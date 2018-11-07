7 ноября в Херсоне проводили в последний путь и.о. управделами городского совета, общественную активистку Екатерину Гандзюк, которая скончалась в минувшее воскресенье спустя три месяца после того, как ее облили серной кислотой.

Расследование обстоятельств этого дела Генпрокуратура окончательно передала в СБУ (с основными вехами производства и фигурантами можно ознакомиться здесь), а накануне в Верховной Раде с отчетом об этом выступили силовики (политическую подоплеку мероприятия "Страна" анализировала отдельно).

Из новой информации, озвученной правоохранителями 6 ноября - кадры следственного эксперимента и признаний исполнителей преступления.

Глава Нацполиции Сергей Князев отдельно подчеркнул: изначально злоумышленники, которыми оказались ветераны АТО из 5-го батальона "Украинской добровольческой армии", не задумывали убийство Гандзюк. Якобы в обмен на $5 тыс организатор, которым следствие считает бывшего сотрудника Суворовского райотдела милиции Херсона Сергея Торбина ("Опер"), ставил перед исполнителями задачу избить Екатерину. Но затем-де в эти планы внесли коррективы, и появилась идея использовать кислоту.

Кроме того, официально было заявлено о наличии двадцати версий причин организации нападения и целой дюжины лиц, которые проверяются на предмет того, что именно они могли выступать заказчиками "кислотной атаки" на Гандзюк.

Глава ГПУ Юрий Луценко сообщил: имена трех из них Екатерина назвала ему лично во время их общения в больнице. И посетовал, что "слив" информации по одной из двенадцати версий о заказчике "подорвал успешность деятельности следствия".

Фактически генпрокурор дал понять - сведения соратников общественницы о том, что по делу проходит Игорь Павловский - помощник нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука, соответствуют действительности. Парламентарий открестился от обвинений в связи с историей Гандзюк, и поспешил уволить помощника. "Вместе с тем это не означает, что я разделяю обвинения СМИ в его адрес", - заявил он журналистам. Отрицает какую-либо причастность к преступлению и сам Павловский.

"Страна" разбиралась, что известно о теперь уже бывшем помощнике нардепа из президентской фракции и его шефе, какая связь прослеживается между вероятным организатором нападения на Гандзюк с власть имущими Херсонской области, а также при чем здесь разборки АТОшников в южном регионе Украины.

Уголовник "Собака" оказался несудимым собаководом. Ему пытались сжечь дом

Для начала напомним, что 5 ноября сначала в издании The Newsroom, а затем и на странице в Facebook, которую ведут соратники Гандзюк появились тематические публикации касательно конкретной персоны посредника между организатором и заказчиком нападения на херсонскую активистку.

"Мы знаем всю цепь от исполнителей, организаторов, посредников к заказчикам. Мы знаем за что именно ее убили. В МВД и ГПУ все тоже знают. Посредник между исполнителями преступления и заказчиком - Игорь Павловский. Павловский был готов сдать Заказчика. Сразу после ареста банды исполнителей, Павловский ждал со своим адвокатом на арест. Но арестовывать высшие звенья заказных убийств не в традициях нашего МВД и ГПУ. Павловский договорился. Павловский на свободе", - говорилось в этих публикациях.

В них акцентировалось внимание на том, что помощник нардепа Паламарчука был ранее судим, носит прозвище "Собака" и "очень любит рассказывать о своем криминальном прошлом". Найти подтверждения этой информации "Стране" не удалось.

Согласно данным судебного реестра, Павловский не судим. В беседе со "Страной" он заявил, что никогда не привлекался к уголовной ответственности - как по молодости, так и за последние годы.

Игорь Павловский, источник фото: facebook.com/igor.pavlik.5682

Сам Павловский говорит, что прозвище "Собачник" дали ему за тягу к разведению домашних животных. "Я очень люблю собак, раньше держал много пород, в основном ротвейлеров, которые выигрывали призовые места на чемпионатах Украины. Отсюда и прозвище", - утверждает он.

О мужчине известно, что в 2015 году он баллотировался на выборах в Херсонский облсовет по спискам Блока Петра Порошенко. На тот момент он указывал в качестве места работы ЧП "Наш продукт" (занимается производством мясной консервации и томатной пасты), где занимал должность начальника коммерческого отдела. Кроме того, в трех последних созывах Верховной Рады Игорь Владимирович поочередно являлся помощником Виталия Барвиненко, Юрия Самойленко и Николая Паламарчука соответственно.

В день прощания с Гандзюк, в доме Павловского в Херсоне едва не начался пожар. Как сообщило издание "Херсонцы", около 12:00 среды группа неизвестных в балаклавах атаковала его жилище.

"Камеру видеонаблюдения на участке чем-то залепили, после чего во двор полетела сперва, предположительно светошумовая граната или взрывпакет, а затем – сразу несколько бутылок с зажигательной смесью. По словам самого Игоря Павловского, пожара в его жилище не случилось, однако в нем – сильное задымление", - констатируют произошедшее журналисты.

В соцсетях распространяются фото с места инцидента. На них видно, что подворье и забор дома Павловского исписаны краской. Слоганы недвусмысленны - авторы посланий называют Павловского убийцей Екатерины Гандзюк.

Источник фото: facebook.com/ivan.oberemko

Одновременно с этим, неспокойно было и возле здания областного управления полиции.

Источник фото: facebook.com/sternenko

Роль Павловского в "деле Гандзюк"

По информации "Страны", Павловского следствие взяло в разработку ввиду контактов, которые велись между ним и Торбиным по телефону. Теперь уже экс-помощник нардепа Паламарчука подтверждает, что по делу о нападении на и.о. управделами Херсонского горсовета его действительно ранее вызывали на допросы. Где основная часть беседы касалась его связей с "Опером" и Екатериной.

"Вызывали в областную полицию как свидетеля, даже не повесткой, а позвонили и пригласили - у нас полгорода допрашивали по этому делу. Я был без адвоката, никто меня не собирался "закрывать", ни с кем я не договаривался ни о чем. Как мы общались с дознавателем, фиксировалось на видео - спрашивали, знаю ли я Торбина и Гандзюк, в каких отношениях с ними состою. Я сказал, что к ситуации с Екатериной не имею никакого отношения, даже никогда не был с ней знаком. То, что с ней произошло, категорически осуждаю: это недостойный мужчины поступок", - говорит "Стране" Павловский.

Он уточнил, что наряду с полицией, его вызывали на допрос и в Службу безопасности, где с самого начала ЧП занимаются установлением заказчиков "кислотной атаки". Но это следственное действие вплоть до настоящего времени с ним не было проведено.

"Я инвалид III группы, по состоянию здоровья не смог поехать ранее (на допрос в СБУ - Прим. Ред.). Сейчас нахожусь в больнице, но как только пойду на поправку, обязательно прибуду в Киев в Главное следственное управление СБУ", - отмечает "Собачник".

Мужчина отрицает, что когда-либо передавал деньги Торбину. Вот что он говорит об "Опере" и контактах с ним: "Я знаю его как ветерана АТО и "Народного героя", мы дважды участвовали в поддержке детских спортивных мероприятий, а также адресно помогали 5-му батальону "УДА" - закупали продукты питания, медикаменты, топливо. Финансов ему не передавали. Общались еще и потому, что его организация, как и приемная нардепа Паламарчука, находятся в одном здании".

Начальник штаба херсонского гражданского формирования "Черный Туман" Дмитрий Диновский ("Дым"), заявил "Стране" иную трактовку спайки "Опера" и экс-помощника нардепа из президентской фракции.

"Торбин и Павловский - это одна команда. "Опер", как и вся его группа, никакого отношения к нашему объединению не имеют. У них другая организация и с мая месяца мы находились в конфликте", - говорит он.

Разборки АТОшников

История взаимоотношений экс-помощника нардепа с "Черным Туманом" в контексте "дела Гандзюк" достойна отдельного упоминания.

Местные СМИ писали, что в феврале "Черный Туман" вышел с инициативой принимать участие в обеспечении безопасности Новой Каховки. А на сайте политсилы нардепа Дмитрия Яроша - "ДІЯ", есть упоминание о том, как состоявшийся на Херсонщине чемпионат по рукопашному бою, посвященный Дню украинского добровольца, провели благодаря помощи "Черного Тумана". В этой заметке указаны две фамилии его представителей - это "Дым" и "Собачник". Что характерно, на торжественной церемонии открытия этого турнира присутствовал и Сергей Торбин...

Павловский заявил "Стране", что его включили в состав общественного объединения, которое к видам своей деятельности относит деятельность в сфере охраны общественного порядка, без его согласия. И позднее он, дабы не совмещать эту должность с работой помощника нардепа Паламарчука попросил вычеркнуть его из руководства гражданского формирования.

У "Дыма" - другая трактовка этих событий. Он предоставил редакции копию протокола общих сборов формирования от 18 июня. В его тексте говорится, что за грубое нарушение устава "Черного Тумана" из организации были исключены Игорь Павловский и Андрей Наливайко ("Друг Мамай").

Источник фото: facebook.com/Дмитрий Дым

Этому решению предшествовала серия скандальных пикировок в соцсетях и стычек на встречах, напоминавших "разборки" АТОшников. Они происходили между "тумановцами" и соратниками Александра Цегельника, лидера еще одной организации ветеранов добровольческого движения - "Кордон". Стороны обвиняли друг друга в рейдерстве на полях, браконьерстве и участии в схемах по вырубке леса.

Херсонские журналисты тогда писали, что фактически в регионе велась борьба между двумя "частными армиями", которые защищают интересы своих влиятельных патронов. Одной из знаковых точек их противостояния считается 6 июля, когда в фокусе обсуждения стал вопрос незаконной вырубки леса. Тогда в Херсон приехали митинговать поддержавшие Цегельника ветераны АТО из других регионов (включая застреленного 31 июля в Бердянске Виталия Олешко). В противовес им выступили местные ветераны, которые назвали приезжих "засланными казачками". Эту ситуацию комментировала на своей странице Гандзюк - она охарактеризовала участников перфоманса с двух сторон как "бандитов".

На кого может выйти следствие

Цегельник говорит, что за организацией контрмитинга его акции тогда стояли, в том числе, и Торбин, и Павловский. Последнего, а также Паламарчука, активист называл "крышей" "Черного Тумана". Диновский дает понять, что его организацию в эти разборки втягивают умышленно, ведь на тот момент помощник нардепа уже был исключен из рядов "тумановцев".

"Еще в июне прекратилось наше общение с Павловским и приемной Паламарчука. "Черный Туман" никогда никакие интересы Паламарчука не отстаивал и не прикрывал, я с Паламарчуком даже не знаком. По поводу (претензий - Прим. Ред.) Цегельника, то еще весной конфликт был между Андреем Наливайко и ним. А так как Наливайко, как и Павловский, на тот момент находился в составе ГФ "Черный Туман", то нашу организацию "притянули" к этому", - поясняет "Дым".

Говоря о том, был ли завязан в своей деятельности Павловский исключительно на Паламарчука, Диновский не дал конкретного ответа. "Он много с кем общается и общался (из влиятельных на Херсонщине людей - Прим. Ред.)", - пояснил руководитель "Черного Тумана".

Несколько фамилий таких vip-ов называет оппонент экс-помощника нардепа - "кордоновец" Цегельник. "У Павловского всегда на подхвате были такие люди, как начальник областного МВД Артур Мериков, первый заместитель облпрокурора Сергей Цыганок", - говорит он "Стране".

В контексте возможной причастности помощника Паламарчука к нападению на Гандзюк лидер "Кордона" недвусмысленно поддержал эту версию.

"Я скажу двумя словами: те люди, которые осуществили покушение на Екатерину (имеются в виду организатор и исполнители "кислотной атаки" - Прим. Ред.), в туалет без разрешения Игоря Павловского не ходили. А Павловский - это человек Паламарчука".

Во время прямого эфира на своей странице в соцсети Цегельник говорил, что, по сути, в Херсонской области творится тотальное беззаконие, которое покрывают силовики и "политическая верхушка" региона - губернатор Андрей Гордеев и глава облсовета Владислав Мангер.

Источник видео: facebook.com/Александр Цегельник

Паламарчук (в прошлом занимал руководящие должности в системе МВД) - также весьма знаковая личность. Даже если отмести клише "смотрящий от Банковой за областью", которое на него любят вешать СМИ, практически все источники говорят, как о нем как о человеке, который имеет существенное влияние на правоохранительные органы Херсонской области, включая полицию, с которой у Кати Гандзюк был перманентный конфликт.

Сам Павловский претензии к нему и его работодателю в части участия в схемах по присвоению природных ресурсов отметает. "Если бы кто-то "крышевал" вылов рыбы или вывоз леса, то давно не работал бы с Паламарчуком. Это человек старой закалки и строгих правил", - характеризует нардепа его бывший помощник.

По его словам, попытка "завести" в "дело Гандзюк" парламентария из президентской фракции осуществляется руками "некоторых горе-журналистов, которые пытаются создавать зрелище, там где не нужно". "На мой взгляд, это может быть чей-то пиар-ход против БПП в связи с подготовкой к выборам. Кроме того, за этим обливанием грязью могут как раз и скрываться настоящие заказчики нападения на Екатерину", - резюмирует он.

Как показали события 7 ноября, словам Павловского поверили не все. Соратники Екатерины Гандзюк продолжают утверждать, что им известно имя не только посредника, но и непосредственно персона заказчика.

Назвать имя этого человека на данный момент он не хотят, аргументируя это тем, что не хотят навредить следствию. Но из контекста их заявлений и действий становится ясно, что речь может идти о едва ли не самых статусных должностных лицах Херсонской области. Об этом же, но в несколько иной интерпретации, пишет на своей странице в Facebook и знакомый Гандзюк - Михаил Чаплыга. Он поддерживает линию, что правоохранителям прекрасно известны имена заказчиков нападения на Екатерину.

"Аваков вскрыл Петру (Порошенко - Прим. Ред.) карты и показал, что это его (президента - Прим. Ред.) люди были крышуемы его (Авакова - Прим. Ред.) МВД... Рука умыла руку... Тайны большой нет, что Катя боролась с ментами крышевателями и рейдерами. Глупо полагать, что менты сами по себе. На региональном уровне СБУ, МВД и губернатор - это криминальная триада новой оГидной власти... Как собственно всегда и было", - считает Чаплыга.

"Имя настоящего заказчика, как обычно у нас в Украине, назовут только тогда, когда это уже не будет иметь никакого значения. Хотя и сейчас многие догадываются о том, кто реально это мог бы быть, но ещё ни разу ни в СМИ, ни в соцсетях не было названо реальное имя. На сегодня в демократической Украине это табу всех табу, запрещенное под страхом смерти", - пишет на этот счет в Facebook глава общественной организации "За президента Украины" Владимир Марус. Назвать имя заказчика "Стране" мужчина отказался.