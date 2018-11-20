Сезон дорогой нефти (а эксперты прочили рост цен до 100 долларов за баррель), судя по всему, откладывается. 20 ноября нефтяные котировки на мировых биржах снова пошли вниз.

Январские фьючерсы на лондонской бирже ICE Futures во вторник утром торговались по 66,57 долларов за баррель, а это на 22 цента дешевле, чем днем ранее. А к вечеру они просели еще на 4,6% - до 63,7 долларов.

Всего с начала месяца котировки обвалились почти на 20 долларов за баррель. И, скорее всего, будут падать и дальше. "Реальная себестоимость нефти марки Brent - 40 долларов, все остальное - "наценка" спекулянтов, - пояснил "Стране" руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Украинским водителям такой мировой тренд - очень кстати. Ведь с начала осени цены на отечественных заправках побили все рекорды. Стоимость А-95 приблизилась (а на некоторых АЗС и перешагнула) к психологическому уровню в 35 грн. за литр. Эксперты пугали автомобилистами даже ценниками в 40 грн.

Заправщики уже начали переписывать ценники. Бензин, по данным консалтинговой компании А-95, стоит в среднем по стране около 32 грн., дизель - 31,7 грн. газ - 16,3 грн./л.

Но пока процесс идет как-то очень медленно. По данным Геннадия Рябцев, с начала месяца нефтепродукты в крупном опте подешевели на 12%, в мелком опте - на 6%, а в рознице - только на 3%.

Водители шутят: такая "скидка" сродни статистической погрешности. Она попросту "растворяется" в баке.

"С нынешним уровнем цен 10 - 50 коп. (скидки - Прим. Ред.) - ни о чем. На среднем баке в 40л это аж целых 4- 20 грн., даже не дополнительный литр", - написал в Facebook автовладелец Дмитрий Волошин.

"Сначала на 5 грн подняли, потом на 1/2 грн опустили... мне одному кажется, что нас снова отымели?", - вторит ему и киевлянин Влад Бритва.

Эксперты успокаивают: основное удешевление бензина еще впереди. "Страна" разбиралась когда и насколько упадут цены на бензин, дизель и газ.

Нефть по 40?

Нефтяные котировки, которые спекулянты к концу октября разогнали до 85 долларов, по состоянию на 20 ноября упали почти на 20 долларов за баррель.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник торговались по 66,57 долларов за баррель, а это на 0,33% ниже, чем в понедельник, 19 ноября. Фьючерс на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) за это же время подешевел на 0,16% - до 57,11 долларов за баррель.

На нефть давит сразу несколько факторов. Во-первых, сохраняется переизбыток "черного золота". По словам Геннадия Рябцев, на рынок выбрасывается порядка 500 тыс. т "лишней" нефти в сутки.

Разогнать потребление, скорее всего, не получится. Наоборот, в свете прогнозов о новом мировом экономическом кризисе впору говорить о снижении спроса на нефть и нефтепродукты.

Во-вторых, непонятно, что скажет ОПЕК. Встреча участников картеля назначена на начало декабря. Она пройдет в Вене и будет посвящена продлению договора о дальнейшем снижении добычи нефти. Это уже третье его продление с 2015 года. И аналитики не уверены, что оно состоится. Снижение добычи нужно для того, чтобы удержать высокие цены на нефть.

В этом заинтересована, в частности, лидер ОПЕК - Саудовская Аравия, для которой приемлемой является цена в 73,3 доллара за баррель, что почти на 7 долларов выше нынешних котировок. Саудиты подталкивают картель к сокращению добычи на 1-1,4 млн. баррелей в сутки. Но далеко не все поддерживают эту идею, в частности, против страны, которые живут с продажи нефти (Венесуэла, Россия и др.). Аналитики не исключают, что в этот раз соглашение о снижении добычи не продлят, и, собственно, на фоне таких прогнозов, и радуют котировки.

В-третьих, резко против снижения добычи выступает президент США Дональд Трамп, который опасается, что это может привести к росту ценников на американских заправках. Он уже смягчил санкции против крупнейших покупателей иранской нефти, а теперь готовит компромат на Саудовскую Аравию.

Козырем в рукаве Трампа могут стать результаты расследования ЦРУ убийства журналиста Washington Post Джамала Хашогги агентами саудовских спецслужб, которые, собственно, уже готовы и могут быть преданы широкой огласке в аккурат к декабрьскому заседанию ОПЕК.

"Они могут оказать влияние на нефтяные котировки", - цитирует CNBC руководителя глобальной товарной стратегии RBC Capital Markets и экс- аналитика ЦРУ Хелиму Кроф.

Параллельно США наращивают собственную добычу - в этом году она уже выросла на 25%, до рекордных 11,7 млн баррелей в сутки.

В-четвертых, по словам Геннадия Рябцева, реальная стоимость барреля нефти сейчас не превышает 40 долларов уже с 10% наценкой экспортеров. Все остальное - спекулятивная составляющая. Переизбыток нефти составляет 500 тыс. т в сутки и на фоне прогнозов о новом мировом кризисе будет только расти. Так что, скорее всего, котировки сначала двинутся к 60 долларам, а затем и ниже.

Почему бензин дешевеет так медленно

Украинские продавцы нефтепродуктов уже отреагировали на мировой обвал котировок. Правда, пока не так активно, как того хотелось бы водителям. По словам Рябцев, в крупном опте цены с начала месяца просели на 12%, в мелком - на 6%, а в рознице - на 3%.

Руководитель консалтингового агентства "А-95" Сергей Куюн рассказал, что сети АЗС постепенно снижают ценники. К примеру, 19-20 ноября на 50 копеек за литр подешевели бензин и дизель на ОККО и WOG. Всего с начала ноября цены на бензин в этих сетях просели на 1,5 грн/л, на дизель - на 50 коп./л. "Также на 50 коп./л все виды топлива подешевели в сети Chipo, а в сети SKY - на 1 грн/л. Такие сети, как AMIC, "БРСМ - Нафта", KLO, "Надежда" и "Катрал" опустили цены на 9–39 коп./л", - говорится в отчете А-95.

Впрочем, водители считают, что заправщики снижают цены слишком медленно. "Извините, мне как-то смешно с такого падения. Сначала повысили на 4 грн., а потом сбросили на 1 грн. Это победа", - иронизирует киевлянин Александр Тюрин, комментируя пост в Facebook о снижении цен на нефтепродукты экс-президента "Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонида Косянчука.

По словам исполнительного директора UPK Group Александра Киримова, действует следующая формула - удешевление барреля нефти на 1 доллар дает минус в цене бензина примерно в 1,8 цента или 44 копейки по текущему курсу. Но если следовать ей, получается, что с начала ноября бензин должен был упасть в цене на 8,36 грн. за литр (барель нефти за это время подешевел примерно на 19 долларов).

Эксперты советуют автомобилистах набраться терпения.

"Первым на мировые тенденции отреагировал оптовый рынок. Сейчас мы видим ежедневное снижение стоимости топлива и на автозаправочных комплексах. Естественно, что розничный рынок не может реагировать "день в день" с мировыми котировками. Есть фактор задержки во времени - партии топлива закупаются на определенный период и пока объем закупленный по более высокой цене не будет продан и не начнется поставка по более низкой цене, розница отреагировать не может. Есть все предпосылки, чтобы в ближайшей перспективе бензин и дизель опустился еще на 1,5 - 2 гривны", - пояснил "Стране" директор департамента стратегического маркетинга и развития "БРСМ - Нефти" Александр Мельничук.

По словам Сергея Куюна, розничные цены имеют потенциал для снижения в 2 грн./л. "А с учетом последних мировых тенденций их уровень может вернуться на отметку ниже 30 грн/л до конца этого года", - прогнозирует эксперт.

Скидки с оговорками

Геннадий Рябцев говорит, что снижение цен будет постепенным - по 50 коп.-1 грн./л с каждой новой партии. Причем, некоторые АЗС пойдут по пути прямого снижения цен, а некоторые - будут снижать их "косвенно", то есть, сами ценники не перепишут, но вернут программы лояльности, которые отменили на волне роста нефтяных котировок. По этим программам скидка на литр бензина и дизеля может составлять до 3 грн., но только для постоянных клиентов, которые заливают полные баки.

По словам Киримова, снижение цен на дизель до последнего времени тормозил дефицит поставок из России. Он был связан с тем, что "Роснефть" переводила производство с летнего на зимний дизель. В итоге труба "Прикарпатзападтранса", через которую российский дизель идет в Украину, оказалась полупустой. Сейчас поставки нормализуются. Сама труба заполнена примерно на 40% (это 200 тыс.т в сутки), но украинским потребителям этого хватает и дефицита нет, а значит, цены будут падать более динамично - до 1,5 грн./л до конца ноября", - прогнозирует Киримов.

А вот по газу пока не все так просто. В октябре ценники на газ били рекорды, превысив 18 грн./л. Сейчас, по данным А-95, они упали до 16,3 грн./л. А себестоимость литра газа на заправках Киева и Киевской области, по словам Киримова, составляет всего 12, 3 грн. То есть, даже с учетом маржи АЗС цена не должна превышать 13,5 грн./л.

"Поставщики накопили дорогие партии газа и теперь пытаются его распродать", - поясняет эксперт. И только после этого газ начнет ощутимо дешеветь - до 2 грн./л. Правда, к тому времени могут вмешаться другие факторы.

"Сегодняшний день особенный: евробляхеры перекрыли основное направление, по которому заходит газ автотранспортом из Беларуси - пограничный переход "Новые Ярыловичи". Всё стоит. Если блокада продлится более 2-3 суток - возникнет дефицит поставок и цены падать не будут", - рассказал "Стране" газовый трейдер и владелец площадки Sintonec LPG Михаил Шубан.

На ценники на украинских АЗС может повлиять и курс доллара. Сейчас гривна немного укрепилась (почти на 30 коп. с начала ноября), и это в том числе способствует снижению цен на нефтепродукты. Но если начнется новый виток девальвации, тенденция может резко измениться. Ведь каждая дополнительная гривна в курсе доллара дает плюс 80-85 копеек к литру бензина.

Еще один фактор роста - намечающиеся чистки рынка. Как уже писала "Страна", крупные сети лоббируют ужесточение контроля за оборотом нефтепродуктов - продажу лицензий, оборудование заправок уровнемерами, новые требования к размещению заправок.

Эти нововведения прописаны в проекте изменений в Налоговой кодекс, который парламент уже принял в первом чтении. И хотя, как утверждают сами заправщики, эти новации приведут лишь к закрытию серых АЗС (так называемых "подзаборников") и никак не скажутся на ценниках, в этом есть сомнения. Ведь после массовых чисток мест продажи дешевого бензина явно поубавится, а, значит, снизится и накал конкурентной борьбы за кошельки водителей.