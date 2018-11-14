"Страшилки" для украинских водителей - камеры на дорогах, тотальная фиксация нарушений правил дорожного движения, "письма счастья" и массовая эвакуация неправильно припаркованных автомобилей - уже вскоре заработают на полную силу.

14 ноября Кабмин принял целый пакет "автомобильных" постановлений, которые касаются системы видеофиксации нарушений и новых правил парковки. Символично, что правительство обсуждало эти документы как раз в день первого в этом году снегопада в Киеве. Город сковали десятибалльные пробки, в том числе и по причине нарушений правил дорожного движения (скажем, езды на лысой резине, несоблюдения скоростного режима).

Утвержденные Кабмином документы были как раз тем недостающим звеном, которые не позволяли заработать законам о видеофиксации и парковке, вступившим в силу 27 сентября этого года. То есть, теперь правоохранители и местные власти получили официальную отмашку, и могут ставить штрафы и эвакуации на поток.

Впрочем, изучив этот "автомобильный пакет" от Кабмина, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил: большинство норм не только откровенно "сырые", но и позволят создавать новые коррупционные схемы.

"Страна" разбиралась как будут фиксировать нарушения и наказывать украинских водителей по новым правилам.

На кого штраф выписывать будем?

Большая часть принятых Кабмином постановлений касается подробностей работы системы видеофиксации нарушений. Напомним: в Украине начали массово устанавливать автоматические видеокамеры, а также снабжать полицейских ручными камерами TruCam.

Всего, по данным МВД, до конца года будет установлено под 300 автоматических камер, а в последующем - около 2 тыс. Полицейские получат до 4 тысяч TruCam. Каждый комплекс автоматического оборудования стоит не менее 15 тыс. долларов. Но государство возлагает на технику немалые надежды. По подсчетам экспертов, одна видеокамера способна "заработать" на штрафах до 1 млн. грн. в год.

Но, изрядно потратившись, власти обнаружили, что наступили на те же грабли, что и несколько лет назад, когда видеофиксацию и "письма счастья" уже пытались ввести.

"Еще в 2010 году Конституционный суд вынес решение о том, что штрафовать за нарушение ПДД можно только водителей, которые непосредственно управляли этим авто, а не владельцев. Но система видеофиксации - и предыдущая, и нынешняя - базируется как раз на считывании информации об автомобиле (фиксируются номерные знаки). А доказать кто в этот момент находился за рулем практически нереально. В свое время именно этот нюанс позволил автомобилистам массово оспаривать "письма счастья" в судах", - рассказал "Стране" Ростислав Кравец.

Чтобы закрыть такую лазейку для водителей в этот раз, Кабмин предложил создать единый Государственный реестр транспортных средств и своим постановлением прописал порядок внесения в него данных о "надлежащих пользователях ТС".

Другими словам, хотят запустить некую базу, в которой соберут данные обо всех водителях Украины. Владельцы автомобилей должны подавать такие данные самостоятельно - физлица смогут сделать это в электронном режиме прямо в веб- приложении на официальном сайте МВД, а юрлицам придется идти в сервисные центры. Платить за регистрацию не нужно. Но, заполнив соответствующую форму, автовладелец тем самым указывает, кто в реальности водит его машину и на кого в случае нарушений ПДД выписывать штрафы. Если автовладелец такой регистрации не пройдет, "надлежащим пользователем" будет считаться он сам.

"Само внедрение такого понятия (надлежащий пользователь - Прим. Ред.) поясняется необходимостью усовершенствования механизма привлечения к ответственности лиц, которые управляют транспортными средствами, но не являются их собственниками", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Но у экспертов есть масса вопросов как к самой идее запуска такого реестра, так и к ее реализации.

"Мы, по-сути, делаем шаг назад. Украина уже внедрила европейскую систему - если у водителя есть техпаспорт на авто и права, то он может водить данное транспортное средство. Без каких бы то ни было дополнительных условий, скажем, доверенностей или дополнительных регистраций. Запуская этот реестр, мы снова возвращаемся к старой системе. Получается, что если я передают кому-то в управление авто, то должен обязательно этого человека еще и регистрировать в базе МВД. А если речь идет о краткосрочной передаче, скажем, попросил друга забрать ребенка из школы. И что - тоже нужно потратить, как минимум, час, чтобы сообщить об этом правоохранителям", - недоумевает Кравец.

Ситуация усложняется тем, что на каждое транспортное средство в реестре можно зарегистрировать лишь одного "надлежащего пользователя". То есть, передав авто в управление другому лицу, сам владелец формально теряет статус "надлежащего пользователя" и, чтобы его вернуть, нужно будет снова пройти процедуру регистрации. А если вы забудете о регистрации или просто поленитесь ее пройти - дело ваше, но штраф за нарушение ПДД придется оплатить именно вам.

И тут возникает вопрос к техническим возможностям новой базы данных- если в реестр одновременно заедет большое число пользователей (в Украине зарегистрировано около 7 млн. легковых авто) не станет ли она, к примеру, "виснуть"?

"Не совсем пока понятно, как технически будет работать этот реестр и как он будет синхронизироваться с другими информационными ресурсами", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Теоретически реестр должен работать в общей информационной системе МВД. И Кабмин принял еще одно постановление, согласно которому доступ к данным о нарушениях ПДД и штрафах будет общедоступным и бесплатным для украинцев. То есть, водители смогут сами проверять не попали ли они в поле зрения видеокамеры и нет ли на их имя квитанции. "Но это не отменяет нормы Админкодекса о том, что правоохранительные органы должны письменно уведомлять водителей о нарушениях", - добавил Ростислав Кравец.

Отдельным постановлением правительство прописало порядок работы общей системы видеофиксации - все данные с камер будут сливаться в единую базу и уже на их основании правоохранители станут выписывать штрафы и рассылать "письма счастья".

"Но опять таки, не прописано как и кем эти данные будут обрабатываться. И - главное - будет ли влияние человеческого фактора. если "картинки" моно будет корректировать в ручном режиме, сервисные центры МВД смогут неплохо зарабатывать на удалении "компромата" на того или иного водителя", - считает Кравец.

Герои парковки

Кабмин также урегулировал вопрос эвакуации неправильно припаркованных авто. Новый порядок временного задержания транспортных средств инспекторами по парковкам и их хранения прописан в соответствующем постановлении.

До его появления инспектора по парковкам фактически не имели права эвакуировать автомобили. Единственное, что они могли - вызвать наряд полиции, а тот уже сам принимал решения нужно ли транспортировать машину на штрафплощадку.

Понятно, что для полиции такие выезды не входят в список приоритетным, поэтому массовые эвакуации, которыми пугали водителей, до сих пор так и не вошли в практику.

Но теперь все изменится. Как уже писала "Страна", инспектора парковки смогут эвакуировать авто, если те будут мешать дорожному движению. В этом случае инспектор должен вызвать соответствующую службу (предварительно ее выберут на конкурсе местные власти). Представители службы, инспектор и понятые должны будут составить протокол с указанием всех подробностей нарушения, времени эвакуации и пр. Сама эвакуация также будет зафиксирована на фото и видео. Автомобили будут эвакуировать на городские штрафплощадки, уведомив ото этом пост-постфактум полицию. Данные о задержании транспортных средств станут размещать также на сайтах органов местной власти и отправлять владельцу авто (смс, электронное сообщение и пр.). авто вернут после уплаты всех штрафов.

Но опять таки в новом порядке есть нюансы.

"К примеру, формулировка основания для эвакуации уже позволяет оспорить саму эвакуацию в суде. Доказать, что автомобиль "мешал дорожному движению" можно далеко не всегда. Тем более, если машина была просто припаркована на обочине, что и происходит в большинстве случаев", - говорит Ростислав Кравец.

Андрей Забловский обращает внимание и на следующую деталь - в постановлении нечетко прописан порядок отвественности за сохранность автомобиля. "Непонятно как будут защищены права автовладельца, кто будет нести ответственность за его имущество и как будут компенсировать возможный ущерб. Кроме того, эвакуацией ведь будут заниматься не правоохранители, а парковочные инспекторы, это новый для Украины институт и неясно куда бежать водителю, если возникнут претензии к работе таких специалистов. Скорее всего, появятся новые судебные кейсы по эвакуациям, а само постановление придется корректировать", - говорит он.

"И опять таки - прослеживаются возможности для схем. Как местные власти будут выбирать частных эвакуаторов и кт будет контролировать эти тендеры, которые рисуют превратиться в очередную коррупционную кормушку", - подытожил Кравец.