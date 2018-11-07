В Украине в очередной раз перепишут Налоговый кодекс. На днях в парламенте был зарегистрирован законопроект №9260, содержащий ряд поправок к налоговому законодательству. Если его утвердят, бюджет получит дополнительно 6,3 млрд гривен, - утверждается в пояснительной записке к документу.

Правительство до последнего держало интригу. Общественность ожидала, что главные новации в законопроекте коснутся посылок. В частности, любители интернет-шопинга опасались введения 20% налога на почтовые отправления дороже 22 евро и даже заблаговременно подали петицию к президенту с просьбой не утверждать эту норму.

Но, как оказалось, волновались они почти напрасно. Безналоговую сумму для посылок снизили, но не так критично, как прогнозировалось - со 150 евро до 100 евро.

Зато авторы законопроекта основательно прошлись по бензину. На рынке автомобильного топлива готовится настоящая революция - для оптовых продавцов и заправщиков введут лицензии, а буквально на каждый бензовоз прицепят "маячок". Таким образом власти хотят избавиться от серых заправок, которые сейчас продают бензин, дизель и газ, как минимум, на 10% дешевле крупных сетей.

В список источников, которые должны наполнить деньгами изначально дефицитный бюджет-2019, власти в очередной раз включили и табак. Акцизы для сигарет с нового года вырастут на 20%, а это до 7-8 грн. на пачке. Но есть и налоговые послабления, в частности, готовится отмена сборов на спирт для производства уксуса и парфюмерии. В свое время похожая схема спровоцировала массовое появление в Украине "парфюмеров", которые, если верить документам, побили все рекорды по производству духов, хотя в реальности дешевое сырье шло на водку.

"Страна" разбиралась как изменятся налоги в следующем году и к чему это приведет.

100 евро вместо 22

Главного удара со стороны налоговых оптимизаторов общественность ждала по посылкам. Как уже писала "Страна", появилась информация о намерениях властей обложить налогами все почтовые отправления дороже 22 евро. Это должно было повысить стоимость заграничных товаров на 20-30%, что не устраивает любителей интернет-шопинга. Новации, якобы, лоббировала Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ), куда входит ряд крупных продавцов электроники и бытовой техники. По ее расчетам, тотальное налогообложение посылок должно было пресечь черный импорт. Сейчас под видом частных посылок в Украину ввозятся товарные партии гаджетов, одежды и обуви, что позволяет небольшим интернет-магазинам предлагать покупателям более низкие цены, чем в крупных сетях.

АПИТУ, якобы, даже разработала с Минфином соответствующий законопроект. Но общественности его так и не показали. Вместо этого в законопроект №9260 внесли норму о налогообложении посылок дороже 100 евро. Напомним: изначально норма о налогах на почтовые отправления была введена в прошлом году. Правда, тогда речь шла о посылках от 150 евро. Но впоследствие было решено отложить ее до начала 2019 года. За это время ГФС с почтовыми операторами, якобы, должны были создать единый реестр посылок.

Теперь же идеи и о посылках по 150 евро, и о общей базе данных благополучно похоронили. В новом законопроекте стоимость отправлений, которые можно получать без уплаты налога, снижена до 100 евро. При этом отменили также норму о трех посылках, которые можно получать бесплатно, то есть, придется платить за каждое отправление. А налоговыми агентами должны стать сами службы доставки.

"Пока непонятно, как это будет работать и во сколько в итоге обойдется администрирование этого налога. Не исключено, что так называемая налоговая эффективность (то есть, реальные поступления в бюджет - Прим.Ред.) будет минимальной, если вообще будет", - пояснил "Стране" глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Мы категорически против даже таких изменений. Убеждены, что те предприниматели, которые используют "серые" схемы по ввозу товара без пошлин, будут просто работать по тем же старым схемам. А вот обычные граждане очень даже почувствуют подорожание. Для большинства людей, привыкших заказывать качественную и недорогую одежду в зарубежных интернет-магазинах, любое уменьшение лимита на беспошлинный ввоз посылок может ощутимо ударить по карману", - считает акционер почтового оператора Meest China Вячеслав Лысенко.

Прикроют заправки с дешевым бензином

Но главный удар власти готовят по рынку автомобильного топлива. По сути, в проекте №9260 прописана настоящая революция для этой отрасли.

"Эти нормы готовили совместно с бизнесом. Для крупных сетей нелегальные заправки стали очень большой проблемой", - говорит Забловский.

Во-первых, хотят лицензировать и оптовых, и розничных продавцов. Причем, сама лицензия будет недорогой - порядка 2 тысяч гривен в год. То есть, по словам исполнительного директора UPK Group Александра Каримова, на стоимости топлива эти дополнительные расходы компаний никак не отразятся. Но вот получить лицензию смогут далеко не все: для этого нужно соответствовать ряду критериев. К примеру, для АЗС - иметь документы на земельный участок и акт ввода в эксплуатацию самой заправки. "Это должно убить бизнес так называемых подзаборных заправок, которые массово открываются безо всяких разрешительных документов и торгуют "левым" топливом без уплаты налогов. Нам конкурировать с такими продавцами очень сложно", - говорит Киримов.

Во-вторых, чтобы усилить контроль за оборотом топлива, власти намерены сделать акцизным складом каждый пункт отпуска бензина, дизель-топлива и газа - начиная от оптовой базы и заканчивая АЗС. Все они должны быть оборудованы уровнемерами и расходомерами для фиксации реальных объемов продаж. Это оборудование хотят фискализировать подобно кассовым аппаратам - вся информация будет сливаться на сервер ГФС. Налоговики доберутся даже до бензовозов - те станут передвижными лицензированными складами и будут снабжены системами контроля за маршрутом и сливами топлива.

Так налоговики пытаются перекрыть каналы для серого топлива, которое завозится в страну легально, но затем попросту растворяется на АЗС, а бюджет от этого ничего не получает.

По оценкам руководителя консалтингового агентства "А-95", такого топлива в Украине реализуется порядка 1,5 млн.т в год (еще 0,5 млн. - так называемое "черное" топливо, то есть, откровенная "бодяга"). Александр Киримов говорит, что нелегалы продают бензина, дизеля и газа на 120 млрд. грн. в год (емкость всего рынка - порядка 280 млрд. грн).

По словам Сергея Куюна, директора "Консалтинговой группы А-95", усиленный налоговый контроль должен поломать набирающую обороты схему по торговле документами на топливо.

"Это сейчас очень популярный бизнес - торгуют не товарными партиями, а только документами на них, что позволяет оптимизировать налогообложение. А существующая фискальная система (СЕАРП) такие сделки, не обеспеченные товаром, просто не ловит", - говорит Куюн.

В-третьих, власти хотят пресечь еще одну схему - на авиатопливе. По словам Сергея Куюна, сейчас акциз на него составляет всего 21 евро/т, тогда как на дизель - 250 евро/т.

Этим пользуются бодяжники - смешивают дизель и керосин, существенно экономя таким образом на налогах. В итоге, в прошлом году импорт керосина вырос почти втрое.

В законопроекте предлагается взять под контроль поставки авиатоплива, а в случае выявления его нецелевого использования применять увеличивающий коэффициент для акциза 10 (то есть, вместо 21 евро придется платить 210 евро).

Если властям удастся обелить рынок, бюджет может заработать дополнительно миллиарды гривен. Но вот рядовые водители лишаться возможности заправляться дешево. На нелегальных АЗС цены, как минимум, на 10% ниже, чем у крупных сетей. И хотя эксперты предупреждают, что и качество бензина там, мягко говоря, не очень, на таких заправках стоят очереди машин.

Плюс 10 гривен к пачке сигарет и рай для парфюмеров

В поисках источника для наполнения бюджета, власти не могли не вспомнить о вредных привычках. Для сигарет акциз уже с нового года вырастет на 20%. Собственно, это повышение не стало сюрпризом для табачников - обязательство планомерно повышать налоги на сигареты Украина взяла на себя в рамках ассоциации с ЕС. И в 2019 году акциз пересмотрят еще раз, в итоге к концу года он вырастет на 31%.

Но правительство хочет добавить к налогу на табак и свои "пять копеек". Так, с 1 июля следующего года планируется увеличить акциз еще и на индекс инфляции (9%).

"Изначально в проекте правок в Налоговый кодекс №8487, которые депутаты в итоге зарубили, хотели вообще номинировать табачные акцизы в евро. Так что корректировки на процент инфляции - это не худший вариант", - считает Забловский.

В итоге, по подсчетам экспертов, среднестатистическая пачка сигарет подорожает, в среднем, на 25%. Если сейчас пачка сигарет с фильтром стоит порядка 40 гривен, то с лета за нее придется платить уже около 50 гривен.

Со спиртным тоже интересно. Для водки и вина налоги не пересматривали, зато много новаций по самому спирту.

Во-первых, хотят ужесточить контроль за передвижением товарных партий. Не секрет, что рынок спирта давно находится в тени, и с государственных спиртзаводов сырье без уплаты налогов развозится по частным ЛВЗ. Чтобы сломать эти схемы, предлагается внести спирт в Систему электронного администрирования реализации топлива (СЕАПР) и отслеживать передвижения всех спиртовых партий по аналогии с бензином.

Во-вторых, параллельно с усилением контроля, планируется отменить акциз на этиловый спирт, который используется для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической и технической (омыватели стекла, растворители и пр.) продукции. Для сравнения: производители водки платят акциз около 127 грн. за литр чистого спирта. То есть, для парфюмеров, пищевиков и производителей технических жидкостей выгода очевидна.

В-третьих, предлагается усилить требования к предприятиям, которые будут получать дешевый спирт. Они должны быть оборудованы расходомерами как самого сырья, так и готовой продукции, а информацию станут ежедневно передавать в контролирующие органы. Таким образом власти хотят упредить появление новых схем.

Стоит отметить, что в свое время похожие схемы уже были: по документам спирт шел на духи, уксус и антифриз, а в реальности из него производили водку. На рынке ходят легенды об одном владельце известного водочного бренда, который после этих новаций заделался знатным "парфюмером", открыв предприятие VIP-parfum и отчитывался о выпуске порядка 600 тысяч флаконов духов в месяц. Хотя в наличие их в реальности были очень большие сомнения.

В бытность действия льгот "Укрспирт" отпускал по льготным тарифам почти половину от общих поставок, хотя особых рекордов ни производители духов, ни пищевики не ставили. При этом, контроль тоже был предусмотрен - Минагрополитики раздавало квоты предприятиям на дешевое сырье.

Но это не сильно помогало.

Скидки для своих

Главное - как все эти нововведения будут работать на практике.

"Ведь и сейчас на рынке спирта формально есть контроль - спиртованны опломбируются, работают пункты контроля. При этом рынок спирта - на 60% в тени. И это касается не только алкогольного рынка, но и всех других. К примеру, в законопроекте №9260 предлагается пересчитать рентные сборы (для добычи нефти и конденсата - плюс 2%, железной руды - 0,8%, на использование лесных ресурсов - на 50%, налог на загрязнение окружающей среды диоксидом углерода с 0,41 грн. до 10 грн./т - Прим.Ред.). Но насколько это увеличение налогов будет эффективным, если учесть, что до сих пор лицензии даже на аукционах распределяются между своими компаниями, а вырубка леса идет в тени, то есть, сидящим на схемах компаниям новые налоги не страшны, а вот потенциальных инвесторов они вполне могут отпугнуть", - подытожил Забловский.