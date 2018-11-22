Украинцам грозят рекордные штрафы за малейшие правонарушения. 22 ноября парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №7279-д.

Он предусматривает внесение изменений в целый ряд законодательных актов, как говорится в пояснительной записке, "для упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений".

Собственно, сам закон содержит две главные новации. Во-первых, это введение понятия так называемого уголовного проступка.

Под ним подразумевается своего рода "облегченный вариант" преступления - расследовать его будут по упрощенной процедуре и максимально быстро - в идеале за 72 часа, а фигурант дела после отбывания наказания официально считается несудимым.

Как указано в пояснительной записке, такое нововведение должно разгрузить следователей, позволив им заниматься более сложными делами. Плюс - убрать с "незначительных" процессов лишнюю волокиту. Всего выделено 127 уголовных проступков. В их числе, к примеру, фиктивное предпринимательство, мелкое взяточничество, браконьерство, мошенничество, хулиганство или вождение авто в нетрезвом состоянии.

Во-вторых, в законе прописано рекордное увеличение почти все штрафов - от баловства со стоп-краном в поезде до браконьерства и вождения в нетрезвом состоянии. Штрафы вырастут в среднем в 2-3 раза, а по некоторым статьям - вдесятеро и больше. Плюс - расширили полномочия правоохранительных органов по конфискации имущества, лишению прав и так далее.

"Страна" изучила новый закон и узнала сколько теперь придется платить за малейшие проступки.

Почти преступление

Согласно новому закону, все серьезные правонарушения в Украине теперь делятся на уголовные проступки и, собственно, преступления (нетяжкие, тяжкие и особо тяжкие). Уголовные проступки - это деяния, за совершение которые предусмотрен в качестве основного наказания только штраф до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов (51 тысяч гривен). Хотя параллельно могут назначать и другие взыскания, скажем, конфискацию имущества, лишение прав а вождение авто, государственную должность и пр. Но не тюремный срок.

В список таких проступков попали, к примеру, фиктивная предпринимательская деятельность, "мелкое" взяточничество и мошенничество, хулиганство, нарушение правил пожарной безопасности, вождение авто в нетрезвом виде.

То есть, по-сути, это большинство правонарушений, которые до сегодняшнего дня считались сугубо административными. Но теперь они - в Уголовном кодексе.

Уголовные проступки будут расследоваться по упрощенной схеме - дознаватель наделяется полномочиями следователя и может сам проводить расследование, собирать материалы, обращаться за санкциями прокурора на обыск, проведение негласных следственных действий.

Досудебное расследование должно быть закончено в течение 72 часов и может затянуться до 20 суток лишь в особо сложных случаях или когда нарушитель не признает свою вину. Вся процедура, включая суд, в идеале должна уложиться в месяц.

В пояснительной записке указано, что мелкие правонарушения, которые теперь называются уголовными проступками, занимают в общей базе преступлений до 50%. Но на них, несмотря на кажущуюся простоту таких дел, тратится так много времени и ресурсов, что у судебно-следственной системы попросту не остается времени на более сложные дела, в частности, расследование тяжких преступлений.

Но в реальности такие изменения могут привести к коллапсу всей судебной системы, - считает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Реального механизма таких "экспресс-расследований" нет, непонятно как это должно работать. В итоге "мелкие" правонарушения вообще не будут расследовать и преступники по-сути окажутся безнаказанными, а граждане не смогут рассчитывать даже на минимальную защиту , - пояснил он.

Угон дешевле пьянки

Отдельно новый закон предусматривает внесение изменений в статью 13 Уголовного кодекса. В нее, в частности, добавили целый блок по штрафам за нетрезвое вождение, которые ранее были прописаны в админкодексе.

Так, за вождение в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или после приема препаратов, влияющих на скорость реакции, передачу владельцем права на управление авто такому лицу, отказ пройти медицинское освидетельствование будут штрафовать на 1-2 тысяч необлагаемых налогом минимумов, а это 17 тысяч - 34 тысяч гривен, а также лишением права на управление авто сроком до трех лет. Сейчас за подобные нарушения положены вдвое меньшие штрафы - 500 -1 тысячу необлагаемых минимумов (8,5 тысяч - 17 тысяч гривен)

Если на таком проступке поймают повторно, придется заплатить уже до 3 тысяч необитаемых минимумов, а это 51 тысяч гривен. Плюс - сидеть без прав еще 2-3 года.

За выпуск на маршрут технически неисправного авто или допуск к управлению нетрезвого водителя штраф для должностных лиц теперь составляет 1-2 тысяч необлагаемых минимумов (17-34 тысяч гривен). Для сравнения - сейчас такое правонарушение "стоит" 200-500 минимумов (3,4-8,5 тысяч гривен).

Если такое авто спровоцирует ДТП с пострадавшими, то предусмотрены также исправительные работы до двух лет или тюремный строк до пяти лет. Последние пункты остались неизменными - такое наказание действует и сейчас.

Точно так же выросли штрафы за нарушение правил по обеспечению безопасности движения (неправильная установка дорожных знаков, отсутствие разметки, знаков при проведении строительных работ и прочее). Интересно, что штрафы за кражу авто не пересмотрели - они по-прежнему составляют 1-1,2 тысяч необлагаемых минимумов, то есть, 17-20,4 тысяч гривен.

Умножили на десять

Новые штрафы грозят не только автомобилистам. В законе прописано резкое увеличение (как минимум, вдвое) по большинству правонарушений, которые теперь считаются уголовными проступками.

К примеру, за фиктивное предпринимательство (создание компании с целью получения незаконной выгоды или чтобы прикрыть другой вид деятельности) придется заплатить 3-5 тысяч минимумов - 51 тысяч-85 тысяч гривен. А если речь идет о нанесении государству большого ущерба, то штраф может достигать 10 тысяч минимумов - 170 тысяч гривен. Сейчас штрафов за подобные "эксперименты" с бизнесом воообще нет.

По другим статьям штрафов выросли в разы. Скажем, за непредоставление помощи сейчас штрафуют на 3,4 тысяч гривен (200 минимумов), а будут - на 17-68 тысяч гривен.

Медикам, которых уличат в непрофессиональном предоставлении помощи детям, грозит увеличение штрафов в 10-40 раз - с нынешних 1,7 тысяч гривен до 17-68 тысяч гривен. Такую же сумму придется заплатить и за разглашение врачебной тайны.

Вдесятеро вырастут штрафы и за нарушение порядка финансирования политических партий или предвыборной агитации - до 17-68 тысяч гривен.

Столько же придется заплатить за религиозные преступления - нарушение порядка в храмах, срыв проведения обрядов и пр. Сейчас за такие проступки берут символические 50 необлагаемых налогом минимумов или 850 гривен.

17-51 тысяч гривен вместо 850-1,7 тысяч грозит и мелким воришкам, к примеру, за кражу мобильного телефона. Сейчас штрафы настолько малы, что делают бизнес на ворованных гаджетах вполне рентабельным.

Те же 17-68 тысяч предусмотрены и за порчу чужого имущества (сейчас - 850 грн.). А для должностных лиц завладение имуществом грозит штрафом до 85 тысяч гривен, это в 100 раз больше, чем сейчас.

17-68 тысяч гривен нужно будет заплатить также за уклонение от уплаты налогов и ЕСВ, это вдвое больше, чем действующие штрафы.

Почти одинаковая вилка - 17-51 тысяч или 17-68 тысяч гривен предусмотрена еще для целого ряда правонарушений, начиная от загрязнения земель и вод, и заканчивая браконьерством, нарушением правил пожарной безопасности, авиаполетов или, к примеру, срывом стоп-крана в поезде. Это в разы больше действующих штрафов.

Будут решать "за половинку"

Сами законодатели поясняют рекордные штрафы желанием наконец-то по-настоящему припугнуть украинцев и отбить у них желание нарушать закон. Понятно, что авторы закона соблазнились и возможностью подлатать бюджет, ведь ожидается, что поступления от штрафов заметно вырастут.

Впрочем, в этот раз власти явно перегнули палку. При среднестатистической зарплате в стране ниже 10 тысяч гривен стандартная штрафная "такса" в 17 тысяч гривен выглядит как издевательство. Понятно, что для большинства граждан такая сумма попросту неподъемная.

Так что, скорее всего, потенциальные "штрафники" будут просто договариваться с полицией на месте - так намного дешевле, - считает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Тем более, что система государственного контроля у нас работает плохо, а общество толерантно к большинству мелких правонарушений", - добавил он.

Как правило, "благодарность" составляет порядка 30-50% от суммы официального штрафа, причем, процент растет по мере усиления контроля со стороны государства или суммы штрафа - полицейские устанавливают наценку "за риск".

Поэтому вырастут и неофициальные платежи. За пьянство за рулем сейчас берут, минимум, 300 долларов и желающие платить такие деньги есть, так как, помимо штрафа, водителю грозит лишение прав. Теперь, как прогнозируют эксперты, сумма может вырасти до 1 тысяч долларов и больше.

По другим правонарушениям, за которые сейчас можно откупиться за символические 300-500 гривен, придется платить, минимум, 1-2 тысяч гривен.

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец говорит, что рассчитывать на существенное улучшение правопорядка при этом не приходится.

"Высокие штрафы способствуют коррупции, но никак или почти никак не влияют на уровень правонарушений. В нашей практике есть десятки реальных примеров, когда человека лишали прав за пьянство за рулем, а он продолжал ездить на евробляхе. Чтобы навести порядок, нужна, в первую очередь, профилактика - социальная реклама, работа на упреждение преступлений или "перевоспитание" нарушителей. К примеру, в Европе водителей, которые попались на пьянке за рулем, отправляют на обязательные курсы лекций. А у нас за счет правонарушителей хотят просто спонсировать бюджет", - подытожил Кравец.

Когда вступит в силу закон?

Закон вступит в силу через три месяца после официальной публикации.

Для ряда норм дали отсрочку. Так, новации по уголовным проступкам начнут действовать через месяц после вступления закона в силу. Кроме того, Кабмину еще нужно будет внести изменения в нормативно базу, в том числе, и по штрафам. По оценкам юристов, на это понадобится не меньше года.

Эти сроки подтвердили и в МВД. По данным пресс-службы ведомства, увеличенные штрафы за вождение в нетрезвом состоянии начнут действовать с 1 января 2020 года.