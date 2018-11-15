Отопительный коллапс: Кабмин опомнился?

Отопительный коллапс, начавшийся в Украине с наступлением холодов, вчера все еще продолжался. Правда, некоторым из городов (в частности, Кривому Рогу), оказавшихся в черном списке "Нафтогаза", все-таки дали обещание, что отопление включат. Но от обещаний батареи теплее нее стали.

А вот другим – к примеру, Смеле Черкасской области – даже обещаний не дали. Обстановка в этом городе накалилась настолько, что часть его жителей приехала в Киев – пикетировать Кабмин. Тем временем под угрозой социального взрыва оказалась еще одна область – Одесская: там жители тоже выступили с угрозами перекрыть дороги из-за отсутствия тепла.

Правительство вчера таки решило заняться вопросом отопления. Оно приняло постановление, запрещающее отключать от газа и электричества предприятия теплокоммунэнерго во время отопительного сезона. Только вот проблема в том, что Кривой Рог, Смелу, бывший Кировоград и ряд других городов не отключали от газа – их просто отказались подключать. На основании постановления того же правительства.

Вчера Кабмин внес изменения в это постановление. Как оказалось, оно запрещало давать газ компаниям, не погасившим минимум 90% задолженности за него. Теперь минимальный уровень расчета снизили: для предприятий теплокомунэнерго – до 78%, для теплоэлектроцентралей – до 60%.

Однако возникает вопрос: если правительство знало, что отопление в городах не включают по его вине, почему не приняло такое решение две недели назад, а дождалось момента, когда стали массово закрывать школы и детсады? Или этот вопрос, в отличие от передачи Андреевской церкви Варфоломею, для власти внеочередной?

Однако даже принятые постановления вызывают вопросы. Если у какого-то предприятия теплокоммунэнерго уровень оплаты меньше 78%, ему дадут газ для отопления города или нет? Постановление о запрете отключения вроде бы запрещает это делать, но второе – разрешает. А "Нафтогаз" ведь трактует все спорные решения так, как выгодно ему. И замерзающие дети для него важны намного меньше, чем многомиллионные премии за очередную "перемогу".

У "Нафтогаза" лишние $200 млн?

Кстати, вчера "Нафтогаз" вляпался в еще одну скандальную историю. С утра стало известно, что он разместил на международном рынке еврооблигации на 2 миллиарда долларов под рекордно высокие для этого рынка проценты – 10,9%. Об этом стало известно уже после того, как всех возмутило размещение государственных еврооблигаций под рекордно высокие (по сравнению с другими странами) 8,99-9,75%. И тут – новость о еще более высокой ставке, при которой переплата по процентам составит 200 млн долларов.

По сообщениям экспертов, такое спекулятивное размещение обвалило еврооблигации всех украинских компаний. И вскоре появилась информация, что "размещение отложено из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры". Но отложено, возможно, всего на несколько дней – пока эта конъюнктура не изменится.

Однако подобное сообщение только ставит под сомнение профессионализм менеджмента "Нафтогаза", который еще с утра считал 10,9% нормальной ставкой, а после публикаций экспертов вдруг решил, что это "неблагоприятная конъюнктура".

Но и это еще не все. Как известно, "Нафтогаз" совсем недавно отчитался о рекордной прибыли. Настолько рекордной, что смог спокойно выделить 45 миллионов долларов на премии собственному руководству. Зачем же в такой ситуации одалживать 2 миллиарда, да еще и под заоблачные проценты? Поскольку логичного ответа нет, можно предположить, что маме Коболева мало тех денег, которые сын уже перевел.

Можно ли оплатить жилкомуслуги 14% доходов?

Пока руководители "Нафтогаза" ворочают миллионами долларов, десяткам миллионов украинцев приходится распределять, на что потратить их тысячи гривен. Вчера Госстат опубликовал информацию, на что именно граждане Украины их распределяют.

Как оказалось, 52% доходов уходит на еду. Цифра эта, правда, вызывает сомнения, поскольку сложно представить, что старики с пенсией в 1,8 тысячи гривен умудряются есть на 900 гривен в месяц. Но, возможно, их потребление сложили с потреблением Коболева и получили среднюю цифру.

А вот еще одна цифра от Госстата оказалась откровенной манипуляцией: как выяснилось, на оплату жилищно-коммунальных и всех остальных услуг украинцы тратят 13,8%. Манипуляция оказалась в том, что опрос проводился во втором квартале, когда в платежках нет главной суммы – за отопление. И благодаря этому у наших граждан оказалось аж 30 с небольшим процентов доходов на прочие расходы.

Хотя не исключено, что и цифра по услугам ЖКХ в скором времени окажется правильной. Если правительство проведет все повышения цен на газ и отопление, которые запланировало, оплачивать эти платежки не сможет даже средний класс. И тогда средние расходы украинцев на жилищно-коммунальные услуги будут стремиться к нулю.

Кому нужно возрождение "дела Химикуса"?

Самая парадоксальная новость вчерашнего дня: полиция вручила подозрение жителю столичного пригорода Химикусу, которому в новогоднюю ночь 2017 года одиозный нардеп Пашинский прострелил ногу.

К сегодняшнему дню об этой истории многие успели забыть. Но, как оказалось, не все: спустя почти два года Пашинский, видимо, решил отомстить "обидчику" за "моральные травмы".

Хотя, честно говоря, непонятно, на что рассчитывают полиция и нардеп (если все же он стоит за продолжением этой истории). Уже тогда, в начале 17-го, было ясно, что общественное мнение складывается не в пользу Пашинского. Больше того, и факты тоже складываются не в его пользу. В такой ситуации нардепу нужно было радоваться, что он смог замять дело и не повторил судьбу своего бывшего коллеги по фракции Лозинского.

Однако дело зачем-то возобновили, причем Химикуса, который общественным мнением признан пострадавшим, делают виновным. Результат, в принципе, можно предсказать заранее. И потому остается только один вопрос: кто оказался настолько глуп, что возобновил это дело?

"Детектор медиа": репрессии за вопрос президенту

Скандал в "благородном семействе" провластных охранителей свободы слова. Уволенная из печально известного издания "Детектор медиа" журналистка Барановская подробно рассказала, что послужило истинной причиной увольнения. Как оказалось, вопрос президенту на пресс-конференции – о том, как ему живется олигархом в нищей стране.

То, что журналистка будет иметь проблемы из-за своего вопроса, можно было предположить уже из ответа Порошенко, резкого и некорректного. Ведь понятно, что на президентских пресс-конференциях СМИ фильтруют как раз для того, чтобы таких вопросов не было. А от "Детектора медиа" подобных вопросов, видимо, не ожидали.

И, исходя из рассказа Барановской, понятно – почему. Он вполне укладывается в логику фактов, согласно которым руководитель "ДМ" Лигачева публикует посты в "Фейсбуке" согласно темникам Банковой и делит СМИ на "объективные" и "необъективные" в зависимости от их отношения к власти.