В Украине готовятся тотальные проверки всех претендентов на бюджетные деньги, будь-то пособие по безработице, субсидия, "переселенческая" помощь или пенсия.

Минфин разработал законопроект "О верификации и мониторинге государственных выплат", который передан на утверждение Кабмина, после чего будет зарегистрирован в парламенте. Если его примут, в стране создадут своего рода "полицию по льготам", которая займется сбором досье на украинцев. Контролеры смогут запрашивать буквально любые данные, включая банковские - о наличии счета и передвижении денег на нем.

На время проверок чиновники смогут останавливать выплаты (на срок до 30 дней). А если обнаружится, что получатель не так беден, как пытается доказать, с него не только снимут все компенсации, но и заставят вернуть в бюджет уже полученные средства.

Заявленная в пояснительной записке цель проекта - повысить адресность бюджетных выплат и сделать существующую систему льгот компенсаций более справедливой. А заодно у властей появится возможность еще "сэкономить бюджетные ресурсы".

Напомним, что похожий документ от Минфина в Украине уже работает - это правительственное постановление №329, которое начало действовать в мае этого года. Правда, оно касается исключительно получателей субсидий.

Постановление содержит целый перечень скандальных норм, которые лишают людей прав на компенсации по коммуналке. Это, к примеру, наличие автомобиля не старше пяти лет, покупки до 50 тысяч гривен и другое.

Кроме того, чиновникам позволили самим заниматься сбором "компромата" - так называемые социальные инспекторы собирают слухи и сплетни, общаюсь с соседями и изучают привычки претендентов на субсидии, чтобы проверить могут ли те платить за коммуналку со своего кармана.

Итоги таких тотальных проверок уже есть - по данным Госстата, число получателей субсидий за 8 месяцев этого года сократилось на 58,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2017г (до 2,9 млн. домохозяйств).

Скорее всего, на столь же впечатляющие результаты Минфин рассчитывает и по другим видам государственных выплат.

"Создается схема, которая позволит лишить льгот практически любого украинца, причем, по абсолютно надуманным причинам", - пояснил "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Страна" разбиралась как чиновники будут собирать компромат на украинцев и к чему это приведет.

Досье на каждого

В законопроекте прописано создание целой мини-империи по сбору данных на получателей государственных денег.

Во-первых, планируется создать новый орган, которые станет аккумулировать такую информацию и проверять ее достоверность. Он сможет беспрепятственно получать данные с государственных реестров и баз данных, в том числе, с ограниченным доступом. Для новой структуры в проекте предусмотрено право получать также банковскую информацию - данные о наличии у претендента на выплаты счета и передвижении денег на нем. Порядок предоставления финучреждениями таких данных должен отдельно разработать Нацбанк.

Во-вторых, власти хотят создать новую информационно-аналитическую платформу, на которой будут собраны все полученные контролерами данные на украинцев. Это позволит завести сотни тысяч подробных досье на граждан, содержащих максимум информации -начиная от личных и заканчивая имущественными и финансовыми данными.

В перечне сведений, которые планируется аккумулировать на платформе - паспортные данные и данные плательщика налогов, данные о месте проживания, составе семьи, банковских счетах и передвижении средств на них, данные с имущественных реестров (наличие недвижимости, земельного участка, автомобиля, операции с ними) и другое. Эту информацию планируется оперативно обновлять.

Главе секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского сама идея создания такой информационно-аналитической платформы можно нравится, но он видит в ней и определенные риски. "Она позволит аккумулировать всю информацию в одном месте и может облегчить жизнь не только чиновникам, но и претендентам на государственные деньги. Подавать документы на выплаты можно будет в электронной форме, минимизировав общение с госслужащими. Но вопрос в том, как эта платформа будет работать и насколько смогут защитить персональные данные украинцев", - говорит Забловский.

В проекте закона указано, что новый орган по версификации будет отвечать за сохранность собранной информации. Но с учетом того, что в Украине свободно продаются буквально любые базы данных, в то, что эти досье не попадут в открытый доступ верится с трудом.

"При этом в проекте - ни слова об отвественности чиновников за утечку информации", - отмечает Кравец.

В-третьих, выводы контролеров по собранным досье на украинцев затем будут передаваться на места - в региональные органы, осуществляющие выплаты. Они должны будут по результатам проверок либо продолжать платить, либо пересчитать суммы компенсаций, либо же вообще лишить человека помощи. А если получателя уличат в намеренной лжи и предоставлении не правдивых сведений- ему придется вернуть государству все полученные деньги.

При этом на время проверки все выплаты (в том числе, жизненно необходимые, скажем, пенсию) будут приостанавливать - в проекте на это отведен месяц. "Непонятно, будут ли компенсировать деньги за этот месяц, могут ли приостанавливать выплаты по несколько раз, и не станет ли поводом для проверок банальная ошибка, скажем, если вместо нового названия улицы человек укажет старое", - говорит Кравец.

Как будут проверять

Как указано в документе, верификация получателей любой государственной помощи будет проходить в три этапа. Первый - превентивная верификация. Ее будут проводить еще до назначения выплат. Предоставленные человеком документы запустят в аналитическую систему для проверки информации. Если выявятся несоответствия, в назначении помощи откажут.

Второй этап - поточная верификация. Она будет проходить уже во время выплат. Как отмечается в проекте, ее цель - выявление изменений "социально-имущественно-финансового положения рецензентов, которые могут влиять на назначение, начисление и размер выплат". То есть, если вы получаете, скажем, переселенческую компенсацию на жилье, но при этом обнаружится, что вы сумели неплохо пристроится и даже отложили на банковском счете кое-кое деньги на черный день, выплаты, скорее всего, аннулируют.

А сам получатель пойдет по третьему этапу проверок - ретроспективной верификации. Кстати, в предложениях к проекту есть поправка о лишении компенсаций на жилье переселенцев, на счетах которых обнаружится более 25 необлагаемых налогом минимумов (чуть больше 22 тысяч гривен). Вполне возможно, что в процессе работы над законопроектом эту норму внесут.

Ретроспективную верификацию станут применять после окончания выплат. Контролеры еще раз изучат и проанализируют всю информацию и сделают вывод законно ли вы все это время получали деньги из бюджета. Если окажется, что нет, то чиновники имеют право запустить механизм взыскания всех незаконно полученных средств.

Впрочем, по мнению экономиста Алексея Куща, провести качественную верификацию и селекцию (отбор) льготников возможно лишь в том случае, если на госывыплаты претендует 10-15% граждан, тогда как у нас льготы получает едва ли не каждый второй.

"Поэтому готовящаяся система может оказаться банальной имитацией деятельности по подготовке к монетизации перед МВФ, а на практике ничего работать не будет", - допускает он.

На всех не хватит денег

Формально масштабная верификация всех получателей государственных денег связана с готовящейся монетизацией льгот. Провести последнюю Украина обязалось в рамках гармонизации отечественного законодательства с европейским. "В Украине на сегодняшний день порядка 19 миллионов получателей различных льгот (из них около 12 млн - пенсионеры). И далеко не все граждане имеют право на государственную помощь. Понятно, что провести монетизацию для такой армии льготников попросту нереально", - говорит Забловский.

Пока запущена лишь монетизация проезда в общественном транспорте. Она прописана в правительственном постановлении №197, принятом в марте прошлого года. Но льготники остались недовольными - денег на программу выделили слишком мало, поэтому на полную компенсацию проезда их не хватает и людям приходится доплачивать со своего кармана. К примеру, в Черкасской области льготникам выделяют всего по 60 гривен в месяц, в Волынской - 69 гривен, в Харьковской - 130 гривен. Если ездить каждый день, то получается от 2 гривен в день, а билет на коммунальный транспорт стоит, как минимум, 4 гривен, маршрутки же еще дороже.

Со следующего года власти намерены в экспериментальном режиме запустить монетизцию субсидий. На банковские карты получателей станут перечислять компенсацию по коммуналке, которую человек затем должен перенаправить поставщику услуг. Если по итогам сезона субсидианту удастся что-то сэкономить, остаток средств ему обещают вернуть живыми деньгами. Но вопрос в том, где государство возьмет нужную сумму. В проекте бюджета на следующий год на субсидии заложено всего 55 млрд гривен, тогда как по расчету "Нафтогаза", с учетом роста цен на газ, понадобится не менее 90 млрд.

У государства не хватает денег и на другие льготы. Так, в проекте бюджета на 2019 год на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью предусмотрено 63 млрд гривен. Для сравнения - в бюджете -2018 - около 60 млрд. грн. То есть, разница не покрывает даже инфляции, и, если платить по-старому, то получается, что придется даже урезать суммы компенсаций.

Сохранить их на нынешнем уровне или повысить (что уже пообещали власти) можно разве что проредив армию получателей. К примеру, чиновники намерены основательно почистить список получателей пособия по безработице.

Их на сегодняшний день порядка 300 тысяч, но при этом многие украинцы получают деньги на биржах и параллельно подрабатывают без официального трудоустройства, или работают за границей, получая вполне приличную зарплату.

Аналитик Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко говорит, что под видом верификации льготников в Украине попросту создается еще одна коррупционная кормушка - ведь когда решение о льготах принимает конкретный чиновник, открываются невиданные возможности для манипуляций. При этом в Украине до сих пор нет элементарного реестра льготников, о создании которого говорят годами и под который уже несколько раз выделяли деньги из бюджета, - отметил эксперт.

В экспертной оценке проекта от Минфина указано также, что тотальный сбор личных данных, мягко говоря, не совсем законен. "В этом году свое мнение по этому вопросу уже высказал Конституционный суд. Он признал, что сбор персональных данных на получателей субсидий нарушает конституционные права граждан", - отмечает Ростислав Кравец.

Впрочем, судя по тому, что инспектора по субсидиям продолжают собирать компромат на граждан, решение КС для них явно не аргумент. И если верификаторы окажутся столь же активными как и инспекторы по субсидиям, можно прогнозировать, что льгот лишиться половина нынешних получателей.