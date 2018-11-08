Савченко идет в президенты

Надежда Савченко идет в президенты. Об этом вчера заявила ее сестра Вера, но скоро следует ждать заявления и от самой Надежды. В том, что оно состоится, сомнений нет.

Больше того, такое заявление Савченко уже делала – еще летом 2017-го. И тогда ее даже социологи начали вставлять в свои опросы, хотя серьезных цифр героиня АТО не получила.

Однако за восемь месяцев пребывания надежды в СИЗО о ней успели подзабыть. Причем именно власть делала все, чтобы о Савченко забыли.

Поэтому заявление о выдвижении кандидатом в президенты будет абсолютно правильным шагом со стороны Надежды. Правильным не потому, что у нее есть шансы выиграть гонку, – а для того, чтобы обратить внимание на то, что ее незаконно восемь месяцев удерживают в СИЗО.

Больше того, если найти нужную сумму, Савченко может выйти из СИЗО, но вероятность, что кто-то в нее вложится, не так уж велика. Но даже если план не сработает, Надежда вновь вернется в информационное пространство, чем попортит нервы власти. Ведь уже очевидно, что дело против нее высосано из пальца и что обвинительного приговора не будет.

Еврогаз по $323: "Нафтогаз" получает сверхприбыль?

Вчера Министерство экономики опубликовало со ссылкой на Госфискальную службу цифры, которые нынешняя власть старается не упоминать. А речь идет о стоимости газа, который закупается за границей. Как оказалось, средняя цена в октябре была 323 доллара 42 цента за тысячу кубометров. Или 9 055 гривен по курсу 28.

Это, конечно, больше той суммы, которую население платит с 1 ноября. Но если сравнить с суммами, которые платит промышленность, картина вырисовывается иная. Потому что промышленность с 1 октября платит 13 438,8 грн за ту же тысячу кубометров. То есть навар государства в виде НДС и самого "Нафтогаза" составляет 4,4 тысячи. Хотя на самом деле даже больше, поскольку в октябре промышленникам продавали газ, купленный раньше (в частности, в сентябре – по 303 доллара или по 8 484 гривны по курсу 28; в предыдущие месяцы было еще дешевле).

Конечно, можно говорить о том, что промышленность богатая, пусть и платит. На самом деле, так всегда и говорили. Но! До 2015 года высокие цены для промышленности были компенсатором цен для населения. То есть промышленность платила всю цену даже с лихвой, а для граждан и для теплокоммунэрнерго благодаря этому газ был дешевле.

Поэтому возникает вопрос: если промпредприятия платят такую высокую цену, почему власть повышает цены для населения?

Однако это еще не все. Известно, что конечная цель всех повышений – к 2020 году сравнять цену для населения с ценой для промышленности. То есть, исходя из себестоимости отечественного газа (который потребляют домохозяйства и котельные) в 2500 гривен, власть хочет, чтобы государство вместе с "Нафтогазом" имели более чем 5-кратную прибыль!

Не слишком ли много хотят драть с людей для того, чтобы Коболев и его преемники переводили миллионы мамам?

Ницой против 5 канала

Главный конфликт вчерашнего дня – между одиозной писательницей Ларисой Ницой и 5 каналом. Точнее, между Ницой и ведущей Яниной Соколовой, которая говорит, что не имеет отношения к 5-му, но ее программа выходит на этом канале. Но Ницой считает, что Соколова – это 5-й. Поэтому выступила с видеоблогом, в котором в "грехах" журналистки обвинила президента.

"Грех" же Соколовой состоял в том, что она выпустила пропагандистский сюжет, в котором призвала российских журналистов не мерять всю Украину взглядами определенных "людей с психическими расстройствами" (и при этом привела цитату из Ницой). Больше того, Соколова еще и назвала писательницу "нашим долб…бом".

Ницой, естественно, такой сюжет расстроил. И она, как уже сказано, выпустила видеоблог, в котором обвинила Порошенко в том, что тот ее "заказал". Все это было размещено в "Фейсбуке" и, естественно, вызвало живой антипрезидентский отклик в сердцах поклонников одиозной писательницы.

Поскольку история получила резонанс, в комментарии к ней пришла Соколова. И объяснила, что, во-первых, программа к президенту отношения не имеет, во-вторых, она действительно считает Ницой человеком, который разжигает ненависть по отношению к русскоязычным.

Если бы комментарии журналистки на этом закончились, она одержала бы моральную победу в глазах большинства общества. Если, конечно, не считать того факта, что маты не вяжутся к образу молодой красивой девушки. Но Соколова продолжила оправдываться и написала, что ее проект "нарочито зроблений для вати".

И здесь уже пришлось сомневаться в психической нормальности другой стороны. Если журналист зрителей собственной программы называет "ватой", то ожидает ли он, что его вообще будут смотреть?

Впрочем, аудитория 5 канала настолько "обширна", что многие узнали о программе журналистки Соколовой только из видеоблога Ницой. Неизвестно, сколько человек смотрели эту программу до вчерашнего скандала, но после него число зрителей явно не увеличится. Потому что адекватные люди, естественно, посчитают, что программа "для ваты" – это не для них.

Выборы в США: Трамп не победил, но устоял

Вчера завершились парламентские выборы в США, которые должны были стать либо триумфом, либо провалом Трампа. Но не стали ни тем, ни другим.

Республиканская партия проиграла выборы в Палату представителей и теперь больше не будет контролировать Конгресс. Однако частичные выборы в Сенат республиканцы выиграли, и верхняя палата по-прежнему остается подконтрольна им.

Но главный итог: теперь верхняя палата будет подконтрольна именно президенту. До выборов Трамп, по сути, не контролировал и Республиканскую партию, в результате чего через обе палаты Конгресса проводились некоторые антипрезидентские законопроекты.

Теперь это невозможно. Ситуация, когда Трамп контролирует Сенат, а демократы – Палату представителей, является патовой. Ни президент не сможет ничего провести через Конгресс, ни его оппоненты.

При этом президент остается главой исполнительной власти и может по собственному усмотрению выполнять или не выполнять уже принятые законы. В частности, как это уже происходит с законом об ужесточении антироссийских санкций, который Трамп выполняет так, как ему хочется. И находящийся в патовой ситуации Конгресс ничего не сможет с этим сделать.

Макрон – за европейскую армию против России и США

Если в Штатах (и в Украине) некоторые считают, что выборы выиграли демократы, то в Европе сделали свои выводы: что Трамп – это надолго. Поэтому президент Франции Макрон выступил с заявлением, в котором призвал Евросоюз создать собственную армию, независимую от США.

В качестве главной угрозы для Европы Макрон назвал Россию. Но при этом уточнил, что потенциальной угрозой являются Китай и… Штаты. Причем, по мнению французского президента, "мир в целом стал более опасным с приходом к власти в США Дональда Трампа". Так что еще неизвестно, кого на самом деле Макрон считает главной угрозой.

При этом нужно отметить, что французский президент не выступает с новой идеей, а лишь развивает идею, уже выдвинутую Меркель. И потому можно не сомневаться, что объединенный франко-немецкий дуэт будет продвигать совместную инициативу через структуры Евросоюза уже в ближайшее время.

Правда, бюрократия ЕС такова, что "ближайшее время" растягивается года на три. Но в то же время однажды запущенный процесс уже никогда не отменяется. Поэтому европейская армия – это только вопрос времени.