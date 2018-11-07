"Отставка" Луценко: пиар и контрпиар

Безусловно, главное заявление дня – генпрокурора Луценко о готовности уйти в отставку. Правда, не об уходе в отставку, а именно о готовности, поскольку в отставку никто не ушел. Собственно, мало кто верил, что в Верховной Раде найдется 226 голосов за уход генпрокурора, и голосование это подтвердило. Но демарш все-таки был.

И этот демарш позволил Луценко парировать все обвинения, которые посыпались на него (а также на министра внутренних дел Авакова) после смерти херсонской активистки Гандзюк. Больше того, генпрокурор настолько был уверен в своем сценарии, что перешел на оскорбления своих оппонентов прямо с трибуны Верховной Рады.

Так или иначе, этот шаг Луценко можно назвать отчасти успешным. Он, во-первых, показал себя смелым (или расчетливым) и самостоятельным политиком, осадил оппонентов и отвлек внимание от неприятной для него и власти в целом темы "дела Гандзюк".

А точнее - от версии, которая активно пошла по СМИ - о причастности к нападению на активистку помощника депутата от БПП. И это было главной угрозой, которую пытался нивелировать Луценко своим заявлением об отставке, чтоб переключить на нее внимание общественности.

Частично это, повторимся, удалось. Но так как у властей по-прежнему нет заказчикам преступления, то история еще может повернуться к Порошенко таким же боком, как и к Тимошенко после дела Лозинского и педофилов в "Артеке" в 2009 году. После чего шансы Юлии Владимировны на победу на выборах президента стали быстро приближаться к нулю.

На Банковой сильно боятся, чтобы "дело Гандзюк" не стала для них вторым "делом Лозинского". А потому прикладывают колоссальные усилия, чтобы перебить информационно историю с помощником от БПП.

Подоплеку демарша Луценко также разбирает в своем блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева:

Обыск у Бережной: кто преступник?

Главный скандал дня – обыск у правозащитницы Елены Бережной (матери погибшей Ирины Бережной, экс-нардепа от Партии регионов), проведенный сотрудниками СБУ и закончившийся ее госпитализацией. Вся страна в прямом эфире могла наблюдать, как сотрудники спецслужбы вырезают болгаркой замки, чтобы силой ворваться в квартиру, где не было никого, кроме пожилой женщины. При том, что она сама не возражала против обыска, но требовала выполнения закона – то есть проведения его в присутствии адвоката.

Однако это было еще не все. Как оказалось, спецслужбисты на обыск не допустили адвоката (которая прибыла как раз во время "следственных действий"), зато привезли собственных понятых, которых после этого иначе как "понятыми" в кавычках назвать нельзя. Да и сами результаты обыска, произведенного в нарушение всех предписанных законом норм, теперь являются ничтожными.

Дадут ли НАБУ посадить Омеляна?

Можно спорить о том, является НАБУ правоохранительным органом или органом американского контроля за украинской властью, но обществу, несомненно, приятно, что есть хоть какая-то силовая структура, который занимается не оппозицией, а властью. Вчера Антикоррупционное бюро и САП объявили о завершении расследования по фактам незаконного обогащения министра инфраструктуры Омеляна и указанию неверных данных в декларации.

Омелян на сегодняшний день может соперничать по одиозности с исполняющей обязанности министра здравоохранения Супрун. Одних он разозлил вывозом жены для рождения детей в Штаты (на фоне патриотических заявлений), других – намерениями перекрыть любое транспортное сообщение с Россией.

Поэтому можно не сомневаться, что миллионы людей с радостью прочитали новость о том, что министру грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. А незадекларированные активы на 8 с лишним миллионов гривен еще раз подняли градус всеобщей ненависти к нему.

И теперь вопрос – как отреагирует на обвинения власть. Омелян – креатура "Народного фронта", и для Порошенко это, пожалуй, даже сложнее, чем проблемы с собственными выдвиженцами. Поскольку "НФ" в штыки встречает любой наезд на его людей, и попытка хотя бы отстранить Омеляна несет риски испорченных отношений с союзниками по коалиции.

Между тем, отстранение (как минимум) министра на время расследования – это неотъемлемая часть той Европы, к которой власть на словах стремится. Но на деле, скорее всего, Омелян досидит на своей должности до президентских выборов. А вот что он будет делать потом, неизвестно. Ведь в Америку вслед за детьми сложно приехать с черной меткой от НАБУ. Точнее, приехать не сложно, но потом ничего хорошего не будет.

Падение российских "дочек" началось с ВТБ

Ожидавшееся уже не первый год падение украинских "дочек" российских банков началось. Началось оно с ВТБ, который ввел фактический запрет на снятие крупных сумм со счетов. И уже никто не сомневается, что дальше будет ввод временной администрации от Нацбанка. Больше того, никто не сомневается, что следом пойдет "Проминвестбанк", а за ним – "Сбербанк". Вопрос только в том, когда это случится.

Пока, правда, никто не называет в этом списке стабильную на данный момент "Альфу". Хотя, как известно, недавно введенные Кремлем санкции предполагают запрет на перевод денег из России в Украину. Сможет ли "Альфа" устоять без рефинансирования на фоне психологических проблем, связанных с падением остальных "дочек", это большой вопрос.

Вопросом также является перспектива стабильности гривны на фоне возобновляющегося кризиса в банковском секторе. Один ВТБ, конечно, погоды не сделает, но банковские кризисы часто приводят к эффекту домино. Тем более, что, как уже сказано, еще минимум у двух банков те же симптомы, что и у ВТБ.

По факту мы имеем еще одну ситуацию, когда кризис возникает из-за политических решений или политических действий нынешней власти. Все эти кризисы уже невозможно сосчитать, хотя время правления этой власти составляет меньше пяти лет. И здесь интересно одно: сколько в стране людей, которые захотят, чтобы эти пять лет повторились еще раз?

75-летие освобождения Киева: праздник без власти

Вчера Киев отметил 75 лет со дня своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Отметила, его, правда, только часть киевлян, которая принесла цветы к могиле Ватутина – генерала, который освобождал от нацистов и Киев, и Харьков, и многие другие украинские города.

Ни столичная власть, ни центральная юбилейную дату не заметили. Что в нынешней ситуации скорее хорошо, чем плохо, поскольку, когда власть замечает какое-то событие, там тут же появляются радикалы. А в этот раз, к счастью, обошлось без них.

Не было в этот раз и дискуссии по поводу того, что Киев был освобожден лишь благодаря большому количеству "ненужных" жертв. Эта дискуссия велась уже не раз, но обвинителям Ватутина так и не удалось доказать его "вину".

День освобождения столицы Украины всегда будет праздником для настоящих киевлян. И можно не сомневаться в том, что столетие этого дня будет праздноваться на государственном уровне. А пока нужно просто пережить трудную эпоху и помнить о том, ради чего и ради кого погибли солдаты, освобождавшие Киев.