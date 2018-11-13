Анонсированная еще на прошлой неделе встреча президента Петра Порошенко с епископатом Украинской православной церкви не состоялась. Формальным предлогом стал тот факт, что президент и духовенство УПЦ не сошлись в вопросе выбора места проведения такого мероприятия.

Но что на самом деле означает отказ главы государства от встречи с церковными иерархами, анализирует "Страна".

Место встречи изменить нельзя

"Чому ти не прийшов, як місяць зійшов? Я ж тебе чекала"... Навеяно последними церковными событиями", - иронизирует на своей странице в Facebook протоиерей Николай Данилевич, замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ.

Его пассаж касается событий вторника, 13 ноября, когда должна была состояться встреча архиереев Украинской православной церкви с президентом Украины Петром Порошенко. О том, что такая встреча запланирована на этот день, стало известно еще в минувшую пятницу.

"Страна" уже сообщала, что ее инициатором был сам президент Украины, от имени которого глава его администрации Игорь Райнин отправил приглашения персонально каждому архиерею УПЦ. И все бы хорошо, да вот только место встречи, которое предложил президент, - Украинский дом, - изначально выглядело как издевка над священнослужителями.

Это здание, которое построили в 1982 году к 60-летию Союза ССР, ранее было киевским филиалом Центрального музея Ленина. Многие столичные обыватели до сих пор называют его "бывший дом Ленина". В ответ на предложение президента в УПЦ позвали его на встречу непосредственно в Киево-Печерскую Лавру, где на этот же же день запланировали проведение Синода и Архиерейского собора.

По информации "Страны", место проведения встречи с президентом дважды обсуждал предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий. Первый раз - в минувшую пятницу. Во время этого разговора Онуфрий категорически отказался от сборов в Украинском доме, пригласив президента в Лавру. Второй раз - уже непосредственно во время Архиерейского собора во вторник. Вот как описывает "Стране" последний телефонный звонок президента митрополиту Онуфрию один из архиерев УПЦ. По словам нашего собеседника, именно Петр Порошенко звонил Онуфрию и приглашал иерархов приехать к нему на встречу в Украинский дом.

"В разгар заседания Собора архиереев Украинской Православной Церкви Порошенко позвонил Блаженнейшему и очень эмоционально заявил, что он ждет епископат в Украинском доме, спросив, почему архиереи не едут к нему на встречу. Онуфрий ему говорит, что закономерно, раз будут обсуждаться церковные вопросы, то и встречаться на церковной территории. Порошенко не согласился", - говорит собеседник.

Позднее митрополит Горловский и Славянский Митрофан в разговоре со "Страной" уточнил, что решение о месте встречи с президентом принимал весь епископат УПЦ. Так, на Соборе присутствовало 83 архиерея из 90, имеющих право голоса, еще двое заблаговременно отправили письма, в которых пояснили причину отсутствия.

"Мы ждали, что президент приедет на эту встречу, а он не приехал. Блаженнейший спросил, кто хочет встретиться с президентом, все ответили, что хотят. Владыка спросил, где мы будем встречаться. И для всех очевидно, что церковные вопросы должны решаться на церковной территории. Мы хотели встретиться здесь. Но нет, так нет", - сказал Владыка Митрофан "Стране".

Параллельно с событиями в Лавре приезда президента явно ожидали в Украинском доме. Интересно, что многие СМИ поспешили озвучить, что на эту встречу явились "некоторые" из архиерев УПЦ, являющиеся сторонниками автокефалии.

В то же время, митрополит Митрофан заверил "Страну", что митрополит Черкасский и Каневский Софроний и митрополит Винницкий и Барский Симеон (а именно эти двое епископов считаются главными автокефалистами в рядах УПЦ) присутствовали на заседании Архиерейского собора в Лавре.

"Симеон был. Софроний был. Сенсации не вышло", - перечислял присутствующих в разговоре со "Страной" Владыка. "А Александр Драбинко (епископ Украинской православной церкви, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский, считается одним из лоббистов создания автокефалии в Украине. - Прим. Ред.)?", - уточнила "Страна". "А вот Драбинко в Лавре не было", - добавил митрополит Митрофан.

Таким образом, в Украинском доме на встрече с президентом могло оказаться не более 5 епископов УПЦ. Но в их рядах не было Симеона и Софрония, чьи имена звучат чаще всего, когда говорят о том, что клирики УПЦ поддерживают создание в Украине поместной церкви. Более того, именно Винницкого митрополита Симеона ранее считали главным претендентом на место главы новосозданной Константинополем церковной организации.

"Я слышал, что туда вообще явился только один Драбинко. Президент понял, что встречаться не с кем, и никуда не поехал", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник, много лет занимающийся церковной проблематикой.

О том, что у Украинского дома был замечен автомобиль с митрополитом Александром Драбинко, написало также ВВС-Украина. Правда, журналисты уточнили, что митрополит быстро покинул здание.

"Двери Украинского дома открыты"

Сторонники автокефалии первоначально попытались объяснить провал встречи с епископатом УПЦ тем, что священников якобы заперли в Лавре и не пускают. В этом духе даже сделал заявление Киевский патриархат, которое тут же подхватили некоторые СМИ.

Уже позже, когда выяснилась реальная ситуация (никто никого на самом деле не блокировал), пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко опубликовал в Facebook заявление о том, что Порошенко инициировал встречу со всеми архиереями УПЦ еще несколько недель назад.

"Но тот, кто не хочет результата, ищет причины для отказа. Так и большая часть архиереев УПЦ (МП) начала искать объяснение, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит", - отметили в АП. "Ни язык ультимативных требований, ни проведение заседания Синода по сценарию, вероятно, присланному из Москвы, не способны сорвать процесс создания Украинской Поместной Православной Церкви. Этот процесс поддерживает абсолютное большинство граждан нашего государства. Поэтому идти против воли собственного народа – это очевидно путь в никуда", - говорится в заявлении.

Между тем, уже поздно вечером в СМИ поползли слухи, что встреча Порошенко с некоторыми церковными иерархами все же состоялась, при чем именно в Украинском доме. Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко по итогам встречи сказал журналистам, что там присутствовали "представители из числа тех, кто поддерживает объединение". Речь, якобы, шла минимум о трех иерархах УПЦ.

Собеседники "Страны" в УПЦ предположили, что этими тремя могли быть как раз Александр Драбинко, Симеон и Софроний. Что характерно, что, в отличие от Собора архиереев в Лавре, когда присутствующие на встрече епископы открыто рассказывали о том, о чем шла речь на заседании, тут к журналистам не вышел ни один архиерей. Да и сама встреча больше походила на попытку хоть как-то оправдать дневное фиаско президента, когда из 90 епископов на встречу к нему в назначенное время явился только один.

При этом, отметим, что днем решение Собора Владыка Софроний подписал, а вот митрополит Винницкий и Барский Симеон - нет.

Провал плана по Томосу

Ранее "Страна" сообщала, что инициативу Порошенко по встрече с церковниками УПЦ многие эксперты и священнослужители поясняли его желанием вынудить колеблющихся епископов открыто заявить о своей готовности выйти из Украинской православной церкви и принять участие в Объединительном соборе церквей, предварительно запланированном на 22 ноября.

Это было важнейшей задачей, так как Фанар уже давно давал понять, что не хотел бы вручать Томос непризнанным церквям - УПЦ КП и УАПЦ. И настаивал на том, что в Соборе должны участвовать представители канонической церкви - УПЦ МП. Более того, ходили слухи, что Варфоломей хотел бы вручить Томос даже самому Онуфрию.

Ну или, как минимум, кому-либо из иерархов УПЦ, кто согласится возглавить процесс получения автокефалии. Для этого проводилась даже масштабная работа по убеждению Филарета отказаться от участия в выборах предстоятеля поместной церкви. И, якобы, глава УПЦ КП даже почти на это согласился.

Но, как видим, весь этот план сегодня провалился - УПЦ МП не только не встретилась с президентом, но и приняла заявление о своем отказе участвовать в процессах по автокефалии.

И теперь уже сам Объединительный собор под угрозой срыва.

Во-первых, УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ, которые поддерживают создание автокефалии в Украине, по-прежнему не могут прийти к согласию по вопросам регламента собора и устава такого объединения, и начать подготовку к мероприятию. По информации "Страны", последняя встреча предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ состоялась практически месяц назад - 14 октября, в большой церковный праздник - день Покровы Пресвятой Богородицы. И ничем нее закончилось.

Во-вторых, из-за отказа епископата УПЦ МП автокефалисты столкнулись с выбором - проводить собор без представителей канонической церкви или же отодвигать дату собора, поставив под срыв планы пригласить Варфоломея в Украину возглавить торжественную службу в Андреевской церкви 13 декабря и там торжественно вручить Томос.

Если же все решат все же проводить в любом составе (то есть без УПЦ МП), то опять же есть вилка возможностей. Либо провести Собор как хочет Филарет (то есть путем объединения двух непризнанных церквей во главе с предстоятелем Киевского патриархата). И тогда эту структуру вряд ли признает хоть одна церковь в мире. Либо учредить совершенно новую церковь во главе с присланным от Вселенского патриархата священником, что может натолкнутся на отказ присоединятся к ней УПЦ КП и Филарета (либо на тихий саботаж процесса с их стороны).

В общем, ситуация с Томосом становится все более запутанной.

"Отношение к УПЦ ужесточится"

Между тем, по итогам Синода и Архиерейского собора УПЦ, был принят ряд важных решений. И все они явно отличаются от "дорожной карты" Банковой.

Так, УПЦ, как уже писалось выше, официально отказалась от участия в процессе создания автокефальной церкви. По мнению епископов, этот процесс "не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины".

Также УПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом (ранее на этот же шаг пошла РПЦ).

Как пояснил "Стране" протоиерей УПЦ Олег Точинский, это означает, что УПЦ перестает совершать совместную Евхаристию с церковниками Константинопольского патриархата. "То есть, не сослужат вместе за богослужениями", - отметил священник.

Это означает, например, что митрополит Онуфрий и патриарх Варфоломей не смогут молиться в одном храме. Собор также считает недействительным решение Синода Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса. Снятие анафемы с раскольников — "следствие искаженного толкования православных канонов". В довершение Украинская православная церковь отказалась менять название, к чему ее призывали в Киевском патриархате. Так, на минувшей неделе Архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что Верховная Рада планирует принять закон, по которому Украинская православная церковь должна изменить официальное название на Русская православная церковь.

Если же Верховная Рада примет решение все-таки переименовать эту церковь, то это требование будет оспариваться церковнослужителями, ответили на это в УПЦ.

А о том, что попытки Верховной Рады на законодательном уровне надавить на УПЦ, еще впереди, говорят опрошенные "Страной" эксперты.

"Дело в том, что эту встречу сам Порошенко рассматривал как политтехнологический инструмент и настаивал на Украинском доме, где он бы находился на своей территории и мог оказывать давление на клириков УПЦ. Украинский дом - это место, которое контролировал бы лично президент. Сами иерархи просчитали все последствия такой встречи и решили не играть по правилам Порошенко. Выбор места Банковой изначально был провальным. Пригласить священников УПЦ в бывший музей Ленина и так выглядело как унижение всей церкви, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Теперь можно ожидать, что государственная политика в адрес УПЦ ужесточится. Начиная от парламента, где лежат готовые законопроекты, направленные против УПЦ, и заканчивая решениями Минкульта по переписи церковного имущества".

Между тем, в парламенте действительно не первый год лежат законопроекты, которые направлены против УПЦ. Например, один из них (регистрационный номер 4128) предусматривает порядок изменения подчиненности храмов религиозными общинами. Согласно тексту проекта, на общих сборах религиозной общины, "с идентификацией каждого прихожанина" может быть принято решение о передподчинении храма. К принятию этого законопроекта Верховную Раду в одном из своих недавних интервью призывал спикер УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря.

"За то время, которое пройдет между Объединяющим собором и получением Томоса, когда он будет привезен в Киев, думаю, Верховная Рада успеет предусмотреть все необходимые процедуры для того, чтобы этот вопрос (о переподчинении, - Прим.Ред.) решить. Если даже не успеет, все равно законодательная база есть, как и понимание, что этот процесс должен быть добровольным, с уважением к убеждениям верующих, с учетом их воли, без каких-либо провокаций", - заявил Зоря.

Критики этого проекта, в свою очередь, подчеркивали, что его принятие приведет к насильственным захватам храмов.

Впрочем, по словам Руслана Бортника, даже не смотря на эти перспективы для УПЦ, сам путь президента по получению автокефалии тоже усложняется.

"Даже автономисты в УПЦ, посмотрев на те многочисленные конфликты и проблемы, которые происходят на пути получения Томоса, все меньше хотят участвовать в этом процессе, - считает Бортник. - А без представителей крупнейшей конфессии - УПЦ - это уже не объединительный собор, а скорее учредительный. На данный момент процесс создания единой церкви зашел в тупик и успеет ли президент разрешить эти проблемы до выборов - вопрос открытый".

Более того, поместные православные церкви все более открыто выражают свою позицию по несогласию с Фанаром.

Например, накануне о своей позиции заявили на Архиерейском соборе Сербской православной церкви, где призвали Константинопольский патриархат и все поместные церкви обсудить на Всеправославном соборе украинский вопрос. Также Сербская православная церковь не согласилась с решением Вселенского патриархата восстановить в священническом звании предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ. О несогласии с Фанаром также заявляли в Александрийской церкви, церкви Чешских земель и Словакии и Православной церкви в Америке. Провести всеправославное совещание требуют Польская и Антиохийская церковь, а Румынская и Кипрская призвали Фанар к диалогу с РПЦ по этому вопросу.

Прямо Константинопольский патриархат не поддержала ни одна из 15 поместных православных церквей мира. А это означает, что ни у Порошенко, ни у Фанара пока не получился блицкриг с созданием в Украине автокефальной церкви.

Хотя, естественно, от попыток довести дело до конца Банковая отказываться не намерена.