На днях Генпрокуратура объявила о задержании снайпера Национальной гвардии по делу о расстрелах на Майдане. Задержали его еще две недели назад. Бойцу инкриминируется убийство театрального режиссера из Ровно Александра Храпаченко на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

В Нацгвардии поспешили откреститься от снайпера, а в ГПУ отказались назвать его имя и лишь дали понять - речь идет о бывшем бойце подразделения по борьбе с терроризмом "Омега".

"Страна" узнала его имя, детали инкриминируемого преступления и выяснила, как эта история может повлиять на ход суда в отношении обвиняемых в расстрелах активистов Майдана "беркутовцев", дело которых более двух лет слушает Святошинский райсуд Киева.

Драма "Вандала" Храпаченко. Как режиссер с Майдана оказался в рядах Небесной сотни

Но прежде, чем перейти к личности подозреваемого снайпера, напомним читателям вехи биографии погибшего в разгар акций протеста в феврале 2014 года Александра Храпаченко.

Александр Храпаченко, источник фото: facebook.com

26-летний выпускник Ровенского государственного гуманитарного университета по специальности "режиссер драматического театра" во время событий Евромайдана входил в состав 35-й сотни Самообороны Майдана "Волынская Сечь" и носил прозвище "Вандал".

Александр Храпаченко крайний слева, источник фото: facebook.com

За свою жизнь Храпаченко успел отметиться в нескольких театральных постановках и сыграть роль в кинофильме "Воскресение". В этой киноленте, снятой ровенским телеканалом РТБ, Александр сыграл роль солдата, который возвращается с войны.

По свидетельствам знавших его при жизни активистов, "Вандал" принимал активное участие в событиях на киевском Майдане в период горячей фазы противостояния образца 2013-2014 годов. И даже попал в объектив камеры телеканала "Россия-1", где в камуфляже и каске с ледорубом и щитом шагал в строю "самооборонцев".

Ролик, посвященный Александру Храпаченко (фрагмент с ледорубом - с 07:32), источник видео: youtube.com/Катерина Самчук

20 февраля 2014 года около 11:30 он скончался вследствие ранения, полученного в результате выстрела из винтовки. Пуля попала в ключицу, прошла легкие и застряла в печени молодого человека.

Спустя девять месяцев после гибели Храпаченко, указом президента Петра Порошенко он был удостоен звания Героя Украины и ордена "Золотая Звезда". В родном Ровно режиссер посмертно награжден знаком "За заслуги перед городом" и стал почетным гражданином. В столице на месте его гибели товарищи Александра пробовали увековечить его память, установив знак из брусчатки:

Источник видео: youtube.com/Дмитрий Фортунатов

Весной 2016 года был презентован полуторачасовой фильм "Саша Х. Крылья на Майдане", посвященный активисту. Его снял по мотивам жизненного пути Храпаченко французский режиссер-документалист Эммануэль Графф.

Сюжет с премьеры фильма о погибшем активисте Евромайдана, источник видео: youtube.com/ТСН

Кто стрелял в Храпаченко. Версии активистов

Официально обстоятельства гибели Храпаченко долгое время подавались исключительно со слов его побратимов. И в ходу было по меньшей мере две несколько отличавшиеся друг от друга версии случившегося.

Вот как описывала одну из них подруга Александра Елена Панькив на странице проекта "Небесная Сотня" в Facebook: "Когда я спросила, как это с ним случилось, нам рассказал один из тех, кто был рядом в момент гибели Саши. Уже не было перестрелок, люди отходили. Они лягли на землю и прикрылись щитами. В какой-то момент кто-то кинул "коктейль Молотова", и Саша приподнял голову. В этот момент прозвучал выстрел. Он скончался мгновенно".

Побратим "Вандала" по "Волынской Сечи" Владимир Пастушок, по прозвищу "Песня", давал другую трактовку смерти Храпаченко. С его слов, приводимых хроникерами проекта "Небесная сотня", режиссера застрелил снайпер, который находился в гостинице "Украина" (в момент горячей фазы Евромайдана контролировалась протестующими).

"Саша погиб в бою. Он был на предпоследней баррикаде за Октябрьским (дворцом - Прим. Ред.). Когда я вернулся, то он уже был на первой баррикаде сверху, руководя защитой. Я почему-то тогда чувствовал, что убьют меня, а не его, и ходил там в полный рост. Он, увидев это, крикнул: "Песня! Песня! Заляж, не геройствуй!". Это были последние его слова, после чего я упал, а далее услышал выстрел, и все. Что происходило потом, не очень хорошо помню, так как плакал и кричал, словом, истерика".

Заметим, что рассказы как Панькив, так и Пастушка не находят своего видеоподтверждения на съемке последних секунд жизни "Вандала". На этом фрагменте Храпаченко сидит на корточках в группе из дюжины манифестантов у так называемой "снежной баррикады". И после прозвучавшего выстрела падает. Близлежащая территория укутана дымовой завесой.

Момент смертельного ранения Александра Храпаченко с 05:03, источник видео: youtube.com/Jus Talionis Reconstruction Lab.

Новый поворот в деле о расстрелах на Майдане

Выяснением обстоятельств смерти режиссера, как и десятков других активистов, зачисленых в списки "Небесной сотни", вот уже пятый год занимается Департамент специальных расследований Генпрокуратуры. В Святошинском райсуде Киева на этот счет слушается уголовное дело, где бывшим сотрудникам "Беркута" вменяется расстрел "майдановцев". Речь идет о производстве, где на скамье подсудимых пятеро фигурантов - Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Согласно базовой версии следствия, роковые выстрелы в участников акций протеста 18-20 февраля 2014 года осуществлялись из-за бетонной баррикады, где находились "беркутовцы".

К началу сентября 2018 года в этом деле наметился новый поворот. Тогда представитель гособвинения - прокурор Янис Симонов признал то, о чем долгое время говорят адвокаты "беркутовцев". А именно, что в момент горячей фазы противостояния на Майдане эти бойцы держали свои позиции вместе с другими силами специального назначения. Это важный нюанс, если вспомнить: на вооружении "Беркута" из "огнестрелов" состояли помповые ружья (а в финальной стадии эскалации - автоматы Калашникова), а пули, сразившие ряд погибших из "Небесной сотни" (в том числе, и убившая режиссера Храпаченко) - выпущены из другого оружия.

Так, согласно выводам судмедэкспертизы из тела "Вандала" был изъят сердечник пули экспансивного типа калибром 7,62 х 51 мм, которые используются в винтовках спецназовцев. Прокурор Симонов сообщил: баллистам удалось идентифицировать конкретный тип оружия, из которого был застрелен Храпаченко. И дал понять, что такое вооружение использовали представители других силовых подразделений (то есть, не сотрудники "Беркута"), которые 20 февраля 2014 года присутствовали на Институтской.

Прокурор анонсировал - этот эпизод будет фигурировать в другом уголовном производстве по мотивам расстрелов на Майдане. Спустя два месяца именно по этому делу и был арестован подполковник МВД из "Омеги".

Что вменяется снайперу

Вот как описана версия следствия в решении Печерского райсуда от 3 ноября 2018 года, согласно которому мужчину взяли под арест.

20 февраля 2014 года на тот момент командующий Внутренних войск Станислав Шуляк направил на улицу Институтскую группу снайперов "Омега" в помощь спецроте "Беркута". В его исполнение командир отдельного отряда специального назначения по борьбе с терроризмом 14-й бригады разместил снайперские группы на территории клуба Кабмина. В число одной из этих групп и входил старший инструктор по подготовке снайперов в отряде "Омега", которому в 2013 году было присвоено звание подполковника.

К тому моменту на Майдане значительно обострилось противостояние силовиков и протестующих. Точкой эскалации стал временной промежуток с 05:30 до 09:00, когда неустановленные следствием лица атаковали сотрудников правоохранительных органов на Майдане с помощью огнестрельного оружия. В результате по меньшей мере трое сотрудников МВД погибли, а еще 39 получили ранения.

Согласно логике ГПУ, оказавшись под обстрелом "беркутовцы" и присланные им в подкрепление бойцы других отрядов спецназначения, открыли встречный огонь по протестующим (что, кстати, само по себе является примечательным - выходит, следствие признало, что первыми начали стрелять не силовики, а по силовикам).

В результате было убито по меньшей мере 46 человек и 80 ранено в период времени между 09:00 и 10:31. Спустя полчаса после этого в правительственный квартал прибыли группы отряда "Омега".

Следствие указывает, что снайпер еще 15 февраля получил закрепленное за ним табельное огнестрельное оружие (винтовка "ТS.М308") и боевые патроны к нему. Его подразделение получило приказ выдвинуться к бетонным блокам, которые располагались за перекрестком улиц Институтской и Ольгинской - напротив клуба правительства. И в дальнейшем, во взаимодействии с бойцами "Беркута", не допустить прорыва митингующих к правительственному кварталу.

Так, командир "Омеги" разместил снайперские группы, в одну из которых входил подполковник МВД справа от бетонных блоков на территории клуба правительства. Вскоре после этого и прозвучал роковой выстрел

"Около 11:28 подозреваемый выстрелил из снайперской винтовки, оснащенной оптическим прицелом, в Александра Храпаченко, который в группе вместе с другими безоружными митингующими находился перед "снежной баррикадой" и никоим образом не представлял опасности как самому подозреваемому, так и жизни и здоровью граждан или работников милиции. К моменту умышленного убийства подозреваемый находился на позиции и имел возможность убедиться за это время, что ни один из сотрудников правоохранительных органов, которые находились во взаимодействии со спецподразделением, в которое входил подполковник, телесных повреждений не получил, угрозы их жизни и здоровью не было и не зафиксировано наличие огнестрельного оружия у митингующих", - описывается это преступление в решении суда.

Элитный снайпер

В "ухвале" отдеьно указано - подозреваемый подполковник был задержан спустя более чем четыре года после массовой бойни на Майдане. Но он не скрывался, и по словам руководителя Департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, ранее фигурировал в деле в статусе свидетеля. Свою вину он не признает: во время дачи показаний мужчина подтвердил, что был на перекрестке возле Майдана 20 февраля 2014 года, но отрицает участие в убийствах.

По информации "Страны", речь идет об уроженце села Корделевка Калиновского района Винницкой области Дмитрие Хмиле.

Дмитрий Хмиль справа под стрелкой, источник фото: krapka.club

Хмиль крайний справа, источник фото: krapka.club

Которого "повязали", основываясь на данных экспертизы, подтвердившей совпадение патронов из его винтовки "ТS.М308" с пулей, сразившей "Вандала" 20 февраля 2014 года. Говоря простым языком, Храпаченко был убит из оружия бойца "Омеги".

"Эти детали я не могу подтвердить или опровергнуть, ссылаясь на тайну досудебного расследования. Но в целом, ваши рассуждения на этот счет логичны", - сказал "Стране" Горбатюк. Он подтвердил, что после расформирования Внутренних войск подполковник Хмиль какое-то время нес службу в Нацгвардии (по некоторым сведениям, в том числе нес службу в АТО), но два года назад был уволен.

Как бы там ни было, но на момент задержания Хмиль числился сотрудником одного из частных предприятий. Что, впрочем, не помешало ему продолжать представлять нашу страну на международных соревнованиях снайперов, где принимают участие бойцы сил спецназначения.

Дмитрий Хмиль по центру, источник фото: krapka.club

По информации издания "Крапка", с чемпионата мира среди полицейских и военных снайперов Police and Military Sniper World Cup 2017, проходившего в Венгрии в 2017 году, "двойка" Дмитрий Хмиль и Александр Соловьянчук привезла первой место. В сети можно встретить фрагмент награждения победителей этих соревнований, где на пьедестале - подполковник Хмиль.

Источник видео: youtube.com/TMN 72 RUS

В аналогичных соревнованиях Дмитрий Хмиль участвовал и в сентябре 2018 года в Болгарии. И в целом, на протяжении многих лет считается одним из элитных снайперов страны.

Подтверждение этого удалось найти в газете "Україна молода", где в марте 2010 года выходила заметка о Хмиле. В ней рассказывалось о соревнованиях снайперов на 5-м международном турнире, где "омеговцы" состязались в снайперском мастерстве с бойцами отечественных "Альфы", ГУР Минобороны, УБОПа и парами из Беларуси и Казахстана. На этих соревнованиях на тот момент капитань Хмиль занял третьей место в личном первенстве, а в командном зачете - вместе с офицерами из "Омеги" завоевал золото.

Еще одно упоминание персоны подполковника датированы весной 2014 года. Тогда российское издание Lenta.ru приводило фото украинского снайпера с подписью "Дмитрий Хмиль/Национальная гвардия Украины" в качестве иллюстрации к новости о том, что украинских снайперов оденут в форму немецкого производства.

Рассмотрение апелляции на арест подполковника назачено на 12:30 26 ноября. Его дело может стать знаковым не только с точки зрения личной трагедии семьи Храпаченко, но и завести на новый виток расследования историю трагических событий в Киеве 18-20 февраля 2014 года

Что меняет в деле о расстрелах на Майдане "пидозра" Хмилю

Дело в том, что оно по сути может стать логическим подтверждением одной из первых версий о "таинственных стрелках", которые вели огонь по участникам акций протеста в разгар финальной стадии противостояния Евромайдана.

Напомним, что по горячим следам после этого тогдашний нардеп, а сегодня - губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль утверждал: к массовым убийствам могут быть причастны бойцы спецподразделения "Омега". Часть которых с характерными желтыми повязками была зафиксирована операторами на поле боя в центре Киева. Включая, например, группу, которой отдавал команды полковник Сергей Асавелюк.

Командиры "Омеги" кровь на руках своих бойцов единодушно отрицали. "Из моего подразделения сделали эскадрон смерти. Я хочу официально заявить, что "Омега" никого не убивала", - говорил журналистам руководитель отряда спецназначения "Омега" Анатолий Стельченко. Но факт присутствия своих снайперских групп в правительственном квартале подтверждал.

На роль бойцов "Омеги" в событиях последних дней противостояния на Майдане указывал в своем допросе на суде два года назад и экс-командующий Внутренними войсками Станислав Шуляк. С его слов, на баррикаде у перекрестка Институтской и Ольгинской 20 февраля 2014 года были сосредоточены как "беркутовцы", так и "омеговцы". Шуляк утверждал, что последним был дан приказ выдвинуться на это место дислокации после гибели пятерых бойцов ВВ, а на боевое дежурство они заступили с огнестрельным оружием.

По каким причинам следствие более четырех лет не спешило "закрывать" бойцов "Омеги" (Хмиль - первый из теперь уже экс-сотрудников спецподразделения), загадка. Горбатюк отметает конспирологию и говорит "Стране", что отработка и допросы бойцов всех подразделений силовых ведомств, находившихся на Майдане, велась планомерно. А на "пидозру" Хмилю вышли постфактум получения данных экспертизы.

У адвоката "беркутовцев" Игоря Варфоломеева, иная трактовка ситуации. С его слов, в Святошинском суде, где его клиентов судят за массовые расстрелы протестующих, было установлено: большинство ранений, полученных активистами Майдана - сквозные. И "железных" улик, которые говорили бы о том, что абсолютно все они выпущены бойцами "Беркута" нет.

"Эти все эпизоды вешают на "беркутовцев" потому, что из них по чьему-то указанию хотят сделать жупел. Эпизод по Храпаченко исследовался в суде, я его помню. Там была пуля натовского стандарта, выпущенная из оружия, которое не состояло на вооружении у "Беркута", а было у "Омеги". Почему об этом вспомнили только сейчас, сложно сказать. Может, задержание хотели приурочить к очередной годовщине Майдана... Но не удивлюсь, если в дальнейшем будет установлено еще несколько подобных фактов", - подчеркнул Варфоломеев.

По его словам, выводы баллистов, ранее оглашенные в Святошинском суде, показали: пуля, которой был ранен "Вандал" подлежит только групповой идентификации. "Это значит, что конкретный экземпляр оружия не подлежит установлению в результате деформации пули. Она могла быть отстреляна из различных типов охотничьих карабинов (например, "Вепрь"), что делает версию защиты о снайперских группах на Майдане не из числа правоохранителей, а размещавшихся в гостинице "Украина" или иных зданиях, вполне разумной, - отмечает адвокат "беркутовцев". - К тому же с места, где по версии ГПУ находился сотрудник "Омеги" не просматривается масто ранения Храпаченко - оно скрыто баррикадой из мусора. А вот из гостиницы "Украина", как раз, отлично просматривается, что подтверждено данными следственного эксперимента и что совпадает с направлением раневого канала в теле потерпевшего".

С другой стороны, крайне подозрительно, что Хмиль, если он действительно был причастен к стрельбе по протестующим, не покинул Украину, хотя и имел за эти почти 5 лет много возможностей. А наоборот - продолжал нести службу еще несколько лет после смены власти.

И не является ли его задержание стремление следствия продемонстрировать хоть какой-то результат общественности накануне 5-й годовщины Майдана.