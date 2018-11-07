Во вторник генпрокурор Юрий Луценко, не дожидаясь обвинений своих оппонентов в плохой раскрываемости резонансных дел, сделал шаг на опережение и заявил о том, что готов уйти в отставку. Такое заявление прозвучало во время рассмотрения парламентом вопроса по создания Временной следственной комиссии по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Что означает это заявление Луценко, почему оно прозвучало в контексте расследования убийства Гандзюк и кто мог бы заменить Луценко на посту генпрокурора, анализирует "Страна".

"Следствие подорвано"

"Уважаемые народные депутаты, все это уже было. Было в прошлом году, когда шайка мерзавцев пыталась примазаться к убийству адвоката Ноздровской и проливала здесь море лживых слез о том, что следствие ничего не делает. Когда обвиняемый в убийстве пошел в суд, ни один из этих мерзавцев - и этот, и этот - не пошли даже в суд. Никого это не волнует!" - генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая с парламентской трибуны, сорвался на крик, не жалел нелицеприятных эпитетов в адрес бывших коллег по парламенту.

Сперва он методично стучал указательным пальцем по трибуне, а затем сделал резкий взмах рукой - сперва влево, в сторону сектора, где занимают места члены "Самопомощи", а затем вправо, где во втором ряду располагается ядро так называемых "еврооптимистов".

"Сегодня похоронами Гандзюк занимается "Народный фронт", а не эти деятели, которые собирают на этом свои кровавые дивиденды. А если председатель, бывший председатель комитета, который должен был руководить всей антикоррупционной политикой, до сих пор не понимает разницу между процессуальным руководством и следствием, которого в ГПУ нет уже год, то это не председатель комитета, а просто "недоросль", у которого диарея мозга выливается здесь прямо в зале".

Этот пассаж Луценко адресовал бывшему главе комитета по вопросам антикоррупционной политики Егору Соболеву ("Самопомощь"), который несколькими минутами ранее обвинил Луценко в бездействии.

"Дурик" - добавил в адрес Соболева Луценко. "Заберите его" - крикнул на это в ответ глава фракции "Самопомощи" Олег Березюк. "Уймите эмоции", - прикрыв микрофон отвечала ему вице-спикер Ирина Геращенко. "Генпрокурору скажите!" - огрызнулся Березюк.

Буквально часом ранее генпрокурор с трибуны сделал заявление о том, что прямо в этот же день подаст президенту Петру Порошенко свое прошение об отставке. Луценко не первый раз говорит об отставке, ровно год назад он уже заявлял, что готов оставить должность главы ГПУ.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе...".

Политическое заявление Луценко прозвучало во время бурных дебатов в сессионном зале о создании Временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Инициировали создание этой ВСК "еврооптимисты", пришедшие еще в понедельник на заседание Согласительного совета с таким требованием. Тема создания ВСК и список кандидатур, которых фракции делегируют в эту комиссию, стала ключевой на трехчасовом собрании глав или представителей фракций у спикера Парубия вечером в понедельник. Во время обсуждения бурный спор разгорелся вокруг кандидатуры Мустафы Найема (списочник БПП, находится в оппозиции к руководству фракции).

Согласно регламенту, чтобы он мог принять участие в работе ВСК, его туда должен был делегировать БПП и утвердить остальные фракции. Буквально параллельно с этим обсуждением шло заседание фракции БПП, на котором глава фракции Артур Герасимов также предложил кандидатуру Найема в ВСК, с чем не согласились многие другие члены фракции, увидев конфликт интересов в том, что родной брат Мустафы - юрист Маси Найем защищал интересы Гандзюк. Споры на счет кандидатуры Мустафы Найема продолжились и во вторник во время перерыва перед началом отчета руководителей силовых ведомств по делу Гандзюк.

По кандидатуре Найема уже в сессионном зале публично "проехался" и генпрокурор, который первым докладывал обстоятельства дела.

"Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице, делалось и будет делаться. Но двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, даже при раскрытых преступлениях, я себе допустить не могу. Как глава правоохранительной системы сегодня подам заявление (об отставке. - Прим. Ред.), а вам решать, Мустафа Найем будет руководить следствием и устанавливать с экранов телевизора виновных, или правоохранительные органы, которые несут за это уголовную ответственность", - обратился Юрий Луценко к парламентариям.

"У ВСК не будет работы"

Во время своего выступления генпрокурор заявил, что сама Гандзюк ему называла троих заказчиков убийства. Он спрогнозировал, что следствие удастся закончить и передать в суд до конца года. Уже после выступления Луценко глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал о деталях преступления. По его словам, жизнь активистки оценили в 5 тысяч долларов.

"В июле этого года организатор (им Князев назвал ветерана АТО Сергея Торбина, - Прим.Ред.) предложил исполнителю (в преступлении признались четверо исполнителей Владимир Васянович, Никита Грабчук, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов, - Прим.Ред.) побить секретаря Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк. За это он пообещал вознаграждение в сумме 5 тысяч долларов. В дальнейшем планы преступников изменились и они решили использовать серную кислоту", - рассказал Князев.

Ни один из выступивших силовиков не называл имена вероятных заказчиков преступления. Более того, генпрокурор Луценко возмутился тем, что в СМИ уже появились версии о заказчиках преступления.

"12 человек, которые нами разрабатываются на причастность к заказу... в связи с вчерашней утечкой, конечно, получили необходимую им информацию... Следствие подорвано", - пожаловался Луценко.

Он явно намекал на то, что в СМИ вероятным заказчиком преступления называют Игоря Павловского - помощника народного депутата БПП Николая Паламарчука – генерала полиции и замглавы МВД, руководителя крымского главка времен начала "нулевых".

Подробнее об этой версии "Страна" уже писала накануне. Сам же Игорь Павловский – достаточно известный на юге Украины человек. Его фамилия встречается в числе руководителей охранной фирмы "Черный туман", куда набирают атошников.

По одной из версий следствия, именно он заплатил Торбину деньги за организацию нападения на Екатерину Гандзюк. Сам Павловский был допрошен по этому делу в качестве свидетеля, он отрицает свою причастность, выразил готовность пройти проверку на полиграфе и даже пригрозил судом журналистам, которые его назвали заказчиком убийства. Нардеп от БПП Николай Паламарчук уже сделал заявление, что не знал Гандзюк, сам находится в больнице после операции, а Павловского уволил, чтобы не было давления на следствие. Отрицают связь Паламарчука с делом Гандзюк и его коллеги по парламенту. Так, Валерий Карпунцов (БПП) в разговоре со "Страной" отметил, что исключает причастность Паламарчука к этому делу.

Впрочем, именно эту утечку информации Луценко и назвал главной помехой следствию. Более того, по его словам, ВСК Верховной Рады вообще не сможет получить никакую информацию по этому делу.

"Я не представляю, что может делать ВСК при неоконченном следствии. У нее даже не будет предмета работы. Любая информация составляет тайну следствия. Прокурор не позволит после вчерашней утечки получить доступ любого члена ВСК к любому документу следствия", - заявил Луценко.

Тем самым дав понять, что именно версию о причастности помощника депутата от БПП власти считают для себя наиболее опасной.

Тем не менее, и не взирая на слова Луценко, парламент в 255 голосов народных депутатов (при необходимых 150) создал такую Временную следственную комиссию. Ее главой был назначен внефракционный Борислав Береза, его замом - Сергей Алексеев (БПП). В целом, в комиссию вошли 18 депутатов. По квоте БПП - это Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий, по квоте "Народного фронта" - Игорь Алексеев, Сергей Высоцкий и Антон Геращенко, двоих представителей делегировали в ВСК из "Оппозиционного блока" - Юрия Павленко и Дмитрия Шпенова, "Самопомощь" в ней будет представлена Еленой Сотник, "Батькивщина" - Игорем Луценко, "Видродження" - Андреем Шипко, от "Воли народа" вошел Евгений Рыбчинский. Еще двое депутатов - Ирина Геращенко и Остап Еднак - вошли в ВСК как внефракционные.

Мнимая отставка

Но самому голосованию за ВСК в парламенте предшествовало довольно странное голосование по отставке самого Луценко. Спикер Рады Андрей Парубий решил поставить этот вопрос на рейтинговое голосование. Формально такое голосование востребовано в сессионном зале, например, если на какую-либо должность есть несколько претендентов, и из них следует отобрать самых популярных кандидатов.

В случае с отставкой Луценко оно выглядело не просто странно, а бессмысленно.

Так, законом о прокуратуре предписан четкий механизм увольнения генпрокурора. Сперва он должен подать президенту заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. После этого президент должен издать указ об увольнении генпрокурора, а парламент – утвердить его в минимум 226 голосов. Но это не единственная причина, почему в этот момент не могло состояться увольнение генпрокурора.

Дело в том, что если против главы ГПУ существуют дисциплинарные производства, процессуально он не может быть освобожден от должности, пока они не будут закрыты. В отношении Луценко есть два таких производства - одно касается жалобы Михаила Саакашвили на голословные обвинения генпрокурора, а второе - нарушения презумпции невиновности генпрокурором по факту его публикаций в Фейсбуке.

Проведение рейтингового голосования сам спикер Андрей Парубий пояснил неким требованием "коллег". Спустя несколько минут на табло высветились результаты. "За" отставку Луценко проголосовали 38 депутатов: 13 - членов "Самопомощи", 9 - "Батькивщины", 11 - внефракционных, двое - "фронтовиков" и трое - "еврооптимистов" из БПП.

"С точки зрения пиара, Луценко поступил просто гениально", - ухмыльнулся, оценивая происходящее, в разговоре со "Страной" народный депутат Виктор Чумак.

Опрошенные "Страной" эксперты считают, что причиной заявления Луценко об отставке стало сразу несколько факторов. Прежде всего, партии власти хотят снять с себя ответственность за смерть Гандзюк и переключить внимание общественности на другой информповод. Особенно в свете того, что в СМИ всплыла версия о причастности к нападению на активистку помощника депутата от БПП.

Последний фактор, судя по всему, и является ключевым мотивом для демарша генпрокурора.

Для власти обвинения в соучастии в смерти Гандзюк - крайне неприятная история. И она может еще более уменьшить шансы Порошенко на выборах. Точно также как в 2009 году скандал с убийством человека депутатом от БЮТ Лозинский и педофильский скандал в "Артеке" фактически перекрыли для Тимошенко дорогу к президентству.

Поэтому генпрокурор и решил попытаться переключить все внимание общественности на свою отставку.

Во-вторых, есть игра самого Луценко, который ранее обещал уйти из ГПУ после президентских выборов весной 2019 года.

"Это политический маневр. Луценко пытается нейтрализовать то давление, которое нарастает со стороны президентского окружения, - говорит политолог Андрей Золотарев. - Порошенко явно стремится задействовать все ресурсы, и в том числе - силовые, чтобы сбить своих конкурентов. Луценко обладает большим политическим опытом и хорошим чутьем. Предвидя скорую смену власти, он не хочет быть политическим киллером Банковой. Это его метод внутривидовой борьбы, чтобы снять с себя лишние политические риски".

По словам эксперта, есть расчет Луценко и на дальнейшую политическую карьеру после отставки. В этом контексте он уже показал западным партнерам Украины (и тут как кстати под куполом Рады оказались польские парламентарии), что он не держится за свое кресло и готов уйти с должности из-за резонансного убийства.

Между тем, источники "Страны" в Генпрокуратуре утверждают, что еще месяц назад в ведомстве ходили слухи, что Луценко в скором времени оставит свою должность. "Ещё месяц назад такой расклад существовал. Тогда еще никто не знал, из-за чего Луценко собирался уходить, снимут ли его (или это сейчас он красивый жест делает)6 но по общепринятой в наших кругах версии, это связано с выборами. Кроме того, называлась и фамилия его вероятного преемника - Юрий Столярчук. Мол, Порошенко не даст эту должность на откуп "Народному Фронту", представитель которого Дмитрий Сторожук является первым заместителем генпрокурора", - говорит "Стране" собеседник в ГПУ.

Юрия Столярчука называли главным претендентом на пост главы ГПУ еще до избрания на эту должность самого Луценко. Следователь с 20-летним стажем работы в прокуратуре занимался многими резонансными преступлениями, в частности, делом Гонгадзе.

Вторым претендентом на этот пост в случае отставки Луценко называют упомянутого выше Сторожука. Интересно, что собеседник "Страны" в НФ пояснил, что фракция не готова давать голоса за отставку Луценко еще и по той причине, что не согласован его преемник.

"Если бы это был Сторожук, то фракция проголосует за отставку Луценко. Но даже если бы нам это пообещали, уже никто никому не верит", - уверяет собеседник.

О том, что увольнения Луценко в ближайшее время не произойдет, поскольку невозможно найти голоса за его сменщика, говорят и политологи.

"Шансов на то, что сегодня коалиция сможет мирно согласовать кандидатуру преемника Луценко в случае его отставки, нет. Это патовая ситуация, - убежден политолог Руслан Бортник. - Если и.о. станет его зам Дмитрий Сторожук, то "фронтовики" будут контролировать и МВД и ГПУ. А такой расклад не понравится Банковой. Поэтому можно не сомневаться - президентская фракция не поддержит отставку".

"По поводу возможной отставки Луценко вспомнилось:

"Я спускался в трюм, Я беседовал там

С господином – Начальником Крыс.

Крысы сходят на берег

В ближайшем порту

В надежде спастись".

Совесть тут не при чем. Чисто чуйка и надежда попасть в следующий парламент. Или просто свалить", - пишет на своей странице в Facebook советник главы МВД Станислав Речинский.

По крайней мере, до парламентских выборов в Украине уже остается меньше года.

Подоплеку демарша Луценко также разбирает в своем блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева: