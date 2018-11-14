УПЦ рвет контакты с Константинополем

В церковном вопросе исчезают последние возможности для мирного урегулирования. Вчера это стало ясно после того, как Порошенко отказался приехать на Собор Украинской православной церкви, а иерархи УПЦ, в свою очередь, отказались ехать к президенту в Украинский дом. Так что несколько раз анонсировавшаяся встреча Порошенко с иерархами УПЦ не состоялась вообще. Правда, чтоб совсем избежать позора для президента все-таки организовали встречу с тремя иерархами (из которых один - давний сторонник автокефалии Александр Драбинко, а второй - близкий к Порошенко митрополит Винницкий Симеон), однако понятно, что на общие настроения в УПЦ МП эта троица вряд ли могла повлиять.

Собор своими решениями также показал, что не намерен действовать по сценарию, который диктуется с Банковой и Константинополя. Он разорвал все контакты с Константинополем и объявил, что никакого переименования УПЦ не будет. То есть выступили одновременно против Варфоломея и Порошенко. И теперь складывается ситуация, когда Константинопольский патриарх считает, что он управляет церковью, которая его вообще не признает.

А все вместе это означает, что мирного процесса образования единой поместной церкви не будет. Единственный шанс остановить новый виток гражданского конфликта в стране – закрыть или приостановить этот проект.

Вне зависимости от того, что будет делать Варфоломей.

Однако Порошенко его политическое будущее интересует больше, чем гражданский мир в Украине. И потому надо готовиться к разным вариантам.

Продан: жизнь по-новому в Европе

Тем временем бывший глава Госфискальной службы Продан ждать худшего не стал. Вчера стало известно, что он отбыл за границу. По разным версиям – через Молдавию в Польшу то ли в салоне автомобиля, то ли в багажнике, то ли вообще в Германию. Насчет Германии – это собственная версия бывшего главного фискала. Согласно этой версии, Продан уехал туда лечиться. И лечение по печальному стечению обстоятельств совпало по срокам с вызовом в Специальную антикоррупционную прокуратуру.

Во всей этой истории странно одно: силовики рассказывают, что среди прочего незаконно нажитого имущества у Продана есть личный самолет. Если это так, зачем нужно было перемещаться в багажнике?

Больше в этой истории ничего странного нет. Продан знал о судьбе Насирова и понимал: он сам так легко не отделается. Насиров пал жертвой НАБУ, но у всех ветвей власти было общее стремление облегчить ему жизнь. Продан же оказался жертвой внутривластной битвы за контроль над таможней и фискальной службой, и здесь у НАБУ с Генпрокуратурой интересы сошлись. Так что никакой инфаркт не позволил бы выйти на подписку о невыезде.

Теперь же Продан будет не невыездной, а невъездной. Потому что можно не сомневаться, что после выздоровления (или параллельно с лечением) он подаст заявление на статус беженца. А там, пока это заявление будут рассматривать, в Украине и власть сменится (по крайней мере, теперь Продан будет "болеть" именно за это). И можно будет вернуться, чтобы рассказать о преступных махинациях нынешней власти и о своей борьбе с ними.

Появится ли единый кандидат от Юго-Востока

Вчера появилась информация о понедельничном заседании политисполкома Оппозиционного блока, где рассматривался вопрос об объединении политсил Юго-Востока для выдвижения единого кандидата на президентские выборы. Политисполком собрался "по мотивам" объявленного в прошлую пятницу создания "Оппозиционной платформы – За жизнь!", первыми подписантами которой стали сопредседатель ОБ Бойко и председатель "За життя!" Рабинович. Но на заседании главного органа Оппоблока голоса разделились пополам – четыре на четыре.

При этом обе "фракции" политисполкома подчеркнули, что они за объединение всех сил Юго-Востока. Однако обоюдное стремление к этому объединению может привести к расколу.

В чем причина конфликта? Условное "крыло Ахметова" в Оппоблоке намекает, что объединение ОБ и "За життя!" с последующим выдвижением Бойко или Рабиновича играет на руку Банковой, которая якобы хочет вывести Порошенко во второй тур с кандидатом от Юго-Востока и таким способом добиться победы.

Но этот сценарий, который еще год назад мог быть актуальным, сегодня откровенно устарел. Опубликованная вчера социология сразу от трех компаний – "Рейтинга", КМИС и Центра Разумкова – показала, что Бойко во втором туре выигрывает у Порошенко. Причем, скорее всего, это единственный шанс для кандидата от Юго-Востока победить, поскольку больше ни один политик из этого лагеря не имеет такого рейтинга, как у Бойко.

Правда, вариант встречи Бойко и Порошенко во втором туре близок к нулю. Так как с очень большой долей вероятности во втором туре будет присутствовать Юлия Тимошенко. И, следовательно, туда к ней может попасть только еще кто-то один. Если Бойко станет единым кандидатом, то у него будет весьма значительный шанс выйти во второй тур выборов. Следовательно, он не пустит туда Порошенко.

Именно поэтому проект "единого кандидата от Юго-Востока" сейчас следует рассматривать как антипорошенковский.

Поэтому, естественно, Банковая сегодня играет против этого проекта. Играет ли вместе с ней в унисон и "ахметовское" крыло, либо оно действует по какой-то своей программе - вопрос открытый. Но не особо принципиальный. Важен итог - пока "ахметовцы" против единого кандидата, договоренности об объединении со стороны "Оппозиционного блока" будут блокироваться, что, безусловно, на руку президенту.

Впрочем, остается вероятность, что нынешняя реакция "ахметовского крыла" на договоренности между Бойко и Рабиновичем скорее эмоциональная (типа "как это так без нас решаете"). И Новинский, и Колесников, и Вилкул понимают, что объединение всех сил Юго-Востока нужно. И, когда эмоции остынут, велика вероятность того, что они согласятся с необходимостью выставления самого рейтингового кандидата.

Поэтому шанс на реальное объединение Оппозиционного блока с "За життя!" остается. Однако и в этом случае нужно будет договариваться с лидером новообразованной партии "Наши" Мураевым. Он – единственный, кто может отобрать серьезные проценты у кандидата от "Оппозиционной платформы".

По крайней мере, по последним исследованиям его рейтинг уже выше, чем у лидера "За життя" Вадима Рабиновича.

Украинцы разочаровываются в НАТО

Опрос от "Рейтинга", КМИС и Центра Разумкова вчера вообще дал немало неожиданной информации, глобально меняющей как предвыборные расклады, так и представление об украинском обществе вообще.

В частности, данные о том, что Порошенко проигрывает во втором туре вообще всем рейтинговым кандидатам и что количество людей, не проголосующих за него ни при каких раскладах, делают сомнительной кампанию действующего президента даже при всех возможных махинациях и фальсификациях.

Потому что за зиму с космическими платежками или без отопления таких людей может стать только больше. И они проголосуют за кого угодно, но не за действующую власть.

Однако не только антирейтинг Порошенко свидетельствует о существенном сдвиге в настроениях общества. В уже упомянутом социсследовании был вопрос о НАТО, и результаты показали, что только 40% украинцев хотят вступления в этот альянс.

Лет шесть назад, правда, 40% – это было бы очень много, но за период после победы Майдана это самая низкая цифра. Причем тенденция к снижению идет практически неизменно.

Эта цифра была бы еще ниже, если бы людям объяснили, каким в реальности является путь в НАТО, даже если бы Венгрия не блокировала сотрудничество и Украину в этой организации кто-то ждал бы.

А ведь речь идет о том, что в НАТО может вступить только страна, не имеющая военных конфликтов с соседями или, тем более, на собственной территории. То есть для вступления в НАТО сначала нужно уладить проблему Донбасса, причем мирным путем, поскольку военный нереален.

Но те, кто выбирают мирный путь для Донбасса, не будут голосовать за НАТО, и наоборот. Поэтому при здравом размышлении у реального пути в Альянс сторонников вообще не будет.

Почему Ближний Восток опять "штормит"

Очередное обострение на Ближнем Востоке. После израильской разведывательной операции на арабской территории ХАМАС ответил ракетным обстрелом, на что Израиль ответил авиаударом. Закончится ли все этим "ответом на ответ", неизвестно.

Однако можно уверенно предсказать одно: в любом варианте, напряженность на Ближнем Востоке будет нарастать. Потому что она была и остается одним из ключевых пунктов плана Трампа.

Известно, что перевести посольство в Иерусалим и разорвать договор с Ираном нынешний президент планировал еще до того, как стал президентом. Однако понятно, что эта напряженность нужна Трампу не сама по себе. Ему нужна высокая прибыльность нынешнего локомотива американской экономики – сланцевого газа. А для этого нужна высокая цена на нефть, от которой зависит стоимость газа.

А значит, Израиль, полностью зависимый от США, будет продолжать проводить "разведки". Или даже пойдет на более серьезные меры, вплоть до большой войны. Вслед за этим будет расти цена нефти вместе с ценой газа. И будут расти доходы Shell, Shevron и им подобным.

Правда, параллельно будут расти доходы и у России, но позиция нынешнего Белого дома по этому вопросу известна: Россия – это плохие парни, однако в мире много плохих парней, а главный враг – Китай.