Станет ли пресс-секретарь Порошенко "главным ветераном"?

Гройсман решил сделать несколько кадровых перестановок в своем правительстве. Несколько неожиданно – поскольку в Кабмине есть кадровые вопросы, которые не решаются годами (вроде объявленной еще в прошлом году отставки министра информполитики Стеця). Но о Стеце Гройсман не вспомнил, зато вспомнил об аналогичном заявлении агроминистра Кутового.

Однако наибольший резонанс вызвали не потенциальные отставки, а предложенные назначения. Во-первых, премьер предложил утвердить министром финансов нынешнюю "и. о." Маркарову. Во-вторых, предложил создать Министерство ветеранов и назначить на него народного депутата Фриз. Если кому-то эта фамилия ничего не говорит – назначить министром многолетнего пресс-секретаря Порошенко, тогда еще не президента.

Первый же слух, который пошел по этому поводу: Гройсман предложил Порошенко размен: премьер получает лояльного министра финансов (а это очень важно для правительства), президент – дополнительный голос в правительстве (потому что ничем иным это назначение объяснить нельзя).

Однако не все так просто. Чтобы провести оба назначения, нужны, как минимум, голоса БПП и ее сателлитов – "Воли народа" и "Видродження", "Народного фронта" и Радикальной партии. Больше голосов ждать не откуда.

Для сбора такого пула нужно, чтобы министр финансов устраивал "Народный фронт" и Ахметова (влияет на радикалов), что, в принципе, вполне возможно. Но главная проблема не в Минфине, а во Фриз. Точнее, даже не во Фриз, а в том, что ее назначают именно на Министерство ветеранов.

Пресс-секретарь президента в кресле министра – это прокатило бы в случае с Минкультом или Минспорта. Но с Минветеранов – выглядит подставой. Потому что Фриз придется выслушать столько от ветеранов внутри парламента (а еще больше – за его стенами), что Радикальная партия при всей ее дисциплинированности может не решиться на такое голосование. И получится удар по имиджу президента с нулевым результатом.

Сложно сказать, кто на самом деле надоумил Порошенко продвигать Фриз на министра ветеранов. Но президенту стоит задуматься над тем, на кого этот человек работает на самом деле.

Днепропетровская область по-новому – Днепровская?

А вот того, кто надоумил Банковую внести в парламент законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую, Порошенко стоит отметить в хорошем смысле. Потому что это как раз пример того, как можно решить проблему компромиссом. То есть так, как, в принципе, нынешняя власть проблем решать не умеет.

Если провести в Днепропетровской области референдум, то большинство, конечно, предпочтет ее названия не менять. Но если выбирать только между Днепровской и Сечеславской областями, то большинство, безусловно, выберет первый вариант.

Понимание этого и привело к тому, что во вторник голосование за Сечеславскую область было провалено. Причем единственный выступавший, который намекал, что Днепровская лучше Сечеславской, был представитель президентской партии Шинькович. И его в зале зашикали скандированием "Бэ-Пэ-Пэ".

Но теперь позиция Шиньковича становится позицией Банковой. И даже интересно, как будут выкручиваться Парубий, Ляшко и десяток других депутатов, которые рассказывали, что Днепропетровская область – родина Сечи, и потому никакого другого варианта, кроме Сечеславья, быть не может. А ведь перестроиться-то надо: сами говорили, что декоммунизация карты Украины должна быть доведена до конца.

Что хуже – дифтерия или инструкция на русском?

Скандально известная и. о. министра здравоохранения Супрун вчера объявила о решении правительства уволить главу Гослекслужбы Гудзь. И это тот случай, когда кто-то решил быть патриотичнее своего начальства, но даже начальство признало, что это перебор.

Дело в том, Гудзь запретила вакцину против дифтерии, коклюша и столбняка потому, что у нее была только инструкция только на русском языке.

Безусловно, в Украине могут найтись люди, готовые умереть от дифтерии, но не читать инструкцию на русском. Но, видимо, даже Супрун поняла, что таких людей вряд ли большинство. И вообще их вряд ли больше, чем количество сотрудников офиса Гослекслужбы. А потому Гудзь и ее зама сначала отстранили от должностей, а теперь и уволили.

Официальная причина увольнения: незаконный запрет на вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка. Неофициальная: играли на руку мошенникам и популистам и подрывали национальную безопасность Украины.

За что умудрились запретить вакцины против туберкулеза и гепатита В, осталось тайной. Но тот факт, что в перечне есть и вакцины против дифтерии и столбняка, означает, что даже в правительстве признали: инструкция на русском – не преступление. Если хотя бы чуть-чуть включать здравый смысл.

Генпрокуратура отчиталась об успехах по Майдану

Пятая годовщина начала Майдана оказалась непохожей на все предыдущие. Ее отметили СМИ, ее обозначила власть, но широкие массы ее просто не заметили. Не было ни массовых праздничных митингов (только мини-вече), ни даже протестных. Последних, видимо, не было потому, что радикалы поняли: 21 ноября им не дадут сделать то, что можно сделать в любой другой день. И потому не стали испытывать судьбу.

Но власть эту дату, как уже сказано, обозначила. Просто не могла не обозначить – так же, как советская власть не могла не праздновать 7 ноября. И так же вынуждена к своей дате отчитываться об успехах.

Попытку отчитаться, в частности, сделала Генпрокуратура. И, если судить по этому отчету, правосудие по майдановским делам практически завершено. Сотни судов, сотни осужденных, при этом, правда, есть несколько незавершенных дел, но в процентном отношении недоработка почти незаметна.

Однако эта несущественная процентная погрешность – это, собственно, и есть те дела, которых от Генпрокуратуры ждали. Ждали, прежде всего, что она даст ответ на вопрос – кто же убивал на Майдане протестующих и правоохранителей. Ждали, что будут названы убийцы Нигояна и Жизневского. Но уже окончательно ясно, что при нынешней власти этих ответов не будет. Скорее всего, потому, что ответы для нее неудобны.

Генпрокуратура отчиталась об успехах по Майдану

Вчера Интерпол избрал себе нового руководителя. И им оказался не глава российского Интерпола и родной брат главы украинской миссии в ОБСЕ Прокопчук, а кореец Ким Чонг Чанг. Причем южный кореец даже не родственник Ким Чен Ына. Так что украинская делегация во главе с Аваковым вполне может праздновать победу.

Но победа, как об этом уже написал юрист Портнов, пиррова. Если от россиян ожидали, что в случае победы Прокопчука они превратят Интерпол в политическую организацию, то украинская власть в этом смысле – зеркало российской. Практически все запросы, делавшиеся ею в Интерпол за последние годы, имели политические мотивы и потому отвергались.

Окажись во главе Интерпола Прокопчук, и уже сегодня официальный Киев мог бы обвинять во всех своих неудачах политизированную россиянами структуру. И даже приостановить членство в ней, чтобы не позориться. А теперь, когда запросы украинских правоохранителей будут получать отказы от южного корейца, это будет выглядеть не очень красиво.

Впрочем, не исключено, что через год запросы в Интерпол будут делать уже на тех, кто вчера боролся с Прокопчуком. Так что в этом случае понятно, чему они радуются.