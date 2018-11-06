Смерть Гандзюк: новый "Артек" для Порошенко

Смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк стала шоком для всех – и для ее сторонников, и даже для тех, кого обвиняют в нападении на нее. Поскольку ранее обвиняемым "светила" статья за хулиганство с тяжелыми последствиями, а теперь – статья за убийство, да еще и без шансов скостить срок под пристальным наблюдением коллег жертвы. Наверняка и у самих нападавших не было цели убить Гандзюк, но произошло то, что произошло.

Смерть херсонской активистки стала очень неприятной новостью и для власти. На нее – и особенно на Авакова с Луценко – уже не первый месяц наседают с требованием расследовать факты нескольких нападений на активистов и радикалов в южных областях как на спланированный заговор. Однако результата, который ждут активисты, нет.

Да его и быть не может, поскольку сама Гандзюк утверждала, что речь идет о заговоре сепаратистов и "мусоров", то есть полиции, находящейся в подчинении главы МВД. Причем конкретные "мусора" получали даже больше обвинений, чем абстрактные сепаратисты.

У МВД тем временем была другая проблема. Полиция задержала подозреваемых, но они оказались ветеранами АТО, причем добровольцами-националистами из ДУК с государственными наградами. Одного из них – Васяновича – даже возили на презентацию выставки "Победители" в Европарламент, что закончилось скандалом из-за нацистских татуировок у ветерана АТО.

В такой ситуации вполне понятно было желание МВД замять дело. И, пока речь шла о "хулиганке" с отягчающими, это было вполне реально – никому не был нужен скандальный суд над героями АТО. Однако ситуация изменилась и стала проблемной.

За последние два дня многие написали, что смерть Гандзюк станет для Авакова "Врадиевкой". Тем более, что основной конфликт у Кати были именно с людьми из системы МВД. И вот уже появилось обращение 74 общественных организаций с требованием уволить Авакова и Луценко за "провал реформ".

Однако появившаяся в понедельник информация может перевернуть ситуацию и отвести удар от министра, переключив его на президента.

Со ссылкой на источники в полиции ряд СМИ сообщили, что, по версии следствия, в передаче денег атошникам за убийство Гандзюк подозревается Павловский - помощник влиятельного депутата от БПП Палармарчука (его в медиа именуют "смотрящим" за Херсонской областью от Банковой).

И сам Павловский, и Паламарчук обвинения эти отрицают. Но в СМИ тема зашла, что называется, уже очень хорошо. Ее подхватили даже телеканалы, понеся в народ мысль о том, что активистку убили при участии депутата президентской фракции.

И это крайне тревожный для Порошенко поворот событий. Не исключено, что он станет тем же, чем для Юлии Тимошенко в 2009 году стал педофильский скандал в Артеке и "кровавое сафари" нардепа от БЮТ Лозинского, обнулившие шансы тогдашнего премьера на победу на выборах.

Ситуация для Банковой усугубляется еще и тем, что к делу привлечено самое пристальное внимание западных партнеров. И свалить все на "русских диверсантов", как уже не раз бывало, не получится.

Правда, сейчас дело забрали из подконтрольной Авакову полиции в подконтрольное президенту СБУ. И, не исключено, там уже экстренно сочиняют новую, "альтернативную" версию, чтоб отвести удар от БПП.

Защитит ли С14 торфозавод

Сами радикалы тем временем пока заняты другими вопросами. В частности, С14 вчера заявила, что "по просьбе трудового коллектива взяла под охрану "Смолинский торфозавод" филиала ГП "Черниговторф".

Руководство двух торфозаводов Черниговской области не так давно заявило о попытках рейдерского захвата со стороны топ-чиновников Минэнерго и концерна "Укрторф". То есть, речь идет уже о типичной для нашего времени ситуации, когда националисты становятся участниками экономических разборок.

И уже давно это никого не удивляет. Хотя и должно было бы.

Неформальное военизированное образование по собственной инициативе берет под охрану стратегическое государственное (!) предприятие – и никакой реакции. Кто бы ни был прав в этой ситуации, полиция уже должна была завести уголовное производство и убрать добровольную охрану. Это по закону. Но всем уже ясно, что законы в Украине применяются только против "фейсбучных сепаратистов" и неугодных СМИ.

Почему 92% не хотят в армию

А пока радикалы заняты "общественно-полезными" работами, в армии наступает кризис. Вчера военком Киева сообщил о катастрофической ситуации с военным призывом. По его словам, из всех столичных призывников только 8% попали в военкоматы. Офицер не уточняет, какая часть из них явилась добровольно, а какую "взяли" во время рейдов. Но даже если все 8% – добровольцы, ситуация действительно катастрофическая.

А ведь поступить планировали весьма гуманно: забрить в армию хотели не всех, а только четверть потенциальных призывников. Но 8% добровольцев и пойманных составили лишь 38% необходимого контингента, поэтому берут всех, вне зависимости от диагнозов и других обстоятельств. И будут брать еще, потому что президент, как известно, продлил призыв до Нового года. Но вряд ли 8% превратятся хотя бы в 9%.

Частично причины назвал сам военком – угасание волны патриотизма, вал негативной информации об армии в СМИ. Но это только часть причин.

На самом деле, в 1980-е годы в СССР уже тоже служить никто не хотел. И из-за Афганистана, и просто из-за нежелания терять два года жизни. Но тогда еще шли служить, потому что государство было сильное и альтернатив практически не оставляло (кроме как "косить на дурку").

Сейчас же альтернатив слишком много. Зачем молодому человеку в 20 лет (а чаще всего – в 22-23, после университета) тратить полтора года, когда у него есть возможность зарабатывать? Причем государство само поспособствовало, когда договорилось о "безвизе".

И это абсолютно нормальное желание, которое не изменишь никаким национально-патриотическим воспитанием. Тем более что те, кто к нему призывают, сами не служили.

Простят ли нацизм журналистке канала Порошенко

В Украине разворачивается второе "дело Марущинца". Раскрутил его, как и первое, блогер Анатолий Шарий, опубликовав фото с фейсбучной страницы журналистки "5 канала" Коцкович. Да не просто фото, а изображения, на которых Наталья делает нацистский жест взмахивания правой рукой вперед и вверх. Проще говоря, зигует.

Скандал еще не перешел в стадию всеобщего осуждения, поскольку коллеги по "5 каналу" решили взять Коцкович под защиту, а менеджмент канала молчит. Как и его хозяин, президент Украины. Но Шарий утверждает, что информация уже находится у депутатов германского Бундестага, так что все идет именно по схеме "дела Марущинца".

Правда, полной аналогии не будет. Марущинец был госслужащим, да еще и публичной фигурой, представляющей государство. Так что МИД поступил правильно, когда уволил его после первого же международного витка скандала. Позже пришлось бы делать то же самое, но унизительнее.

С Коцкович формально ситуация иная. Она – сотрудница частного телеканала, и, в принципе, дело менеджмента самого телеканала – как с ней поступать. Однако есть два "но".

Во-первых, частный канал принадлежит президенту Украины. И нереагирование на неонацистский скандал будет бить непосредственно по имиджу главы государства.

Во-вторых (и об этом часто забывают), речь-то идет не просто о пропаганде экстремистских взглядов, а о пропаганде национал-социалистического режима. Именно о запрете этой пропаганды написано в законе Вятровича, который все помнят только как закон о декоммунизации.

По этому закону, кстати, и Марущинец должен был не просто лишиться работы, но и, как минимум, заплатить штраф. Однако ему сошло с рук, и теперь возникают прецеденты. Сколько еще нужно фотографий нациствующих граждан Украины, чтобы закон хоть раз был исполнен?

К чему приведут санкции против Ирана

Трамп перешел от слов к делу. Вчера появились "самые жесткие" санкции против Ирана, которые действительно жесткие. Тегерану сделали то, что за четыре года так и не сделали Москве, – отключили от SWIFT. Из-за этого американский и европейский рынки на данный момент для Ирана потерян.

Как известно, именно после анонса этих санкций в Евросоюзе заговорили о необходимости создать свой аналог SWIFT, который позволит не зависеть от американских санкций. И, скорее всего, создадут, но пока еще не успели, и это будет большой проблемой как для европейцев, так и для иранцев. В выигрыше в ближайшее время окажутся Россия и Саудовская Аравия, которым предстоит заменить Иран на нефтяном рынке. При этом нефть, судя по всему, в цене вырастет. Особенно, учитывая, что в мире говорят и о возможных санкциях против саудитов на фоне скандала с убийством журналиста.

Безусловно, Тегеран найдет способы выживания для своей страны. Китай и та же Россия менее зависимы от SWIFT и еще меньше – от политического давления Вашингтона. Вопрос какую позицию займет в реальности (а на словах) Европа - попытается ли она пойти наперекор интересам американцев?