"Сечеславью" не бывать?

Главным пунктом вчерашней повестки дня парламента его руководство сделало вопрос о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей. И это оказалось примером того, как раздувается пиар-кампания вокруг события, которому не суждено состояться.

Первым рассматривался вопрос о Кировоградской области, которую хотят сделать Кропивницкой. И уже на этом пункте вновь произошла комедия, когда не находится голосов за принятие решения, потом находится за возвращение к голосованию, а потом снова не находится за принятие решения. В итоге нашлось 239 голосов – с пятого раза.

С Днепропетровской областью ситуация была еще хуже. Поскольку сторонники ее переименования раскололись на две части: одна – за Сечеславскую область, другая – за Днепровскую. Но в повестке дня был вопрос только о Сечеславской, и ситуация оказалась в тупике.

За "Сечеславье", кстати, громогласно агитировал Ляшко, чем в одночасье смыл в унитаз все инвестиции Ахметова по прививанию его как своего для Днепропетровской области. За него же агитировал и представитель "Батькивщины" Луценко, чем явно не добавил популярности Тимошенко на ее исторической родине. Зато за "Днепровщину" выступил один из представителей БПП, чем, не исключено, добавил какие-то десятые процента своему лидеру.

В итоге максимальное количество голосов, которое удалось собрать Парубию, – 209. И он тут же попросил своих сторонников подать новый проект постановления, чтобы поиграться еще.

Однако, в принципе, даже неважно, сколько вчера было при том или ином голосовании – 209 или 239 голосов. Важно, что все эти голосования были бесконечно далеки от цифры, которая необходима при последнем голосовании, – 300 голосов (переименование областей должно идти через изменение Конституции).

Если Парубий когда-нибудь поставит на голосование этот вопрос во втором чтении, то даже спустя 500 возвращений к голосованию нужная цифра не появится. И потому вчерашняя радость спикера относительно "Кропивницкой области" выглядит радостью ребенка, которому удалось надуть большой мыльный пузырь.

Раскол в Оппозиционном блоке: что дальше

Еще одно событие, будоражившее вчера Верховную Раду, – раскол во фракции Оппозиционного блока., где власть в свои руки пытается взять крыло, близкое к Ринату Ахметову, которое хочет отстранить от руководства группу Юрия Бойко.

Вчерашняя лента партийного сайта ОБ была, пожалуй, самой плюралистической в истории отечественного партстроительства. А может, и не только отечественного.

День начался с заявления сопредседателя партии Бойко о создании депутатской группы "Оппозиционная платформа – За жизнь!", продолжился заявлением сопредседателя фракции Вилкула об исключении из нее Бойко и Левочкина, а после нее еще одним комментарием сопредседателя партии Бойко – о бюджете.

Потом было еще заявление об исключении Бойко и Левочкина от Новинского, заявления о поддержке Бойко и Левочкина со стороны парторганизаций Одесской, Киевской, Сумской, Черновицкой, Кировоградской и Житомирской областей.

А закончилось все заявлением Левочкина о "политических похоронах Оппозиционного блока". По словам Левочкина, фракция раскололась на сторонников кандидата в президенты Юрия Бойко и на сторонников Порошенко (то есть "ахметовскую" часть фракции он прямо отнес к сторонникам действующего президента).

Все это выглядит как окончательный раскол. Даже фракция при голосовании разделилась на две равные группы – 22 против 21. Но парадокс в том, что, побив все горшки, обе группы остаются вместе. Символом чего и стал сайт Оппозиционного блока.

Председателем фракции избран Новинский (в результате чего от руководства отстранен не только Бойко, но и Вилкул), но сопредседателями партии остаются Бойко и Колесников. Для того, чтобы решить вопрос о руководстве партией, нужен съезд, но для его созыва нужно решение политсовета, где голоса разделились 4 на 4.

Однако дело не только в формальностях. Главный вопрос в том, есть ли у "ахметовского крыла", совершившего переворот во фракции, собственный план действий на президентских выборах. Пока никакого ответа на этот вопрос "группа Ахметова" не дала. И вполне вероятно, что его вообще не будет. По крайней мере, тот факт, что председателем фракции не сделали Вилкула весьма показателен с точки зрения отношения к нему "ахметовской" группы.

В группе Бойко считают, что "ахметовцы" на самом деле просто по указанию Порошенко (с которым по бизнесу тесно связан Ринат Ахметов) пытаются вставить палки в колеса единому кандидату от юго-востока Юрию Бойко. Не имея при этом своей серьезной игры на президентских выборах.

Так ли это - покажут ближайшие месяцы.

Проект "Поместная церковь": этап давления на УПЦ

После того, как заседание Синода УПЦ проголосовало против участия канонической церкви в проекте "Поместная церковь", власть усилила давление на ее епископов в большинстве регионов страны. Об этом вчера заявил юридический отдел УПЦ.

Впрочем, и без заявления известно о фактах пикетов, которые устраивают радикалы возле резиденций местных иерархов Украинской православной церкви. Так, совсем недавно националисты устроили пикет возле резиденции Криворожского и Никопольского митрополита Ефрема, который был в числе тех, кто голосовал против участия в проекте "Поместная церковь".

Однако все это – лишь "неформальные" проявления той войны, которую объявила УПЦ власть. Поскольку кампанию против нее возглавляет сам президент, который до этого обещал, что никто никого насильно в поместную церковь тащить не будет.

Между тем, вчера Порошенко использовал свой визит в Черкасскую область для того, чтобы встретиться с местным митрополитом Софронием, который является одним из колеблющихся иерархов. Да и свое выступление перед черкасским "партхозактивом" президент в значительной степени посвятил теме поместной церкви.

Очевидно, что усилившееся давление – результат тех требований, которые поставил перед Порошенко Константинопольский патриарх Варфоломей. Несмотря на открытый конфликт с Московским патриархатом, Варфоломей пытается избежать ситуации, когда созданная им церковь будет базироваться на неканонических церквях. И потому требует принудить к "автокефализму" каноническую церковь.

А значит, в ближайшее время не офисы "Сбербанка", а церкви станут объектом нападений со стороны радикалов.

Дожмут ли "евробляхеры" президента и парламент

Однако вчера Украину больше всего лихорадили не радикалы, а "евробляхеры". Вчитавшись в принятый парламентом закон, они сообразили, что за купленную в Европе за 2-4 тысячи евро "евробляху" все равно придется выкладывать 3 тысячи евро налога. И подняли новую волну протеста. Причем такую волну, которая по своей масштабности превысила все предыдущие.

Карта "евробляхерских" протестов вчера напоминала сводку восстаний времен Майдана в конце января 2014 года. Дороги перекрывали в общей сложности в 15 регионах страны из 25-ти, причем география была даже шире, чем у Майдана, потому что протесты затронули и Харьковскую, и Закарпатскую область.

Очевидно, власть берут измором. И на Банковой, и в парламенте понимают, что цели движения "евробляхеров" поддерживает меньшинство населения, а потому в электоральном плане идти им навстречу невыгодно. И тем более невыгодно с точки зрения бюджета – не только из-за налогов с самих "евроблях", но и потому, что в случае снижения этих налогов продажа автомобилей внутри Украины практически прекратится.

Но у нынешней власти есть одно слабое место: когда она видит массовые акции, то всегда идет на поводу у них, принимая даже невыгодные для страны решения. Как это было, например, в ситуации с блокадой Донбасса. Поэтому расчет "евробляхеров" верный: если Порошенко испугается, он уступит.

Пятая годовщина Майдана: день страха для Порошенко

А сегодня как раз тот день, которого Порошенко боится. Пять лет назад начался протест, который был направлен не против нынешнего президента, но именно ему приходится каждый раз прибегать к каким-то уловкам, чтобы снизить накал страстей в центре Киева. Вот и сегодня весь Майдан заставлен никому не нужными декорациями, единственная цель которого – не дать потенциальным протестующим слиться в единую протестную массу.

Страхи Порошенко понятны. Пятилетний юбилей начала Майдана сегодня практически для всего населения страны – вовсе не праздничный день. Даже для тех, кто выходил на него, это скорее день обманутых надежд и напоминания о том, что ненавистную власть можно свернуть. А о тех, кто не выходил на Майдан, но за эти пять лет получил бешеный рост цен и тарифов при минимально растущих доходах, и говорить не стоит.

Из всех целей Майдана достигнуты всего две – ассоциация с Евросоюзом и безвизовый режим с ним же. Однако после достижения первой цели стало ясно, что абсолютно ничего основная масса населения от этого не получила. А "безвиз" стал просто неформальным пропуском для поиска работы в ЕС после того, как в Украине из-за ассоциации с тем же ЕС ее не стало. Тем более, что 80 процентов работы по его получению сделали еще при Януковиче. И, скорее всего, его бы нам дали и без всякого Майдана. Причем, вероятно, даже раньше.

Что касается всех остальных целей, то уже даже такие разные промайдановские политики как Тимошенко и Лещенко заявили, что при Януковиче было лучше. Это, конечно, не значит, что кто-то хочет возвращения Януковича. Это просто оценка тому, что все мы получили (точнее, потеряли) за последние пять лет.