Райцентр в Черкасской области - Смела с 80-тысячным населением, где до сих пор не включили отопление, - становится символом замерзающей Украины. В местных больницах и школах столбики термометра едва подбираются к отметке в 10 градусов, воспитатели в детсадах, чтобы хоть как-то согреть детей, кладут им в постель бутылки с горячей водой. Люди уже выходили на митинги, а местные власти просили помощи у Кабмина. Но пока ситуация только ухудшается.

Как рассказал "Стране" мэр Смелы Алексей Цыбко, вчера от электроснабжения отключили еще и водоканал, и город пять часов сидел без воды.

"Идет шантаж со стороны областной госадминистрации и Кабмина. Нас пытаются сделать крайними", - говорит Цыбко.

Вся проблема Смелы - в долге за газ. Он составляет порядка 90 млн. грн. и тянется с прошлых лет, когда поставщиком тепла в городе было частное предприятие "Смелаэнергоинвест".

Оно, якобы, попросту присвоило деньги, которые исправно платили за услуги население, бизнес и бюджетные организации. По этому поводу заведено уголовное дело, что, впрочем, не освободило местные власти от обязанности платить по счетам. "Нафтогаз" попросту не дает газ, пока не будут погашены старые долги или хотя бы их часть (для возобновления газоснабжения нужно не менее 15 млн. грн.). Платить городу нечем, штрафы и пеня изо дня в день только растут. Получается замкнутый круг. И попала в него не только Смела, но и еще больше двух десятков украинских городов.

Но именно Смелу выбрали для публичной порки.

Отопительному коллапсу в этом городе на днях было посвящено специальное заседание Кабмина, на котором вдруг всплыли нелицеприятные факты о местных властях. Оказывается, вместо того, чтобы заплатить за газ, они только недавно распределили из бюджета 10 млн. грн. себе на премии. Вице-премьер Зубко уже поднял вопрос о том, что местные власти попросту не умеют распоряжаться теми громадными деньгами, которые им дала реформа по децентрализации. И проблема со срывом отопительного сезона - только одно из проявлений такой "бесхозяйственности".

Как сообщил "Стране" руководитель аналитического отдела Ассоциации городов Украины Ярослав Рябошук, в стенах Минрегиона уже разрабатывается законопроект о создании некоего центрального органа, который бы "присматривал" за местными властями и наказывал их в случае нарушений.

Понятно, что в такой ситуации помогать замерзающим городам никто не будет. "У нас 20 теплокоммунэнерго отключили от газа уже после начала отопительного сезона. Если так пойдет дальше, посреди зимы без тепла останется пол-Украины", - говорит Рябошук.

"Страна" разбиралась чем закончится история Смелы, почему украинские города становятся заложниками газовых долгов и есть ли способ от них избавиться.

"Платить не будем"

История со Смелой, мягко говоря, не нова. В прошлом году батареи там тоже включили с задержкой и только после того, как местные жители перекрыли трассу. Проблема в старых долгах частного предприятия "Смелаэнергоинвест". Ранее оно было поставщиком тепла в Смелу и, по утверждению мэра города Алексея Цыбко, попросту вывело в офшоры те деньги, которые ему платили за отопление. На владельца компании Андрея Карпенко завели уголовное дело, а самого его взяли под арест. Но после вмешательства покровителей из парламента, вскоре отпустили. А само дело заглохло.

Впрочем, о долгах "Нафтогаз" не забыл. Теперь он требует их уплаты с местных властей. Те обратились за помощью в Кабмин. В схожей ситуации недавно была и столица, которой остался в наследство от "Киевэнерго" долг в 3,5 млрд. грн. Из-за него все лето киевляне сидели без горячей воды. Но когда возникла угроза срыва отопительного сезона, правительство выделило Киеву больше 300 млн. грн. на закупку газа из государственного бюджета. Смеле же с ее "заявкой" на 15 млн. грн. отказали.

Более того, правительство, похоже, решило выбрать Смелу для публичной порки.

Комментируя ее случай премьер-министр Владимир Гройсман разразился целым спичем о безответственности местных властей.

"Заложниками таких действия стали люди. И я 24 часа в сутки вынужден заниматься вопросом поставок тепла, разблокировать его волевым решением и личным вмешательством - в Кривом Роге, Павлограде, Херсоне. Сколько я уже говорю: неужели так трудно подготовить с апреля систему теплокоммунэнерго? Уже и полномочия дали, закачали 17 млрд. кубов газа, приняли закон о реструктуризации долгов, решение о начале сезона еще в октябре. Но дотянули до последнего… Зачем такие люди избираются в мэры, если не могут делать элементарных вещей", - сказал премьер и добавил, что готов обратиться в парламент с просьбой отстранить от работы мэров, которые не начали отопительный сезон в своих городах.

А в Минрегионе, покопавшись в бюджете Смелы, обнаружили, что недавно горсовет распределил на премии 10 млн. грн. Которыми в общем-то мог заплатить за газ.

"Местные депутаты три месяца искали средств под гарантии для своевременного запуска тепла. Речь идет о 15 млн. грн. В то же время на стимулирующие выплаты за интенсивность труда, напряженную работу служащим горсовета деньги нашли. Премирования социально-культурной сферы в 5 млн. также выплачено. Отсюда вопрос: эффективно ли распределяются средства, которые выделяются на местный уровнь. Я считаю, что нет", - прокомментировал глава Минрегиона Геннадий Зубко.

По словам Ярослава Рябошука, сейчас это ведомство трудится над законопроектом о создании некоего центрального органа, который бы "присматривал" за местными властями и тем, как они тратят деньги, и в случае необходимости - наказывал.

"То есть, вопрос явно переходит в политическую плоскость", - считает Рябошук.

Мэр Смелы Алексей Цыбко (об отстранении которого, кстати, уже зарегистрирован проект постановления в Раде) говорит, что платить они все равно не будут.

"Мы уже оплатили тепло, полученное от "Смелаэнергоинвест" - у людей есть квитанции, у бюджетных организаций - акты выполненных работ. Почему мы должны платить еще раз. О существовании больших долгов знали в Черкасской ОГА, но это предприятие почему-то прикрывали. А теперь нас попросту пытаются сделать крайними. Мы предлагали Кабмину вариант оплаты части нашего долга, пока мы будем судиться по всей сумме. Но нам отказали. Будем стоять до последнего и пойдем перекрывать трассу на Черкассы", - пояснил "Стране" Цыбко.

Газовый счетчик

Смела - далеко не самый крупный должник "Нафтогаза". Собственно, она вообще затерялась в конце перечня тех, кто должен НАКу.

"Долги за газ - просто огромные - порядка 20 млрд. грн. И они только растут - плюс 500 млн. грн. каждый месяц", - отмечает глава Жилищного Союза Украины Александр Скубченко.

Как пояснил соучредитель Фонда энергетических стратегий, газовые долги в Украине формируются по стандартной схеме. "Государство задерживает деньги на субсидии, теплокоммунэнерго перечисляют средства за газ с задержками, а "Нафтогаз" тут же включает счетчик и насчитывает штрафы и пеню. Каждый день сумма растет, в итоге штрафы нередко превышают само тело долга. Выбраться из такой "газовой удавки" уже непросто", - отмечает Марунич.

"Эти долги фактически безнадежные - заплатить их уже нереально. Можно разве что списать, но для этого должно быть решение центральных властей", - добавил Скубченко.

По словам Ярослава Рябошука, все деньги, которые получают теплокоммунэнерго, аккумулируются на специальных распределительных счетах, откуда "Нафтогаз" имеет приоритетное право списывать средства на закупку газа.

"То есть, как только деньги там появляются, НАК тут же забирает свою часть. А уже то, что останется идет на зарплаты, ремонты и пр. А нередко списывают все. Но денег все равно не хватает. И 95% предприятий - хронические должники "Нафтогаза". Причина в том, что НАК идет на хитрость - списывает средства не на закупку газа, а на уплату пени и штрафов, то есть, предприятие платит только проценты, а сам долг растет и на него снова начисляются проценты. Таким образом задолженность искусственно раздувается - скажем, если вы были должны за газ за 2 месяца, то через какое-то время окажется, что должны уже за четыре", - поясняет Рябошук.

По его словам, очередного лавинообразного роста долгов можно ожидать в начале следующего года. "Газ у нас подорожал уже с 1 ноября. Но тарифы на тепло пересчитают только к декабрю, а деньги за них теплокоммунэнерго получат в лучшем случае в январе 2019 года. И на эти три месяца "Нафтогаз" насчитает проценты. Не спасут даже высокие тарифы, которые коммунальщики пытаются пролоббировать, чтобы компенсировать свои затраты", - говорит Рябошук.

Как уже писала "Страна", во многих городах тариф на тепло вырастет намного больше, чем обещало правительство - вместо 15-16% цены на тепло поднимают на 30% и больше. Скажем, в Смеле за тепло будут платить 88 грн./кв.м, то есть, за двушку в 50 кв.м - почти 4,5 тыс. грн. в месяц. Понятно, что такая цена спровоцирует увеличение долгов со стороны населения.

Тепло на минимуме

По мнению Геннадия Рябцев, без вмешательства государства эту ситуацию решить уже нельзя. Впрочем, то, что предпринимает Кабмин, тоже пока мало помогает. Так, правительство своим постановлением поручило частным газораспределительным сетям обеспечить поставки газа теплогенерирующим и теплопоставляющим предприятиям "не ниже технологического уровня потребления".

"А где они его возьмут - этот газ? Если "Нафтегаз" не дает номинации, то есть, не выделяет объемов, ссылаясь на закон о рынке газа и Кодекс газотранспортных систем, который принят постановлением НКРЭКУ, которая Гройсману не подчиняется. Ей депутаты дали полную независимость, которая стала сегодня полной зависимостью от президента. Обращаю внимание и на фразу "технологический минимум", который абсолютно не обеспечит реального тепла в домах. Это исключительно предотвращение аварий и уничтожения системы, но никак не решение проблемы. И подсказка местным, чтобы они сами подключались. Чтобы потом на них долги и ответственность вешать. Дешевые шуты, которые требуют "сверхполномочий", - написал на своей странице в Facebook экс-министр ЖКС и глава Союза владельцев жилья Украины Алексей Кучеренко.

Напомним: за небаланс (то есть отбор газа сверх нормы или несанкционированый отбор) облгазам грозят огромные штрафы - с их учетом они фактически будут брать газ по тройной цене, то есть, до 25 тыс. грн. за тысячу кубов. Для покрытия такой цены не хватит даже самых рекордных тарифов за отопление. То есть, долги и дальше будут расти.

Теперь Кабмин хочет подкорректировать свое октябрьское постановление. В проект, в частности, добавилась строка о запрете отключения зимой газа, но опять таки, "ниже технологического минимума". То есть, этого хватит лишь для того, чтобы спасти систему от масштабной аварии, но в домах украинцев все равно будет холодно. Еще одно послабление - разрешение теплокоммунэнерго для стабильных поставок газа платить не 90% его стоимости, а 70% (а остальное - в долг). Оно прописано в проекте изменений в Положение о спецобязательства на поставки газа. Такие "льготы" будут действовать до марта 2019 года. Но для "Нафтогаза" такие нововведения будут негативными, так как спровоцируют рост дебиторской задолженности, говорится в прогнозе влияния этого регулярного акта на рынок. То есть, НАК сможет насчитать теплокомунэнерго еще больше штрафов на долги.

Геннадий Рябцев уверен, что ситуация с долгами только на руку "Нафтегазу", который таким образом попытается переделить рынок поставок газа и выйти на сегмент конечных продаж. Эту тему активно эксплуатируют и власти, для которых отопительный сезон стал хорошей возможностью поквитаться с политическими оппонентами и попиарится накануне выборов.

Поэтому не исключено, что список из двух десятков замерзающих городов - далеко не полный. И зимой у нас без тепла рискует остаться едва ли не половина Украины.