Отопительный сезон в Украине, который должен был начаться еще в середине октября, массово срывается - многие города до сих пор сидят без тепла, и перспективы его включения в обозримом будущем весьма туманны.

Самые "горячие" точки на карте замерзающей Украины - в Черкасской и Днепропетровской области. В Смеле на Черкащине 12 ноября была объявлена чрезвычайная ситуация. Отопления до сих пор нет не только в квартирах горожан, но и в садиках, школах и больницах. По словам руководителя отдела здравоохранения исполкома Смелянского горсовета Николая Стуженко, в городской больнице всего 10-12 градусов тепла. В роддоме, где должно быть 26 градусов, тоже очень холодно.

В Кривом Роге, где без тепла сидело 300 тыс. горожан, чрезвычайную ситуацию не объявляли. Проблему решили по-своему. В понедельник с ура под "Криворожгаз" пришли активисты и ворвались в офис. А на выходных была попытка несанкционировано включить котельные. По сути, речь идет о газовом бунте. И это только начало, считает эксперт энергорынка Валентин Землянский.

"Газовый бунт шагает по стране. Как минимум в двух городах начинаются акции гражданского неповиновения с мордобоем исполнителей. К чему это приведет в масштабах страны - вопрос риторический. Но спрогнозировать ситуацию с учетом снижения температуры, несложно - когда дома морозильник, сидеть точно никто не станет", - отмечает Землянский.

Без тепла в Украине, по словам главы Жилищного Союза Александра Скубченко, остается еще не менее десятка населенных пунктов. В частности, есть проблемы в Павлограде (Днепропетровская обл.), Северодонецке, Горском, Золотое (Луганская обл.), Новом Роздоле, Новояворовске (Львовская обл), Кропивницком, некоторых микрорайонах Харькова и др. И этот список будет только пополняться, уверены эксперты.

"Страна" разбиралась почему украинские города остались без тепла и есть ли выход из этой ситуации.

Долги не греют

Истории замерзающих городов Украины как будто писаны под копирку. Основная проблема - огромные долги, из-за которых в местные котельные не подается газ.

Так, в Смеле отопительный сезон сорвался из-за долгов за газ бывшего поставщика тепла - компании "Энергоинвест". Местные власти разорвали с нею договор, но старые долги никуда не делись. И они кочуют из сезона в сезон. В прошлом году из-за долга в 200 млн. грн. в Смеле уже отключали котельные, а местные жители, просидев несколько дней в холодных квартирах, взбунтовались и перекрыли трассу. Только после этого тепло замерзающему райцентру все же включили. Но статус долга так и остался неопределенным. В "Черкассгазе" настаивают, что он есть, и это плата за так называемую разбалансировку, то есть, несанкционированный забор газа местными котельными, а власти Смелы его не признают и не собираются вешать на местный бюджет, утверждая, что таких денег там попросту нет. Чем закончится история с холодными батареями в этот раз - остается только гадать.

"По-сути, ситуация в Смеле напоминает киевскую", - говорит соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Напомним: столица в этом году также отказалась продлить договор на управление тепловыми сетями с компанией "Киевэнерго". Теперь теплом и горячей водой в городе занимается коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Но вопрос с более 3,5 млрд. грн. долгов "Киевэнерго" повис в воздухе. Эта сумма - долги потребителей, госбюджета по субсидиям и льготам, а также штрафы, которые в свое время насчитал "Киевэнерго" "Нафтогаз". Столичные власти отказываются признавать огромный долг, как минимум, в части штрафов "Нафтогаза". Все лето из-за этого киевляне сидели без горячей воды. А от перспективы сидеть еще и с холодными батареями горожан спас разве что статус Киева. В последний момент Кабмин в спешном порядке выделил столице более 300 млн. грн. на закупки газа.

Но так везет далеко не всем. К примеру, в Кривом Роге долг местной ТЭЦ за газ близится к 400 млн. грн. Из-за этого отопительный сезон в городе вовремя не начался и, по состоянию на конец прошлой недели, тепла не было не только в квартирах 300 тыс. горожан, но и в социальной сфере (садики, школы, больницы и прочее).

Между тем премьер-министр Владимир Гройсман в качестве решения проблемы посоветовал местным властям выкупить "Криворожскую теплоцентраль" у Фонда госимущества и самим ею "эффективно управлять". Активисты и горожане восприняли этот совет как издевательство.

Местные жители решили взять ситуацию в свои руки и попросту заблокировали "Криворожгаз", вынудив его начать подачу газа в котельные. Понятно, что включение несанкционированное - без утвержденных лимитов газа. Это значит, что, если город и не отключат, то, как минимум, выставят рекордные штрафы за небаланс - в итоге может оказаться так, что Кривой Рог будет греться по тройной цене.

Без тепла в Украине остаются еще, как минимум, десяток населенных пунктов, говорит Скубченко. В списке, в частности, Павлоград, Северодонецк, Новояворовск, Новый Роздол, частично мерзнут Кропивницкий и некоторые микрорайоны Харькова, Шепетовка и другие.

Проблемы те же - отключение от газа из-за долгов, которые местные власти не могут или не хотят погашать. "Далеко не у всех есть деньги, чтобы заплатить. Крупным городам проще - у них большие бюджеты и средства реально найти. К примеру, Одесса недавно выделила на погашение газовых долгов более 100 млн. грн. Но у райцентров лишних денег попросту нет. Им остается одно - замерзать", - говорит Дмитрий Марунич.

Газовые разборки

Проблемы со "злыми" облгазами, которые отключают людей от тепла в самый неподходящий момент, в Украине возникают не впервые. Фактически без подобных скандалов в последние годы не обходился ни один отопительный сезон. Но, как правило, тогда все заканчивалось благополучно - с наступлением морозов "Нафтогаз" давал команду открутить вентиль и вопрос с долгами переносился на следующий отопительный сезон.

В итоге, по словам Скубченко, долги выросли до рекордных размеров - более 40 млрд. грн., из них за долги населения за газ - около 16 млрд., а долги бюджета по субсидиям и льготам - 10 млрд. грн. А сейчас они начнут накапливаться еще быстрее.

"С 1 ноября газ для населения уже подорожал на 23,5%, но тариф на отопление пересмотрят не раньше, чем через два месяца. За это время местные коммунальщики влезут в новые газовые долги, а поставщик, то есть, "Нафтогаз", насчитает на них штрафы и пеню, еще больше затягивая долговую петлю", - пояснил Валентин Землянский.

Еще одно кардинальное отличие нынешнего отопительного сезона от прошлых лет - официальное разрешение НКРЭ "Нафтогазу" отключать от газа должников.

"Собственно, такой пункт прописали в Кодексе газотранспортной системы еще два года назад. Но только в этом году НКРЭ расставила все точки над "і" и признала - отключать таки можно", - пояснил Марунич.

"И теперь "Натогаз" сможет отключать целые города буквально в ручном режиме", - считает Валентин Землянский. И как раз аргумент холодных батарей, как уже писала "Страна", НАК попытается по максимуму использовать для шантажа властей, чтобы выбить из бюджета запрошенные "для удачного прохождения отопительного сезона" 230 млрд. грн.

Впрочем, руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что "Нафтогаз" сейчас интересуют не столько замерзающие города, сколько облгазы.

На них НАК, под предлогом просроченных долгов, вешает так называемый "небаланс" - якобы, несанкционированное потребление газа. И на этот объем насчитывает миллиардные штрафы.

"Создаются условия для банкротства облгазов. "Нафтогаз" нацелен на рынок конечных продаж газа, на котором можно хорошо заработать", - говорит Рябцев.

Получается, что рядовые украинцы стали просто заложниками в войне за рынок газа.

Каждому украинцу - по котлу?

В такой ситуации местные власти все чаще задумываюсь о переводе домохозяйств на автономное отопление.

Например, в Смеле уже есть проект решения горсовета о переводе на него до 2020 года всех городских учреждений социальной сферы. И как раз этот вариант, по словам Скубченко, больше всего выгоден "Нафтогазу", если тот все таки установит полный контроль над конечными продажами газа. "Можно будет продавать больше и выкручивать руки людям за долги", - пояснил эксперт.

Впрочем, непонятно, где погрязшие в хронических долгах города возьмут немалые деньги на автономное отопление - массовый переход на него обойдется в миллиарды гривен, а рядовые граждане вряд ли будут платить за это из своего кармана (им придется потратить десятки тысяч гривен). Плюс - не везде есть возможность автономного отопления (в многоэтажках выше 9 этажей поставить газовые котлы проблематично из-за сложностей с закачкой газа на такую высоту). А если на автономное отопление перейдет часть горожан, для остальных тариф еще больше вырастет.

"Переход на автономное отопление в авральном порядке и вовсе опасен. Не говоря уже о том, что мы рискуем потерять систему централизованного отопления - если ее не запустят до наступления морозов, трубы попросту разорвет и придется перекладывать сети заново, как это в свое время было после масштабной аварии в Алчевске, а это сотни миллиардов гривен", - говорит Марунич.

Тепло в ручном режиме

Валентин Землянский считает, что до всеобщей автономизации отопления дело, скорее всего, не дойдет. По крайней мере, в этом сезоне. Возможны два сценария дальнейшего развития ситуации. Первый - радикальный - массовые бунты на местах с блокированием облгазов, мордобоем и самовольным включением котельных, как, к примеру, в Кривом Роге. В этом случае тепло в квартирах людей появится, но непонятно надолго ли и сколько в итоге за него придется заплатить. Второй - предвыборный - местными проблемами займется правительство и в приказном порядке заставит включить тепло под аплодисменты замерзающих украинцев.

"Получится большой PR для президента и премьера. Может быть, Кабмин перечислит субвенции на места и проблема с газовыми долгами на какое-то время решится", - подытожил Землянский.

Но есть еще и третий вариант, о котором уже давно предупреждали эксперты: когда "хорошим" мэрам (то есть тем, кто согласен поддерживать Порошенко на выборах) тепло будут давать, а "плохим" - отключать. Так что остаться без тепла зимой рискует практически каждый украинский город вне зависимости от того платит ли местное население по счетам или накапливает долги по коммуналке.

Остается лишь надеятся, что такие массовые эксперименты не закончатся масштабными авариями на теплосетях, иначе в Украине может появится десятки новых Алчевсков.