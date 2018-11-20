Украина против Интерпола

Украинская власть затевает новый международный скандал. Теперь в эпицентре оказался Интерпол – организация, которую представлять не нужно, однако организация неполитическая. И тем не менее, скандал может оказаться политическим, потому что представители официального Киева уже устроили демарш по поводу того, что главой Интерпола могут избрать ветерана российского МВД Прокопчука.

Формально Прокопчук уже 8 лет не имеет отношения к российским правоохранительным органам, являясь главой Интерпола в РФ, а последние два года – еще и заместителем главы этой организации. Но, понятно, мало кто поверит в полную его независимость от российской власти.

Естественно, не верит в нее и украинское руководство. Поэтому министр внутренних дел Аваков через "Фейсбук" уже пригрозил, что в случае избрания Прокопчука Украина приостановит членство в Интерполе.

Подействует ли угроза? Однозначного ответа нет. С одной стороны, когда украинская делегация устроила демарш в ПАСЕ, чтобы не допустить возвращения российской делегации, ей это удалось. С другой стороны, когда Аваков писал угрозы в отношении Трампа, именно "опасный маргинал" и стал президентом.

Если же серьезно, то шансы Прокопчука легче определить, если вспомнить, кто был главой Интерпола еще недавно. А им был представитель Китая Мэн Хунвэй. То есть представитель страны, еще более далекой от демократии, чем Россия.

Правда, Аваков и примкнувший к нему Геращенко объясняют, что представителя РФ нельзя избирать, потому что это "страна-агрессор". Но и тут стоит напомнить, что Китай в 1950 году аннексировал Тибет – целое государство, которое признавалось рядом других государств. И разница между КНР и РФ только в количестве лет, прошедших после аннексии.

Проще говоря, на тех, кто будет голосовать завтра, не действуют аргументы украинской стороны. И демаршем тоже никого не испугаешь. Поэтому, если Киев все же хочет, чтобы победил представитель Южной Кореи, а не России, за оставшиеся сутки нужно придумать что-то покреативнее.

Почему Банковую не волнует "Турецкий поток"?

Турция и Россия объявили об окончании строительства морской части "Турецкого потока". По этому поводу Эрдоган и Путин устроили торжественное мероприятие, а со стороны официального Киева никакой реакции не последовало.

Хотя это выглядит, как минимум, странно. По поводу "Северного потока-2" украинская власть донесла свою позицию уже даже до Вашингтона, а Меркель вообще весь мозг выели этой темой. Хотя, если выбирать между "Северным" и "Турецким" потоками, то более антиукраинским проектом является именно последний.

Уже в самом имени "Северного потока" – как первого, так и второго, – заложено то, что идущий по нему газ предназначен, прежде всего, для стран Северной Европы. И Белоруссия с Польшей от второго "потока" пострадают больше, чем Украина. А вот "Южный поток", теперь переформатированный в "Турецкий", направлен как раз на то, чтобы газ получали страны Южной Европы. Те, которые сейчас его получают только через Украину.

Еще недавно, правда, была надежда, что львиную долю от 31 млрд кубов этого потока будет забирать сама Турция. Но, во-первых, недавно у нее начался кризис, и объемы потребляемого промышленностью газа уже уменьшаются. А во-вторых, у Анкары и без "Турецкого потока" проблем с газом не было. Турция ведь не имеет "проблемы Проливов", из-за которой Украина не может получать сжиженный газ из Катара.

Для Эрдогана проект его "потока" изначально был больше политическим: он позволяет избавиться от зависимости от стран Персидского бассейна и вести там более активную политику. И в данном случае политические интересы Путина сошлись с политическими интересами Эрдогана.

Что касается интересов Украины, то их защищать некому. Будь у нашей страны президент, заботящийся о ней, он бы ездил в Стамбул не к Варфоломею, а к Эрдогану. И предлагал бы любые варианты, чтобы не допустить "Турецкого потока". Но миллиардов за транзит газа в предвыборной программе Порошенко нет, а "вера" есть…

Будет ли Бойко единым и единственным?

Одной из главных тем обсуждения вчера оставалось объявленное накануне решение объединенной "Оппозиционной платформы – За жизнь" о выдвижении единым кандидатом сопредседателя Оппозиционного блока Бойко. Решение больше формальное, поскольку после отказа Рабиновича Бойко оставался единым реальным вариантом для "Платформы". Да и до отказа было понятно, что рейтинги Бойко выше, чем рейтинги Рабиновича.

Но все же оставался вариант, при котором "Платформа" будет ждать присоединения второй части Оппоблока и Мураева с "Нашими". Теперь же (говоря бизнес-терминами) вариант слияния отпадает, остается только вариант поглощения.

Однако и этот вариант тоже реален. По крайней мере, в отношении второй части Оппоблока. У "ахметовского крыла" есть безусловные козыри – днепропетровская, донецкая, запорожская и херсонская организации. Но есть и безусловные минусы.

Во-первых, отсутствие центрального аппарата партии, от финансирования которого эта группа отказалась еще в 2016 году. Во-вторых, это крыло только условно можно назвать "ахметовским", поскольку сам Ахметов с того же 2016 года не проявляет никакого интереса к Оппоблоку. Его активы с того же года – "Народный фронт" и Радикальная партия, только в 2018-м Ляшко с радикалами для него уже важнее "нарфронтовцев".

Все это значит, что в случае выдвижения кандидата от этой группы он может оказаться и без центрального штаба, и без главного источника финансирования. К тому же, в этой группе есть сразу три политика, которым сложно будет сговориться насчет единого кандидата от нее.

С Мураевым сложнее. Он – единственный известный политик в своей недавно образованной партии. И стартовый рейтинг у него тоже есть. Однако нет ресурсов для его раскрутки – как финансовых, так и медийных. Поэтому вариант его присоединения к Оппозиционной платформе все еще нельзя отвергать. Хотя сам он это на данном этапе отвергает.

Впрочем, судя по всему Бойко будет уже строить свою кампанию вне зависимости от того присоединится ли еще кто-либо к Оппозиционной платформе или нет. Ресурсов для кампании в кооперации с партией За життя у него достаточно.

"Единый" Кошулинский и Белецкий в стороне

Единого кандидата выдвинула и националистическая оппозиция. Им оказался заместитель Тягнибока и бывший вице-спикер Кошулинский, выдвинутый "Свободой" и поддержанный С14, ОУН и вроде бы даже Ярошем.

Однако такое выдвижение можно считать издевкой. Поскольку, если бы были хоть какие-то шансы на приемлемый результат, Тягнибок пошел бы на выборы сам, а не выдвигал бы соратника с выдающимся для националиста государственным опытом, но без рейтинга и харизмы.

Выдвигая Кошулинского, "Свобода" изначально показывает, что эти выборы для нее будут проходными, даже не пиар-акцией перед парламентскими, как для Ляшко или Садового. И потому под "единым кандидатом" от националистов подписались только "Свобода" и те партии, которым не светит самостоятельный поход в парламент. Максимум – одно-два места в условно проходной части "свободовского" списка.

И по той же причине среди подписантов под выдвижением Кошулинского нет "Нацкорпуса". Он, как и "Свобода", нацелен на парламентские выборы, причем настроен более агрессивно, чем партия Тягнибока. И потому Белецкий, наверняка, будет строить очень активную кампанию.

Как Янукович сломал планы Луценко

На выходных Украина снова вспомнила о Януковиче. В отсутствие других новостей воскресным утром весьма громко прозвучала информация о травме спины, полученной Виктором Федоровичем, во время игры в гольф. Вчера, во время суда, правда, выяснилось, что травма не совсем спины, но это не имеет никакого значения, поскольку она все равно позволила отсрочить выступление экс-президента с последним словом.

Это явно не устраивало прокуроров. Не случайно они предлагали разные варианты, вплоть до того, чтобы заслушать Януковича лежа. Зачем же Генпрокуратуре так нужно было, чтобы Виктор Федорович объявлял свое последнее слово именно вчера?

Ответ может быть только один, и связан он с предстоящими датами. Вполне вероятно, что генпрокурор Луценко запланировал вынесение приговора на 21 ноября, чтобы преподнести подарок сторонникам Майдана на очередную годовщину его начала.

Но – не сложилось. Травма "не совсем спины" теперь вынуждает Юрия Витальевича срочно искать другой подарок к празднику. Потому что лишение неприкосновенности нардепа Березкина (которого подозревают в махинациях с кредитами Ощадбанка), скорее всего, участников митингов и шествий вряд ли заинтересует.