Американцы недовольны мерами по государственной поддержке угольной отрасли, которые планирует ввести украинское правительство.

Как стало известно "Стране", посол США в Украине Мари Йованович написало письмо премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой "отказаться от идеи Министерства энергетики и угольной промышленности относительно приоритетности закупки электроэнергии, произведенной с использованием отечественного угля (газовой группы), над той, которая произведена из импортного (антрацитного угля)".

В качестве аргумента посол приводит тот факт, что в прошлом голу АМКУ уже блокировал подобный проект постановления как дискриминационный и сдерживающий конкуренцию на рынке.

"Мы считаем, что предложенное решение на самом деле ограничит доступ страны к диверсифицированым источникам топлива, а поэтому ослабит энергобезопасность", - говорится в письме. Очевидно, речь идет поставках угля из США по схеме, которую в Украине уже успели окрестить "Пенсильвания плюс".

В письме, кстати, - прозрачный намек на то, что "Пенсильванию плюс", если что, могут и обрубить.

"В прошлом году мы отмечали закупку Украиной угля в США как важный шаг усиления энергетической безопасности вашей страны. А меры, которые сейчас рассматриваются, видятся такими, которые ограничивают доступ Украины к мировым рынкам", - говорится в письме.

К слову, за 7 месяцев этого года доля антрацита из США составила почти 31% в общем угольном импорте. По формуле "Пенсильвания плюс" к нам поставили угля на 0,5 млрд. долларов.

В письме также указано, что приоритетность использования украинского угля может спровоцировать подорожание электроэнергии и заставит компании, использующие антрацит, ограничит производство электроэнергии. Это снизит привлекательность украинского энергорынка и даже может привести к срыву приватизации "Центрэнерго".

Достоверность этого письма "Стране" подтвердил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, который также располагает идентичной копией. А также сразу несколько источников в правительстве.

Любопытно, что 26 октября в правительстве состоялось совещание по угольному вопросу. По его итогам появилось протокольное решение, копия которого также есть в распоряжении "Страны".

В документе содержится рекомендация премьер-министра Владимира Гройсмана министру энергетики Насалику принять срочные меры, чтобы исправить ситуацию уже к концу нынешнего года.

Среди них Минэнерго предписано в недельный срок (который, кстати, уже истек на прошлом неделе) подать в правительство проект акта об определении приоритетности украинского угля для производства электроэнергии.

Председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор Турманов, который присутствовал на совещании 26 октября, подтвердил "Стране", что им пообещали деньги на модернизацию шахт.

"Мы запросили 4,8 млрд. грн. на следующий год. В проекте бюджета предусмотрено только 650 млн. грн. на ликвидацию шахт (в рамках реформы планируется закрыть бесперспективные шахты - Прим.Ред.) и 1,6 млрд. на все остальное. Но премьер-министр пообещал, что добьется увеличения финансирования", - рассказал Турманов.

По его словам, если деньги выделят, то через 7 месяцев можно ожидать роста добычи с нынешних 11 тыс.т в сутки приблизительно до 30 тысяч тонн. "Раньше не получится, так как нужно закупить оборудование и провести модернизацию", - отметил он.

По словам Турманова, закупка украинского угля для наших электростанций более выгодна, так как импортный уголь дороже (нынешняя цена - порядка 110 долларов за тонну, и к тому же его стоимость будет только расти). Но для перехода на газовый уголь марки "Г", которые добывается в Украине с импортного антрацита, нужно переоборудовать котлы.

При этом ситуация на шахтах взрывоопасная. Люди не получают месяцами зарплату.

Как уже писала "Страна", в Лисичанске недавно остановились все шахты: шахтеры несколько дней не поднимались из забоя, а их жены перекрыли трассу.

И вопрос дополнительного финансирования и льгот для углепрома горняки понимали уже давно. Собственно, такая активность угольного лобби, очевидно, и спровоцировала появление "американского письма". Каким будет реакция на "совет" из посольства Гройсмана - увидим в ближайшее время.

На газовом угле, по данным Всеукраинской энергетической ассамблеи, работают славянская ("Донбассэнерго"), Змеевкая ("Центрэнерго") и Приднепровская ТЭС (ДТЭК), и на 80% - Трипольская ТЭС. ("Центрэнерго").

Кстати, как отмечают в ВЭА, запасы для марки "Г" на 1 ноября составляют 1,5 млн.т, что втрое больше, чем на аналогичную дату прошлого года. зато угля марки "А" (импортный антрацит) стало существенно меньше - 0,2 млн.т против 0,6 млн. годом ранее.