В среду, 7 ноября в аккаунте Facebook студентки КПИ Натальи Бурейко появилась запись, автор которой просил читателей "не проходить мимо". Речь шла об угрозах сексуального и физического насилия со стороны ее знакомого по соцсети Tinder (что это за сеть можно почитать здесь). Этим девушке якобы угрожал человек, в аккаунте которого была размещена фотография замглавы Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко.

Из канвы повествования, которая приводилась в посте на странице Бурейко следовало: некоторое время назад у нее якобы завязалась некая связь с этим человеком. И хотя девушка не конкретизировала, встречалась ли она с Варченко лично (позднее на ее странице появится пост, где будет указано - общения тет-а-тет с полицейским не было), Наталья давала понять - последний-де оказывал ей ряд знаков внимания.

"Все началось с рандомного свайпа в Tinder и ненавязчивого общения по вечерам. Так я познакомилась с ним, с Александром. Сперва он казался галантным мужчиной и джентльменом, осыпал комплиментами и присылал открытки, хвастался своими связями и положением в обществе", - говорилось в скандальном послании на странице студентки.

Наталья Бурейко, источник фото: facebook.com

Далее Бурейко посетовала, что ее ухажер начал навязчиво добиваться от нее интима. После полученного отказа и попыток прекратить общение с ним - в адрес девушки посыпались угрозы. В подтверждение этого она привела скриншоты переписок, которые вел с ней пользователь Tinder с фотографией Варченко. Их автор кичился своими связями с первыми лицами государства (включая министра внутренних дел Арсена Авакова, руководителя Нацполиции Сергея Князева и главу СБУ Василия Грицака), требовал секса и угрожал. В частности, он давал понять, что если девушка продолжит отпираться, ей грозит повторение судьбы землячки Натальи - активистки Екатерины Гандзюк, которую похоронили 7 ноября.

Бурейко указала - ее воздыхатель (очевидно, пользуясь связями) "пробил" сведения о месте ее жительства и контактах, а также родственниках, которые живут в Херсонской области. Также девушка разместила фотографию подарка, якобы присланного ее воздыхателем. На этом снимке рядом с букетом цветом - коробка, в которой лежат куриные лапы.

"Это твои подружки, твои лапки могли бы быть в этой коллекции, но пока мы дружим, этого не случится. Я не требую много - просто будь со мной и ты будешь жить богатой жизнью...", - говорится в сообщении поклонника Натальи на этот счет.

Правда, ближе к вечеру четверга 8 ноября Наталья написала новый пост, в котором развернула свою позицию на 180 градусов. Но все по порядку.

Первые реакции и версии

Пост на странице студентки КПИ, у которой в друзьях три сотни человек (в основном - ровесников по возрасту), возымел эффект разорвавшейся бомбы. Его массово принялись обсуждать пользователи соцсетей, включая журналистов и так называемых ЛОМов - блогеров со значительным числом подписчиков.

На момент подготовки этого материала количество реакций на обращение со страницы Натальи превысило 3,6 тысяч, репосты приближались к 3 тысячам, а комментарии превысили тысячу. Мнения пользователей разделились.

Одни посчитали, что на их глазах разворачивается оглушительный секс-скандал. Эти комментаторы сочувствовали Наталье и выражали ей свою поддержку. Они не скрывали возмущения тем, что на странице студентки в массовом порядке начали появляться комментарии от аккаунтов, которые имели явные признаки ботов. Последних объединяло не только "латиноамериканское" происхождение, но единый посыл с критикой в адрес Бурейко. Это дало основания полагать, что имеет место целенаправленный характер "топорной работы" против студентки, хотя эффект достигался прямо противоположный.

Параллельно от действительно "настоящих" пользователей звучало немало нелестных слов как в адрес Александра Варченко, так и в сторону правоохранительной системы Украины в целом.

Скептики допускали, что имеет место некая провокация с участием девушки. В пользу этого приводились доводы, о том, что установить аутентичность "Варченко" в Tinder является проблемным. Кроме того, стиль изложения мыслей 19-летней Натальи слабо напоминал этой группе пользователей логику построения речевых конструкций юными девушкам модельной внешности. Если доселе она постила на своей странице лишь фотографии, то после начала скандала начала писать целые "лонгриды" с такой степенью грамотности, которой бы позавидовали и многие украинские журналисты.

Наконец, имела место и третья версия "коллективного разума" соцсетей - информационная атака через соцсети. Где явной мишенью недоброжелателей выступает Варченко, которого "кошмарят" постами, которые размещают с использованием взломанного аккаунта Бурейко. Такой трактовки, по крайней мере изначально, придерживались близкие Натальи и закомые семьи Бурейко, которые живут в Херсонской области.

"Мы с ней общались вчера. Она ничего мне об этой истории не рассказывала. Пожаловалась только, что ей взломали аккаунт. Ее друзья говорят, что им до сих пор кто-то пользуется: она в нем онлайн. Я не знаю, что происходит", - сказала журналистам издания "Крапка" мама студентки Вита Бурейко. По информации "Страны", женщина срочно выехала в Киев, чтобы на месте отыскать дочь и разобраться в случившемся.

"То, что семья разрешила (ей опубликовать - Прим. Ред.) первый пост мама полностью отрицает, - добавляет в беседе с автором этих строк земляк Натальи Александр Посунько. - Родители говорят, что ее страница взломана, это все фейк".

Ссылаясь на информацию от семьи Бурейко, Александр обнародовал на своей странице в Facebook пост, где указывает: "Со взломанного профиля нашей землячки порядочно облили грязью крутого киевского мужчину, обвинив его в домагательствах и угрозах физической расправы за отказ. Приправив эти слова скринамими переписки и фотографиями. И все бы ничего, но при более детальном анализе фейкового обвинения не оказалось, что именно у этого дядечки жена работает в ГБР. В свете последних событий (смерть херсонки Екатерины Гандзюк) сразу бросается в глаза - что и кому хотели сказать".

Пост Посунько датирован поздней ночью и в четверг днем был удален. Ведь как оказалось, за несколько часов до его появления "тиндер-скандал" зашел на новый уровень.

Вторая волна и трактовки спикеров из МВД

В 18:39 на странице Бурейко появилось обновление. В новом послании она запечатлена с листом бумаги, на котором распечатан адрес ее страницы в Facebook. А также наличествует скриншот сообщений с требованиями удалить ее первый пост по "теме Варченко".

Главный посыл второго послания со страницы студентки - посты публикует именно она, доказательством чего выступает ее селфи. В сообщении также содержался посыл, что история далека от развязки, и в ней последует продолжение.

"Я буду информировать о каждом шаге и попытках на меня воздействовать, потому что иначе не вижу способов защитить себя. Спасибо, что есть неравнодушные люди. Спасибо семье и друзьям", - резюмируется в нем.

Глубокой ночью последовала первая реакция со стороны полиции. С разницей в шесть минут на странице сначала Александра Варченко, а затем и близкого к главе МВД парламентария от "Народного фронта" Антона Геращенко появились сообщения, где затеянный скандал подавался сквозь призму попыток неких злоумышленников дискредитировать замглавы Департамента защиты экономики и главное - его супругу Ольгу Варченко.

Последняя занимает должность первого заместителя директора украинского ФБР - Государственного бюро расследований, вокруг которого в последнее время происходит немало скандалов. Именно Ольга Александровна, в трактовке ее мужа и Геращенко, и выступает настоящей мишенью "хакеров".

Вот что написал на этот счет Варченко: "7 ноября я и моя семья подверглась чудовищной информационной атаке. Прокомментирую ключевые моменты. Я, Александр Варченко никогда не был знаком и не вёл никаких переписок ни в каких мессенджерах с Натальей Бурейко. Не исключаю, что хакерами был создан аккаунт с использованием моих фотографий и с него велась эта провокационная переписка с Натальей Бурейко... Я готов дать исчерпывающие показания правоохранительным органам по факту этой провокации, о чем мною сделано соответствующее заявление. Я люблю свою семью и не позволю никому использовать мое имя в целях подлых провокаций".

Александр Варченко, источник фото: facebook.com

В схожей канве позиционировал произошедшее и нардеп Геращенко. В его трактовке, жертвами злоумышленников стали не только чета Варченко, а и сама Бурейко. Которой действительно мог писать некий человек в Tinder, но им был не замначальника Департамента защиты экономики Нацполиции.

"Судя по всему и Александр Варченко и Наталья Бурейко и пользователи социальных сетей стали жертвами хорошо продуманной и циничной провокации. Хакерами с использованием публичных фотографий Александра Варченко был зарегистрирован аккаунт в социальной сети знакомств. Затем была начата переписка с потенциальной жертвой - молодой симпатичной студенткой Натальей Бурейко. Переписка началась с традиционных заигрываний, но затем режиссёры этой провокации стали угрожать Наталье от имени Варченко, делая акцент на том, что он как сотрудник силовых структур, может расправиться с девушкой с использованием своего служебного положения. В итоге Наталья была доведена до отчаяния и сделала публичное заявление о том, что ей угрожает сотрудник Национальной полиции", - указал "нардеп-фронтовик".

Он обозначил две цели, которые могут преследовать авторы провокации. Во-первых, очернить семью Варченко, "мол, муж первого зам главы ГБР - неадекват и сексуальный маньяк". А во-вторых, возбудить очередную волну ненависти в обществе к Национальной полиции.

Студентка подала заявление об угрозах. И потом от них отреклась

После этих сообщений казалось, что "генеральная" линия правоохранителей выработана. Но утром четверга, 8 ноября, вновь дала знать о себе Наталья Бурейко. На странице девушки, за персональными комментариями которой выстроились многие украинские СМИ, был опубликован третий пост по теме "тиндер-скандала", после которого стало окончательно понятно, что Наталья - это реальный человек и ее аккаунт никто не взламывал.

Пост был снабжен фото студентки на фоне здания прокуратуры Киева. А также приведены снимки ее обращения в надзорное ведомство с требованиями разобраться, кто такой на самом деле "Александр Варченко" из соцсети, который угрожает ей.

Студентка указала, что после обнародования ее первого поста "весь вечер и всю ночь" ее разыскивали неизвестные, а к ее родителям приезжали люди с расспросами. Также, по словам Натальи Бурейко, неизвестные приходили и в общежитие, где она живет. Эти лица дежурили всю ночь, поэтому девушка якобы была вынуждена ночевать у знакомой.

По информации "Страны", в общежитие КПИ накануне действительно наведывались журналисты. Им одни знакомые Натальи сообщили, что девушка переехала к своему парню, а другие - что пара рассталась, и Бурейко вернулась жить в "общагу". Но вчера ее там действительно не оказалось.

"Журналисты рассказали мне, что (Александр - Прим.Ред.) Варченко это глава УБОП времен Януковича. При этом по телевидению начали рассказывать, что я пропала. Также моих родственников запугивают тем, что открыто уголовное дело за лжесвидетельствование, якобы об этом заявил какой-то депутат... Кто бы меня не преследовал, полиция это или нет, я очень прошу оставить меня в покое. Все факты я изложила в заявлении. Мне неприятны эти преследования, а особенно моим родственникам. Я девочка, а не террорист", - написала Бурейко.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец подтвердила "Стране" факт поступления заявления от Натальи. "Эта девушка сегодня утром оставила его в ящике для обращений граждан. Сейчас оно находится на регистрации", - сказала она.

Позже стало известно, что киевская прокуратура открыло дело по заявлению студентки.

В прокуратуре затруднились сказать, была ли на тот момент Бурейко одна. Но исходя из того, что девушку кто-то фотографировал у ступенек ведомства, можно допустить, что она была с сопровождением. Где в настоящее время находится Наталья - загадка. В полиции сообщили, что по заявлению Александра Варченко проводят проверку обстоятельств скандала.

Выходить на связь со СМИ и прочими людьми, которые ее разыскивают, студентка отказалась. И заявив о том, что не планирует раскрывать свое местонахождение в целях безопасности, вновь пообещала сообщать о своих дальнейших действиях публично (очевидно, через посты в соцсетях). По адресу, указанному ею в заявлении, поданном в прокуратуру Киева, корреспондент "Страны" девушку не нашел. Вахтерша дома сообщила, что никогда не видела здесь Наталью.

Однако, ближе к вечеру дело приняло совершенно иной оборот. После 18-00 девушка удалила все свои предыдущие посты. И опубликовала новый. Полный раскаяний и сожалений.

Приведем его целиком:

"Мне очень стыдно.

Я, Бурейко Наталья, написала публикацию об угрозах со стороны Александра Варченко в социальной сети Facebook, не разобравшись в ситуации и не отдавая себе отчет в своих действиях. Я хотела защитить себя, но нанесла своими действиями вред другим людям. Я не не имела на то реальных оснований и какого-либо морального права. Я не имела никаких оснований считать, что мне угрожал именно Александр Варченко, а не кто-то другой.

Я стала жертвой циничной провокации против Александра и его супруги.

Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

Я приношу свои извинения Александру Варченко и членам его семьи.

Александр Варченко и его гражданская супруга являются порядочными людьми.

Мне очень стыдно, что я стала жертвой мошенников и невольно приняла участие в этой грязной информационной кампании.

Просьба журналистам не беспокоить более меня, мою семью, или семью Александра. Оставьте эту тему в покое.

Дальнейших комментариев не будет".

Отметим, что доверия к этому пост еще меньше, чем к предыдущим. Ведь совершенно очевидно, что девушка действительно утром подала заявление о совершении преступления в городскую прокуратуру Киева. То есть точно нельзя говорить, что ее аккаунт "был создан хакерами из России". Ведь в таком случае "русские хакеры" должны были еще и создать точную копию самой Натальи и отправить ее подавать заявление в прокуратуру.

Также обращает на себя фраза: "я хотела защитить себя, но нанесла своими действиями вред другим людям. Я не не имела на то реальных оснований и какого-либо морального права. Я не имела никаких оснований считать, что мне угрожал именно Александр Варченко, а не кто-то другой". Из нее можно понять, что действительно были какие-то угрозы. Причем, судя по всему, от человека, который именовал себя "Александр Варченко". Но теперь Наталья почему-то решила, что это был не настоящий Варченко.

То есть, очевидно, что девушка "дала заднюю" под воздействием неких аргументов той стороны, которую она ранее обвиняла. При том, что, вполне возможно, была и другая сторона, которая и побудила девушку выступить с "разоблачениями" против Варченко.

Что это за стороны, какая может быть подоплека "тиндер-скандала" - самое интересное в этой истории.

Бюро раздора

Прежде всего, следует обратить внимание на такую деталь - накануне, 7 ноября, в здании Кабинета Министров на улице Грушевского в Киеве около 17:30 (на час позже времени появления первого "тиндер-поста" на странице Натальи Бурейко) началось заседание внешней конкурсной комиссии по отбору претендентов на руководящие должности Государственного бюро расследований.

Оно было посвящено кадровому цейтноту, в котором оказался новый орган правопорядка, к которому, по замыслу его создателей, должны перейти полномочия ГПУ и других силовых ведомств. Поводом к чему, как уже писала "Страна", явился отказ директора Бюро Романа Трубы осуществлять назначение на посты прошедших сито отбора 27 претендентов на посты руководителей региональных управлений и центрального аппарата. Что вызвало недоумение со стороны его заместителей, включая Варченко.

Источник видео: youtube.com/КабМін

2 ноября Роман Михайлович заявил, что ГБР объявляет повторный конкурс на все эти вакансии, после чего ушел в отпуск на две недели. На время его отсутствия бразды правления так и не заработавшего ведомства были возложены на плечи супруга Александра Варченко - Ольги.

Ее ряд СМИ относят к так называемой "группе влияния" близкого к президенту нардепа Александра Грановского. Что же касается Трубы, то он изначально считался ставленником группы "фронтовиков" - парламентария Сергея Пашинского и секретаря СНБО Александра Турчинова. Но затем якобы сменил политических патронов.

Вот как описывает "Стране" историю назначения Романа Михайловича на пост директора ГБР и дальнейшие за этим события основатель общественной организации "StateWatch" Александр Леменов: "Трубу привели к должности через бывшего начальника следственного управления ГПУ Игоря Щербину. Он пошел к Пашинскому, а тот через Турчинова договорился с президентом. Но позднее Труба решил поменять союзников и дистанцировался от Пашинского и Турчинова, нашел поддержку в лице нардепов Глеба Загория и Александра Третьякова, а также генпрокурора Юрия Луценко".

По другой версии, Труба просто "послал" всех решал, которые хотели ему навязать назначение кандидатур, согласованных Банковой и бенефициарами "Народного фронта". Из-за этого он и заблокировал назначение прошедших по конкурсу 27 человек, многие из которых действительно считаются людьми Арсена Авакова и Администрации президента.

"Труба хочет стать вторым Сытником (директор НАБУ - Прим.Ред.), чтоб минимизировать влияние на себя со стороны групп влияния и напрямую работать с американцами", - говорит источник в силовых структурах.

Как бы там ни было, но этот "реверс" директора Госбюро и привел к последующей активизации попыток его смещения с должности с помощью подачи судебного иска нардепом от Блока Петра Порошенко Юрией Македоном. В конце октября отдельные СМИ запестрели заголовками, что за действия парламентария может стоять его коллега по фракции Грановский, который дескать хочет поставить на его место Ольгу Варченко.

Грановский в ответ опубликовал тогда пост, где указывал - за "шатанием Трубы" стоит-де не он, но в руках у оппонентов Трубы есть целый ряд "убойных материалов" против него. Мол, самого директора ГБР "играют" некие третьи силы, которые могут сломать его карьеру. Которые подсылали "гонцов" к Грановскому с предложениями заключить "пакт о перемирии".

"Вы, я думаю, знаете, что от вашего имени и по вашему поручению со мной встречался ваш соратник, имя которого я сейчас не стану называть. Справедливости ради, ничего такого с запахом дури ваш коллега мне не предлагал. Не предлагал, потому что говорить со мной не о чем, Роман Михайлович. Я надеюсь, что вам дословно передали суть нашего разговора, которая, по большому счету, сводилась к нескольким базовым принципам: я, как народный депутат Украины, мечтаю о том, чтоб ГБР работало лучше чем НАБУ, мечтаю одновременно о том, чтоб сотрудники не брали взятки, подчеркнул неоднократно, что у меня нет никаких персональных интересов в разрезе работы ГБР. Вам также известно, что в списке сотрудников, которые успешно прошли отбор, нет моих ставленников. Меня не интересует судьба каких-то отдельных людей. По правде говоря, меня и ваша судьба не интересует, а волнует только успешный запуск бюро, которое вам посчастливилось возглавить", - написал тогда Грановский. И резюмировал свой спич советом Трубе не слушать советчиков, которые заведут директора Госбюро в ад.

Судачат, что "договариваться" с Грановским по вопросу в связи с неназначением на должности 27 отобранных комиссией претендентов на руководящие посты украинского ФБР тогда якобы приходил нардеп Загорий. Но сделка так и не состоялась - 2 ноября Труба заявил о повторном наборе конкурсантов.

Леменов говорит, что в "тиндер-скандале" с мужем Варченко прослеживается продолжение этой борьбы за влияние вокруг ГБР. "То, что произошло (инцидент с Бурейко - Прим. Ред.) на более чем 90% является подставой. Главный интересант этого - Труба. Сделано это непосредственно по его указанию или его союзниками - не играет роли. Вы сами подумайте - каким нужно быть идиотом, чтобы в день похорон Кати Гандзюк такое писать? Зная характер Ольги Варченко, если бы со стороны ее мужа был бы хотя бы намек на какой-то флирт на стороне, а уж тем более в соцсетях, она бы его расстреляла или отрезала кое-что", - отмечает основатель "StateWatch".

И добавляет, что по его информации нардеп Третьяков уже открестился от возможной причастности к оказанию помощи Трубе в его кадровых метаниях.

Первый замдиректора ГБР, которая с понедельника возглавляет ведомство, говорит "Стране", что ЧП, в который вовлекли ее супруга - провокация. И связывает его происхождение со своей работой в украинском ФБР.

Вот как описывает Ольга Варченко, когда она узнала о "секс-истории": "Вчера прямо на заседании конкурсной комиссии ГБР мне прислали пост этой девушки. Когда я открыла, была шокирована... Муж обратился с рапортом, чтобы провели служебное расследование этой ситуации. Надеюсь, что будет заведено уголовное производство и этот вопрос будет расследован до конца. Если угрозы этой девушке реальны, ее надо защитить, а подонка найти. Но я уверена, что это не мой муж".

Ольга Варченко, источник фото: facebook.com

Варченко допускает, что скандал может быть инспирирован ее оппонентами и связан с вопросами формирования Госбюро.

"Накануне заседания помощники Трубы настойчиво интересовались, пойду ли я вообще на это мероприятие... Я пошла, ведь обсуждался вопрос, как быть с этими 27 кандидатами, которые одобрены комиссией, но так и не назначены. Директор, о чем мы узнали из прессы, объявил 2 ноября повторный конкурс, что не предусмотрено законодательством. Накануне комиссия разбирала этот момент, и чтобы вникнуть в детали - были запрошены сведения о датах прохождения спецпроверок победивших кандидатов. Если все они прошли спецпроверки, то повторный конкурс объявлять нельзя. Так говорит закон. Бумаги о прохождении спецпроверок должны поступить до пятницы", - отметила Варченко.

И резюмировала свой комментарий ремаркой о том, что "есть люди, которым выгодно, чтобы ГБР так и не заработало", которые пытаются столкнуть лбами Трубу и его замов. "Надеюсь, что у всех хватит выдержки и ума не допустить этого. До последнего не хочу верить в то, что к этому всему причастен директор ГБР", - подытожила Варченко.

"Страна" обратилась за комментариями к Роману Трубе по поводу "секс-скандала" вокруг четы Варченко и ситуации с назначением 27 претендентов на посты. В пресс-службе ведомства пообещали предоставить письменный ответ на наши вопросы директора ГБР, но на момент выхода этой публикации его позиция так и не поступила.

По мотивам заявления Натальи Бурейко, тем временем, уже были внесены сведения в ЕРДР и возбуждено уголовное дело об угрозах убийством (ч.1 ст.129 УК Украины). Его расследованием поручено заниматься киевскому управлению СБУ. Правоохранителям, судя по всему, и предстоит выяснить - присылал ли студентке КПИ муж первого зама директора Госбюро расследований скандальные сообщения. А также установить - является ли девушка жертвой домогательств и угроз, либо действует, будучи ведомой некими мошенниками (или выступая их соучастницей).

То, что она через сутки после начала скандала отреклась - ничего по сути не меняет.

К слову, как рассказала "Стране" представительница одного из модельных агенств Киева, к ней и ее работницам время от времени поступают предложения от силовых и политических структур поучаствовать в "оперативной работе" в отношении некоторых людей. То есть флиртовать с мужчинами, чтоб спровоцировать на неадекватное поведение и возбудить уголовное дело.

"Я в таком не участвую. Но не уверена, что у всех хватает силы воли устоять против такого предложения", - говорит девушка.

От того, как быстро будет обнаружено местонахождение Натальи Бурейко, а также ее показаний во многом будет зависеть не только ее безопасность, но и карьера замначальника Департамента защиты экономики Нацполиции. А главное - дальнейшая судьба всего украинского ФБР, которое до сих пор не начало работать (что играет на руку, прежде всего, действующему руководству Генпрокуратуры, у которого заберут полномочия по расследованию наиболее резонансных дел как только заработает ГБР).

Напомним, конкурсная комиссия по отбору претендентов обозначила пятницу, 9 ноября, датой, когда в ее распоряжение должны быть переданы материалы о прохождении претендентами спецпроверок.

И если именно ситуация с Госбюро расследований и лежит в основе скандала, до это момента "тиндер-скандал" даст о себе знать снова. Потенциально, если история с мужем Варченко продолжится, то это может привести к долгосрочной блокировке работы ГБР. Как минимум - до выборов президента.