Вокруг "Нафтогаза" закручивается очередная детективная история. "Страна" уже сообщала о недавнем письме НАКа к правительству с подробным перечнем финансовых "хотелок".

В общей сложности газовый монополист потребовал у Кабмина предусмотреть для него в проекте бюджета на следующий год рекордные 230 млрд. грн. В том числе, 28 млрд. грн. - на государственные гарантии под облигации внешнего займа "Нафтогаза" на 1 млрд. долларов.

Позже стали известны и подробности планируемого размещения евробондов - на 5 лет под 10,9% годовых. Столь дорогой займ (для сравнения - Украина размещает свои суверенные обязательства на внешнем рынке под 9,2%) в "Нафтогазе" поясняли необходимостью срочно платить по старым долгам.

Впрочем, 15 ноября, как раз на пике скандала со срывом отопительного сезона в Смеле и громких разбирательств Кабмина по поводу отключений других региональных теплокоммунэнерго от газа в холода, НАК, якобы, вообще отказался от размещения облигаций. Об этом со ссылкой на свой источник в "иностранном банке" сообщило агентство " Українські Новини".

Банкир рассказал, что "выпуск бумаг планировался на 500 млн долларов, но и этого не смогли собрать". В самом "Нафтогазе" противоречивую информацию пока никак не прокомментировали.

В этой истории действительно немало вопросов. Во-первых, зачем НАКу изначально было столь дорогое размещение. Во-вторых, почему "старые долги" нельзя платить из рекордной прибыли, о которой то и дело напоминает "Нафтогаз". В-третьих, почему от размещения евробондов в итоге так легко отказались и за счет чего теперь госкомпания будет обслуживать прежние займы.

"Страна" разбиралась в подробностях этого дела.

Прибыль или долги

На самом деле долги "Нафтогаза" намного ближе каждому рядовому украинцу, чем кажется на первый взгляд.

"В 2014 году попытка государства докапитализировать НАК на 100 млрд. грн. обвалила гривну, так как возник высокий спрос на валюту, который и запустил маховик девальвации", - вспоминает экономист Алексей Кущ.

По его словам, власти регулярно вытаскивают "Нафтогаз" из долговой ямы. Стандартная схема - докапитализация НАКа Минфином с последующим выкупом облигаций отечественными банками.

Но в этом году привычную схему решили поменять. "Во-первых, возможности Минфина сейчас ограничены - бюджет и без того дефицитный. Во-вторых, НБУ недавно заявил, что не будет монетизировать облигации госкомпаний. Между тем, у "Нафтогаза" сейчас очень напряженный кредитный портфель и плотный график выплат. В свое время он брал огромные кредиты сразу под несколько проектов - на закупку газа, модернизацию газотранспортной системы, строительство вышек, разведку новых газовых месторождений и пр.", - пояснил Алексей Кущ.

По его словам, без дополнительных вливаний НАК с такой долговой нагрузкой вряд ли справится. Впрочем, озвученные условия размещения евробондов (на 5 лет под 10,9% годовых) вызвали шквал критики со стороны экспертного сообщества.

"Вынужден констатировать, что развитие ситуации с НАК Нефтегазом идем по самому негативному сценарию.

1. Похоже, что вопрос о "взять взаймы пока дают" уже решен.

2. Теперь НАК станет "счастливым обладателем" долга стоимостью почти в 11% годовых. Теперь – на протяжении ближайших 5 лет – ежегодно НАК будет выплачивать более 1,5 млрд. гривен только за обслуживание своего нового долга (и это если они ограничатся заимствованием в 500 млн долларов, а курс не будет слишком сильно меняться в худшую сторону). Я бы и сказал, что "у богатых свои причуды", но боюсь, что это не в этом случае.

3. Несколько немедленных вопросов:

(а) Менеджмент НАКа осознает, что он делает?

(б) Они специально делают все возможное для того, чтобы степень "анти-симпатий" к ним продолжала увеличиваться?

(в) Они специально "убивают" рейтинг власти?

(г) Они специально до этого вошли в конфронтацию с Гройсманом, чтобы показывать, что им позволено гораздо больше, чем себе представляет премьер?

(д) Они готовы к своему разукрупнению и развитию конкуренции на газовом рынке?

(е) Что обо всем этом думает их набсовет?

(ж) Они повесят валютный долг под такой процент на свои собственные семьи?", - написал на своей странице в Facebook исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

"Как-то не по-христиански получается – премии себе начисляются в таких объемах, что кажется будто в компании все настолько хорошо, что налогоплательщики вполне могут себе позволить премировать своих наемных менеджеров. А потом оказывается, что надо занимать. Причем надолго и еще и задорого. Противоречие не ощущается?", - добавил Устенко.

Напомним, что "Нафтогаз" по итогам прошлого года отчитался о рекордной прибыли - 39,4 млрд. грн. Это более чем вдвое превысило результаты 2016г. Также НАК сообщил об уменьшении общей суммы заимствований. По итогу 2017г долги сократились на 16,3% или 11,5 млрд. грн (до 59,3 млрд. грн.). И, что самое интересное, "Нафтогаз" хвастался снижением стоимости кредитных денег: ставка по кредитам в гривне уменьшилась с 19% до 17,7% в 2017 году, а в долларах и евро - с 7,8% до 6,7% и с 7,2% до 2,3% соответственно.

В этом году, на первый взгляд, кардинально ничего не изменилось. Как пояснил "Стране" руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, долгов у "Нафтогаза" не так уж и много. "На начало 2018 года у них было всего 59 млрд. грн. долгов, при годовой операционной прибыли около 84 млрд. грн. и операционном денежном потоке 83 млрд. грн. То есть, весь долг компания могла бы погасить менее чем за год своей операционной деятельности. Но обычно бизнес так не работает – ведь нужно ещё вкладывать деньги в развитие, а в случае с "Нафтогазом" – ещё и дивиденды государству платить (около 30 млрд. грн. в этом году). Для здоровой компании, считается оптимальным иметь соотношение долга к годовой операционной прибыли в районе 1.5-2.0, так как в финансовой теории считается, что стоимость заемных средств меньше, чем собственных", - говорит Паращий.

Почему "Нафтогаз" передумал

Тем не менее, теперь "Нафтогаз", уверявший, что без дорого размещения евробондов ему никак не обойтись, вдруг дал задний ход. Александр Паращий предположил несколько причин отказа.

"Во-первых, возможно, НАК все же решил, что 10,9% в долларе – это слишком дорого для них. В этом году, стоимость долларовых кредитов компании была менее 9%, а это привлечение заметно удорожает долг. Во-вторых, ситуация на международных рынках капитала не позволила привлечь минимально необходимую сумму в 500 млн. долларов (это минимум для успешной еврооблигации) при ставке 10,9%", - пояснил эксперт.

По словам Алексея Куща, на внешних рынках сейчас действительно не лучшая ситуация для займов. Угроза нового мирового кризиса заставляет потенциальных инвесторов уходить с рисковых рынков, к которым относится и Украина. "Прямые иностранные инвестиции на развивающихся рынках за год снизились на 20% и продолжают сокращаться", - говорит Кущ. Еще до размещения агентство Fitch присвоило еврообондам "Нефтегаза" предварительный рейтинг B-, проще говоря, "мусорный" рейтинг.

"Действительно не лучшее время для размещения, плюс – планируемые параметры привлечения не самые лучшие для НАКа – дорогой долг в валюте, а валютные поступления от транзита с 2020 года под вопросом. Им действительно лучше воздержаться от такого выпуска", - считает экс-корпоративный секретарь Приватбанка Виктория Страхова.

Впрочем, не исключено, что все намного проще. "На фоне повышения цены на газ для населения, которое, п заверению властей, должно сделать стоимость ресурса "рыночной", а работу НАКа - безубыточной, размещать екробонды да еще и под государственные гарантии как-то, по меньшей мере, странно. Особенно на фоне того, что сейчас морится с отопительным сезоном. Не искючено, что "Нафтогаз" попросту вкл паузу и вернется к этом вопросу через 1-2 месяца, когда страсти немного поутихнут", - считает Кущ.

Впрочем, есть и другая версия происходящего - на волне предвыборной неразберихи загнать НАК в еще большие долги, а затем передать за долги часть отечественной ГТС в стороннее управление, или же по-быстрому приватизировать самые выгодные активы, скажем, "Укргаздобычу".