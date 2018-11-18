В Украине третью неделю не стихает скандал с участием знаковых представителей Еврейской общины, НАБУ и народных депутатов.

Поводом к конфликту стала попытка осуществления негласных следственно-розыскных действий в помещении киевской синагоги имени Бродского (включая установку "жучка" в личном кабинете главного раввина Украины) и обнаруженные службой безопасности общины "топтуны". Иудеи склонны видеть в этом происки Национального антикоррупционного бюро, но в ведомстве Артема Сытника категорически отрицают претензии.

"Страна" восстанавливала хронологию очередного "еврейского скандала" в центре Киева, выясняя - кто и почему на самом деле мог пытаться "навострить уши" в синагоге, и какая подоплека здесь может быть.

Раввин обратился с заявлением

Все началось с открытого обращения главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана, который в конце октября выступил с официальным заявлением от лица Еврейской общины.

В нем говорилось, что в октябре 2018 года служба безопасности Еврейской общины Киева обнаружила лиц, которые осуществляли слежку за помещением центральной синагоги по улице Шота Руставели, а также за ее прихожанами. Раввин уточнил, что данный сигнал стал предметом дополнительной проверки, в ходе которой опасения в наличии "топтунов" подтвердились.

В частности, в молитвенном доме были обнаружены несанкционированные устройства для снятия информации (в народе - "жучки"), а также зафиксированы автомобили с номерами прикрытия, которые использовались для слежки. По версии общины, за этими действиями как раз и стояло Антикоррупционное Бюро.

Источник фото: sinagoga.kiev.ua

"Из собственных компетентных источников получена информация об идентификации некоторых лиц, которые принимали участие в незаконной слежке, а именно лиц, имеющих непосредственное отношение к НАБУ", - отмечалось в заявлении. Раввин обратился к украинским и израильским властям, а также дипломатическим институциям, потребовав разобраться в данном вопросе.

НАБУ отрицает слежку

Реакция последовала незамедлительно.

Ведомство Сытника распространило сообщение, где отрицаются "незаконные следственные действия" в отношении Еврейской общины Киева.

"Никаких устройств для скрытого снятия информации в помещении центральной синагоги города Киева Национальное бюро не устанавливало, визуального наблюдения за зданием не осуществляло", - отмечалось в нем.

Источник фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Казалось, что на этом недоразумение будет вскоре улажено. На своей странице в Facebook Моше Реувен Асман написал, что директор НАБУ пригласил его на встречу, где планировалось обсуждение сложившейся ситуации.

Интересная деталь: в силу плотного графика и ввиду визита главного раввина Украины и Киева в США, он предложил отсрочить дату рандеву. И провести его на "еврейской территории".

"Полагаю необходимым предложить Вам встречу в нашем молитвенном доме в месте, где проводились незаконные действия по отношению к верующим. Мы рады будем видеть Вас в нашей синагоге, месте раскаяния и искупления грехов", - отмечал Моше Реувен Асман.

И параллельно дал понять Сытнику - все оперативные наработки службы безопасности Еврейской общины уже были к тому моменту переданы силовикам и не только. "Материалы и факты незаконных действий, включая видео фиксацию лиц, мы предоставили в правоохранительные органы Украины и Израиля, с надеждой что под общественным мировым контролем, они смогут дать оценку этим действиям и привлечь виновных к ответственности", - резюмировалось в обращении главного раввина Украины и Киева.

Источник фото: facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine-Головний-Рабин-України

Состоялась ли после этого встреча между ним и Артемом Сытником, история умалчивает. Но спустя две недели скандал вышел на новый виток.

В ход идут видео и фото вероятных фигурантов скандала

Сначала издание informator.news обнародовало фото и видео лиц, которые якобы имеют отношение к осуществлению незаконных следственных мероприятий в отношении Еврейской общины.

Во-первых, это 50-секундный ролик с камер наблюдения, установленных на пересечении улиц Шота Руставели и Рогнединской, где в фокус съемки попадают несколько молодых людей.

Источник видео: youtube.com/ІНФОРМАТОР

Сначала на перекресток выходят двое мужчин в джинсах и спортивных кофтах, которые на видео обозначены как "агенты НАБУ". Оказавшись на тротуаре они прогуливаются вперед, после чего останавливаются около третьего мужчины около входа в парадное под навесом.

После этого фокус вновь переносит зрителей на перекресток, где появляются еще двое лиц в джинсах и темных куртках. Они подходят к первой троице, и о чем-то начинают общаться. Спустя некоторое время мужчины покидают место встречи. На перекрестке двое из них останавливаются, и один в это время прикладывает к уху трубку мобильного телефона. Его напарник держит при этом свой смартфон в руках. Затем мужчины уходят.

По версии журналистов, вся эта группа лиц на самом деле лишь имитировала прогулку по центру Киева и осмотр "шпилей синагоги". А на самом деле занималась негласными следственными действиями в отношении Еврейской общины. Якобы все эти лица в настоящее время уже идентифицированы.

Во-вторых, дополнительно был обнародован снимок двух человек, которые "не светились" на камерах видеонаблюдения, но также имеют отношение к истории слежки за синагогой. На тот момент лишь указывались их имена - Ярослав и Ирина.

Источник фото: informator.news

В НАБУ вновь отрицали, что именно их "топтуны" были разоблачены Еврейской общиной. Свою позицию ведомство представило исключительно в части видео, выложенного в сети.

Так, в интерпретации ведомства Сытника, запечатленные на нем лица действительно были опознаны. Однако, они якобы не работают в НАБУ, а являются действующими сотрудниками другой структуры. Которую, впрочем, в Бюро отказались называть с целью "сохранения доверия к правоохранительной системе Украины".

"Бюро изучило видеозапись, обнародованную в сети интернет, и установило, кто именно зафиксирован на ней. Лица, которые СМИ назвали "агентами НАБУ", оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа", - сказано в сообщении.

Источник фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Фактически это значило, что за синагогой действительно наблюдали некие силовики. При этом Антикоррупционное Бюро продолжало открещиваться от этого. И, уже в свою очередь, вновь пригласило представителей Еврейской общины для встречи.

Как показали дальнейшие события, главный раввин Украины и Киева не поверил в искренность доводов НАБУ.

Раввин vs НАБУ

15 ноября Моше Реувен Асман обнародовал на своей странице в Facebook пост, где указал - "слитое" в сеть видео с камер наблюдения далеко не полное, а представителям общины уже сегодня известна информация о по меньшей мере двух сотрудниках НАБУ, которые причастны к наблюдению за главной синагогой Киева.

Источник фото: facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine-Головний-Рабин-України

Речь идет о тех самых Ярославе и Ирине, чьи снимки ранее были обнародованы журналистами. Их фото "прогнали" через базу системы распознавания лиц "ANYVISION", в результате чего с вероятностью на 99,97% вышли на личности Ярослава Корбана и Ирины Данчишиной. Согласно данным электронных деклараций, оба этих человека действительно имеют отношение к НАБУ.

Кроме того, Моше Реувен Асман дал понять, что это далеко не все наработки "еврейского следствия". С его слов, спецы общины также установили "IP-адреса, с которых были осуществлены атаки на системы безопасности, а также осуществлялись временные отключения видеонаблюдения".

Как утверждают специалисты, этот пассаж означает: с целью проникновения в помещения синагоги для дальнейшего установления средств видео/аудиофиксации лицам, которые это делали, приходилось временно отключать камеры внешнего наблюдения и другие средства защиты от несанкционированного доступа. И в "еврейской истории" это, скорее всего, было сделано путем взлома паролей к компьютерной сети синагоги. И причастные к этому установлены Еврейской общиной.

Намекнув на это, главный раввин Украины и Киева вновь напомнил о своем приглашении к диалогу для руководителей НАБУ, вновь обозначив в качестве удобного иудеям места центральную синагогу.

В Национальном антикоррупционном бюро на это лишь ответили, что продолжают стоять на том, будто Данчишина и Корбан не следили за молитвенным домом.

"О заявлении раввина можем сказать следующее: сотрудники, чьи фамилии были озвучены раввином, на опубликованном видео не зафиксированы. Никаких действий по отношению к синагоге или еврейской общине эти сотрудники не проводили", - сообщили в пресс-службе.

Симпатики Бюро увидели в скандале полицейский след

Тем временем, группа активистов и парламентариев, симпатизирующих Бюро, начали выкладывать ставшую им доступной информацию о том, кто на самом деле мог следить за синагогой. И куда, прежде всего, следует переадресовывать свои претензии Еврейской общине.

"Возле синагоги были (выявлены - Прим. Ред.) сотрудники полиции, а не НАБУ. Надеюсь, НАБУ опубликует всю информацию, которая была выявлена, чтобы остановить эту волну", - написал в комментариях к посту Романа Шрайка на этот счет нардеп Сергей Лещенко. Встречный вопрос о том, "откуда НАБУ знает, кто следил за синагогой, если НАБУ за синагогой не следило", он оставил без внимания.

В беседе со "Страной" парламентарий также был предельно лаконичен. "Насколько я знаю, это были сотрудники полиции. И они следили не за синагогой, а за другим зданием. Это все, что я знаю", - отметил Лещенко.

Другие симпатики ведомства Сытника оказались более жесткими в комментариях о происходящем. Так, руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин допустил, что лидера Еврейской общины кто-то пытается "сыграть втемную", натравив на НАБУ. "Очень хочется послушать разговор раввина с "умником", который так некрасиво попробовал его использовать", - отметил он в Facebook.

Еще дальше пошел Евгений Шевченко, который в интервью журналистам ранее охарактеризовал себя как внештатного агента Бюро.

"Те лица, которых видно на видео, действительно ведут наружное наблюдение. Но во-первых, их вряд ли интересует синагога, а во-вторых, это сотрудники МВД и у них совсем другие имена и фамилии. Что же касается упомянутых сотрудников НАБУ, то один из них работает у УСО (управление специальных операций ведомства - Прим. Ред.) и просто-напросто не может привлекаться к НСРД. А второе лицо никогда не привлекалось для внешнего наблюдения даже близко к синагоге", - написал Шевченко на своей странице в Facebook.

Источник фото: facebook.com/ievgen.shevchenko.7

И параллельно высказав ряд нелицеприятных вещей в адрес главного раввина Украины и Киева, предложив подать не себя в суд, чтобы выяснить, кто говорит правду.

Cherchez la femme. Другая версия подоплеки инцидента

Все тот же Шевченко также заявил, что Моше Реувен Асман, подбрасывая дрова в костер разгорающегося скандала, на самом деле выступает проводником интересов влиятельного парламентария из "Народного фронта" Георгия Логвинского. К персоне которого, а также людям из его окружения через так называемое дело "Золотого мандарина" уже длительное время пытается подобраться НАБУ.

Сам парламентарий на этот счет заявлял, что как такового уголовного производства, где планировалось бы объявление ему или его близким о подозрении, де-юре не существует. А имеют место попытки недоброжелателей путем манипуляций надавить на "фронтовика".

Источник видео: youtube.com/Телеканал ZIK

В то же время, сведения о возможной связи именно Логвинского с ЧП вокруг Еврейской общины с завидной регулярностью всплывают в прессе. Еще после первого обнародования данных о выявленной прослушке в молитвенном доме иудеев столицы о ней писали СМИ, сообщая вспомогательные детали этой эпопеи.

В частности, уже тогда со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах было заявлено - Генпрокуратура и САП точно не давали "добро" на осуществление НСРД в отношении Еврейской общины. И в контексте "еврейского дела" прозвучала фамилия потенциальной "мишени", за которой якобы планировали проследить "тихушники" в синагоге.

По информации Українських Новин, речь как раз и могла идти о попытке прослушки Логвинского. Его коллега-нардеп Борислав Розенблат в комментарии УНН так высказывался на этот счет: "Я думаю, что это связано, прежде всего, с Георгием Логвинским, связано с другими состоятельными украинскими людьми, чиновниками, которые приходят иногда в синагогу".

В интерпретации Розенблата, имела места заранее планировавшаяся провокация, ввиду того что в канун важных иудейских праздников в молитвенный дом на Шота Руставели "обязательно придут и депутаты Верховной Рады, и чиновники... будет много между собой разговоров".

Версию о Логвинском в эфире ObozTV озвучил и известный криминальный журналист Владимир Бойко. По его словам, "НАБУ интересовал не столько сам депутат... а его жена – судья Европейского суда по правам человека Анна Юдковская", на которую собирали компромат.

Источник видео: ObozTV

Бойко заявил, что в октябре имел место эксцесс исполнителей со стороны НАБУ, сотрудников которого поймали на горячем при попытке установки прослушивающих устройств и внешнего визуального наблюдения за синагогой. Имелась ли на руках у этих силовиков соответствующая санкция суда - до сих пор предмет полемики различных пользователей соцсетей.

Сам Логвинский отказался комментировать "Стране" ситуацию с его возможной ролью в скандале вокруг слежки и подслушивания в синагоге, переадресовав все вопросы на этот счет в правоохранительные органы, занимающиеся изучением обстоятельств инцидента.

Журналист Бойко, тем временем, продолжает настаивать, что именно семейная пара нардепа Логвинского и судьи ЕСПЧ Юдковской выступала главным объектом интереса разоблаченных оперативников в столичной синагоге. В своем Facebook он уточнил - сбор "компры" на них, в том числе путем установления скрытой видеокамеры в кабинете главного раввина Украины и Киева, был оперативно пресечен службой безопасности Еврейской общины. Кроме того, якобы был вычислен и человек, который помог сотрудника НАБУ проникнуть в здание на Шота Руставели для этого.

Имени "крысы" Бойко не назвал. Но судя по тому, какими темпами движется скандал вокруг "еврейского дела" в Украине, можно предположить - и эти сенсационные откровения могут быть не за горами. Впрочем, как знать, может быть страсти еще и улягутся, чему будет способствовать встреча в молитвенном доме, куда уже полмесяца приглашает Артема Сытника главный раввин Украины и Киева.