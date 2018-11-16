Президент узнал об отопительном коллапсе

После нескольких дней отопительного коллапса на него обратил внимание президент. Правда, только на один город. Вчера Порошенко дал команду под его ответственность "сорвать пломбу" в Смеле Черкасской области и "дать людям газ".

Смела действительно была вчера в центре внимания СМИ. Там уже жгли шины и туда уже заботливое МВД отправило дополнительные силы полиции. Правда, президенту, видимо, не очень четко объяснили ситуацию в этом городе, поскольку людям нужен не газ, а производная от него – отопление.

Кроме того, Порошенко не объяснили, что "под его ответственность" пустить газ нельзя, потому что этот вопрос не входит в зону его ответственности. Не исключено, что газ все-таки пустят и даже отопление начнут включать, но ответственность будет лежать вовсе не на президенте. Но это мелочи, главное ведь было показать заботу власти о людях.

То, что именно центральная власть и создала эту ситуацию, в подобные обращения, естественно, не войдет. Хотя, заявляя, что в Украине будет только дорогой газ (ведь дешевый – в "российской западне"), президент должен был представлять, что за него платить нечем. Так что, избегая "российской западни", власть направила людей в западню украинскую, следствием чего и стал отопительный коллапс в Смеле.

И не только в ней. О ней власть забеспокоилась, потому что центральные СМИ регулярно печатают новости об этом городе. А ведь есть еще Каменское с Кропивницким. Кстати, пока эти города назывались Днепродзержинском и Кировоградом соответственно, отопительного коллапса в них почему-то не происходило…

Рабинович сошел с дистанции в пользу Бойко

Неизвестно, сколько будет кандидатов в бюллетене на выборах президента 31 марта 2019 года, но уже известно точно, что в нем не будет одного из тех, кто весь последний год входил в топ-10 рейтинговых политиков. Вчера лидер партии "За життя!" Рабинович заявил о своем отказе участвовать в предвыборной гонке.

В принципе, после создания "Объединенной платформы – За жизнь!", следовало ожидать, что один из двух ее главных подписантов – Бойко или Рабинович – сойдет с дистанции. До вчерашнего дня интрига формально сохранялась, поскольку политсовет "За жизнь!" даже рекомендовал Рабиновича кандидатом в президенты, а Бойко заявлял о готовности его поддержать.

Но в кулуарах уже во всю ходила информация о том, что Рабинович снимет свою кандидатуру в пользу Бойко.

Теперь же Рабинович заявил о своем неучастии в выборах, что стало одним из ключевых шагов по выдвижению единого кандидата от Юго-Востока.

Однако отказ Рабиновича – только первый (хотя и очень важный) шаг на этом пути, поскольку еще не определилось со своей позицией условное "ахметовское крыло" в Оппозиционном блоке, которое до сих пор скептически относилось к идее Бойко по объединению с За життя (подробно об их противоречиях "Страна" уже писала).

Кроме того, есть еще и партия "Наши" нардепа Мураева. Последний уже сказал "Стране", что к "Оппозиционной платформе" примыкать не собирается.

Поместная церковь: под руководством Константинополя?

Ситуация с созданием поместной церкви окончательно запутывается. Вчера стало известно, что ее может возглавить митрополит Константинопольского патриархата Иов (то есть, естественно, креатура Варфоломея), а его главным помощником станет митрополит Винницкий и Барский Симион (то есть, естественно, креатура Порошенко). Именно Симион оказался единственным участником заседания Синода УПЦ, который не подписался под решением о неучастии в проекте "поместная церковь".

Однако сейчас не о нем. А о том, во что может превратиться проект. Во-первых, назначение Иова (именно назначение, поскольку в Украине на все три православные церкви вряд ли найдется хотя бы пара иерархов, желающих его избрать) означает, что "поместная" церковь фактически (а не исключено, что и формально) окажется под управлением Константинопольского патриархата. То есть получится как со страной в целом – боролись за свержение "московского ига", а попали под вашингтонское. Только в данном случае – под стамбульское.

А во-вторых, кем при таких раскладах будут два имеющихся высших иерарха, борющихся за создание поместной церкви? Филарет, который заявил, что будет только патриархом, но временно являющийся патриархом-митрополитом? Макарий, который в патриархи не метит, но явно рассчитывает на нечто серьезное в обмен на пожертвованную в пользу Константинопольского патриархата Андреевскую церковь?

Если подобный план осуществится, то у нас вместо трех православных церквей появится не одна, а четыре. Поскольку Киевский патриархат и УАПЦ в такой проект не пойдут.

Германский МИД снова против "Миротворца"

В Европе началась новая волна атак на скандальный украинский сайт "Миротворец". Вчера пресс-служба немецкого МИДа выступила с заявлением, в котором потребовала от украинской власти "посодействовать" удалению сайта и напомнила, что такое требование выдвигается уже не впервые.

Сам "Миротворец" даже не стал делать вид, что испугался, наоборот – в ответном заявлении назвал немецкое заявление агрессивным и противоречащим принципам свободы слова. И в ответ выдвинул целый ряд обвинений, после которых немецкому МИДу нужно в полном составе уходить в отставку. Тем более, что украинское правительство, к которому обращался МИД Германии, ничего не ответило.

И винить в таком наплевательском отношении со стороны Киева Берлин должен только себя. Если МИД Германии так волнует вопрос "Миротворца", что он поднимает его во второй раз, то почему не происходит ничего, кроме заявлений пресс-службы?

Совсем недавно в Киев приезжала канцлер Германии Меркель. МИД вполне мог перед этим визитом подготовить заявление вроде "если Порошенко не закроет "Миротворец", я публично заявлю, что не поддержу его на выборах". А в самом деле, зачем его поддерживать, когда он поддерживает враждебный Германии "Миротворец"?

Но если такая угроза не сработает, можно вспомнить об очередных 600 миллионах евро, выделяемых Евросоюзом. Этот язык Порошенко лучше понимает.

Однако не произошло ни того, ни другого. Западные правительства – такие грозные, когда речь идет об их интересах (вроде леса), – вдруг становятся ни на что не способными ягнятами, когда речь идет о защите свободы слова. Для своих СМИ заявления сделали – и забыли. До момента, когда на "Миротворец" еще кто-нибудь попадет. Может, даже и Меркель, если будет сильно улыбаться Путину.

С кем в Украине ведет переговоры Орбан?

А вот премьер Венгрии Орбан ничего уже от нынешней украинской власти не ждет. Он вообще сказал, что если ситуация за оставшиеся месяцы не ухудшится еще сильнее, то это будет успех. Потому что Орбан уже знает, что Порошенко и его подчиненные много обещают на международной арене, но внутри страны все делают по-своему. И он знает, что впереди в планах Порошенко еще и принятие закона о госязыке, после которого точно станет еще хуже.

Так что венгерский премьер уже сообщил, что налаживает контакты с теми, кто может прийти на смену Порошенко. Тут, кстати, интересно, куда же ездят тайные посланцы Будапешта – в штаб "Батькивщины", в штаб Оппозиционного блока или в студию 95 квартала.

Вопрос не праздный. Поскольку, если Орбан посмотрит, какие фракции голосовали за нелюбимый им закон об образовании, то список потенциальных партнеров на "после выборов" существенно уменьшится. А когда он увидит список тех, кто проголосует за закон о госязыке, выбора вообще почти не останется.