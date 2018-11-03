Интернет-шопинг в Украине может стать платным. На этой неделе сразу из нескольких источников появилась информация о том, что через Кабмин усиленно продвигается некий законопроект, предлагающий облагать налогами все заграничные почтовые посылки дороже 22 евро.

Документ может быть подан в парламент уже в ближайшее время. "К народным депутатам подходят лоббисты, договариваясь о правильном голосовании", - рассказал "Стране" глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Посылочный вопрос обсуждался также в Минфине. Хотя сам законопроект пока официально не обнародован и не зарегистрирован в официальной базе Верховной Рады, любители шопинга уже подали петицию №22/047818-еп, в которой просят президента не допустить его принятия.

Стоит отметить, что налоги на посылки в Украине в любом случае будут. С нового года вступают в силу поправки в Налоговой кодекс, принятые депутатами как раз "под елку" - в декабре 2017 года. Это так называемая норма о трех посылках, согласно которой украинцы смогут получать без налогов не более трех почтовых отправлений в месяц до 150 евро каждая. За все, что свыше этой планки - придется платить 20% НДС. То есть, скажем, купленная на Amazon куртка за 200 евро в Украине будет стоить уже 220 евро. Тогда скандальную норму отсрочили на год (до января 2019 года), чтобы ГФС смогла отработать систему учета посылок и контроля за уплатой налогов.

Но теперь лоббисты добиваются резкого снижения пороговой суммы - до 22 евро. А в эту категорию попадает большинство покупок из интернет-магазинов Европы и США. Плюс - брать налог предлагают уже с первой посылки, то есть трех "льготных" посылок в месяц может и не быть.

"Страна" разбиралась, кто и зачем лоббирует тотальный посылочный контроль и к чему он приведет.

Три посылки по 150 евро или одна за 22 евро

Норма о трех посылках, которая должна вступить в силу с 1 января 2019 года, и по которой стоимость отправлений отграничена суммой в 150 евро, была принята в прошлом году вместе с другими поправками в Налоговый кодекс. Собственно, посылкам в соответствующем законопроекте №6776-д посвящено всего пару строк (остальные налоговые новации касались табачных издений, электромобилей и прочего).

Эксперты подозревают, что норма о посылках потому и прошла, что попросту затерялась в общей солянке. До этого инициатор идеи налогообложения почтовых отправлений - Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ), в которую входят, в основном, крупные поставщики и продавцы техники (IBM Ukraine, Lenovo, Navigator, Ringoo и другие) - пыталась протолкнуть отдельные законопроекты. Среди них был, в частности, и "клон" нынешнего - проект о взимании налогов с посылок от 22 евро.

Но из-за большого общественного резонанса АПИТУ тогда попросила Минфин приостановить работу над документом. Впрочем, как показало время, лоббисты просто взяли паузу.

Главный аргумент сторонников налогов для посылок - борьба с контрабандой. К примеру, эксперты утверждают, что до 80% техники Apple завозится в Украину по серым схемам, в том числе, и через почтовые отправления, которые оформляются на частных лиц. Ситуация не изменилась и после того, как компания Asbis Украина (кстати, член АПИТУ) получила статус официального импортера Apple. И такие схемы работают по большинству марок техники, одежды и обуви. Посылочная схема позволяет экономить 20% на налогах, в итоге дешевый товар оседает в небольших интернет-магазинах, а крупные сети, которые платят налоги, не могут конкурировать с ними по цене. В итоге, как подсчитали эксперты, бюджет теряет до 3,6-4 млрд гривен в год.

Жесткий контроль посылок, по мнению лоббистов, позволит поломать эти схемы.

iPhone по 16 евро

Впрочем, Сергей Доротич сомневается, что контрабанду можно остановить простым налогом на посылки.

"Это больше напоминает не желание наполнить бюджет, а попытку отвлечь внимание от себя. У нас на контрабанде сидят не только мелкие интернет-магазины, но и многие крупные сети. Я недавно искал себе MacBook и мне дважды пытались подсунуть "левый" экземпляр именно в крупных магазинах. В одном случае это была контрабандая модель, а в другом не только "серая", но еще и б/у (я проверил по базе IMEI), хотя продавали по вполне приличной цене - 59 тысяч гривен, а это на 20% дороже, чем за границей", - рассказал Доротич.

По его словам, посылочные ограничения отсекут сегмент частных получателей, но никак не повлияют на схемы поставок оптовых партий.

"Есть несколько операторов, которые не просто наладили поставки по схеме посылок с оформлением на частных лиц, но еще и имеют своих людей и на границе, и на таможне. И это позволяет им оценивать посылки в "проходную сумму" вне зависимости от того какой именно товар там перевозится. Если порог снизят до 22 евро, значит, iPhone будут стоить 20 евро", - говорит эксперт.

Не так давно на Волынской таможне произошел скандал как раз с мобильными телефонами, которые под видом частных посылок пыталась перевезти служба доставки "Премиум-пакет". Активисты задержали подозрительный микроавтобус на пропускном пункте Ягодин и трое суток охраняли его, требуя честного таможенного досмотра. В итоге, там обнаружилось почти 3,5 тысяч телефонов Xiaomi Redmi note и 150 iPhone 6s, 7 plus, 8. Как выяснилось, груз предназначался магазинам, но был оформлен как посылки на фиктивных получателей. Служба доставки задекларировала стоимость груза в 2 млн. грн., то есть, каждый телефон из этой партии стоил меньше 550 грн. или 16,6 евро. Если бы норма о посылках до 22 евро действовала уже сейчас, то с этого товара налог все равно бы не платили.

"ГФС не наладила контроль за службами доставки, а это самое главное. Плюс - до сих пор нет реестра получателей, который бы позволил вести учет посылок и их налогообложение (собственно, для создания такого программного обеспечения и дали год отсрочки по норме о трех посылках", - говорит Доротич.

Партнёр SIC Group Екатерина Одарченко также отмечает, что ГФС не создала систему взаимодействия с почтовыми операторами.

Об этом говорится в официальном ответе ГФС в Ассоциацию профессиональных таможенных посредников подписанном и.о. директора департамента организации таможенного контроля и оформления Анатолием Сербайло.

"Практическая реализация введенного законом принципа налогообложения товаров, которые перемещаются в международных экспресс-отправлениях, требует разработки соответствующего программного обеспечения, а для товаров, которые перемещаются в международных почтовых отправлениях, сегодня вообще не возможна", - говорится в письме.

В пресс-службе ГФС "Стране" сообщили, что уже внедрена международная почтовая система IPS в которую входит модуль "Система таможенного декларирования". Именно он обеспечивает взаимодействие таможенников и почтовых операторов.

Но сами экспресс-перевозчики и почтовые операторы на рабочих встречах в Минфине, по утверждению ГФС, настаивали на необходимости изменения самого принципа налогообложения - вместо определения порядкового номера постепенно уменьшать сумму необлагаемого налогом минимума.

Так, на общественном совете при ГФС обсуждается такой график: с 1 января по 31 марта 2019 года - действует норма в 150 евро, с 1 апреля до 30 июня 2019 года - лимит 118 евро, с 1 июля по 30 сентября - до 86 евро, до конца 2019 года - 54 евро, с января 2020 года - 22 евро. То есть, если сразу запустить норму в 22 евро не получится, лоббисты попытаются добиться хотя бы постепенного ее снижения.

Непроходной Amazon

Но вот рядовым гражданам придется платить за посылки по полной.

"Сегмент посылок до 22 евро является ходовым, в основном, для товаров из Китая. По данным NP International, отправлений из Китая стоимостью до 22 евро - 80%. В то же время 75% посылок из Европы и 80% из США дороже 22 евро. Приобретают, в основном, одежду, обувь, детские товары и электронику. Поэтому со снижением безналогового лимита на импорт до 22 евро, произойдет существенное падение по доставкам из США и Европы. Украинцам станет невыгодно покупать товары на европейских и американских сайтах, потому что стоимость таких товаров увеличиться на 20-30% из-за налогов. А весь этот объём перейдет от белых компаний к серым перевозчикам", - пояснили "Стране" в "Новой почте".

"22 евро - это порядка 700 грн. Что за них можно купить, кроме разве что сувениров или аксессуаров для телефона. Средний чек за одежду, обувь и технику колеблется от 22 до 150 евро. Причем, налоги придется платить не только за покупки, но и за подарки, которые вам перешлют ваши родные из-за границы", - говорит акционер почтового оператора Meest China Вячеслав Лысенко.

Впрочем, как раз в китайских интернет-магазинах есть где разгуляться. На 700 грн. на AliExpress можно купить два женских летних платья (по 250 грн.) или теплый свитер (600 грн.). По скидкам за 300 грн. сейчас продается также сушка для нанесения гель-лака, за 30 грн. - закаленная пленка для экрана мобильного телефона, за 100 грн. - электронный тонометр, есть широкий выбор детских игрушек по 20-100 грн. И это в разы дешевле, чем в наших магазинах.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко считает, что даже с налогами товары из заграничных интернет-магазинов останутся дешевле, чем у нас. Поэтому от онлайн-шопинга украинцы вряд ли откажутся. "На зарубежных площадках есть скидки до 80% - цены на детские вещи стартуют от 2 евро, а куртку реально купить за 4,5 евро. Это намного дешевле, чем аналогичные вещи у нас. Но, понятно, что одежду со скидкой в 20% покупать уже не имеет смысла - новый налог попросту "съест" этот дисконт. Поэтому покупать не перестанут, но объемы, возможно, и снизятся", - говорит он.

А если так, то украинские продавцы, которые завезут тот же китайский или европейский товар по схемам и без налогов, смогут рассчитывать на увеличение числа покупателей и рост продаж. Что, вполне возможно, позволит магазинам еще больше поднять цены.

"Есть огромное количество барьеров для ведения бизнеса, которые обуславливают слабую конкуренцию и высокие цены в Украине. Но это нашу "группу товарищей", лоббирующей новые налоги, не интересует. Их задача - защитить уже созданное гетто для потребителей", - подытожил владелец интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин.