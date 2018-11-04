В Украине - очередной скандал с участием первых лиц правоохранительных органов с так называемым "уголовно-еврейским подтекстом". Не успели остыть страсти после претензий главного раввина к НАБУ, который уличал ведомство Артема Сытника в слежке за киевской синагогой (в Бюро открестились от этого), как еврейскую тему неожиданно затронул генеральный прокурор Юрий Луценко.

1 ноября он находился во Львове, где встречался со студентами Украинского католического университета. И, среди прочего, отвечал на вопросы собравшейся аудитории, а также журналистов. В момент, когда Юрий Витальевич планировал подытожить итоги обмена мнениями и обратиться к публике с финальным словом, из зала ему был задан еще один вопрос. Он касался истории с "тайной вечерей" замов Луценко в Израиле с бывшим министром энергетики Эдуардом Ставицким двухлетней давности, о деталях которой "Страна" уже писала ранее.

Журналист несколько путано уточнил, почему на тот момент уже объявленный в розыск украинскими правоохранителями экс-министр не был при этом задержан.

"Арестовывать кого-то на территории другой страны незаконно и невозможно. Для этого существуют правовые процедуры экстрадиции, они все включены, и соответствующие запросы в государство Израиль пошли", - начал свой ответ Луценко.

Но далее - неожиданно переключился на совершенно другой аспект истории со Ставицким. И заявил следующее: "Буквально вчера, кстати... есть десятки писем по этому делу... по одному из них в Израиле сейчас устанавливают, имел ли право господин Ставицкий право на получение израильского гражданства. По нашим данным и с места его рождения, миграционная служба сфальсифицировала его этнические корни. Это так, между прочим".

Луценко комментирует "дело Ставицкого" с 31 минуты, источник видео: facebook.com/LarysaSargan

После этого Луценко назвал "абсолютно законной" встречу его замов Евгения Енина и Анжелы Стрижевской с опальным министром на Земле Обетованной, что подтвердила и служебная проверка ГПУ. Но главный акцент, который был растиражирован СМИ в дальнейшем, касался возможной фальсификации еврейских корней Ставицкого для получения им гражданства Израиля.

"Страна" разбиралась, что известно об этом деле, как оно связано с РАГСом Немировского района Винницкой области и может повлиять на судебные перспективы Ставицкого в Украине, а также что на этот счет думает обладатель паспорта гражданина Израиля на имя Натана Розенберга.



Почему СБУ не понравились "еврейские корни" экс-министра

В начале же напомним, что о переезде в Израиль Ставицкого, занимавшего в годы президентства Виктора Януковича посты сначала министра экологии и природных ресурсов, а затем - энергетики и угольной промышленности, стало известно четыре года назад. С подачи народного депутата от БПП Сергея Лещенко общественность узнала: покинувший Украину вскоре после событий Евромайдана экс-чиновник сменил фамилию и обзавелся новым подданством.

Позднее сам Ставицкий в комментариях журналистам подтвердит факт того, что он и члены его семьи стали гражданами Израиля. А в одном из телеэфиров даже продемонстрирует обложку своего паспорта, выданного на имя Натана Розенберга. С тех пор Генпрокуратура безуспешно добивается его экстрадиции в Украину, но до настоящего момента этому препятствует, во многом, израильский "аусвайс" экс-министра.

Еще осенью 2016 года подноготной процесса его получения плотно занялись эсбэушники Винницкой области. С их подачи было зарегистрировано уголовное производство о незаконном вмешательстве в работу компьютеров и автоматизированных сетей отдела РАГС Немировского райуправления юстиции, которое повлекло значительный ущерб (ч.2 ст.361 УК Украины).

Согласно его фабуле, в конце марта 2016 года лицом, которое использовало логин и пароль регистратора Татьяны Яцишиной (на тот момент начальника отдела госрегистрации актов гражданского состояния районного управления юстиции), были сформированы и распечатаны шесть извлечений из Госреестра актов гражданского состояния граждан о фактах рождения и заключения браков в периоде с 1937 по 1947 годы.

Во время осмотра книг регистрации было установлено, что они касаются лиц еврейской национальности и имеют визуальные признаки подлога - содержат исправления и дописки. А в дальнейшем эти пакеты документов использовались некими гражданами Украины и России в качестве подтверждения их еврейского происхождения.

По версии следствия, именно Яцишина в период своей работы в Немировском РАГСе с 2015 по июнь 2016 года внесла эти недостоверные сведения и занималась подтасовкой данных, что нашло свое частичное подтверждение в ходе осмотра, проведенного 21 октября 2016 года. Правоохранители посчитали, что женщина привлекала для своих противоправных действий собственную мать - замдиректора по воспитательной работе Соколецкой общеобразовательной школы І-ІІІ ступени Людмилу Гнатюк.

Конкретные упоминания об Эдуарде Ставицком в этой истории появляются в судебных "ухвалах", начиная с января прошлого года. Согласно им, 18 сентября 2015 года Яцишина внесла в Госреестр актов гражданского состояния граждан актовую запись №27 от 1945 года о рождении бабушки супруги экс-министра по материнской линии. В интерпретации силовиков, благодаря этим "правкам" теща Ставицкого Валентина Ушакова стала внучкой гражданки Ривы Шульман, которая в девичестве носила фамилию Шехтер. Которая являлась еврейкой по национальности, хотя родилась, проживала и умерла в Украине. Что дало основание для ее потомков (по крайней мере, супруге экс-министра и двум его детям) воспользоваться законом "О возвращении граждан" для получения права на гражданство Израиля.

В трактовке силовиков, это был сознательный подлог. Они утверждают, что на самом деле мать тещи Ставицкого звали Мария Величко, которая родилась в селе Змагайловка Черкасской области, и была украинкой по национальности. Женщина никогда не носила фамилию Шульман, и вышла замуж за Григория Ушакова.

Из-за происхождения Ставицкого под статью подвели мать и дочь

Для установления истины в деле была назначена почерковедческая экспертиза, которая установила подделку в актах регистрации гражданского состояния, касающихся родственников Ставицкого, и последующее внесение этих сведений в электронный реестр. Согласно материалам дела, роли в этой схеме распределялись так - Гнатюк своей рукой вносила рукописные исправления в "бумажные" документы, а ее дочь "оцифровывала" их.

В конце прошлого года прокуратура Винницкой области рапортовала об объявлении о подозрении Яцишиной и Гнатюк. Последняя подписывать "пидозру" отказалась: 28 ноября 2017 года женщине зачитали ее текст прямо на работе - в школе.

Людмила Гнатюк, источник фото: скриншот с видео youtube.com/Стоп Корупції

Как указано в одном из судебных решений, в ходе этих мероприятий осуществлялась видеозапись, а Гнатюк была вручена памятка о процессуальных правах и обязанностях. На последовавший вслед за этим вызов по повестке для дачи показаний замдиректора школы не явилась, и суд разрешил осуществить ее привод. Но какая-либо мера пресечения ни Людмиле Гнатюк, ни Татьяне Яцишиной в процессе следствия не избиралась.

Досудебное расследование по их делу о подделке записей в книгах регистрации и электронном реестре Немировского РАГСа завершилось весной, после чего обвинительный акт был направлен в местный суд. Согласно ему, Яцишина с матерью стали участницами преступного плана по "еврейской легализации" семьи Ставицкого, якобы действуя по устной просьбе матери и тещи бывшего министра энергетики - Виктории Ставицкой и Валентины Ушаковой. Гнатюк инкриминировался служебный подлог (ч.1 ст.366 УК Украины), а ее дочери - еще и вмешательство в работу автоматизированных систем (ч.1 ст.362 УК Украины).

Впрочем, к рассмотрению по сути этого производства служители Фемиды до сих пор не смогли приступить. Сначала в Немировском райсуде судья Александр Царапора заявил самоотвод, после чего в этом дворце правосудия так и не удалось сформировать соответствующую коллегию. Апелляционный суд Винницкой области постановил перенести рассмотрение "еврейской истории" в Гайсин, где на 14 мая было назначено подготовительное заседание. Впрочем на него и, как минимум, на три последующие даты, на которые переносились слушания, Татьяна Яцишина не явилась. В результате, председательствующий по делу судья Василий Ковчежнюк постановил доставить женщину приводом на заседание, которое состоится 3 декабря в 10:00.

Впрочем, удастся ли обеспечить явку экс-начальника отдела государственной регистрации актов гражданских состояний Немировского районного управления юстиции - большой вопрос. Дело в том, что в феврале текущего года полиция завела еще одно дело в отношении Татьяны Яцишиной. Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.362 УК Украины - похищение, присвоение, вымогательство компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества или злоупотребления служебным положением.

Согласно его фабуле, женщина поставила на поток схему по подмене данных в книгах и реестрах регистрации, благодаря чему способствовала подтверждению еврейского происхождения девяти потомков неких граждан России и Украины. И последующему получению этими лицами якобы законных оснований для получения гражданства Израиля.

7 июля в рамках данного уголовного производства были проведены обыски у Людмилы Гнатюк и Татьяны Яцишиной. Среди предметов, арестованных и изъятых в ходе следственных действий, в судебных материалах значится приглашение на отдых в Израиль. Через пять дней после этого экс-начальницу отдела Немировского РАГСа вызвали в следственный отдел полиции для объявления о подозрении, но к тому моменту Яцишина уже находилась за границей. Как позднее установит следствие, 10 июля она прибыла самолетом в Тель-Авив, где якобы находится вплоть до настоящего времени.

Что же касается ее дела, то с начала осени женщина объявлена в розыск как лицо, уклоняющееся от следствия. 12 сентября судья Немировского райсуда Сергей Науменко постановил задержать ее с целью привода для последующего избрания ей меры пресечения.

Источник фото: mvs.gov.ua

"Яцишину склоняли к сделке". Версия адвоката опальной чиновницы



Адвокат Александр Белошкурский, который представляет интересы Яцишиной и Гнатюк, говорит "Стране", что узнал о розыске его клиентки от автора этих строк. В его интерпретации, Татьяна, которой не было запрещено покидать Украину, выехала на лечение за границу из-за проблем с давлением.

"Наша позиция в деле - женщины невиновны. Но к сожалению, в нашем государстве не действует презумпция невиновности, и это им приходится доказывать это, а не правоохранители - их вину", - говорит защитник.

По его словам, история с уголовным преследованием сломала карьеру Татьяны Яцишиной (ее последующие попытки трудоустройства натыкались на активное противодействие недоброжелателей), и привела к ухудшению состояния ее здоровья.

"Вся эта история с подачи СБУ закрутилась не в 2016 году, а даже раньше. Нам долго не объявляли о подозрении, год не давали ознакомиться с результатами почерковедческой экспертизы, и всеми способами склоняли к заключению сделки о признании вины по согласию сторон. Мол, ты главное согласись, а дальше все у тебя будет хорошо", - описывает изнанку и методы работы следствия Белошкурский.

Он говорит, что на каком-то этапе Служба безопасности внезапно потеряла интерес к "делу Яцишиной-Гнатюк", и прокуратура сменила подследственность, передав его в полицию. Вскоре после этого производство начали готовить к передаче в суд. Аргументы гособвинения, изложенные в нем, адвокат ставит под сомнение.

"Действительно Яцишина работала на должности начальника отдела Немировского РАГС некоторый период, но это было полтора года, и она не знала всех тонкостей ведения документооборота. Согласно материалам экспертизы, якобы были подделаны отдельные акты регистрации тридцатых-пятидесятых годов прошлого века. На части из них есть отметки, сделанные рукой Татьяны, но эти изменения она вносила, полагая, что действует правильно. Более опытные сотрудники РАГСа, которые работают там десятки лет не подсказали ей", - приводит свои доводы Белошкурский.

Из его слов следует, что Яцишина-де, руководствуясь реализуемой с 2011 года программой по постепенному "оцифровыванию" всех актов гражданского состояния, выполняла свои служебные обязанности. А на бумажных документах, которые вносились в базу данных, делала свои пометки.

Знакомство своей клиентки с семьей Ставицких адвокат называет банальным стечением обстоятельств. "Пришли, как позднее оказалось, его родственники, чтобы получить информацию и оформить выписки. И с учетом обращения граждан Татьяна ту информацию, которая была на бумажных носителях, перенесла в электронный реестр, она действовала согласно процедуре", - говорит защитник Яцишиной.

Отрицает он участие в преступной схеме и матери Татьяны. Со слов Белошкурского, ранее Людмила Гнатюк пережила ишемический инсульт, и ввиду этого вносить записи в "бумажные" книги регистрации не могла физически.

"Нашли якобы одинаковые с ее образцом почерка отметки на бумагах 1946 и 1952 года. Но в РАГСе с того времени работало много людей, которые могли вносить эти правки, а их почерки - совпадать с почерком Гнатюк. Никого из бывших и нынешних работников на этот счет не проверяли", - заявляет адвокат.

Ссылаясь на ряд допущенных процессуальных нарушений он стоит на позиции, что обвинительный акт по "еврейскому делу" (где речь идет о предках семьи Ставицкого) не должен приниматься судом, а подлежит возврату прокурорам.

"Это ерунда, а Луценко подставили". Версия Ставицкого

Дополнительно "Страна" связалась с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, который заявил свою позицию к "паспортной эпопее" и его уголовному преследованию в целом. Претензии в части якобы фальсификации им своего происхождения бывший чиновник назвал "бредом, ерундой и инсинуациями". Знакомство и связь с Татьяной Яцишиной опальный управленец отрицает: "Вы называете человека, о котором я в первый раз слышу".

"По поводу моей национальности. Не хочу никому доказывать, что я еврей, в этом нет смысла, просто есть очевидные вещи, которые не требуют подтверждений. Мой дед был офицером Красной Армии, который прошел всю (Великую Отечественную - Прим. Ред.) войну и был членом Еврейского общества (скорее всего, речь идет от Еврейском антифашистском комитете - Прим. Ред.), где входил в президиум вместе с Соломоном Михоэлсом. Пусть те, кто занимается этими провокациями, забьют фамилию в интернете, и посмотрят. Что же касается выступления генерального прокурора, то меня удивило, как он на основании непроверенных данных строят какие-то версии. Я приглашаю всех, кто хочет разобраться в моей национальности, приехать в Израиль. Так и напишите: "Если кто-то хочет узнать историю одного еврея, которого преследуют вот уже пять лет в Украине, и разобраться по-честному, то пусть приезжают ко мне. И я все покажу, включая даже отдельные особенности, которые могу продемонстрировать", - сообщил Ставицкий.

Очередной скандал вокруг его персоны он связывает с попытками его недругов насолить ему. "В Украине ведется внутриполитическая борьба, где все периодически пытаются укусить друг друга. Я в ней никого не трогаю, но меня регулярно подбрасывают в эти "междусобойчики". Уверен, что в этой истории имела место провокация против генерального прокурора, домашняя заготовка, на которую он клюнул и попался. После его комментариев теперь уже я должен выходить в эфир и парировать", - заявил экс-министр.

По его словам, на следующей неделе он планирует обратиться к общественности с заявлением, где будет изложена его юридическая позиция по "национальному вопросу" и ситуации с уголовным преследованием в целом.

"Сейчас просто хочу обратить внимание, с чего все это началось - это был вопрос по поводу визита в Израиль (заместителей генерального прокурора - Прим. Ред.). Был задан прямой вопрос, но чтобы не давать четкий ответ на него, пошла попытка выкрутиться и вбросить жареную новость, за которой ничего не стоит. Если ко мне кого-то отправляли, то пусть покажут командировочное направление, официальный протокол с подписями, ведь как они говорят, встречи якобы были официальными. Это вообще удивительно, если вспомнить, что прокуратура утверждает, будто пять лет не может меня найти. За все это время я не скрывался от следствия, направлял десятки обращений со своими данными и указывал, что готов к проведению следственных действий (на территории Израиля - Прим. Ред.). Но никто со мной в официальном порядке не связывался, вместо четких ответов по существу - я подвергался шантажу, а сейчас расследование моего дела затащили в заочный суд, о чем узнал из Интернета", - резюмировал Ставицкий.

Очередная попытка провести подготовительное заседание в производстве, которое касается истории смены собственников резиденции Межигоре, где экс-министру вместе с бывшим директором компании "Танталит" (ключевой структуры в цепочке операций по выведению резиденции экс-президента Виктора Януковича из собственности государства) Павлом Литовченко и нотариусом Киевского городского нотариального округа Юлией Ткаченко инкриминируется завладение объектами комплекса отдыха "Пуща-Водица", запланирована на 12 декабря в Святошинском райсуде Киева. Впрочем, сомнительно что на него прибудет его главный фигурант. Как и подойдут (по крайней мере, к тому времени) к логическому завершению разбирательства вокруг истории получения им паспорта на имя Натана Розенберга, а также происхождения еврейских корней у родственников экс-министра.