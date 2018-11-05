4 ноября в результате отрыва тромба в ожоговом отделении столичной больницы скончалась и.о. управделами Херсонского горсовета, общественный активист Екатерина Гандзюк.

По предварительным данным, организм 33-летней женщины, которую три месяца назад облили серной кислотой у подъезда ее дома, причинив ожоги 40% кожи и повреждения глаз, не выдержал многочисленных операций.

Трагическое известие о кончине Гандзюк вызвало бурю негодования в соцсетях, молниеносную реакцию президента Петра Порошенко, а также посольств стран Запада. Сторонники Екатерины организовали серию "молчаливых протестов" в целом ряде регионов Украины (в Киеве, впрочем, не обошлось без конфликта на акции - под "раздачу" одного из активистов попал нардеп от БПП Мустафа Найем). 5 ноября десятки общественных организаций подписали заявление с требованиями отставки генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Главный вопрос, который они поднимают - до сих пор не названные силовиками имена заказчиков нападения на херсонскую активистку, и подлинные мотивы преступления.

"Страна" разбиралась, кто мог направлять организатора и исполнителей осуществления кислотной атаки на Гандзюк, и почему эту историю связывают с местью Екатерине со стороны "людей в погонах".

Нападение у подъезда

Роковым для советника херсонского градоначальника стало утро 31 июля. Тогда к Гандзюк, которая вышла из подъезда высотки, где она живет, на улице подбежал молодой человек. Мужчина в шортах и темной футболке вылил на голову Екатерине жидкость, спешно ретировавшись.

Источник видео: facebook.com/khersonpolice.official

С химическими ожогами головы, руки, ноги, передней части грудной клетки, а также левого глаза Екатерина была госпитализована в больницу Херсона, а затем ее перевезли в Киев.

Загадки квалификации и два дела по одной фабуле

Расследование обстоятельств этого преступления с самого начала оказалось сопряжено с целой серией загадочных действий правоохранителей и скандалов.

Так, изначально в полиции внесли инцидент в ЕРДР как злостное хулиганство (ч.4 ст.296 УК Украины), хотя окружение Гандзюк настаивало на том, что это было именно покушение. 1 августа дело переквалифицировали на статью об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.121 УК Украины), но и это не устроило симпатиков Екатерины. Их давление нарастало: представители "Национального корпуса" ворвались в здание прокуратуры Херсонской области. В помещение надзорного ведомства забросили дымовые шашки, в результате чего коридоры заволокло дымом.

Источник видео: facebook.com/sergij.nikitenko

Реакция на погром оказалась молниеносной. Херсонская полиция сообщила - "дело Гандзюк" расследуется уже как покушение на убийство (ч.2 ст.115 УК Украины) с особой жестокостью. Но как оказалось, даже это не удовлетворило Гандзюк.

Уже находясь в клинике, активист дала понять, что она не доверяет системе МВД. Ввиду этого генпрокурор Юрий Луценко заявил, что передал уголовное производство в ведение СБУ. Тем самым был фактически спровоцирован юридический казус.

Дело в том, что в один день с заявлением главы ГПУ министр внутренних дел Арсен Аваков рапортовал о задержании подозреваемого в нападении на Гандзюк. В итоге, вплоть до смерти Екатерины расследованием обстоятельств ЧП с и.о. управделами горсовета Херсона занимались два ведомства. Историю с абсолютно идентичной фабулой распутывали параллельно Нацполиция и спецслужба.

Так, СБУ расследовало фактовое дело о нападении на Екатерину и терроризме, которое было полностью засекречено. На момент подготовки этого материала в судебном реестре доступна только одна "ухвала" на этот счет, по которой трудно проследить логику подчиненных Василия Грицака. При этом, как следовало из заявлений в прессе, "контора" якобы была подключена к делу, чтобы найти заказчика нападения на Гандзюк. О подозрении в рамках данного производства не объявлялось никому.

Со своей стороны, причастных к покушению вычисляли и копы, но уже в рамках "полицейского дела". Где первые же процессуальные шаги вызвало бурю возмущения.

Покушение хотели вменить бывшему зеку, который был на море

Оказалось, что полиция пыталась "повесить" нападение на Гандзюк на человека, который не имел никакого отношения к истории ее мучений.

В качестве "терпилы" был выбран ранее судимый Николай Новиков, претензии к которому в совершении преступления первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин публично назвал "обоснованными".

Источник видео: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Очевидно, что он (Новиков - Прим. Ред.) выполнял заказ. Сейчас полиция изучает вопрос его связей, контактов", - убеждал журналистов в причастности Николая к покушению близкий к главе МВД парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко. И заявлял, что "никакого отношения заказчики и организаторы (нападения на активистку - Прим.Ред.) не имеют к полиции", хотя Гандзюк и ее друзья утверждали обратное.

Суд арестовал Новикова, невзирая на наличие у него алиби. Лишь когда резонанс о явной подтасовке материалов дошел до Киева, мужчину выпустили на свободу.

След "УДА"

К тому моменту правоохранители задержали еще пятерых человек, которые на сегодняшний день являются официальными подозреваемыми в деле.

Это Никита Грабчук, Владимир Васянович ("Шуруп"), Виктор Горбунов (он покупал серную кислоту), Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин ("Опер").

Никита Грабчук, источник фото: day.kiev.ua

Владимир Васянович, источник фото: day.kiev.ua

Виктор Горбунов, источник фото: most.ks.ua

Вячеслав Вишневский, источник фото: facebook.com/ivan.antypenko

Все они являются ветеранами АТО, состоявшими в "правом движении" под знаменами 5-го батальона Украинской Добровольческой армии. По иронии судьбы, именно начальник штаба этого подразделения ранее выписал именную благодарность Екатерине за помощь, которую она оказывала "УДА".

Четверо из подозреваемых, включая непосредственного исполнителя покушения - Грабчука (он вылил кислоту на Гандзюк), признались в совершении преступления. "Добробатовцы" указали в качестве мотива совершения злодеяния получение финансовой выгоды (от 500 до 800 долларов каждый) и якобы в отместку за то, что Екатерина была "сепаратистом и коррупционером".

Организатор ушел в отказ

Что же касается награжденного орденом "За мужество III степени", руководителя организации "Добровольцы Божьей Четы" и экс-сотрудника МВД Торбина, которого следствие считает организатором покушения, то он находится в полном "отказе".

Сергей Торбин, источник фото: day.kiev.ua

Как рассказал "Стране" адвокат "Опера" Юрий Хазов, его клиент настаивает на том, что его оболгали бывшие побратимы.

"По материалам дела, которое расследовалось Нацполицией, основные и единственные доказательстве его причастности - это показания, которые дали против него другие подозреваемые. Больше нет ничего, Торбин вину не признает", - отмечает защитник. И добавляет, что в расследовании обстоятельств покушения на Гандзюк, которым занималась Служба безопасности, "Опер" проходит как свидетель.

В день смерти Гандзюк он был этапирован из Херсонского СИЗО, где содержался под арестом, в Киев. Помимо Торбина, под стражей из прочих фигурантом дела до сих пор находится только Грабчук. Остальная троица "правосеков" - на свободе, хотя и под домашними арестами.

Их дальнейшая судьба в руках следствия, которое 5 ноября было окончательно передано из Нацполиции в СБУ. Что характерно, в ведомстве Авакова, рапортуя об этом, назвали расследование в части организатора, пособников и исполнителей покушения завершенным. И фактически готовым к передаче в суд. Но ответ на главный вопрос - кто и почему заказал Екатерину Гандзюк в МВД так и не смогли выяснить.

Показательны на этот счет рефлексии спикеров, близких к главе МВД, после известия о кончине активистки.

Так, вышеупомянутый нардеп Геращенко в комментариях к своему посту в соцсетях, сокрушаясь насчет молчания Торбина о заказчике нападения написал: "В Украине запрещены пытки и издевательства над подозреваемыми. Поэтому у полиции нет других вариантов, как раскрывать такие преступления иначе чем интеллектуальным способом. А это работает не всегда".

Замглавы Нацполиции Аброськин (который три месяца назад убеждал общество, что "терпила" Новиков действительно причастен к покушению), тем временем, не теряет надежды. "Заказчик обязательно будет установлен и задержан", - заявил он накануне.

Впрочем, с учетом передачи дела в СБУ если это и произойдет, то скорее всего, уже без участия "копов".

Версии о заказчике и его связях с МВД

То, что нападение на Гандзюк, скорее всего, было связано с активной гражданской позицией потерпевшей или служебной деятельностью, правоохранители утверждают с первых дней после ЧП. На этом же стояла и сама Екатерина, указывая на то, что расследование покушения на ее жизнь могут сознательно стопорить, дабы не выйти на статусные фигуры людей в погонах.

Ведь, как уже писала "Страна", за годы своей деятельности женщина сумела нажить себе немало оппонентов из числа людей, так или иначе "завязанных" на систему МВД. Так, Гандзюк не стеснялась в выражениях, заявляя претензии правоохранителям в части незаконной, по ее мнению, раздаче оружия людям с корочками "журналистов". Из явных конфликтов с ее участие - разбирательства (в том числе судебные) с теперь уже экс-начальником "экономического" управления херсонской Нацполиции Артемом Антонищуком, а также скандальные пикировки с Кириллом Стремоусовым - представителем местных "социалистов", вождем которых является еще один видный экс-сотрудник МВД Илья Кива.

В целом, в городе шла масштабная война против действующего мэра, членом команды которой была Гандзюк. И вели ее, в основном, люди близкие к МВД или лично к Авакову.

Как утверждает собеседник "Страны" в прокурорских кругах, версии о вероятной связи "оружейной истории", а также причастности соратника Кивы и Антонищука к покушению на Гандзюк следствие действительно проверяло. Каких-либо доказательств пока в этом направлении не обнаружено.

Но была и другая интересная зацепка.

Она восходит к весенним пожарам в Олешковском районе Херсонской области, приключившимся 28 мая. Тогда в результате поджогов выгорели десятки гектар сосновых насаждений. По одной из версий, которую отрабатывало следствие по данному делу, подлинной целью злоумышленников являлось выкорчевывание и перепродажа леса. Отработка телефонов лиц, которые находились в зоне действия вышек связи в момент инцидента в Олешках, дала определенные результаты. В итоге, следствие проверяло на связь с поджигателями пять мобильных номеров.

По информации издания "ОРД", одним из них регулярно пользуется представитель так называемой группы Торбина - объединения бывших "добробатовцев" Херсона. Второй и вовсе принадлежит одному из группы подозреваемых в "кислотной атаке" на Гандзюк.

В этой связи следует отметить: Екатерина также выражала свое отношение к "битве за лес", которая развернулась на Херсонщине. В ходе противостояния, которое велось в регионе сторонниками и противниками областной власти, она критиковала обе стороны конфликта, называя их бандитами. Которые-де, прикрываясь патриотическими лозунгами, вели банальное выяснение отношений за право безнаказанно воровать лес.

Как бы там ни было, но в этом противостоянии также звучало имя "Опера". Сергея Торбина оппонирующие ему херсонские АТОшники обвиняли в рэкетирстве, называя членом банды Игоря Павловского.

Источник видео: youtube.com/ГО Кордон спілка ветеранів АТО

Павловский - достаточно известный на юге Украины человек. Его фамилия встречается в числе руководителей охранной фирмы "Черный туман", куда набирают АТОшников. А на общенациональном уровне Павловский известен как помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука - генерала полиции и замглавы МВД - руководителе крымского главка времен начала "нулевых". По информации издания The Newsroom, Паламарчук считается одним из "смотрящих" от президента Петра Порошенко на Херсонщине.

При этом, согласно одной из версий, именно помощник влиятельного парламентария мог передавать деньги "Оперу" в качестве оплаты за организацию нападения на Екатерину Гандзюк. В рамках расследования уголовного дела о покушении на жизнь активистки, Павловский был допрошен, но в настоящее время его процессуальный статус в деле - "свидетель".

В свою очередь, нардеп Паламарчук уже назвал "бредом" информацию о его возможной причастности к покушению на активистку Екатерину Гандзюк. В комментарии УНИАН он пояснил, что Павловский - действительно его помощник в Херсонской области.

"Если он кому-то передавал деньги, то пусть его привлекают к уголовной ответственности. Возможно, (его - Прим. Ред.) допрашивали, но я этого не знаю. Если допрашивали, пусть задерживают, если виноват, то пусть привлекают. Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, причастен он или нет", - пояснил парламентарий.

Он выразил обиду, что СМИ характеризуют его как "смотрящего" от президента на Херсонщине, отметив - "Опер" Торбин действительно состоял в общественной организации, которая размещалась в том же здании, где и его депутатская приемная. "Я его видел один раз того, что задержали. Конечно, и мой помощник его знает", - добавил Паламарчук.

В то же время, он уточнил - никакого мотива у него для заказа нападения на Гандзюк никогда не было.

"Я Гандзюк не знал, ее никогда не видел в глаза, я с ней не пересекался. Я точно не имею ни мотивов, ни оснований. Не знал ее. Она меня не критиковала, не знала меня", - сказал нардеп.