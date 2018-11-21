Большая битва за бюджетные деньги выходит на финишную прямую. На днях Кабмин передал в парламент переписанный ко второму чтению проект бюджета-2019, а на четверг, 22 ноября, запланировано его рассмотрение в сессионном зале.

В поправках ко второму чтению народные депутаты себя не сдерживали. Общая запрошенная ими под различные статьи сумма вдвое превышает доходную часть бюджета - больше 2 трлн. грн., что является своего рода рекордом. "Обычно у нас подают правок еще на один бюджет, а в этот раз депутаты превзошли себя и потребовали сверху еще два бюджета. Явный признак того, что выборы на носу", - иронизирует экономист Виктор Скаршевский.

В последней версии бюджета учли далеко не все хотелки.

В итоге расходная часть вырастет, но не существенно - всего на 18 млрд. грн. (а это менее 2%). Интересно, что потратят эти деньги в основном на силовиков, которым и так прописано рекордное финансирование (5% от ВВП) и различные точечные и явно предвыборные проекты. По социально важным статьям добавили сущие копейки.

Чтобы не нарушить бюджетный баланс и не рассорится с МВФ накануне выдачи очередного кредитного транша, правительству пришлось изловчиться и найти "лишние" деньги в доходной части (те же 18 млрд. грн.). Многие источники - явно дутые, но это уже нюансы. Общая же картинка получается вполне благополучной.

"Основные макроэкономические показатели в бюджете ко второму чтению остались неизменными - инфляция на уровне 7,4%, рост экономики на 3% и дефицит бюджета в 89,3 млрд. грн или 2,3% ВВП, что, в общем, должно устроить МВФ, под который, собственно, этот бюджет изначально и писался, - пояснил Скаршевский.

"Страна" изучила переписанный проект бюджета - 2019 и нашла 10 главных отличий от первоначальной версии.

1. "Лишние" 18 млрд

Как указано в пояснительной записке к проекту №9000 ко второму чтению, доходы госбюджета в 2019 году составят 1,31 трлн. грн. Это на 18,1 млрд. грн. больше, чем планировалось изначально. Общий фонд увеличили на 12,9 млрд. грн., а специальный - на 5,2 млрд. грн. При этом 17,7 "лишних" миллиардов пойдут в госбюджет, а 400 млн. грн. - в местные бюджеты.

В пояснительной записке к законопроекту №9000 указано, что увеличить доходную часть удалось за счет нескольких факторов. Это, во-первых, новые налоги и сборы, которые прописаны в законопроекте №9260 (его парламент уже принял в первом чтении и будет голосовать во втором как раз в бюджетный день - 22 ноября). Во-вторых, повысили план по перечислению средств в госбюджет Нацбанку - вместо 45 млрд. грн. с него теперь хотят получить уже 47 млрд. грн. В-третьих, запланировали увеличение налога на прибыль предприятий на 2,9 млрд. грн. (в Кабмине пояснили, что изначально эти цифры были занижены). В-четвертых, учли новые источники дохода, к примеру, порядка 1 млрд. грн. от растаможки евроблях по принятому недавно закону №8487.

Экономисты, с которыми пообщалась "Страна", в один голос заявляют - правительство пытается строить очередной замок на песке. Ведь большинство источников "лишних" денег - явно сомнительные. К примеру, новые ставки налогов еще не утверждены, но уже учтены в доходной части бюджета. 1 млрд. грн. от растаможки евроблях вообще под большим вопросом. Ведь евробляхеры недовольны предложенными им условиями и как раз сейчас проводят всеукраинскую акцию протеста, требуя у президента ветировать новый закон. Между тем, деньги от легализации их авто, которой, кстати, может и не быть, даже если президент и подпишет скандальный закон, уже обещаны Пенсионному фонду.

Точно так же с дополнительными отчислениями Нацбанка. "Увеличили план еще на 2 млрд. грн., хотя в самом НБУ предупредили, что перечислить в бюджет больше 35 млрд. они в следующем году не смогут. То есть, идет сознательное завышение доходной части", - говорит Скаршевский.

2. Новые налоги

Чтобы залатать бюджетные дыры, правительство прибегло к проверенному способу - решило в очередной раз переписать Налоговый кодекс.

"Страна" уже подробно писала о скандальном законопроекте №9260, который прописывает ряд налоговых нововведений и уже прошел первое чтение. В нем, в частности, предусмотрено ужесточение налогообложения посылок - за каждое почтовое отправление дороже 100 евро украинцы теперь будут платить 20% НДС. В прошлом году была принята норма о налогообложении посылок стоимостью от 150 евро и по ней полагалось три "льготных" почтовых отправления в месяц. Но как раз накануне ее вступления в силу правила решили изменить. От налогообложения посылок государство планирует получить дополнительно 300 млн. грн. "Явно не та сумма, ради которой стоит перекраивать весь посылочный рынок", - считает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Другая масштабная новация - зачистки рынка нефтепродуктов. Власти хотят избавиться от серых заправок, которые торгуют бензином в обход налогов и, таким образом, вывести из тени, по меньше мере 1 млрд. грн.

Заметно увеличили прогнозы по рентным платежам. Так, за счет роста цен на газ для населения рента за пользование недрами для добычи природного газа вырастет на 9 млрд.

"То есть, половину увеличенной доходной части бюджета обеспечить именно высокая цена на газ, котору оплатят украинцы со своих карманов. Показательно, что при этом из этих денег ни копейки не добавили к субсидиям или другим социальным расходам", - говорит Скаршевский.

Ренту за использование лесных ресурсов увеличили на 300 млн гривен (рост ставок на 50%), на пользование недрами для добычи железной руды - на 200 млн гривен (рост ставок с 8% до 8,8%), нефти - на 370 млн. грн. (рост ставок с 29% до 31%) и т.д.

Новые акцизы на табак принесут в бюджет дополнительно 2,5 млрд. грн. (за счет индексации ставок на 9% с 1 июля 2019г), экологический налог на выбросы двуокиси углерода - 1,4 млрд. грн. и пр.

3. Новые ставки ЕСВ

Интересно, что ко второму чтению у правительства появились новые налоговые идеи. В частности, в проект 9260 внесли правки по пересмотру граничного уровня ЕСВ в зависимости от размера зарплаты. Сейчас выплаты единого социального взноса ограничены суммой около 12,3 тыс. грн. в месяц с зарплаты 56 тысяч гривен. И с заработков выше этой суммы также платится 12,3 тысячи ЕСВ.

Теперь же хотят увеличить этот порог до 104 тысяч гривен. То есть, на тех, кто получает зарплату от 56 тысяч до 104 тысяч гривен в месяц, налоговая нагрузка заметно вырастет.

Зато для зарплат свыше 104 тысяч гривен хотят ввести регрессивную шкалу ЕСВ: до 260 тысяч гривен - 20%, до 559 тысяч - 17%, до 745 тысяч - 15%, до 1 млн - 10%, свыше 1 млн - 5%.

"За счет этого планируют покрыть дефицит Пенсионного фонда на 10 млрд. грн. Но примут ли эту норму - непонятно. К примеру, в МЭРТ резко против, так как считают, что это спровоцирует тенизацию больших зарплат", - отмечает Забловский.

"Судорожные попытки придумать как можно больше новых налогов говорят о том, что реально доходы бюджета увеличивать не из чего. Так уже и так 100 млрд. "воздуха" (спецконфискации, приватизация и пр.), а хотят добавить еще 18 млрд. В итоге реальный дефицит бюджета будет вдвое больше, чем обещал МВФ", - добавил экономист Алексей Кущ.

4. Еще больше денег силовикам

Распределяя "лишние" 18 млрд., власти подумали, в первую очередь, о самих себе и силовиках. Так, Минобороны на взрывоопасные арсеналы и склады оружия хотят дать дополнительно 1 млрд. грн., на суды - 476 млн. грн. генпрократуре - 100 млн. грн., на аппарат МВД - 250 млн. грн., СБУ - 150 млн. грн. Верховной Раде подбросят еще 207,4 млн. грн. "на обеспечение законотворческой деятельности".

"Расходы на силовой блок у нас растут впятеро быстрее, чем на социальный. По сравнению с прошлым годом, силовики получат на 25% больше, а социалка увеличится только на 5%", - подсчитал Виктор Скаршевский.

5. Социалку "заморозили"

При этом основные социальные выплаты, прописанные в проекте бюджета к первому чтению, остались неизменными. Минимальная зарплата вырастет в 2019 году до 4,2 тыс. грн., то есть, всего на 500 грн., а прожиточный минимум составит 2,1 тыс. грн. Индексация пенсий (минимальные пенсии вырастут с 1497 грн. до 1624 грн.) будет не с нового года, а только с марта, что, по подсчетам Минфина, позволит бюджету сэкономить порядка 12 млрд. грн.

Не дали ни копейки сверху и на субсидии - в версии ко второму чтению оставили те же 55 млрд. грн. Понятно, что с учетом роста цены на газ для населения и повального пересмотра тарифов на горячую воду и отопления этого явно мало. По подсчетам "Нафтогаза", понадобится не менее 90 млрд. грн.

Как сообщили "Стране" в Федерации профсоюзов Украины, их попытки пролоббировать более существенное увеличение социальных выплат, в частности, минимальной зарплаты и прожиточного минимума, ничем так и не закончились. "На все наши предложения в Кабмине был один ответ - нет денег", - рассказали профсоюзники.

Алексей Кущ не исключает, что годовой бюджет по отдельным статьям (к примеру, по субсидиям) власти попросту выберут за полгода. А на остальные полгода оставят своим преемникам фактически пустую казну.

6. Хотелки для мажоритарщиков

Ко второму чтению в бюджетный процесс активно включились депутаты-мажоритарщики. Если изначально в проекте бюджета не было субвенции на развитие отдельных территорий, то в последней версии эта статья появилась. На субвенции хотят выделить 4,9 млрд. грн. и как раз эти деньги, по мнению Виктора Скаршевского, позволят депутатам профинансировать предвыборные обещания в своих округах.

К слову, субвенции на развитие отдельных территорий в этом году едва превышают 3 млрд. грн. А в 2019 г от них планировали вовсе отказаться, сосредоточив все деньги на регионы в фонде регионального развития. Ему изначально выделили 9,1 млрд. грн., а затем уменьшили эту сумму до 5,8 млрд. "Хотя фонд регионального развития работает более прозрачно, чем расходуются субвенции на развитие отдельных территорий", - говорит Скаршевский.

По его мнению, "воскрешение" последних говорит о том, что менять избирательное законодательство до выборов и отказываться от "мажоритарки" уже точно не будут.

7. Регионы без воды и другие реформы

Зато по другим региональным программам денег дадут меньше. Начальник аналитического отдела Ассоциации городов Украины Ярослав Рябошук рассказал "Стране", что из проекта бюджета ко второму чтению странным образом исчезла программа "Питьевая вода Украины", на которую было предусмотрено 200 млн. грн. "За счет этой программы планировалось отказаться от хлорирования воды и внедрить другие, более современные методы очистки. Это, в том числе, позволило бы решить и проблему с поставками хлора, из-за которой уже были перебои с водоснабжением этим летом. Но программу почему-то вычеркнули в последний момент", - говорит Рябошук.

Также, по его словам, между первым и вторым чтением загадочным образом на 1 млрд. грн., "похудела" образовательная субвенция городам, к которым присоединили сельские территории.

"Таким образом, их финансирование в следующем году уменьшится на 20%. Получается, что наказали ОТГ, которые выделились в процессе реформы децентрализации, о преимуществах которой постоянно говорят власти", - добавил Рябошук.

8. Плюс один новый аэропорт или минус два старых?

Параллельно с "исчезнувшими" программами в проекте бюджета ко второму чтению есть и те, которые точно так же неожиданно появились. Это, к примеру, строительство нового аэропорта на границе Днепропетровский и Запорожской области, который уже вовсю рекламирует министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Под него в бюджет планируют заложить 200 млн. грн.

В соцсетях этот проект уже окрестили очередным гиперлупом Омеляна, хотя, по данным "Страны" его главным лоббистом является Петр Порошенко.

Глава компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий говорит, что строительство нового аэропорта имеет смысл лишь если после его запуска закроют действующие сейчас аэропорты в Днепре и Запорожье. Плюс - к нему нужно будет прожить хорошую дорогу.

"Такой проект стоит 200 млн., но только не гривен, а долларов", - пояснил он "Стране". Кстати, в проекте бюджета ко второму чтению предлагается предусмотреть 2 млрд. грн. на улучшение состояния дороги Н-31 Днепр-Царичанка- Кобеляки-Решетиловка, то есть, на дорогу хотят выделить вдесятеро денег больше, чем на аэропорт.

По словам Ланецкого, 200 миллионов гривен хватит на разработку проектной документации, частично -- на подготовительные работы на самой площадке, расчистку, закладку основания взлетно-посадочной полосы. Но не более того



По мнению аналитика компании "Европатруль" Вячеслава Коновалова, готовится "тупое освоение государственных денег". "Аэродром в Солоном (а именно на базе этой площадки хотят строить аэропорт) — это, по-сути, чистое поле. Там есть взлетно-взлетно-посадочная полоса до 700 метров. летают на ультра легких самолетах и прыгают с парашютами. Думаю, что ничем этот проект не закончится. Это напоминает эпопею с Уманским аэропортом для хассидов. Точно так же есть огрызок взлетно-посадочной полосы и местные власти, которые хотят урвать на каждом шаге".

8. Спорт вместо науки

Среди новых программ, которые неожиданно добавили в список претендентов на бюджетные деньги сразу несколько касаются физкультуры и спорта. В частности, 150 млн. грн. обещают на строительство и ремонт спорткомплексов при школах и еще 200 млн. грн. - на строительство площадок для занятий игровыми видами спорта. Еще столько же планируется выделить на строительство спортивных 50-метровых бассейнов.

"При этом на 200 млн урезали финансирование по статье научно-прикладные разработки и фундаментальные исследования. Я ничего не имею против спорта, но выходит, что новые программы финансируются не за счет роста экономики и появления дополнительных средств в бюджете, а за счет перекраивания "тришкиного кафтана", - прокомментировал Виктор Скаршевский.

9. Монетизация субсидий

Судя по всему, власти серьезно нацелены на монетизацию льгот, о которой уже давно предупреждают украинцев. В проекте бюджета ко второму чтению решено забрать часть денег на субсидии у Минфина и передать их Минсоцполитики.

При этом 20 млрд предусмотрено именно на запуск механизма монетизации. Как анонсировало ранее Минсоцполитики, на первом этапе, который стартует уже с нового года, субсидии живыми деньгами будут получать 100 тысяч семей (всего получает субсидий около 7 млн домохозяйств). До конца года планируется перевести на денежные расчеты всех субсидиантов.

Средства станут перечислять на банковские карты и ими можно будет платить за комуналку. Но сами граждане в этом процессе участвовать не будут - деньги спишут исключительно по команде Минфина. Единственное, на что могут рассчитывать граждане - потратить меньше, чем положено по социальным нормам потребления и забрать отсучу денег кешем. Но учитывая, что нормы потребления и так минимальны, сэкономить практически нереально.

Еще 35 млрд планируется направить в качестве субвенции местным бюджетам в качестве компенсации льгот по субсидиям.

10. Снова бюджетная ночь?

Эксперты не исключают, что в процессе голосования проект бюджета может еще поменяться.

"Сейчас идут активные политические торги и чтобы набрать нужное количество голосов, придется искать компромисс. Тут опять таки в игру вступят предвыборные моменты. Скажем, глава парламентского комитета Ольга Богомолец уже заявили что не будет голосовать за бюджет, пока в нем не увеличат финансирование по программе лечения онкологии у детей и призвала бойкотировать проект и своих коллег. И таких "пожеланий" к итоговой версии бюджета будет масса. Не удивлюсь, если принимать его будут долго, растянут еще и на декабрь", - говорит Скаршевский.

По мнению Алексея Куща, чтобы получить деньги от МВФ в декабре, бюджет нужно принять уже до конца ноября, поэтому власти будут стараться получить большинство в парламенте любыми путями. Поэтому не исключено, что определенные лоббистские группы попытаются протянуть в бюджет выгодные им поправки с голоса, которые станут сюрпризом для украинцев.