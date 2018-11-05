Украинцам готовят новые космические платежки. После недавнего повышения цены на газ для населения на 23,5%, коммунальщики уже начали пересматривать тарифы на отопление и горячую воду.

Первые расчеты появились, в частности, на официальных сайтах житомирского, черниговского, ивано-франковского, харьковского и других региональных теплоэнерго. Согласно действующей процедуре, тарифы пока выставлены на общественное обсуждение. "Но это не более чем формальность: ориентировочно в течение полутора месяца их утвердят. Так что украинцы получат новые цены на коммуналку в аккурат к новому году, - пояснил "Стране" экс-министр ЖКХ и глава "Союза собственников жилья Украины" Алексей Кучеренко.

Судя по всему, подорожание будет куда более существенным, чем обещанные министром соцполитики Андреем Ревой 16%. К примеру, в Житомире намерены повысить тариф на тепло для населения на 17,1%, а в Ивано-Франковске - на 22,6% в домах со счетчиками и на 28% - без них. В небольших городах и вовсе пошел беспредел.

"Чабаны, Васильков, Шепетовка, Смела. Уже сейчас тариф на отопление там зашкаливает - до 50 грн./кв.м (для сравнения: в Киеве - 31,55 грн. - Прим. Ред.), а, к примеру, в Кривом Роге и вовсе 70 грн. И дальше будет еще дороже", - говорит Кучеренко.

Но подорожают не только отопление и горячая вода. Начали массово пересматривать тарифы водоканалы.

"У нас последнее повышение было в сентябре - на 11,6%, но и этот тариф не покрывает расходов. Планируем рост еще на 11,4%", - рассказал "Стране" глава "Житомирводоканала" Андрей Никитин.

На низком старте и поставщики электроэнергии. С начала следующего года вступает в силу ряд положений нового закона об электроэнергии, появится свободный рынок и тарифы ля населения вырастут вдвое, - прогнозирует Кучеренко.

"Страна" разбиралась почему резко пошла вверх вся коммуналка и насколько в итоге подорожают тепло, вода и свет.

Теплу не сложат цены

Наиболее резонансным обещает оказаться повышение тарифов на отопление и горячую воду.

Здесь подорожание напрямую завязано на новых ценах на газ для населения (именно газ занимает 75% в структуре себестоимости этих услуг). По подсчетам министра соцполитики Андрея Ревы, после повышения с 1 ноября стоимости газа на 23,5%, тепло и горячая вода должны прибавить в цене 16%.

Такую же цифру "Стране" озвучил и руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябев. Но тут же уточнил: это если считать по формуле, утвержденной НКРЭ и подкорректировать только цену на газ, не меняя другие составляющие (зарплаты персонала, текущие расходы, цены на бензин и пр.). А ведь последние тоже постоянно дорожают.

"Не факт, что, пользуясь случаем, на местах не попытаются повысить тарифы больше, чем на 16%", - говорит Рябцев.

Собственно, эти прогнозы уже начинают сбываться. Региональные теплокоммунэнерго уже начали озвучивать первые расчеты по новым тарифам. И это при том, что многие уже недавно повышали расценки. То есть, если новые тарифы утвердят, это будет уже второе, а то и третье повышение с прошлой зимы.

К примеру, "Черкасытеплокомунэнерго" в октябре объявило о подорожании отопления для населения на 9,8% (до 1195 грн./Гкал без НДС), а для других потребителей - на 27,8% (до 1,5 тыс. грн.). Горячая вода стала дороже на 9,4% (79,89-86,44 грн. кубометр).

Теперь же обсуждается повышение еще на 16% с декабря-января. То есть, в итоге местные жители будут платить уже почти на 26% дороже, чем минувшей зимой.

"Житомиртеплокомунэнерго" 25 октября также выставило на общественное обсуждение новые тарифы: отопление подорожает на 17,1% (до 1608 грн./Гкал), горячая вода - на 15,4% (до 103,7 грн/куб). Все бы ничего, но только 17 октября, за считанные дни до повышения цены на газ для населения, в Житомире уже пересматривали тариф и на тепло, и на горячую воду (рост - до 10%). Так что в итоге горожанам придется платить уже на 25-27% больше. Сами теплосети поясняют свои повышенные аппетиты просто: резко выросла себестоимость производства одной гигакалории тепла - с 1119 грн. до 1314 грн. И не только из-за газа - подорожали практически все составляющие формулы, начиная от бензина и заканчивая зарплатами.

На официальном сайте "Ивано-Франковсктеплоэнерго" 2 ноября также появилась информация о новых тарифах.

Для домов без счетчиков тепло подорожает на 22,6% (до 1342 грн./гКал), а без счетчиков - на целых 28,3% (до 34,55 грн./кв.м) Это значит, что за среднестатистическую двушку в 50 кв.м жители Ивано-Франковске будут платить порядка 1,7 тыс. грн. (в месяц или на 350 грн. больше, чем прошлой зимой). Горячая вода и вовсе подорожает на 35,7% (до 65,5-71,1 грн./куб.м).

Остается утешаться разве что тем, что, как обещают коммунальщики, "повышение действующих тарифов обеспечит надежность и бесперебойность отопительного сезона и качество коммунальных услуг".

В Харькове в октябре тарифы на отопление уже выросли на 5,5% (до 1307 Гкал в домах со счетчиками и до 33,44 грн./кв.м - без них). Горячая вода подорожала на 10,1% (до 74,42 грн./куб.м). Но сейчас готовится новое повышение, Пока обсуждаются тарифы только для производителей тепла (ТЭЦ), но за ними наверняка последуют и новые расценки для населения. Так, "корректный", по расчетам коммунальщиков тариф на производство тепла для населения должен составлять около 992 грн./Гкал, а это на 27% выше действующего. Если его утвердят, отопление и горячая вода в домах харьковчан подорожают еще на 5,1%.

В Киеве, как заверил заместитель мэра Петр Пантелеев, платежки за октябрь и ноябрь придут со старыми ценниками, а новые тарифы появятся ориентировочно с 1 декабря. Какими они будут, власти пока не говорят.

"Какие будут окончательные цены, мы сейчас сказать не можем, потому что это расчеты и работа Национальной комиссии (НКРЭ - прим. Ред.), которая регулирует рынок электроэнергии и коммунальных услуг... Но дать точный прогноз мы сейчас не можем, потому что это вопрос расчетов и прохождения соответствующей процедуры", - еще больше запутал киевлян Пантелеев.

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", считают, что в Киеве попытаются втиснуться в обозначенные Ревой 16% повышения.

В Шепетовке дороже, чем в Киеве

В то же время в небольших городах Украины сейчас началась настоящая коммунальная вакханалия. "Недавно приезжали с Шепетовки и Смилы. У них тариф на отопление близится к 50 грн./кв.м. Тепловики безо всякого зазрения включают в новые тарифы свои потери в сетях (а они огромные, так как износ сетей превышает 70%), а местные власти эти космические цифры утверждают не глядя", - говорит Алексей Кучеренко.

ООО "Шепетовка Энергоинвест" подало в мэрию расчеты по новым тарифам - около 1,9 тыс. грн/гКал и почти 48 грн./кв. м в домах без счетчиков. То есть, обогрев среднестатистической двушки в 50 кв.м в Шепетовке будет стоить этой зимой 2,4 тыс. грн. Для сравнения: в Киеве даже с учетом подорожания на 16% платежа на отопление такой же квартиры составит 1830 грн.

Дело в том, что с 2016 года в рамках децентрализации власти начали отдавать полномочия по формированию коммунальных тарифов на места. НКРЭ сейчас курирует даже не все теплокоммунэнерго в областных центрах, а небольшие города и села - полностью зависят в этом плане от местных чиновников. А с недавних пор для утверждения тарифов не нужно даже решение местных депутатов - достаточно одобрения исполкома. Это развязало руки местным коммунальщикам и они, по договоренности с чиновниками, начали рисовать цены с потолка, - говорит Кучеренко.

"Ничего, что большая часть населения сидит на субсидиях, им это даже выгодно: можно рассчитывать на компенсации из госбюджета. Плюс - эта часть населения очень податливый электорат, с которым удобно работать", - говорит Кучеренко.

По данным НКРЭ, хотя с 2016 по 2018 год цена на газ для населения не менялась, региональные теплокоммунэнерго умудрились повысить тариф на тепло и горячую воду на 20-50%. Лидерами в этой тарифной гонке оказались Винницкая, Кировоградская, Поставка, Днепропетровская области, а также Житомир, Луцк, Ивано-Франковск и Тернополь, - утверждает регулятор.

"Например, разница между средневзвешенным тарифом лицензиатов НКРЭКУ на тепловую энергию для населения и установленными органами местного самоуправления Славянска и Ивано-Франковска составляет 70,3% и 41% соответственно", - отмечают в НКРЭ.

В Национальной комиссии также утверждают, что вокруг тарифов в регионах уже начались политические игры.

"Представители местной власти сначала призвали Нацкомиссию ввести мораторий на повышение тарифов, а потом сами же повышали тарифы на тепло", - говорят в НКРЭ.

В то же время глава аналитической службы Ассоциации городов Украины Ярослав Рябошук рассказал "Стране", что НКРЭ, как минимум, лукавит.

"Полномочия по тарифам на места отдали вместе с 20 млрд. грн. долга, который нечем закрыть (по разнице в тарифах на газ для населения и бюджетных организаций). Чтобы выжить, города должны что-то предпринимать. А сами расчеты по тарифам прозрачны и общедоступны - регулятор всегда может их изучить и, если нужно, указать местным властям на ошибки", - говорит он.

По его словам, сейчас местным бюджетам готовят новую петлю. "Так как газ подорожал уже с 1 ноября, а на утверждение новых тарифов уйдет еще, как минимум, 1,5 месяца, у теплокоммунэнерго снова появятся убытки, ведь население будет платить по старым тарифам, а газ им придется закупать уже по новым ценам. Причем, газ у "Нефтегаза" нужно выкупать по предоплате - иначе пеня и штрафы. Так что теплокоммунэнерго пытаются заложить эти расходы в тариф", - пояснил Рябошук.

Понятно, что по мере дальнейшего роста цены на газ (до 9,9 тыс.грн. за тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, и до 12,3 тыс. грн. с 1 января 2020 года) продолжат дорожать также отопление и горячая вода. В 2019г тариф может вырасти еще на 12-13%, а до 2020г - до 14-15%. Но не исключено, что на местах цифры в платежках будут рисовать по своему усмотрению.

Вода не помещается в тариф

Но подорожают не только тепло и горячая вода - в ближайшее время вырастут тарифы практически на все коммунальные услуги. Так, в последнее время активно пересматривают ценники водоканалы.

В середине октября подорожала холодная вода в Киеве - до 18,4-19,6 грн./куб.м. И это при том, что в июне тарифы уже меняли (тогда они увеличились на 14,7% - до 15,8 грн./куб.м). Выросли расценки на холодную воду и в пригороде (Ирпене, Вишневом и Боярке).

В Житомире, как рассказал глава местного водоканала Андрей Никитин, тарифы выросли на 11,6%.

"Но это меньше, чем мы просили. Согласно нашим просчетам, экономически обоснованный тариф должен был увеличиться на 23%. Соотвественно, теперь мы будем ставить вопрос о повышении еще на 11,4%", - рассказал он "Стране".

По словам Никитина, подорожание связано с резким ростом себестоимости воды.

"Выросли цены на реагенты (а это 2% в структуре тарифа), повысились зарплаты (12%), едва ли не ежедневно дорожает бензин. Плюс - подорожала электроэнергия. Речь в нашем случае не идет о прибыли - у водоканалов нет денег на поддержание в нормальном состоянии сетей, а их износ превышает 70%", - пояснил Никитин.

В небольших городах та же история - рост цен просто зашкаливает. В той же Шепетовке вода в октябре подорожала почти на 20%, а водоотвод -на 28,7%. В итоге кубометр холодной воды стоит до 24,3 грн. И это, кстати, стало одним из аргументов для тепловиков, оправдывающих рекордный рост тарифов на отопление и горячую воду. В Могилев-Подольске (Винницкая обл.) холодную воду населению поставляют по 24,12 грн./куб.м., в Покровке (Донецкая обл) - по 32,3 грн., в Желтых Водах (Днепропетровская обл.) - по 29,2 грн., а в Вознесенск (Николаевская обл) - по 44. 28 грн./куб.м.

При этом, по оценкам Ассоциации водоканалов Украины, тарифы на холодную воду в ближайшее время вырастут на 10-15% из-за повышения зарплат персоналу и расходов на ремонт изношенных труб.

В "Киевводоканале" подсчитали, что в 2019 году тариф на воду должен вырасти еще на 49,6% и составить 23,17 грн./кубометр. Решится ли НКРЭ рекордно повысить цену, учитывая предвыборную риторику властей - неясно.

+ 50% к платежке и водоканалы без электроэнергии

Водоканалы накручивают ценники не зря. Уже со следующего года они могут лишиться своего привилегированного статуса. Дело в том, что сейчас полностью отключить водоканалы от электроэнергии поставщики не могут - даже за огромные долги. Эти предприятия имеют так называемую "экологическую броню", что предусматривает сохранение питания насосных станций, чтобы не допустить экологической катастрофы.

Но в новом законе об электроэнергии, который полноценно заработает в следующем году, "экологической брони" уже нет. Водоканалы станут "защищенными пользователями". На первый взгляд, льготы им тоже сохранят. Но, во-первых, непонятно, захотят ли коммерческие поставщики иметь дело с такими клиентами. Не исключено, что им придется довольствоваться так называемыми "поставщиками последней надежды".

Как пояснили в пресс-службе ДТЭК, сроки выбора таких поставщиков истекли 1 октября этого года. Но процесс застопорился так как до сих пор не утвержден порядок по выбору поставщиков последней надежды.

"Это означает, что множество компаний с плохой платежной дисциплиной рискуют остаться без поставщика. Среди них – важные для обеспечения жизнедеятельности городов (водоканалы, шахты, заводы и прочее)", - отмечают в компании.

Во-вторых, не до конца понятно, на каком уровне нужно поддерживать работу "защищенного пользователя".

"Его будут ограничивать, учитывая особенности его производства с соблюдением требований безопасности", - пояснили "Стране" в одной из энергокомпаний. Если говорить проще: электроэнергию станут подавать в таких объемах, что о полноценном водоснабжении потребителей не может быть и речи. Как отметил собеседник "Страны" из энергокомпании, "придется выбирать - слить воду в туалете или помыть руки".

А с учетом того, что у большинства водоканалов огромные долги (к примеру, у "Киеводоканала" - 296 млн. грн., "Харьковводоканал" - 900 млн. грн., "Днепр - Западный Донбасс - 90 млн. грн. и т.д), не исключено, что украинцы, даже при рекордных тарифах на холодную воду, качественной услуги не получат. Другой вариант - водоканалы придется субсидировать из местных бюджетов.

Свет тоже будет дорожать

Электроэнергия в следующем году может стать роскошью и для рядовых граждан. "Скорее всего, тариф вырастет вдвое или почти вдвое", - прогнозирует глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

В ДТЭК "Стране" пояснили: с 1 декабря у облэнерго тариф на распределение будет содержать две составляющие: распределение (операционный затраты и инвестиционные затраты ОСР) и закупка потерь. Пропорция в формировании тарифа не поменялась: сколько денег закладывалось на распределение, столько и будет закладываться. На потери – аналогично. Разница лишь в том, что распределение выделили из тарифа на поставку, он будет отображаться в счетах потребителей отдельной строкой. Потери и при старой методике, и при новой оплачивают потребители", - пояснили в ДТЭК. При этом в компании отказались даже предположить какими могут быть новые цены на электроэнергию, заявив, что это решать НКРЭ.

Регулятор ранее уже заявлял, что электроэнергия в Украине недооценена примерно на 50%. Так что, скорее всего, именно к этой планке он и будет двигать тарифы на свет.