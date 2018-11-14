Спешное бегство из Украины бывшего главы ГФС Мирослава Продана - по одной версии в багажнике евробляхи в Молдову, по другой - на лечение в Германию - стало новостью номер один на этой неделе. И, как удалось выяснить "Стране", бывший фискал выбрал время для своего экстремального заграничного вояжа не случайно.

"Спираль событий в некогда подконтрольных ему ведомствах - на ГФС и на таможне - закручивается все сильнее. Там сейчас готовится масштабный передел, а в такой ситуации человеку, который много знает, лучше быть подальше от эпицентра событий", - пояснил глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

По его словам, борьба за денежные потоки идет под видом реформы ГФС, которую недавно презентовал Минфин. В ее рамках планируется разделить фискальную и таможенную службы на отдельные ведомства с автономным управлением и своими базами данных. Естественно, деньги у каждого тоже будут свои. Якобы, сейчас за право "опеки" над каждой из служб идут активные торги между правительством и окружением президента, которые уже давно воюют за контроль над миллиардными налоговымии таможенными схемами.

Между тем, пока наверху пытаются договориться, на местах стараются по максимуму заработать. "Особенно это заметно по таможне - центрального контроля по-сути нет - каждый региональный "царек" устанавливает свои правила", - говорит Доротич. В итоге бизнесу приходится платить дважды, а то и трижды.

"Если раньше можно было заплатить и спокойно растамаживать товар, то сейчас схемы сохранились, но нужно еще и платить в кассу. Бизнес жалуется на огромные затраты и, понятно, будет закладывать их в цены", - рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Страна" разбиралась что происходит в фискальном ведомстве и на таможне и чем все это может закончиться.

Плоское тянут, круглое - катят

Впервые о масштабной реформе ГФС в Минфине заговорили еще в начале этого года. Тогдашний министр финансов Александр Данилюк заявил, что они готовят раздел фискального ведомства на два юридических лица - собственно, налоговую, и таможенную службы. Это, по его мнению, позволило бы "разрубить гидру" и более успешно бороться с коррупцией.

"Мы будем ускорять реформу ГФС. Будем создавать единое юридическое лицо для таможни, единое юрлицо для налоговой, чтобы убрать коррупцию на местах. После этого у нас будет возможность привлекать новых людей, потому что они будут верить в эту реформу, а не в косметические изменения", - сказал тогда Данилюк. Как считают эксперты, именно эта идея ускорила его отставку: ни в правительстве, ни в окружении президента, которые давно ведут борьбу за контроль над ГФС, оказались неготовыми к "разводу".

Но теперь Минфин снова реанимировал идею о "реформе путем разделения". Как заявила недавно и.о министра финансов Оксана Маркарова, реалистичный план реформы Государственной фискальной службы состоит как раз в разделении ее с таможней.

"Во что я верю как в реалистичный план? В выделение отдельных направлений. Задачи, которые стоят перед налоговой и таможней, - разные… Поэтому первое, что нужно, - это разделить на отдельные направления и четко выстроить приоритеты", - заявила Маркарова в одном из интервью. Она также уточнила, что, якобы, это разделение ведомств уже согласовано с международными кредиторами и они не против.

Судя по задумкам Минфина, первой под реформы попадет таможня. "Где-то на таможнях нужно будет увеличивать количество сотрудников, где-то, как в налоговой милиции, уменьшать численно, но усиливать аналитически. Если сделать реалистичный план, который можно расписать на конкретные этапы, то по этому плану можно двигаться", – сказала Маркарова. В то же время в ГФС, судя по всему, особых пертурбаций не готовится - отложен даже конкурс на главу ГФС. Правда, как пояснила Маркарова, "конкурс откладывается ненадолго, учитывая, что я хотела бы как можно скорее утвердить эту концепцию реформы, а тогда уже объявить конкурсы на главу и налоговой, и таможни".

Ну а пока постоянного руководства у ГФС нет, она стремительно теряет контроль над своими региональными подразделениями. "Хотя нынешний и.о главы фискальной службы Александр Власов и пришел с таможни (до назначения возглавлял Одесскую таможню - Прим. Ред.), его авторитет среди руководителей местных таможен незначительный. Идет полная потеря управляемости - каждый глава регионального таможни устанавливает свои правила и выкручивает бизнесу руки. Творят, что хотят, как говорится, плоское тянут, круглое - катят", - рассказал Доротич.

"Ничего удивительного - выстроенный механизм противовесов начал "глючить". А планируемый раздел его и вовсе добьет. Теперь снова придется делить потоки", - говорит экономист Алексей Кущ.

И в кассу, и в карман

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что приоритеты Минфина не случайны. "Сейчас усиливается борьба групп влияния за таможню, где можно быстро срубить деньги на контрабандных потоках под выборы", - пояснил Дорошенко.

Напомним: таможня уже давно является камнем преткновения между премьер-министром Владимиром Гройсманом и окружением президента. Подконтрольный главе государства отдел "К" СБУ летом этого года накопал компромат и на самого премьера (который, якобы, растаможил "Мерседес" с неполной уплатой налогов, так и на его ставленника Мирослава Продана (у которого нашли дорогую недвижимость в Турции). Кабмин, в свою очередь, запустил на таможню Нацполицию и предоставил ей право доступа к таможенным базам. Что делалось, якобы, в рамках борьбы с контрабандой.

Но, как говорят источники "Страны", "наши зарубежные партнеры и кредиторы недовольны результатами. Их уже откровенно напрягает тот беспредел, что творится на украинских границах". По данным недавнего расследования немецкого издания Süddeutsche Zeitung, Украина из-за коррупции на таможне ежегодно теряет порядка 5 млрд. долларов. "Это больше, чем помощь от МВФ, ЕС и Всемирного банка", - подсчитали немецкие журналисты.

Эксперты не исключают: для того, чтобы как-то задобрить "зарубежных партнеров", наши власти могут организовать показательные зачистки и громкие разоблачения. И, по одной из версий, в той игре хотят пожертвовать и Проданом. "Вопросы с его имуществом в Турции уже раскручивает ФБР", - рассказал "Стране" один из экспертов. По его мнению, именно этим фактом и поясняется спешный отъезд экс-налоговика из Украины.

Между тем, бизнес вынужден работать как бы в двух "параллельных реальностях". С одной стороны - идет показательная борьба с контрабандой, с другой - работают старые и строятся новые схемы. Получается, что платить нужно и в кассу и в карман таможенникам, рассказывают предприниматели.

В Кабмине и в ГФС регулярно отчитываются об успехах в деле борьбы с контрабандой. Так, по утверждению премьера, ежедневные поступления в государственный бюджет с таможни выросли на 31,3%. До того, как началась борьба с контрабандой поступало 1,3 млрд грн., а сейчас - почти 1,8 млрд гривен. Цифры правительства косвенно подтверждают и сами бизнесмены.

"Раньше можно было договориться о провозе микроавтобуса с товаром за 500 долларов. Сейчас с нас требуют платить все налоги, а это вдвое больше. Но даже при этом на таможне очереди, транспорт простаивает, а продукты портятся. В итоге мы мало того, что больше платим, так еще и несем убытки на неликвиде", - рассказал "Стране" предприниматель, торгующий импортными продуктами на одном из столичных рынков.

Водители массово жалуются, что их заставляют платить при растаможке автомобилей даже больше, чем положено. "Через Львовскую и Ивано-Франковскую таможни оформления почти не идут. В Киеве нужно сначала пройти через специальный экспертный центр ГФС, и там стоимость авто завышается в 1,5 раза минимум. И уже от этой суммы насчитывают налоги - НДС, ввозную пошлину, акциз. При этом сумма, указанная в официальном договоре купли-продажи во внимание не берется", - рассказал "Стране" один из авто-бизнесменов. По его словам, машину среднего класса, которую он купил в Германии за 6 тыс. евро, наши таможенники оценили в 10 тыс. евро. Соответственно, все налоги считали уже от 10 тыс.

Но в кассу массово перенаправили в основном мелкий бизнес с небольшими товарными оборотами, на котором, собственно, особо не заработаешь. Крупный бизнес, имеющий связи среди чиновников, по словам Дорошенко, как использовал схемы, так их и дальше использует. "Получается, что одни завозят товар фактически без налогов, а другие платят. У них продукция получается, как минимум, на 20% дороже и в итоге цены будут неконкурентными", - прогнозирует эксперт.

Впрочем, есть и третий вариант - бизнесу предлагают платить и налоги, и взятки. "Идет легальная растаможка части товара, а за провоз остального нужно платить. Но там тоже получается недешево, так как в схеме несколько посредников", - рассказал "Стране" один из предпринимателей.

В одном из своих расследований нардеп Сергей Лещенко заявил, что сейчас таможни массово применяют схему, которую в свое время придумал на Одесской таможне Власов - таможенная стоимость товара занижается на 30%, что позволяет бизнесу минимизировать налоги. Но часть сэкономленного он платит таможенникам живыми деньгами. Эта схема, якобы, получила название "Власов минус 30%" или "Персик".

Но по итогу все таможенные нововведения сделали оформление товара дороже, как минимум, на 15-20%, - подсчитали бизнесмены, с которыми пообщалась "Страна" И заявили, что уже в ближайшее время намерены заложить все дополнительные расходы в ценники.