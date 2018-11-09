Администрация президента не теряет надежд в ближайшее время закончить процесс создания поместной церкви в Украине. С этой целью Банковая уже инициировала встречу президента с епископатом Украинской православной церкви, которая должна состояться на следующей неделе в Киево-Печерской Лавре.

На 22 ноября в Киеве намечен Объединительный собор, на котором просители Томоса об автокефалии должны избрать себе иерарха. А уже в декабре в Киев ожидается визит Константинопольского патриархата Варфоломея, который в своей новой резиденции - Андреевской церкви - в День святого апостола Андрея, 13 декабря, хочет возглавить торжественную службу.

Какая диспозиция сторон на финишной прямой процесса создания поместной церкви, анализирует "Страна".

На пути к автокефалии

После того, как в начале октября Синод Константинопольского патриархата во главе с патриархом Варфоломеем принял ряд решений по церковному вопросу в Украине, в частности, о начале предоставления автокефалии и восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в нашей стране, главные просители автокефалии - Украинская православная церковь (Киевского патриархата) и Украинская автокефальная православная церковь торжественно объявили о начале подготовки к Объединительному собору.

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявлял о том, что в этом соборе будут принимать участие не только иерархи УПЦ КП и УАПЦ, а и епископат Украинской православной церкви.

На протяжении месяца с этого момента сторонники автокефалии готовили почву для окончательного решения Вселенского патриарха. В парламенте приняли решение о передаче в безвозмездное постоянное пользование Константинопольскому патриархату Андреевской церкви для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий - и этот закон вступает в силу 10 ноября 2018 года. Синод УПЦ Киевского патриархата "понизил" титул Филарета в общении с другими церквями. Теперь для внешнего мира Филарет не патриарх, а "Блаженнейший Архиепископ Митрополит Киевский и всея Руси-Украины".

А президент Украины Петр Порошенко и вовсе отправился в Стамбул, где встретился с главой Вселенского патриархата Варфоломеем и заключил с ним соглашение о сотрудничестве.

Следующим шагом президента станет встреча с церковными иерархами УПЦ в Киево-Печерской лавре, намеченная на 13 ноября. Письмо об обязательном участии в мероприятии всех архиереев уже разослал управделами УПЦ митрополит Антоний.

Как рассказали "Стране" источники в УПЦ, встреча проходит по инициативе президента.

"У нее несколько целей. Константинополь поставил жесткое условие. В объединительном соборе должны принять участие епископы УПЦ МП. И как можно больше. Таким образом Фанар продемонстрирует, что он вошел в украинские церковные дела якобы для объединения всех православных конфессий в одну церковь, а не для легализации раскола в лице УАПЦ и УПЦ КП, в чем обвинила Фанар РПЦ. Порошенко и решает эту задачу".

Между тем, убедить епископов УПЦ нарушить клятву и участвовать в объединительном соборе президенту будет непросто. Как заявил в недавнем интервью митрополит Черкасский Софроний, те 6 епископов, которые были готовы уходить из УПЦ в новую церковь, сейчас дали заднюю. Они боятся, что объединительный собор провалится, а их участие в нем приведет к их отлучению от УПЦ решением синода УПЦ.

Даже сам Софроний, самый известный сторонник автокефалии в рядах УПЦ, не сказал точно, будет он или не будет принимать участие в соборе.

"Поэтому на этой встрече с епископатом УПЦ Порошенко попытается сделать так, чтобы при его поддержке епископы, готовые уйти из УПЦ, публично об этом заявили. Чтобы этим шагом они сожгли мосты за собой. И уже не могли потом отказаться от участия в соборе. Также есть еще одна цель. Чем больше будет от епископов от УПЦ на соборе, тем больше поддержки будет у ставленника Петра - митрополита Винницкого и Барского Симеона (подробнее о том, что именно кандидатуру Симеона Порошенко видел во главе новой церковной структуры, "Страна" писала еще летом. - Прим.Ред.). Петру Алексеевичу нужен во главе новой церкви подконтрольный ему человек, а не человек, подконтрольный Константинополю. Для Порошенко плохо то, что сейчас УАПЦ готово поддержать на соборе кандидатуру Фанара, а не Порошенко", - говорит собеседник в УПЦ.

Спикер Украинской Православной Церкви Василий Анисимов в разговоре со "Страной", в свою очередь, прогнозирует, что Банковой и Варфоломею будет сложно склонить на свою сторону иерархов УПЦ.

"Многие архиепископы УПЦ давно хотели получить от президента ответы на вопросы, почему происходит такое давление на УПЦ. Но ответит ли он на эти вопросы на готовящейся встрече? Он может долго и красиво говорить, и убеждать. Но у церкви есть своя позиция, неоднократно озвученная митрополитом Онуфрием, о том, что УПЦ не будет участвовать ни в каких соборах. С кем объединяться? Знаете, есть такой термин "византизм". Варфоломей может говорить Порошенко, мол, вы там на своем соборе изберите троих достойных, а я из них выберу, а сам потом решит назначить четвертого, но своего. Или голосование за одного 80 человек, а за другого - двое, но назначат того, за которого двое. Ситуация уже вышла за рамки канонов и здравого смысла. Весь этот процесс автокефалии - это одно сплошное беззаконие: и государственное и церковное. Пойдут ли священники УПЦ в это беззаконие? Хочется думать, что нет. Ведь когда рукополагают в архиереи, иерарх дает клятву перед Господом соблюдать церковную дисциплину, находиться в послушании, не поддерживать раскол, - говорит "Стране" Анисимов. - К сожалению, опыт показывает, что если государство давит, то гонения выдерживают не все. Взять пример с унией - сперва священники отказывались, а уже через 25 лет всех перегнали в унию. Опыт есть такой. Но есть и другой опыт - мы пережили 70-летие коммунистических гонений, всегда были не в чести и под прессом власти, нашей церкви не привыкать".

Филарета просят уйти

Параллельно с агитацией архиереев УПЦ, на Банковой убеждают Филарета отступить от борьбы за пост председателя новой церковной структуры. Источники в АП утверждают, что на Банковой с Филаретом ведутся переговоры. И, якобы, под давлением доводов Администрации президента, он может согласиться снять свою кандидатуру. Речь в данный момент ведётся о моральных и материальных компенсациях (с какими почестями и с каким титулом его отправят на почётную пенсию).

В этом контексте весьма интересна позиция УАПЦ, которая уже попросила Варфоломея назначить в Украине своего представителя из числа епископов Константинопольского патриархата, о чем сам глава УАПЦ Макарий написал в письме патриарху Варфоломею. В своем письме он написал, что у Филарета нет авторитета возглавить новую церковь, а он сам от борьбы за этот пост отказывается.

Как отмечает в разговоре со "Страной" политолог Руслан Бортник, то, что в этом письме Макарий подчеркнул, что ни один епископ из УПЦ МП, УПЦ КП и УАПЦ не обладает должным авторитетом, а также призвал Варфоломея назначить главой новой церкви кого-то из епископов Константинопольской патриархии, усиливает позицию Варфоломея, ведь УАПЦ готова полностью поддержать такого кандидата от Фанара. В таком случае - недовольство Филарета не сыграет особой роли, как и желание президента Петра Порошенко видеть во главе новой церкви близкого к себе человека.

"По сути, проект автокефалии сейчас забуксовал, поэтому Порошенко ищет поддержку в рядах УПЦ МП. Он надеется личным давлением и авторитетом перетянуть часть епископата на свою сторону. Тогда можно будет сбалансировать ситуацию на объединительном соборе, показать, что вот у нас есть епископы канонической церкви и они за автокефалию, и давайте назначим главой Симеона. На самом деле Порошенко преследует пиар-цели, пытается пустые речи превратить в возможности воплотить в жизнь свои планы. Добиться, чтобы у руля этой церковной структуры стоял нужный человек, а не кто-то извне. Есть сигналы, что в рамках этой задачи на Банковой работают с отдельными священниками. Но пока такая работа безуспешна. Даже те, кто подписали обращение к Варфоломею, начали давать заднюю", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Между тем, официально в УПЦ КП утверждают, что не имеют никаких сомнений, что новую церковь возглавит именно Филарет.

"Официально могу сказать: Предстоятель Киевского патриархата Святейший патриарх Филарет полноценно владеет ситуацией и осуществляет руководство Церковью, направляя ее к Объединительного Собора и получения Томоса. Нравится это кому-то или нет, признают это формально или нет - но лидерство патриарха Филарета является несомненным и любые попытки делать что-то без учета его позиции, без его поддержки - обречены на неудачу. В прошлом патриарх Филарет не раз доказал, что умеет успешно решать самые сложные вопросы - достигая блага Церкви. Убежден, что и на этот раз с Божьей помощью будет так же", - написал спикер УПЦ КП Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

Он также развеял слухи, которые ходят в рядах самой УПЦ КП, о том, что часть епископата считают, что эту должность должен был бы занять другой представитель УПЦ КП. Например, настоятель Свято-Николаевского храма в Полтаве Александр Дедюхин. Этот священник много лет популярен в медиа и социальных сетях, вел блог "Записки ленивого батюшки", где писал о себе, что он - русский.

Теперь же является яростным сторонником автокефалии, как "первой успешной наступательной операции против России".

"Кроме серьезной победы именно в церковном вопросе, Томос - это важная геополитическая победа в войне с Залесьем. Сначала они наступали, а мы наоборот. Сейчас мы успешно держим оборону. Независимая Украинская Церковь - это первая успешная наступательная операция против России. Безусловно, будут и другие. Но эта, очень важно, будет без крови и на веки. Томос невозможно отменить. И слава Богу, что у нашего президента хватило пороха получить эту эпохальную победу", - гласит один из последних постов Дедюхина в Facebook.

По григорианскому календарю

Между тем, как стало известно "Стране", в случае проведения объединительного украинского собора в намеченные сроки (22 ноября), патриарх Варфоломей планирует прибыть в Киев уже в конце ноября. Предварительная дата его визита - 30 ноября. За день до этого в Константинополе состоится проведение синода Константинопольского патриархата, где, по словам источников "Страны", к полному самоназванию патриарха Варфоломея будет присоединён титул "архиепископ Киевский".

Таким образом, скорее всего, будет объявлена некая церковная структура в составе Константинопольского патриархата (экзархат или митрополия). Данной структуре со временем и планируется предоставить томос об автокефалии. И вероятно, именно это и было одним из пунктов соглашения между Порошенко и Варфоломеем.

13 декабря Варфоломей хочет возглавить торжественную службу в Андреевской церкви, которая с 10 ноября будет официально отдана в управление Константинополя. Дата выбрана не случайно - это день святого апостола Андрея. Сейчас внутри Андреевского храма ведутся ремонтные работы, но по этому случаю строительные леса разберут, а потом опять соберут.

Также, по информации "Страны", с этого дня участники объединительного собора могут перейти на новый стиль и использовать григорианский календарь. В настоящее время юлианский календарь используют некоторые поместные православные церкви, например, Русская, Иерусалимска, Грузинская, Сербская, Польская, монастыри Афона (не смотря на то, что находятся в подчинении Константинополя), отдельные епархии Румынской православной церкви.

Константинопольская церковь живет по григорианскому календарю, как и католическая. Например, Рождество на Фанаре отмечают 25 декабря. Напомним, что Верховная Рада в прошлом году на официальном уровне утвердила празднование Рождества Христова и 25 декабря и 7 января, сделав 25 декабря таким же выходным днем, как и 7 января.

Ряд политиков, в том числе Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов (по вероисповеданию баптист) призывали праздновать православных Рождество 25 декабря вместе с Европой. Теперь же Константинополь тоже будет агитировать за этот "перенос".

Впрочем, пока весь этот план, что называется, "писан по воде вилами". Дело в том, что хоть объединительный собор предварительно намечен на 22 ноября, но его инициаторы - Киевский патриархат и УАПЦ даже не начали консультаций по повестке дня и техническим нюансам проведения собрания. А ведь всё это надо ещё согласовать с константинопольской стороной.

Организационную сторону от Константинополя представляет митрополит Галльский Эммануил, но, поскольку он не владеет украинским языком, в качестве модератора собора Константинополь видит одного из ответственных по Украине – архиепископа Иова Гечу. Как уже сообщала "Страна", именно он, будучи выходцем из украинской диаспоры на Западе, является одним из главных кандидатов на роль будущего предстоятеля от Константинополя.

Но для встречи Варфоломея в Киеве готовится не только Андреевская церковь, но и Верхняя Лавра. Это та часть комплекса зданий Киево-Печерской Лавры, которая в данный момент является музеем и не принадлежит монастырю УПЦ Московского патриархата. Здесь предполагается создать подворье не только экзархов Константинопольского патриархата, но и самого патриарха Варфоломея. Например, сейчас полным ходом идёт реставрация надвратной Троицкой церкви Киево-Печерской Лавры для торжественной встречи Варфоломея.