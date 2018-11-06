Раскрыт "фокус" с рекордным обогащением президента Украины Петра Порошенко. Напомним: судя по декларации о доходах, поданной Петром Алексеевичем 26 октября этого года (она есть в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства), его доход увеличился еще на 34,8 млн. грн., а всего с января 2018 года составил 125,3 млн. грн. Это почти в восемь раз больше, чем за весь прошлый год (тогда доходы главы государства составили 16,3 млн. грн.).

При этом львиную долю в полученных недавно 34,8 млн. грн. составил доход от погашения гособлигаций Министерства финансов - 28,8 млн. грн. (еще 6 млн. грн. - дивиденды от корпоративного инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал").

Столь активный интерес президента к государственным ценным бумагам показался серьезным экономистам, мягко говоря, подозрительным.

Экс-корпоративный секретарь Приватбанка Виктория Страхова говорит, что все очень похоже на банальную схему по отмыванию денег. "Это стандартная схема легализации доходов. Как раз последние громкие обыски СБУ в офисах фондовых компаний были связаны с похожими схемами", - пояснила Страхова "Стране".

"18 и 17 октября Порошенко покупает у своего банка МИБ облигации госзайма и покупает с дисконтом (номинал/покупка): 27 916 890/27 463 370 и 111 720 080/103 430 309. С учетом того, что номинал обычных ОВГЗ 1000 тыс грн., предполагаю, что Порошенко у нас любитель индексных бумаг. Между 18 и 26 октября (датой подачи декларации) Минфин погашает облигации на сумму 28 816 798 (предполагаю, погашаются приобретенные 18 числа и кусочек приобретенных 17. Ничего так, поднял Петр Алексеевич за неделю почти поллимона в гривнах, можно жить и декларировать. И никакой Семочко ни придет с претензией, что так незадекларированные доходы легализируются", - описала Страхова предполагаемую схему на своей странице в Facebook.

Впрочем, некоторые эксперты говорят, что действия Порошенко, скорее, похожи, на вывод денег из подконтрольного Международного инвестиционного банка (МИБ).

А советник юридической фирмы Avellum, представляющей интересы Порошенко, Вадим Медведев заявил, что и с восьмикратным ростом доходов, и со схемами журналисты и эксперты все напутали. Наоборот, Петр Алексеевич, оказывается, кредитует украинскую экономику.

"Страна" разбиралась зачем Порошенко скупает ОВГЗ и как он на них зарабатывает.

Купил со скидкой и в долг

В декларации Порошенко от 26 октября 2018 года в пункте 5 "Ценные бумаги" появилось две новые строки: 18 октября покупка 1 тыс. ОВГЗ стоимостью на дату приобретения 27,5 млн. грн. 17 октября - 4 тыс. таких же ОВГЗ на сумму 103,4 млн. грн. Продавцом в обеих случаях выступил Международный инвестиционный банк (МИБ), который входит в орбиту влияния президента. И он сделал неплохую скидку президенту. Номинальная стоимость одной облигации - 27 916 грн. То есть, в первом случае он сэкономил 453,5 тысяч гривен, а во втором - около 830 тысяч гривен. А 26 октября, на момент заполнения декларации и через две недели после покупки, эти ОВГЗ, судя по всему, уже оказались погашенными.

"Сделка не совсем выгодна банку и выгодна покупателю, то есть, Порошенко. Он получил за две недели неплохую сумму", - пояснила Страхова.

К слову, после 26 октября, президент еще раз вносил изменения в свою декларацию: 2 ноября он указал о порядка 1,4 млн. грн., полученных в качестве процентов от вкладов в том же МИБе.

Страхова рассказала "Стране", что, заинтересовавшись операцией с ОВГЗ, досконально изучила годовую декларацию Порошенко. "Ранее (до последних обновлений 26 октября - Прим.Ред.) не было информации об ОВГЗ", - утверждает Страхова.

"Страна" также перепроверила заполняемые президентом декларации и не нашла данных о покупке ОВГЗ.

"Петр Алексеевич провернул хорошую мутку, известную на фондовом рынке. В принципе, она законна, но обычно к другим за такое СБУ приходит и шьет дело за легализацию средств", - предположила Страхова.

Но есть еще один подозрительный нюанс.

"Денежных доходов за 2017 (16,3 млн. грн.) и 2018 года (126 млн. грн.) минус среднегодовые расходы Порошенко (это около 20 млн) недостаточно для приобретения ОВГЗ. На них понадобилось 130,9 млн. грн., а, судя по декларации, у Порошенко было лишь 122,3 млн. грн." , - подсчитала Виктория Страхова. И предположила: "Это значит, что Петр Алексеевич начинает залезать в кубышку и переводить средства со счетов и другие денежные активы (долги каких-то нераскрытых лиц) в ОВГЗ. И тут мне припомнился еще один любитель ОВГЗ - как писали медиа - перед бегством Янукович тоже затарился ОВГЗ при помощи ICU (компания Виктории Гонтаревой, которая сопровождала многие сделки бизнес-империи Порошенко - Прим. Ред.) Сдается мне прикупил в конце 2013 на пороге "грандиозного шухера", - написала Страхова на своей странице в Facebook.

Украинский Лас-Вегас

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко пояснил "Стране", что такую схему часто используют для легализации средств.

"Ее суть проста. Представьте - вам загнали деньги (из офшоров, к примеру), но вы - высокопоставленный чиновник и вам нужно как-то объяснить происхождение этих денег. Тогда запускается следующая цепочка: вам, якобы, чисто случайно дают деньги в долг на день, вы точно так же случайно в тот же день покупаете облигации, и - вершина везения - буквально на днях по ним платят проценты. По законодательству, эти доходы налогами не облагаются и их смело можно декларировать - они вполне законны. В декларациях многих отечественных чиновников есть данные о так называемом "инвестиционном доходе". Так вот - это та же схема в действии", - уверен Охрименко.

Экономист Алексей Кущ говорит, что схема с ОВГЗ используется украинскими политическими элитами уже десятки лет. "Это своего рода украинский Лас- Вегас для легализации нашими высокопоставленными чиновниками своих доходов, поэтому их могут скупать через физлиц и офшорные компании, а потом выбрасывать на вторичный рынок, где их, якобы, случайно приобретает чиновник с дисконтом, и тут же получает доход в полном объеме", - рассказал Кущ.

По его словам, в такой схеме есть "кошелек" - инвесткомпания или банк, есть костяк - сами облигации, и есть "мясо" - прибыль, которую получают на выходе.

"Более того, прикрываясь интересами инвесторов, парламент принял закон, освобождающий доход по ОВГЗ от налогов", - добавил Кущ. По его словам, за такие "чистые" деньги можно смело покупать в Европе и США недвижимость и открывать счета в зарубежных банках.

Само по себе вложение денег в ОВГЗ не является преступлением и даже к подозрительно быстрому заработку на них по закону придраться сложно.

"Инвестиции в ОВГЗ - вопрос философский, для простого обывателя это вопрос заработка и/или сохранения стоимости денег во времени (в связи с инфляцией). Другое дело, когда в ОВГЗ инвестирует decision maker, который еще и претендует на роль в экономике Украины. Здесь попахивает конфликтом интересов", - написала Страхова на своей странице в Facebook.

Вывод денег или кредит для Украины

Впрочем, есть и другое мнение. Один из банкиров на условиях анонимности рассказал "Стране", что такую операцию следует расценивать, скорее, не как схему по легализации дохода, а как "почти законный" вывод денег из банка.

"Вопрос в параметрах сделки. Если у банка есть ценные бумаги, по которым вот-вот будут выплаты, и он как раз накануне этих выплат, продает эти бумаги, да еще и с дисконтом, третьему лицу, и последнее получает прибыль вместо финучреждения, это, согласитесь, подозрительно. И если вдруг с этим банком что-то случится, и его делами начнет заниматься Фонд гарантирования вкладов, то у него могут появится вопросы к такой операции - это может быть квалифицировано как вывод денег. На этот год у ФГВФЛ намечены суды по 40 банкам, связанные лица которых тоже проводили похожие операции по ОВГЗ", - рассказал "Стране" эксперт.

Он также отметил, что по таким схемам во времена Януковича активно выводились средства из госбанков, в частности, Ощадбанка и Эксимбанка. "Тогда же эти схемы были обкатаны, и, судя по всему, их используют до сих пор", - говорит эксперт.

Охрименко отмечает, что операцию Порошенко по ОВГЗ можно расценивать как лишение банка планируемой прибыли.

Впрочем, советник юридической фирмы Avellum, представляющей интересы Порошенко, Вадим Медведев заявил, что перед законом Петр Алексеевич чист.

По словам юриста (полный текст комментария недавно появился в "Интерфаксе"), злополучные 28 млн грн., были просто возвращением привлеченных средств, а не прибылью. "Вероятно, речь может идти о тысячах гривен прибыли, но никак не о миллионах. СМИ, в то же время, не обратили внимание на другой аспект - за счет собственных средств Порошенко государственный бюджет прокредитовал в размере более 100 млн грн", - отметил он.

"Согласно действующему законодательству, в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии в качестве дохода отражается вся сумма погашения, включая возврат суммы вложенных средств", - ответил Медведев на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Он также добавил: "Это означает, что задекларированный доход является прежде всего возвратом вложенных средств, привлеченных бюджетом, а не является увеличением состояния физического лица. Фактическая доходность операций с валютными ОВГЗ равна рыночной ставке в размере 3,35% годовых", - добавил юрист.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что частные компании Порошенко заработали на тендерах 30 миллионов из бюджета.