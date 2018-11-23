Еще одна бюджетная ночь

Вчера депутаты устроили очередную "бюджетную ночь". Хотя особой необходимости в ней не было, поскольку сейчас еще конец ноября, а не декабря. Но сошлись два фактора.

Во-первых, на вчерашний день Банковая мобилизовала всех своих депутатов и сателлитов (некоторых из них и раз в месяц в Раде не увидишь), во-вторых, у власти было большое желание наконец удовлетворить последнее требование МВФ и получить долгожданный транш.

Поэтому, воспользовавшись ситуацией, Банковая с Кабмином провела все кадровые рокировки – увольнение министра АПК Кутового, назначение министра финансов Маркаровой и даже назначение министром ветеранов бывшего пресс-секретаря Порошенко Фриз.

А после этого взялись за бюджет, который рассматривали долго и мучительно, хотя с самого начала было ясно, что придется голосовать в том виде, в котором текст пришел из Кабмина. Потому что иначе удовлетворение МВФ будет неполным.

И его приняли вместе со всеми "хотелками" власти. Вместе с 200 миллиардами, выделенными на силовиков, и с ростом минимальных пенсий до 2027 гривен, но только в декабре 2019-го. С повышенными ценами на газ и отопление и со срезанными на 19 миллиардов субсидиями, с "липовой" инфляцией в 7,4% и замороженным уже пять лет пособием при рождении ребенка. И с очень скромным ростом всех остальных социальных стандартов. Пожалуй впервые власть накануне выборов даже не сделали вид, что заботится о народе, удовлетворив свои запросы, а людям просто предложила "затянуть пояса".

Оно и понятно - какое еще повышение соцстандартов, если предвыборная кампания Порошенко строится на "армия. мова. вира".

Впрочем, очевидно, что бюджет в нынешнем виде просто не может быть выполнен. Но, видимо, его выполнять и не будут. Похоже, нынешняя власть не очень верит в то, что через год концы с концами сводить будет она.

НАТО в Конституции: еще один шаг

В промежутке между бюджетными вопросами Верховная Рада провела второе голосование за внесение в Конституцию правок по европейскому и евроатлантическому курсу. Как и первое, это голосование было удачным – 311 "за".

После этого было проведено и сигнальное голосование, которое показало, что на следующей сессии 300 голосов за утверждение "ЕвроНАТОкурса" могут найтись. Правда, 311 максимально мобилизованных голосов – не такой уж и большой запас, который за три месяца может растеряться.

Видимо, понимая это, Порошенко во время своего выступления постоянно апеллировал к Юлии Тимошенко, намекая, что она якобы скрытно торпедировала во времена Ющенко евроатлантический курс государства.

То есть президент ставил ее в ситуацию, когда она не могла не проголосовать за изменения Конституции.

Кстати, вчера впервые появился текст самих изменений. В большинстве своем они декларативны, так как никакая обязанность президента "обеспечить реализацию" курса на НАТО и ЕС не помешает будущей Банковой поступать так, как ей выгодно, а не так, как записано в никем не исполняемой Конституции.

Однако одно важное последствие это иметь будет. Как известно, одной из ключевых (хотя и негласных) условий, которые выдвигает Россия относительно окончательного замирения и реинтеграции Донбасса является нейтральный статус Украины. Если в Конституцию будет внесен "стратегический курс в НАТО", то любой новой власти, даже если она будет настроена на достижение мира, будет крайне трудно заменить в Конституции атлантический вектор на тезис о нейтралитете. Для этого как минимум нужно будет найти 300 голосов, что в обозримой перспективе будет невозможно сделать.

Пойдет ли Ахметов против Порошенко?

Вчера произошло формальное размежевание двух групп прежнего Оппозиционного блока: с одной стороны, Новинский официально назначен председателем фракции остатков Оппоблока, с другой – Бойко и Рабинович оформили межфракционное объединение "Оппозиционная Платформа – За Жизнь".

Именно межфракционное объединение, а не депутатскую группу. Депутатов на нее хватает, но они не могут выйти из фракции Оппоблока (за это отбирают мандат), а сама фракция их не исключает, чтобы не дать Бойко и Рабиновичу создать депутатскую группу.

И вчера же сразу два представителя "Платформы" – Левочкин и Шуфрич – рассказали о том, что произошло, по их версии, на самом деле. Что переговоры между двумя группами Оппоблока и "За жизнь!" шли несколько месяцев, что вопрос об объединении и едином кандидате был решен двумя группами, но третья – "ахметовская" – группа на это не согласилась. И произошло то, что произошло.

По словам Левочкина, главным мотивом на срыв переговоров "ахметовцами" было стремление помешать выходу Бойко во второй тур. Причем, по мнению нардепа, сделано это было в интересах Петра Порошенко, которому единый кандидата от юго-востока перекрыл бы выход во второй тур (где уже точно будет Юлия Тимошенко).

Последние же события в "Оппозиционном блоке" он назвал рейдерским захватом партии при участии Порошенко. Естественно, что у "ахметовской" группы иная трактовка мотивов своих действий (напомним, они утверждают, что исключили Бойко и Левочкина за то, что они заключили соглашение с За життя без согласия партии).

И Вадим Новинский сегодня вновь заявил, что кандидата выдвинет съезд партии в январе 2019 года.

Как бы там ни было, но увеличение числа кандидатов, которые будут работать на одном "юго-восточном" поле, объективно в интересах Петр Порошенко, у которого в таком случае растут шансы на выход во второй тур. И если верно, что Ахметов действует в интересах президента, то вряд ли он и его группа уже присоединятся к Оппозиционной платформе и поддержат единого кандидата. Разве что кто-то приведет ему какие-то аргументы, который значительно перевесят бонусы от его отношений с Порошенко.

И тут уже все будет зависеть от того, как сам Бойко и его команда проведут свою избирательную кампанию, которая, как уже очевидно, будет вестись на очень конкурентном поле.

Скандал с KFC в Доме профсоюзов: столкновение двух Украин?

Одной из главных тем обсуждений вчера был скандал вокруг открытия ресторана быстрого питания американской сети KFC в Доме профсоюзов, состоявшегося накануне. Еще поздно вечером 21 ноября возле него произошла стычка между С14 и полицией, последствия которой "разгребали" вчера. "Разгребали", впрочем, как обычно: радикалов просто отпустили.

А сеть KFC тем временем подверглась всевозможным атакам в соцсетях – вплоть до обвинения, что она не американская, а российская. И что открытие в день годовщины начала Майдана – это провокация.

Между тем, дата открытия (действительно, не самая удачная) как раз показывает, что никакой политики в этом вопросе не было. Потому что, если бы в KFC задумались о дате, то вряд ли бы выбрали именно эту – понимая, что могут нарваться на атаку радикалов.

Просто произошло то, что не могут осознать оставшиеся сторонники Майдана: что для всего остального мира 21 ноября – такой же день, как и 19-е или 23-е. Больше того, даже для большинства граждан Украины это, как минимум, не праздничный день.

То же касается и Дома профсоюзов. Даже для большинства киевлян это просто сгоревшее здание, в котором после пожара нашли двух погибших (и даже об этом знают немногие).

Но в Киеве есть здания, овеянные куда более мрачной славой, которые вовсе не превращают в мемориалы. Мало кто помнит, что НКВД в самых жестоких 1937-38 годах находилось не на Владимирской, 33, а в Октябрьском дворце – том самом, где был "Кинопалац" и где сейчас концертный зал. Но никаких протестов это не вызывает.

Что дадут штрафы в 51 тысячу за пьяное вождение?

Помимо бюджета и НАТО, парламент вчера занимался еще и вопросом штрафов за вождение в нетрезвом состоянии. Они были значительно увеличены – теперь за первое "попадание" придется заплатить от 1 до 2 тысяч прожиточных минимумов (17-34 тысячи гривен), за второе – три прожминимума (51 тысяча) и лишение прав на три года.

Решение неоднозначное. С одной стороны, трагедии, случившиеся по причине алкогольного или наркотического опьянения, у всех в памяти и они требуют действительно сделать "профилактику" такой, чтобы задумались все.

С другой, сверхжесткое наказание за пьяное вождение может привести к тому, что водители будут удирать с места ДТП вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Но и это не главное. Главное в том, что у нас есть большая категория водителей, которые не испугаются даже штрафа в миллион. До тех пор, пока безнаказанными будут оставаться владельцы всевозможных "корочек", ситуация на дорогах кардинально не изменится. И здесь нужно принимать уже не законы против водителей, а законы об усилении ответственности полицейских за то, что они отпускают виновных.