Евробляхеры устроили в Киеве настоящий транспортный коллапс. 7 ноября столица оказалась парализованной восьмибалльными пробками - владельцы авто на иностранной регистрации провели "предупредительную" акцию протеста, перекрыв правительственный квартал и часть проспекта Победы.

Это своего рода намек народным депутатам: 8 ноября парламент планирует рассмотреть принятые в первом чтении летом нынешнего года законопроекты №8487 и 8488. Первый предусматривает снижение акцизов на все автомобили и льготную растаможку для евроблях. Второй - жесткие штрафы (до 170 тысяч гривен) для тех, кто не воспользуется возможностью поставить свои авто на украинские номера.

Голосование обещает быть громким.

Во-первых, до сих пор до конца неясно какие правки появились в законопроектах после первого чтения. Их ко второму чтению готовит парламентский налоговый комитет Нины Южаниной, но депутаты до последнего держит интригу. Общественности лишь сообщили, что в тексте проекта №8487 появятся некие "сниженные коэффициенты" для евробляхеров, которые растаможат свои авто в течение трех месяцев после вступления закона в силу. Такая таинственность - уже не очень хороший знак для евробляхеров. Или в итоговом варианте нет уступок активистам, или же комитет Южаниной попросту не решился сам отсортировать поправки, и их будут выносить на голосование депутатов, - говорит глава компании Autoconsulting Олег Омельницкий,

Во-вторых, не настроены на компромиссы сами евробляхеры. Они намерены требовать от властей по-максимуму - вплоть до полной отмены акцизов и растаможки по упрощенной процедуре. На акции протеста звучали и другие радикальные требования, к примеру, снизить цены на бензин.

Чем в итоге все это закончится - предугадать сложно. Но если в ближайшее время парламент не определится с автомобильными акцизами, в Украине может вообще остановится растаможка автомобилей. Ведь в конце этого года истекают сроки действия сразу двух законодательных норм - о льготном ввозе иномарок (одна машина по сниженному акцизу на человека в год без права ее перепродажи в течение года) и о преференциях для электромобилей (нулевой акциз). Если власти ничего не предложат взамен, оформление подержанных иномарок подорожает в разы.

"Страна" разбиралась к чему готовиться водителям.

Как переписали законопроекты

Главным камнем преткновения для нардепов и евробляхеров стал законопроект №8487, в котором прописаны размеры акцизов. Проект №8488 по штрафам как-то отошел на второй план - его, скорее всего, ко второму чтению особо переписывать не будут.

Напомним, что в законопроекте №8487 полностью изменили схему начисления акцизного сбора. Базовая ставка составляет всего 50 евро для бензинового авто и 75 евро - для дизельного. Но завезти за такие деньги можно лишь новый автомобиль с литровым мотором. Дальше включаются различные коэффициенты: на объем двигателя (от 1,2 до 6) и возраст авто (от 2 до 25). К примеру, растаможка пятилетней иномарки с мотором 1,5 л будет стоить уже 375 евро. Максимальный акциз - 7,5 тыс. -11,25 тыс. евро для 25-летних прожорливых авто с шестилитровым движком.

Для электрокаров предлагается акциз в размере 1 евро за каждый кВт мощности (в среднем за авто 24-25 евро), а для гибридных моделей - 100 евро с каждого автомобиля.

Плюс - предлагается временно приостановить действие экологического стандарта Евро-5, которому соответствуют авто, выпущенные после 2010 г и который сделал непроходными на нашем рынке большинство евроблях.

Для украинских автосалонов и рядовых водителей новые акцизы выгодны, так как они существенно меньше действующих. Но евробляхеры их изначально раскритиковали. С учетом НДС и ввозной пошлины растаможка авто на иностранных номерах все равно выльется в копеечку - она будет стоить не менее 2 тыс. евро. Активисты же говорят, что растаможка не должна быть дороже 200-500 евро. Поддержав принятие законопроекта в первом чтении, евробляхеры и не скрывали, что намерены просто выиграть время и основательно над поработать над документом ко второму чтению. И, как рассказали "Стране" эксперты, представители "АвтоЕвроСилы" действительно активно окучивали депутатов в поисках поддержки. Но и антилобби льгот для евроблях не сидело сложа руки.

В итоге в первоначальной версии законопроекта №8487 появилось больше сотни правок. Официально одобрили лишь некоторые из них. Так, Нина Южанина сообщила о возможности растаможить евробляхи по льготным коэффициентам - 0,5 при оформлении авто в течение двух месяцев и 0,75 - на третий месяц после вступления закона в силу. То есть, вместо 2 тысяч евро можно узаконить авто на иностранных номерах за 1 тысячу - 1,5 тысячи евро.

Кроме того, планируют снизить акцизные ставки.



"Для бензиновых авто с объемом двигателя до 3000 куб. см мы предложили базовую ставку в 50 евро, а для более мощных — 100 евро. Соответствующая градация предусмотрена и для дизельные авто — до 3500 куб. см- 75 евро, с большим объемом двигателя — 150 евро", — говорится на официальном сайте Нины Южаниной.



Максимальный возрастной коэффициент будет снижен с нынешних 25 до 15. То есть, 25-летнее бензиновое авто с мотором 6 литров, которое по первой версии законопроекта обошлось бы владельцу в 7,5 тысяч гривен, по новой калькуляции можно растаможить всего за 1,5 тысяч гривен.



Деньги, полученные от массовое легализации евроблях, хотят направить в Пенсионный фонд — для покрытия его дефицита.



Но есть и плохие новости для евробляхеров: налоговый комитет предложит внести изменения в Таможенный кодекс. Согласно им, авто, по которым не были выдержаны требования по таможенным режимам (а это большинство блях) можно будет растаможить лишь после уплаты штрафа в размере 8,5 тысяч гривен.

Какие могут быть сюрпризы

Какие еще правки окажутся в итоговом варианте проекте - можно только гадать. В распоряжении "Страны" оказалась рабочая версия проекта с предлагаемыми правками.

Есть, например, идея о введении транспортного сбора для всех б/у автомобилей старше пяти лет.

"Предлагается следующая формула: базовая ставка (200 грн. в год для бензинового авто и 300 грн. для дизельного умножается на коэффициенты объема двигателя (объем в кубических сантиметрах разделен на 1000), возраста авто (полный возраст минус 5) и экологический (от 1 для Евро-6 до 4 для Евро-2 и ниже). В итоге сумма может оказаться просто огромной", - говорит Хмельницкий. Так, на самые распространенный в украинском автопарке авто 2000-2002 г выпуска с мотором 1,8л транспортный сбор составит 8-12 тыс. грн. в год.

В противовес этому драконовскому налогу предлагается отмена коэффициента возраста авто при растаможке. То есть, 25-летнюю иномарку можно будет растаможить как новую - по базовой ставке (50-75 евро умноженной на объем двигателя). Но вокруг этой поправки в бюджетном комитете разгорелись споры, так как, по подсчетам депутатов, из-за ее внедрение бюджет недополучит 44-64 млн. грн.

Хотя, как написал на своей странице в Facebook старший экономист Case Ukraine Владимир Дубровский, именно отмена этого позорного коэффициента позволит, среди прочего, растаможить единоразово все "евробляхи".

"Если верить, что их 500 тыс., то это, ориентировочно, 500 млн. долл. дополнительных бюджетных поступлений от минимального акциза и НДС - половина пресловутой "дыры" от налога на выведенный капитал. То есть, государство, в угоду трем олигархам и одной псевдо-сборочной компании с иностранными инвестициями (имеются в виду отечественные производители авто, в частности, ЗАЗ, "Богдан", Кременчугский автозавод и "Еврокар" - прим. Ред), отказывается от плывущих в руки полумиллиарда долларов, причем в период пиковых выплат, будучи вынуждено занимать под 10% в валюте! Почему об этом молчит МВФ?", - пишет Дубровский.

Есть правки и по еще большему снижению акцизов. К примеру, для авто с мотором до 1,5л предлагается ставка порядка 63 евро вне зависимости от возраста авто. Для модели до 2,2 л - 327 евро, до 3 л - 1,3 тыс. евро и т.д.

Сами евробляхеры продвигают идею о полной отмене акцизного сбора. Но против нее категорически выступает МЭРТ.

Что в итоге примут

Удастся ли депутатам и евробляхерам найти общий язык - неясно. Автоэксперт Сергей Креймер считает, что активисты намеренно выдвигают заведомо невыполнимые требования, чтобы законсервировать нынешнюю ситуацию с евробляхами.

"Ведь как только примут хоть какой-то закон, его нужно будет выполнять, а значит, платить. Даже если полностью обнуляет акциз, останется еще 20% НДС и 9% ввозной пошлины. Плюс - растамаживать авто придется с учетом международного законодательства, то есть, выехать за пределы таможенной территории Украины, оформить договор купли-продажи, пройти техосмотр, вернуться в Украину и официально оформить авто. Это не менее 2 тысяч евро, а в некоторых случаях получить все документы просто невозможно - многие авто уже давно потеряли законный статус на родине. Поэтому гораздо выгоднее сохранить статус-кво", - считает Креймер.

Старший партнер юридической компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец пояснил "Стране", что парламент не может узаконивать нарушения прошлых лет. То есть, владельцы уже ввезенных в Украину евроблях должны нести ответственность, согласно действующему законодательству. А льготы и послабления, если их примут, будут распространяться уже "свежепригнанные" автомобили.

"Иначе создается опасный прецедент - получается, что если большое число граждан нарушило закон, то они имеют право на амнистию", - подытожил Кравец.

Впрочем, депутатам все равно придется определиться с правилами растаможки и либо принять новый закон, либо, как минимум, продлить уже действующие - №3251 (согласно которому акцизы снижены в несколько раз, но можно ввезти лишь один автомобиль на человека в год) и об акцизе на электромобили (нулевые ставки прописаны в Налоговом кодексе до конца 2018 года).

В обратном случае импорт подержанных иномарок в Украину может попросту остановиться.