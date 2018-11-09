Миротворцам быть?

Проблема мира на Донбассе по-прежнему далека от решения, однако довольно неожиданно первые проблески надежды появились. Неожиданно – потому что Украина уже вступила в предвыборный период длиною в год, во время которого даже самые умеренные представители власти будут отвергать любые предложения о компромиссе. Но в международных группах, занимающихся Донбассом, к счастью, Украину представляют не только политики.

Вчера представитель страны по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук рассказал об итогах братиславской встречи рабочей группы, в которой принимают участие представители Украины, Великобритании, Германии, ООН, России, США и почему-то Нидерландов. Пестрый состав участников, тем не менее, не помешал согласовать ключевой вопрос на пути прекращения военных действий – ввод миротворцев.

Как известно, в этом вопросе были несоприкасающиеся две точки зрения – украинско-американская и российская. Первая состояла в вводе миротворцев на всю неконтролируемую часть Донбасса, вторая – в вводе их только на линию разграничения. Компромисс начинал находиться на переговорах Волкера с Сурковым, пока они еще шли, но вчера он наконец был озвучен официально: миротворцы вводятся поэтапно, и первый этап – на линию разграничения. Весь состав международной группы это одобрил.

Правда, уже сейчас можно предсказать заявления украинских милитаристов, радикалов и популистов всех мастей: мол, это обман, на линию разграничения миротворцев введут, а потом все застопорится. Из-за подобных заявлений и не стоит ожидать, что "братиславский" план будет реализован в 2019 году.

Но его наличие означает, что эта позиция скоро станет официальной позицией США, Великобритании, Германии и даже Нидерландов, а также резолюцией Совета безопасности ООН. И власть, которая выступит против этого плана, будет на международном уровне признана стороной, виновной в срыве договоренностей. Впрочем, есть надежда, что после 2019 года такой власти в Украине уже не будет.

Закон о "евробляхах": "евробляхеры" недовольны

Верховная Рада проголосовала за закон, принятия которого добивались "евробляхеры" своими пикетами столичных трасс. Теперь они снова пикетируют их – из-за того, что этот закон приняли.

Принял парламент, конечно, не то, чего ожидали владельцы "евроблях". Они, конечно, рассчитывали, что акциз на ввезенные подержанные автомобили снизят до того уровня, который платят владельцы новых ввезенных авто. Пикетчики и сейчас об этом заявляют, угрожая перекрыть самую важную, по их мнению, трассу страны – Киев – Москва.

И это сразу можно назвать первой политической ошибкой протестующих. Если будет перекрыта московская трасса, целый ряд фракций (прежде всего, "Народный фронт", Радикальная партия и "Самопомощь") лишь утвердится в правильности своего решения. Да еще и предложат повысить акцизы, чтобы блокаду не снимали вообще.

Если же говорить серьезно, то Верховная Рада в кои-то веки приняла решение, с которым согласится большинство общества. Поскольку льготы для евробляхеров были бы ущемлением прав куда более значительных категорий населения – от владельцев новых авто, купленных и за рубежом, и в Украине, до десятков миллионов "безлошадных", страдающих в общественном транспорте в пробках из-за засилья частного транспорта. Не говоря уже о бюджетниках, которые кровно заинтересованы в высоких акцизах.

Поэтому ожидать от парламента льгот, больших, чем нынешние не стоит. Власти будет проще задействовать полицию для разгона "евробляхеров", чем пойти им на уступки.

Кому нужен конфликт в Азовском море

Кроме евробляхеров, Верховная Рада вчера занималась еще и ситуацией в Азовском море. В первом чтении был принят закон, которым прибрежная зона контроля Украины увеличивается в два раза – с 24 до 48 миль. Делается это с целью пресечь неофициальные перевозки грузов из сепаратистских "республик" и обратно.

Решение выглядит, мягко говоря, спорным. Сложно сказать, насколько подобный закон соответствует международному морскому праву, но, кроме очередных осложнений, он ничего не принесет.

Любой груз, который выходит из портов, находящихся под контролем сепаратистов, так же легко может выйти из любого соседнего российского порта, и помешать этому не получится. А значит, заявленная цель закона, как минимум, сомнительна.

Зато аргументом в руках россиян он стать может. Увеличивая в одностороннем порядке зону контроля, Верховная Рада дает возможность российской Госдуме совершить тот же шаг, причем еще и назвав его ответным. А поскольку Азовское море гигантским не назовешь, то в результате оно все станет двумя зонами контроля, которые, к тому же, еще и будут пересекаться. А это уже прямой путь к конфликтам, последствия которых могут оказаться непредсказуемыми.

2019: 75-летие депортации, а не освобождения

А вот последствия еще одного решения украинского парламента предсказать легко. Вчера он принял постановление об объявлении 2019 года Годом памяти украинцев, депортированных из Польши. Решение принято потому, что депортация сопровождалась грубыми нарушениями прав и свобод человека и гражданина.

С этим, конечно, поспорить трудно, поскольку депортация всегда сопровождается такими нарушениями. Но эти нарушения все же были не такими ужасными, как Волынская резня 1943, во время которой были убиты десятки тысяч поляков и граждан других национальностей, однако 2018-й – год 75-летия трагедии – годом их памяти Верховная Рада не объявляла.

Странно выглядит и выбор года. Согласно постановлению, 2019-й выбран как год 75-летия депортации 1944-51 годов. Однако известно, что массовых депортаций с территории Польши в 1944-м не происходило, так как на территории этой страны тогда шла война. Депортация – это, прежде всего, операция "Висла" 1946 года, но парламентарии сообразили, что ее 70-летие уже прозевали, а до 75-летия в Верховной Раде они не досидят. Поэтому был притянут за уши 1944-й.

Хотя 1944-й – это, прежде всего, год 75-летия освобождения Украины от фашистов. И если уж нынешний состав парламента не хочет его праздновать, то хотя бы объявили Годом памяти миллионов украинцев, погибших за время немецкой оккупации. По аналогии с тем, как в Западной Европе 8 мая отмечают День памяти.

Но эту Верховную Раду украинцы мало интересуют. Ее интересует, как бы еще задеть поляков, чтобы посильнее разжечь ненависть уже не только на восточной, но и на западной границе. А последствия предсказать легко – поляки не задержатся с ответом. Только вот кто от этого выиграет?

Что общего у националистов и лесбиянок?

Самое интересное в нынешней украинской ситуации состоит в том, что власть правой рукой поощряет разгул национализма, а левой пытается вводить то, что у нас называют "европейскими ценностями".

Вчера стало известно о включении в хрестоматию по украинской литературе мини-повести писательницы Малярчук "Цветка и ее я". В которой, пусть и скромно, показаны лесбийские отношения двух сестер.

Можно не сомневаться, что спора о литературных достоинствах произведения не будет. Хотя, в принципе, именно они должны быть определяющим фактором в отношении того, должно то или иное сочинение попадать в хрестоматию или нет.

Но "Цветка и ее я" попала в хрестоматию по политическим причинам – точно так же, как во времена Брежнева в нее попадала "Малая земля". Акценты, правда, разные, но причины те же.

И обсуждать "Цветку" будут по политическим причинам. Точнее, будет не обсуждение, а две волны хейтерства, которые не услышат друг друга. И закончиться все может тем, что хрестоматию для 11 класса публично сожгут на площади в Киеве или в родном для Малярчук Ивано-Франковске. Причем сделают это те, кого власть подкармливает правой рукой.