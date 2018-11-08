В Украине дали старт масштабной легализации евроблях. Сегодня парламент принял законопроекты №8487 и 8488, в которых прописаны новые акцизы для автомобилей и штрафы для водителей, продолжающих ездить на бляхах.

Парламентарии одобрили вариант, который ко второму чтению переписали в профильном налоговом комитете Нины Южаниной. В нем нет самых радикальных правок, поданных к проекту - о гигантском транспортном налоге для всех владельцев б/у авто или о полной отмене акцизов. То есть, приняли некий средний вариант. Он вступит в силу на следующий день после официальной публикации, но прежде документ еще должен подписать президент.

"Страна" собрала основные нововведения закона и выяснила как они будут работать на практике.

1. Новая формула акцизного сбора. Сколько нужно будет заплатить?

В итоговом варианте формулу акцизного сбора немного изменили. Так, изначально базовая ставка была 50 евро для новых бензиновых авто с мотором 1 л и 75 евро для дизельных. Теперь базовая ставка 50 евро действует на бензиновые авто с двигателем до 3 л, а для более объемных моторов она увеличена до 100 евро. Для дизельных моделей базовая ставка составляет 75-150 евро.

Чтобы узнать сумму акцизного сбора нужно умножить базовую ставку на коэффициент объема двигателя (объем в кубических сантиметрах разделить на 1000: скажем, для мотора 2000 куб.см коэффициент равен 2) и коэффициент возраста авто (число полных лет, но не больше 15).

Изначально максимально допустимый возраст автомобилей был равен 25. В итоговой версии планку снизили до 15. То есть, теперь даже 25-летнее авто можно будет растаможить с коэффициентом возраста 15.

Вот пример расчета акцизного сбора для наиболее популярной в Украине б/у иномарки Audi A6 с мотором 2,5 л турбо-дизель 1998 года выпуска: 75 (базовая ставка) умножить на 2,5 (коэффициент двигателя) и коэффициент возраста (15). Получается 2812 евро, - подсчитал автоэксперт Сергей Креймер. Но при этом остальные налоги - 20% НДС и 10% ввозной пошлины никуда не делись.

Для Audi A6, которая в Европе стоит порядка 3-4 тыс. евро, НДС и ввозная пошлина составят 900-1200 евро.

Вместе с акцизом это будет 3,7-4 тысяч евро. И это явно не 500 евро, на которые рассчитывали евробляхеры.

Еще один пример привел лидер АвтоЕвроСилы Александр Чернявский: 15-летнее авто в Европе стоит 1 тысяч евро. У нас на него нужно будет заплатить порядка 350 евро НДС и пошлины и 2250 евро акциза. Все налоги 2,6 тысяч. евро. Это в 2,5 раза больше, чем стоит само авто.

По более новым машинам получится такая картина.

На крупной немецкой площадке по продаже б/у авто mobile.de Skoda Octavia 2011 года выпуска с мотором 1,6 л стоит 9 тысяч евро. Растаможка на нее составит: 2700 НДС и ввозная пошлина плюс акциз (75 умножить на 1,6 умножить на 7 = 840 евро).

Всего получится 12540 евро. Но на авто еще можно вернуть так называемый штоер (НДС) — 20%, а это 1800 евро. То есть, цена авто в Украине — 10,7 тыс. евро.

На сайте Autoria у нас за такую же просят порядка 12 тысяч долларов. То есть цена примерно будет сопоставима с внутренней.

Бензиновый Renault Twingo 2013 года выпуска с мотором 1,2 предлагается в странах ЕС за 6 тысяч евро. Налоги на него обойдутся примерно в 2 тысяч евро, а акциз по новому закону — 300 евро. Всего придется заплатить в бюджет — 2,3 тыс. евро, а полная стоимость авто составит 8,3 тысяч евро или 7,1 тысяч за вычетом возвратного НДС. Но как раз такую модель у нас можно купить даже дешевле: на Autoria цены на эти авто стартуют от 5,5 тысяч долларов. Максимальная цена — 7,9 тысяч долларов

"Читаю, что Рада "легализовала" евробляхи и смеюсь. Ну, снизили вам акциз на ведра. Ок. Установили его на уровне 250-500 евро. А НДС же никто не отменил при растаможке, правда? То есть, +20% к стоимости машины, определенной таможней. При этом оценка автомобиля будет делаться не по вашим липовым справкам о покупке польской фирмой за 1000 евро. А по справочникам таможеников, в которых ведра будут стоить не 1000 евро, а 5000. То есть, стоимость растаможки 10-ти летнего ведра ценой в 1000 евро составит, как минимум, 1500 евро. В 1,5 раза дороже стоимости самой машины. Успех. Если добавить сюда запрет на разукомплектацию и использование в коммерческих целях, а также передачу права управления - получается вообще "шоколад". В смысле, "шоколадные ведра", - написал на своей странице в Facebook журналист Александр Дубинский.

2. Ввели льготные коэффициенты

В законе предусмотрены льготные коэффициенты для евробляхеров, которые смогут растаможить свои авто оперативно. Те, кто успеет все оформить за 2 месяца, смогут платить половину общей стоимости (по коэффициенту 0,5) а те, кто справится за 3 месяца - по коэффициенту 0,75.

Но соучредитель АвтоЕвроСилы Александр Чернявский пояснил "Стране", что сами владельцы авто на еврономерах расценивают эти "скидки" как издевательство - уложиться в столь сжатые сроки практически нереально. Плюс - дисконт от властей может спровоцировать ажиотаж на таможне и в сервисных центрах МВД.

3. Отменят запрет на Евро-5

Депутаты согласились убрать из действующего законодательства запрет на ввоз в Украину автомобилей экологического стандарта не ниже Евро-5. Оно было главным барьером для украинцев, желающих приобрести совсем старые б/у иномарки. Автомобили Евро-5 начали выпускать лишь с 2010 года, а модели такого выпуска сравнительно дорогие (6-10 тыс. евро и выше), тогда как авто 2000г выпуска в Европе можно найти и за 1 тыс. евро.

Отмена Евро-5, по мнению Креймера, открывает хорошие возможности легально обзавестись подержанным авто для всех украинцев.

"К примеру, за 10 тысяч евро уже с растаможкой можно купить вполне приличные модели среднего класса и в хорошем техническом состоянии - Renault, Citroen, Volkswagen и др", - отмечает эксперт.

"Для рядовых украинцев этот закон однозначно выгоден, так как позволяет завозить авто, которые раньше были на нашем рынке непроходными", - считает глава ВААИД Олег Назаренко.

4. Введут льготы для электромобилей и гибридов

По новому закону акциз на электромобили составит 1 евро/1 вКт/ч мощности аккумулятора. То есть, за самый ходовой в Украине электрокар Nissan Leaf нужно будет заплатить 40 евро.

В среднем вилка акциза составит от 24 до 50 евро. Но пока неясно нужно ли будет платить НДС на электромобили. Сейчас в Налоговом кодексе есть норма об освобождении таких авто от налогов. Она истекает в конце 2018 года и продлят ли ее депутаты - непонятно.

За гибридные автомобили нужно будет платить акциз 100 евро/авто. Плюс - дополнительно НДС и ввозную пошлину.

5. Как будет проходить легализация евроблях

В самом законе нет четкой инструкции, которой должны следовать владельцы евроблях, чтобы узаконить свои авто. Указано лишь, что процедура должна проходить с соблюдением всех норм отечественного и международного законодательства, и, кроме того, прежде чем получить "честные" номера, нарушители таможенного режима должны уплатить штраф 8,5 тыс. грн.

Как пояснил Сергей Креймер, схема растаможки должна быть следующей: владелец авто (или лицо, которое его ввозило на территорию Украины) должны вывезти транспортное средство за пределы нашей таможенной территории в страну официальной регистрации. Там автомобиль нужно снять с учета и получить экспортные документы (основание для их выдачи - договор купли-продажи). Чтобы покинуть страну своим ходом, нужно пройти ТО, в обратном случае авто придется везти до границы на эвакуаторе.

В общей сложности вся процедура будет стоить 500-1200 евро в зависимости плюс расходы на дорогу. Но это если все делать самому. Услуги посредника стоят до 800 евро.

Заехав обратно в Украину, нужно будет уплатить на таможне все сборы, официально оформив авто, и затем поставить ее на учет в сервисном центре МВД.

Так что на низком старте сейчас не только авто-посредники, но и таможенные брокеры. Именно они занимаются подготовкой и таможенным оформлением всех бумаг, транспортировкой авто в случае необходимости и прочее.

"Сдержанное "ура". Коллеги брокеры у нас работы тысяч на 400 деклараций", — написал на своей странице в Facebook глава компании "Ламарин" (специализируется на страховании грузов и таможенном оформлении) и сопредседатель таможенного комитета Европейской бизнес-ассоциации Александр Лазарев.

В комментариях к его посту коллеги шутят и предлагают брать за грузовую таможенную декларацию "долларов по 500".

В общей сложности подготовка к растаможке и растаможка обойдется для той же Audi A6, как минимум, в 5 тыс. евро. Соучредитель АвтоЕвроСилы Александр Чернявский называет эти суммы "запредельными" и крайне невыгодными для владельцев авто на иностранных номерах.

6. Будет ли закон выполняться евробляхерами?

Александр Чернявский говорит, что им (АвтоЕвроСиле) такой закон не нужен. "Наше главное требование - убрать коэффициент возраста из формулы акциза. То есть, чтобы новые и б/у авто растамаживались по одинаковым ставкам. Сейчас для нового авто стоимость растаможки - 30% от цены машины, а для подержанных - до 250%. Мы объявляем всеукраинский бойкот этому закону и будем требовать, чтобы президент его ветировал", - пояснил "Стране" Чернявский.

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Андрей Кравец говорит, что закон изначально невыполним, так как нарушает множество уже действующих норм.

"Это полный трэш. Написано, что закон вступает в силу на следующий день после публикации, но не раньше, чем Кабмин внесет изменения в подзаконные акты. Как это можно трактовать? Плюс - нужно вносить изменения в бюджет, не прописана процедура легализации. Видно, что депутаты попытались принять что-нибудь по-быстрому, и подсунуть закон президенту", - говорит Кравец.

По его мнению, выполнять новый закон будет не более 10% бляхеров - это, преимущественно, владельцы сравнительно новых элитных авто.

"Остальные не будут столько платить - им проще свою бляху просто выбросить. Скорее всего, будут ездить как ездили - на свой страх и риск. В худшем варианте - возможны бунты бляхеров", - прогнозирует Кравец.

В главном юридическом управлении Верховной Рады также озвучили претензии к новому закону. Главное из них - слишком быстрое вступление закона в силу, тогда как новые налоги должны начинать действовать лишь с нового налогового периода и приниматься не позже чем за 6 месяцев до этой даты.