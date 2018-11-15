Ординарное выступление одного из владельцев крупного агрохолдинга на недавнем форуме по эффективному управлению буквально взорвало украинское профессиональное сообщество.

Рассуждая об инновационных подходах к бизнесу, глава "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк рассказал, что они, чтобы повысить продуктивность труда, ввели некий "мониторинг эмоций сотрудников". Технология проста - за рабочими с утра до вечера наблюдают специальные "умные" видеокамеры и вычисляют тех, у кого "погасли глаза".

"Мы мониторим эмоции. Все находятся под камерами… По 70 пунктам откалибровываем эмоции. Смотрим за счастливыми и несчастными", - пояснил Косюк. И намекнул, что тех, которые срочно не найдут в жизни счастья, приходится увольнять.

Реакция не заставила себя долго ждать.

"Только мне кажется, что это - за гранью не только добра и зла, но и здравого смысла?", - написала на своей странице в Facebook известный консультант по стратегическим коммуникациям Ярына Ключковська.

"Жесть. Крепостное право 21 века", - прокомментировала сотрудник RAM 360 Agency Лариса Загнитко.

Автор проекта Институт корпоративного счастья Ирина Примак, которой стремления Косюка, казалось бы, должны быть близки, наоборот, не нашла что сказать.

"Я, наверное, тоже должна что-то сказать по поводу интервью собственника МХП, который отслеживает "счастливость" своих сотрудников с помощью камер и несчастных потом увольняет. Но у меня нет слов!", - написала она в Facebook.

Впрочем, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что тотальные слежу работодателей и увольнения "несчастных" сотрудников кажутся шокирующими только на первый взгляд.

"Это все уже полным ходом применяется во многих компаниях. И скоро станет нормой жизни", - говорит он.

"Страна" разбиралась как украинцев заставят быть счастливыми под угрозой увольнения с работы.

"Что же они тогда с курами делают"

"Мы мониторим эмоции. Все находятся под камерами… По 70 пунктам откалибровываем эмоции. Смотрим за счастливыми и несчастными"."Камера в течение полугода показала, что работающий на достаточно высокой позиции сотрудник толстеет, что, как правило, связано с ленью. В общении этот сотрудник признался, что счастье для него – "поесть и все", а, значит, он демотивирован и занимает позицию, на которой другой человек может добиться гораздо большего". "Другого сотрудника, который занимал свою позицию около 6-7 лет, перевели на другую позицию, где он стал "летать", а его бывшие подчиненные, которых он мог "отравить", также воспряли духом", - это лишь несколько цитат из скандального выступления Юрия Косюка, которое поставило на уши украинское профессиональное сообщество.

"Оказывается, на фабриках этого светоча инноваций уже произошло восстание машин, а работники находятся в матрице. Шах и мат мне. Снимаю шляпу. Со следующего бюджетного года я тоже повсюду установлю камеры и буду следить за аспирантами. У нас, правда, с лишним весом проблем почему-то нет, но мы докажем, что не в деньгах счастье. Всех, кто не захочет быть счастливым, переведем на другие, низкооплачиваемые должности", - шутит старший научный сотрудник Института физики НАН Украины Антон Сененко.

"Если они с людьми такое замыслили, то что же тогда с курами делают", - иронизируют пользователи Facebook.

На самом деле массовая слежка за эмоциями сотрудников - вполне серьезный проект. Как стало известно "Стране" в МХП, по итогам этого исследования, могут уволить (или урезать зарплаты) порядка 2,5 тыс. сотрудников. В компании постоянно муссируются слухи по поводу слежек и грядущих сокращений.

"Поймала себя на том, что хожу и как идиотка улыбаюсь, просто на всякий случай", - рассказала "Стране" одна из сотрудниц киевского офиса.

Правда, как утверждают кадровики компании, сам проект пока только на этапе разработки.

"Это проект компьютерного моделирования, а не слежения, наблюдения за сотрудниками. Его цель – понять, не находится ли человек в пограничном состоянии, в котором он системно разрушает сам себя. Я говорю не о выяснении причины краткосрочного плохого настроения, а про выявление долгосрочного "несчастья". Во-вторых, фиксация этого факта означает лишь, что с человеком поговорит наш HR – доверительно и поддерживающе. Зачастую люди не могут сказать вслух, прийти и озвучить своему руководителю, коллективу причину своего состояния, а тем более справиться с ним самостоятельно. Ну, и наконец, самое главное, проект проходит тестирование (!!!), он не внедрен! Пока идут исследования, нам добровольно!!! помогают в этом более 70 подтвердивших свою готовность экспериментировать сотрудников. С их помощью группа психологов, лучших экспертов, использующих лучшую же мировую практику международных корпораций, обучает технику распознавать эмоции, работать с этими данными, сигнализировать о проблемах", - пояснила директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП Ксения Прожогина на своей странице в Facebook.

Понятно, что счастливее сотрудники "Мироновского хлебопродукта" от этого вряд ли становятся. Форумы пестрят негативными отзывами о работе в компании.

"МХП - это разочарование! На самом деле, текучка кадров здесь огромная (5 человек сменились на одной позиции всего за полгода). Культуры в компании - НЕТ совсем. Все эти якобы привлекательные посты в соцсетях - это все вранье , красивая обертка, на самом деле, внутри компании -"гниль". Хамство, грубость, маты - все это в порядке вещей и даже не пресекается никем ( для руководителей эти методы являются нормой). Совдеповское мышление и армейские подходы - это настоящая политика компании и вытекающие из этого ценности. Адекватным людям здесь места нет (они просто не выдерживают). Лично я сильно не рекомендую работу в этой компании, потеряете время и здоровье. Вся ваша "белая" зарплата уйдет на лечение в последствии. О карьерном росте - даже не мечтайте, здесь идут вверх только "свои", - написала одна теперь уже бывшая сотрудница киевского подразделения МХП на площадке отзывов о работодателях otrude.net.

Респонденты поставили предприятию оценку 2,7 из 5 возможных.

"С зарплатами неплохо (белые и вовремя), но вынос мозга полный", - говорит другой сотрудник МХП.

"Я уходить как раз оттуда собралась, потому как у меня выбор или семья или работа. Ухожу на работу на 8 утра, прихожу в 8 вечера, постоянно какие то тренинги, командировки. Ребенка уже просто отдала бабушке, потому что его не вижу. Рабочий день абсолютно не нормирован, звонки и в 12 ночи могут быть, и в 6 утра. Про выходные тоже можно забыть", - сетует одна из сотрудниц.

На официальном сайте МХП в рубрике "Карьера" - десяток страниц с вакансиями для самых разных специалистов, начиная от водителей и заканчивая инженерами. Зарплаты, мягко говоря, средние Скажем, менеджеру по поставкам предлагают 8,4 тысяч гривен, а менеджеру по логистике - 12 тыс. грн., машинисту холодильных установок - 10 тыс. грн. Счастья эти деньги точно не прибавят.

"Извините за такие экспериментики. Но проверьте на себе - это работает", - говорит Кюсюк.

Под колпаком у работодателя

То, что на первый взгляд, кажется полным трэшем, на самом деле уже вовсю применяется работодателями. Просто не все в этом признаются.

"На самом деле камеры используют очень многие компании. Другое дело, что они фиксируют только очевидное - время прихода и ухода на работу, возможные беспорядки в офисе и прочее. И "счастливых" сотрудников и соискателей тоже отбирают, правда, делает это не компьютерная программа, а рекрутер, на основании специальных тестов или простой интуиции. Понятно, что работодатель заинтересован в сотрудниках с горящими глазами, а не в сборище пессимистов. В МХП попросту объединили современные технологии с традиционными приемами кадровиков и психологов. Есть специальные алгоритмы, которые позволяют запрограммировать те же видеокамеры не просто на съемку, но и на анализ информации - жестов, мимики и прочего. Такие инновации сейчас внедряют несколько крупных агрохолдингов", - говорит Забловский.

В прошлом году много шума наделала находка СБУ в офисе Dragon Capital - там обнаружили программу "Стахановец", которую компания, якобы, приобрела для контроля активности своих сотрудников. Эксперты говорят, что подобные программы используются и в других компаниях, особенно IT, финансовых и, как ни странно - государственных. Правда, они следят не за эмоциями, а за времяпрепровождением сотрудников (переписка, соцсети).

В мире такие технологии давно стали привычными. Рынок умных программ и гаджетов для тотальной слежки за персоналом развивается семимильными шагами и "весит" уже порядка 1 млрд. долларов в год.

"Результаты такого анализа поведения сотрудников потом влияют на KPI и в итоге на их зарплаты", - добавил Забловский.

Он приводит в пример и систему социальных кредитов, которая уже работает в Китае. Каждому гражданину там присваивают определенное число социальных баллов, а за различные нарушения (правил дорожного движения, парковки, регулярности выплат по кредиту и прочее) - баллы снимают.

"Компромат" собирает больше 500 тысяч видеокамер. В итоге те, у кого балов окажется меньше, теряют право на летные кредиты, различные социальные льготы.

"Понятно, что в рамках государства такое вряд ли будет, но в компаниях - вполне", - говорит Забловский. Один из элементов из китайской системы социальных кредитов, к которому активно присматриваются наши работодатели - "баллы за стукачество", то есть, поощрение сотрудников, сигнализирующих руководству о настроениях в коллективе.

Глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич полагает, что ничего криминального в экспериментах работодателей нет.

"Никто никому не должен. Работодатель в любой момент может уволить сотрудника по любой причине, главное, чтобы оплатил уже выполненную работу. Это советские пережитки, когда нужно искать повод, чтобы избавиться от лентяя или халтурщика. В частной компании владелец может устанавливать любые правила, а не нравится - можно просто уйти", - говорит он.

Впрочем, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает иначе.

"В Украине все таки действует КЗОТ. И, согласно ему, блеск в глазах, походка или уровень счастья не являются повод для увольнения. Работодателю нужно доказать, что человек не справляется со своими должностными обязанностями. Иначе они рискуют получить массовые судебные иски. Другой вариант - убедить сотрудника уйти по собственному желанию, хотя в таком случае многим компаниям приходится выплачивать в качестве компенсации зарплату за 2-6 месяцев", - говорит Кравец.