"Нафтогаз Украины" оказался в центре очередного скандала. Компания попала под колпак фискальной службы, которая обвиняет государственного монополиста в занижении налоговых обязательств по НДС на 16,3 млрд. грн.

Ведомство Коболева, как считают налоговики, "забыло" заплатить в бюджет налог на добавленную стоимость с суммы, выигранной в Стокгольмском арбитраже у "Газпрома".

Речь идет о том самом выигрыше в 4,6 миллиардов долларов, с которого топ-менеджеры "Нафтогаза" не только уже давно получили рекордные премии, но и успели их пристроить. К примеру, широкая общественность живо обсуждала перевод главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым 8 миллионов "премиальных" долларов "маме в США".

Очевидно, теперь "Нафтогазу" предстоят непростые разбирательства с ГФС, и в итоге его могут заставить заплатить не только "просроченный" НДС, но и штраф за несвоевременное перечисление средств, а это еще миллиарды гривен.

Впрочем, это "налоговый эпизод" может оказаться вовсе не банальной рутинной работой фискалов, охотящихся за неплательщиками. Эксперт энергетического рынка Валентин Землянский не исключает, что наезд ГФС - это своего рода "ответка" "Натогазу" от правительства.

В конце октября НАК подал иск в Хозяйственный суд Киева, в котором требует обязать Кабмин возместить ему 6,6 миллиардов гривен ущерба. Эти убытки у "Нафтогаза" появились, якобы, из-за того, что правительство не создало механизм компенсации разницы в цене на газ (между коммерческой стоимостью и тарифом для населения) и накапливались еще с 2015 года.

Но это мелочи по сравнению с суммой, которую "Нафтогаз" требует заложить для него в бюджете на 2019 год. На различные "компенсации" компания просит порядка 230 млрд. грн. Письмо с детальной раскладкой сколько и за что государство должно НАКу было отправлено в Кабмин в сентябре этого года.

"Лишних" 200 миллиардов в дефицитном бюджете на следующий год точно нет, так что вряд ли их выделят", - считает соучредитель Фонда общественных стратегий Дмитрий Марунич.

Впрочем, на этот случай у "Нафтогаза" есть козырь в рукаве - в компании намекнули, что без озвученной суммы стабильное прохождение отопительного сезона может оказаться под вопросом. А массовые отключения украинцев от тепла явно не добавит баллов властям накануне выборов.

"Страна" разбиралась чем закончится эта история, и дойдет ли дело до отключений целых городов, как пугают эксперты.

Кто кому должен

Претензии ГФС к "Нафтогазу" по поводу "просроченного" НДС содержатся в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций НАКа. Компания планирует выпустить облигаций на миллиард долларов и в качестве госгарантий просит предусмотреть в проекте бюджета 28 миллиардов гривен под этот проект.

В самом "Нафтогазе" с претензиями налоговиков несогласны. В официальном пояснении компании сказано, что Стокгольмский арбитраж присудил ему 4,63 млрд. долларов из которых 3,87 млрд. - это компенсация потерь и убытков и 0,76 млрд. - проценты. Но до 2016 года услуги по транзиту (а именно по ним НАК судился с "Газпромом") не облагались НДС. Поэтому компания заплатила налог только за 2016-2017 годы - 4,75 млрд. грн.

Но в ГФС считают иначе и требуют НДС со всей суммы выигрыша включая проценты. Погасить долг нужно в этом году.

У фискалов есть также претензии к дочке "Нафтогаза" - компании "Укртрансгаз" - на 2,34 млрд. грн. по НДС и на 1,57 млрд. по налогу на прибыль.

Правда, последняя уже оспорила эти претензии в суде.

Валентин Землянский считает, что столь пристальное внимание налоговиков к газовому монополисту именно сейчас - неслучайно.

Это очередной тактический выпад Кабмина в затяжной войне правительства и "Нафтогаза". И личной войны, которую ведет глава НАКа Коболев и премьер Гройсман за контроль в энергетической сфере.

Сам "Нафтогаз" сделал ход чуть раньше: в сентября он направил в Кабмин письмо с требованием предусмотреть в проекте бюджета на следующий год больше 200 миллиардов гривен на различные компенсации, а в конце октября подал иск в Хозяйственный суд Киева на 6,6 млрд гривен ущерба за то, что Кабмин не разработал механизм и не нашел источников погашения разницы в цене на газ для населения.

"Это вообще абсурдная ситуация - компания по-сути судится со своим собственником", - говорит Землянский.

В сентябрьском письме о 230 миллиардах "Нафтогаз" просит 90 млрд. грн. на субсидии, 24 млрд. - на компенсации по спецобязательствам в цене на газ, 92,8 млрд. грн. - на компенсацию для "Укргаздобычи" потерь от реализации газа по ценам ниже рыночных, 1,84 млрд. грн. - на компенсацию для покрытия разницы в тарифах, 28 млрд. - на госгарантии по обязательствам компании и прочее.

В письме указано, что эти деньги нужны для "успешного прохождения отопительных периодов 2018-2019 и 2019-2020 годов".

Аргумент холодных батарей

По словам Дмитрия Марунича, формально "Нафтогаз" имеет право требовать компенсации.

"Согласно закону о газе, цена на газ в Украине должна формироваться рынком. В том числе, и тариф для населения. Но правительство несколько раз откладывало внедрение этой нормы, законсервировав цену на газ для населения на уровне порядка 6,9 тысяч гривен/тысячу кубометров. Теоретически власти должны были полностью погашать эту разницу в цене (а это больше 2 тысячи гривен/тысячу кубов - Прим. Ред.), на практике случился сбой", - пояснил Марунич.

"Нефтегаз" не получает средств из бюджета на компенсации, несмотря на то, что уже есть даже решение ВСУ выплатить их в полном объеме, а это порядка 117 млрд", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Но изначально дефицитный бюджет-2019 вряд ли потянет такие выплаты. Даже субсидия в 90 млрд. грн. вместо нынешних 55 млрд. грн. - уже почти критична для бюджета. Найти такие деньги будет проблематично, и эксперты не исключают, что на компенсации населению по коммуналке пустят часть кредита МВФ.

Об остальных 140 млрд и говорить не приходится - их попросту нет.

"Понятно, что таких денег "Нафтогазу" не дадут. Эта ситуация вообще выглядит трудноразрешисой. Разве что нужно отменить закон о газе, но тогда Украина рискует вызвать недовольство МВФ, для которого газовый тариф является одним из главных раздражителей", - отмечает Дмитрий Марунич.

Землянский говорит, что "Нафтогаз" попросту шантажирует власти. Аргумент у него весомый - на кону отопительный сезон.

"А после того, как НКРЭ разрешила "Нафтогазу" прекращать подачу газа должникам, то есть, отключать от тепла зимой, у него и вовсе развязаны руки. Практически все региональных теплокоммунэнерго - хронические должники "Нафтогаза". А сейчас ситуация еще больше усугубиться. Ведь газ для населения с 1 ноября уже подорожал на 23,5%, но тариф на отопление пересмотрят не раньше, чем через два месяца. За это время местные коммунальщики влезут в газовые долги, а поставщик, то есть, "Нафтогаз", насчитает на них штрафы и пеню, еще больше затягивая долговую петлю. Поэтому зимой НАК сможет отключать целые города практически в ручном режиме", - говорит Землянский.

По словам Рябцева, "Нафтогаз" нацелен и на банкротство облгазов.

"НАК хочет захватить рынок конечных продаж. На нем, вопреки сложившемуся мнению, что несбалансированная цена на газ разоряет продавцов, все же можно хорошо заработать. Схема следующая: в Украине идет неполный учет газа, так как 25% домохозяйств не имеет счетчиков. Поэтому часть газа, который по документам отпускается населению, облгазы продают промышленным предприятиям, а разницу в цене кладут себе в карман. Вместо того, чтобы взять эту ситуацию под контроль, "Нафтогаз" навешивает облгазам так называемый небаланс (якобы, облгазы выбрали газа больше, чем официально приобрели - Прим. Ред.) и насчитывает миллиардные долги и штрафы, то есть, создаются условия для банкротства облгазов. Это еще больше укрепит монополию "Нафтогаза", - говорит Рябцев.

В такой ситуации НАК сможет еще активнее торговаться с властями, требуя огромного финансирования из бюджета.