основную "картинку" не меняли. Оперировали той суммой, которая есть, и уже эти деньги перебрасывали из одного кармана в другой.

К примеру, забрали 1 млрд. грн. из денег на поддержку аграриев - вместо 6,9 млрд. грн. им теперь причитается только 5,9 млрд. "Это прямо нарушает бюджетный кодекс, в котором прописано, что на господдержку АПК должно направляться не менее 1% бюджета", - отметил народный депутат Олег Кулинич. Миллиард сняли поровну (по 500 млн.грн) с двух программ - "Господдержка животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции, аквакультуры" (осталось 3,5 млрд. грн.) и "Финансовая поддержка сельхозпроизводителей" (0,9 млрд. грн.).

Эти деньги направили в Фонд регионального развития, откуда ранее - при подготовке проекта ко второму чтению забрали рекордные 4,9 млрд. на субвенции на социально -экономическое развитие отдельных территорий. Как говорит экономист Виктор Скаршевский, эту субвенции специально выделили, "чтобы получить голоса депутатов- мажоритарщиков". В итоге денег в Фонде регионального развития все равно осталось меньше, чем в этом году. Именно из этого фонда финансируются различные региональные проекты, при этом распределение средств происходит боле прозрачно, чем из субвенций, так как подрядчиков выбирают на открытых тендерах.

Попал в окончательный вариант бюджета и 1 млрд. грн. на Фонд президента, который был создан только в ноябре, как подозревают эксперты, под "распил" бюджетных денег. "Не было даже зарегистрированных поправок с предложением снять это финансирование", - говорит Забловский. По словам Скаршевского, этот миллиард может оказаться своего рода "платой" президенту за недофинансирование субсидий, так как он ставил перед правительством задачу найти способ обеспечить компенсациями по коммуналку всех претендентов на госпомощь", - говорит Виктор Скаршевский.

Показательно, что как раз на тот же 1 млрд. грн. похудели образовательные субвенции, выделяемые городам, к которым присоединились сельские территории в процессе децентрализации.

Как рассказал "Стране" глава аналитического отдела Ассоциации городов Украины Ярослав Рябошук, это чревато недофинансированием школ и дефицитом зарплатного фонда.

Получил дополнительные деньги в последний момент также "Укравтодор" - Минфин подбросил на дороги 4 млрд. грн., а бюджетный комитет - 3 млрд. В итоге, общий фонд дорожного ведомства составит в следующего году почти 37,5 млрд. грн.

Еще 2,8 млрд. выделили МЭРТ на докапитализацию "Укроборонпрома". По словам экономиста Алексея Куща, внесение дополнительных денег в уставной фонд госкомпаний является своего рода легальным способом вывести и освоить часть бюджетных средств. "Деньги вносятся не под конкретные проекты, безо всяких обязательств, их никто не контролирует", - пояснил он.

В бюджет внесли в хотелки отельных фракций. Так, с подачи Радикальной партии прошла норма об освобождении Академии аграрных наук от необходимости перечислять прибыль в бюджет, если она направит эти деньги на научные разработки. С науке представители этого учреждения не блещут, зато денег там немало - Академия является одним из крупнейших государственных распорядителей сельхозземель и зарабатывает на их сдаче в аренду.

Вспомнили только о военных

Зато практически не претерпели изменений с момента презентации проекта бюджета соцтандарты. Их рост будет минимальным.

Минимальная зарплата, как было прописано еще в первоначальной версии, вырастет со следующего года всего до 4 173 грн. Заплаты бюджетникам проиндексируют на 9,4%. Прожиточный минимум 1 января 2019 составит 1853 грн, с 1 июля - 1936 грн, с 1 декабря - 2027 грн. Минимальные пенсии проиндексируют с 1497 грн. до 1624 грн. не раньше марта 2019 года, и это позволит бюджету сэкономить 12 млрд. грн.

Не поменяли основную сумму, выделенную на субсидии - 55 млрд.грн (хотя, по подсчетам "Нафтогаза", с учетом повышения тарифов на отопление и горячую воду понадобится не менее 90 млрд. грн). Правда, ко второму чтению Минсоцполитики дали дополнительно 20 млрд. грн. на готовящуюся монетизацию субсидий. Эта сумма попала и в итоговый вариант бюджета. Но как будут распределяться дополнительные деньги - пока до конца непонятно.

Из "социальных" ведомств, которые оказались явно недофинансироваными, можно выделить Минздрав. Он получил всего 98 млрд. грн.

Хотя, по подсчетам заместителя главы Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергея Кубанского, на отрасль нужно не менее 197 млрд. грн. "По хорошему, должно быть финансирование 5% ВВП. В этом году выделили 3,5%, а на следующий - еще меньше - всего 3,2%. Этих денег не хватит ни на первичную медпомощь, ни на реформу вторичного звена. Опасаемся, что будут проблемы с зарплатами и сокращения персонала", - говорит он.

Виктор Скаршевский не исключает, что учителей и врачей власти будут задабривать уже поближе к выборам - внося отдельные правки в бюджет.

"Там прописана норма, которая позволяет пересматривать субвенции на образование и здравоохранения", - пояснил эксперт.

Плюс электрокары минус криптовалюты

Как уже писала "Страна", главным камнем преткновения для депутатов оказался Налоговый кодекс. Проект 9260, который 22 ноября должны были принять во втором чтении и в целом, долго оставался непроходным. В него внесли порядка 600 правок (большинство касалось посылок, в частности, хотели пролоббировать идею о налогах на отправления от 22 евро, и реформы нефтерынка), а торги с депутатскими группами шли практически всю ночь. И только под утро компромисс был найден, и законопроект, который станет основным источником наполнения доходной части бюджета-2019, приняли.

При этом между версией ко второму чтению и окончательным вариантом появилось несколько отличий. Во-первых, был продлен до 2022 года льготный режим ввоза электрокаров (на них не начисляется НДС и акциз), хотя эту инициативу всячески тормозило лобби отечественных автопроизводителей.

Во-вторых, убрали пункт о налогообложении криптовалют.

В остальном проект №9260 утвердили с уже известными налоговыми ставками. Так, с 1 января 2019 года будут облагаться НДС заграничные посылки дороже 100 евро, а потовых операторов сделают налоговыми агентами. И это, как прогнозируют эксперты, фактически заблокирует посылочный рынок, как минимум, на несколько месяцев, пока службы доставки не поймут как им работать дальше.

На 9% с 1 июля 2019 года будут проиндексированы акцизные ставки на сигареты, что приведет к их подорожанию, как минимум, на 5-7%.

Кардинально поменяют правила работы продавцов нефтепродуктов и заправок - им нужно будет получать лицензии, закупать дополнительное оборудование, усилится контроль за оборотом автомобильного топлива. Это должно очистить рынок от "серых" заправок, которые продают бензин без налогов и намного дешевле, чем крупные сети.

Увеличили также рентную плату за недропользование и использование лесных ресурсов, экологический сбор (за загрязнение окружающей среды двуокисью углерода). При этом, как отмечает Андрей Забловский, поменяется структура распределения последнего налога - если ранее 55% шло в местные бюджеты, то теперь все деньги будут направляться в общий бюджет.

В проекте бюджета в качестве одного из источников доходной части были заложены поступления от легализации авто на евробляхах (порядка 1 млрд. грн.). Нормы переоформления таких авто заложены в законопроектах 8487 и 8488, которые на тот момент были приняты парламентом, но не подписаны президентом, и из-за которых евробляхеры устроили масштабную акцию протеста с перекрытием трасс. Но уже после утверждения бюджета, утром 23 ноября президент подписал скандальные законы, уточнив, что собранные от легализации деньги пойдут на покрытие дефицита пенсионного фонда. Впрочем, похоже, ставить точку в этой истории еще рано. Глава АвтоЕвроСилы Олег Ярошевич уже завил, что они сдаваться не намерены, и уже сегодня срочно собираю всех руководителей областных подразделений этой организации, чтобы решить что делать дальше.

Возможны новые правки

По мнению исполнительного директора Фонда Блейзера Олега Устенко, теперь бюджет отправят на чистку в Минфин и "тот выбросит оттуда явные глупости, даже если они были проголосованы". Затем, по мнению эксперта, документ отправят на "сверку" в МВФ. "Проблемы могут быть с дефицитом бюджета в 2,3% ВВП.

Изначально Фонд настаивал на цифре не выше 2%",- говорит он. Не исключено, что под нажимом кредиторов расходную часть бюджета придется еще больше урезать, чтобы вписаться в дефицит 2% ВВП. До прояснения ситуации полный текст бюджета не будут предавать широкой огласке, - считает Устенко.