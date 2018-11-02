Секреты санкционного списка

Итак, вчера Кремль персонифицировал абстрактный указ Путина о санкциях против Украины. Точнее, против, как оказалось 322 украинских политиков, бизнесменов и медиаменеджеров (среди которых, впрочем, есть и российские граждане), а также против нескольких десятков украинских компаний.

Главная странность списка – отсутствие Порошенко и Гройсмана – выяснилась быстро: главу государства и главу правительства решили не трогать (хотя спикер парламента Парубий вошел в список-322).

Но это, впрочем, была не единственная странность, связанная с двумя указанными украинскими лидерами – поскольку в списках не оказалось не только их, но и партнера Порошенко по бизнесу Кононенко, и близкого к премьеру министра соцполитики Ревы, а также компании "Рошен".

И это при том, что под санкции попали менеджеры СКМ Ахметова (без него самого), "Интерпайпа" Пинчука (и он сам), бизнес-партнер Коломойского Боголюбов (но не он сам), а также бизнес Фирташа (без него). Правда, в Кремле уточнили, что список – не окончательный, но это может означать и добавление фамилий (и компаний), и их вычеркивание.

Впрочем, вычеркивания, скорее всего, не будет, чтобы не навредить вычеркнутым внутри Украины. Просто санкции против "амнистированных" не будут выполняться фактически. Однако это нужно заслужить, и большинство экспертов сходятся в том, что заслужить можно будет "правильным" поведением в предвыборной кампании и во время выборов.

Наличие топ-бизнесменов или их менеджеров и компаний в санкционном списке означает, что от них хотят определенных шагов. Впрочем, и отсутствие (к примеру, Кононенко) может означать то же самое.

Что касается политиков, не связанных с бизнесом, то здесь Порошенко прав: они рады тому, что оказались в списке. И жалеют (кроме антимайдановской оппозиции), если в нем не оказались. Присутствие в списке-322 не гарантирует отсутствие обвинений со стороны политических оппонентов и преследование со стороны радикалов, но отсутствие в нем несет большой риск, что и обвинения, и преследование будут.

Также про ситуацию с введением санкций можно также посмотреть в выпуске блога Олеси Медведевой на YouTube-канале "Страны":

На сколько хватит Зеленского?

Параллельно с "предвыборным" анализом кремлевских списков появилась и предвыборная социология, составленная сразу четырьмя соцконторами – "Социальным мониторингом", УИСИ имени Яременко, КМИСом и "Рейтингом". На сегодняшний день от манипуляций с рейтингами застраховаться нельзя, но наличие сразу четырех компаний – это хоть какая-то гарантия. И потому на опубликованные результаты стоит обратить внимание.

Прежде всего, они подтвердили высокие рейтинги шоумена Зеленского, который расположился сразу за Тимошенко, правда, со значительным отставанием. Во-вторых, они подтвердили низкие рейтинги Порошенко, который идет вровень с Гриценко и Бойко.

Вообще же от предвыборных раскладов создается впечатление, что всю кампанию ведет Коломойский: он уже публично поддержал Тимошенко (первое место), он стоит за спиной Зеленского (второе место), он же двигает Шевченко (у которого, правда, всего 1,7%, но его цель – не рейтинг, а критика Порошенко "справа").

А теперь еще и пошли слухи, что именно Коломойский спонсирует Яценюка ("мова, кино, песня"), чтобы он стал спойлером президента.

Однако все это выглядит так, пока в серьезную игру не вступили главные игроки. Порошенко по-прежнему ведет скорее не кампанию, а пристрелку к ней, до сих пор ничего не ясно с кандидатом (или кандидатами) от Юго-Востока, и Путин (как показывает санкционный список) тоже только начинает.

Потому к Новому году, когда кампания развернется вовсю, может оказаться, что сегодняшний всплеск Зеленского оказался фальстартом и что Гриценко окончательно "съеден" Садовым и другими соратниками по лагерю. А картина выборов вновь сведется к выбору между двумя кандидатами Майдана и одним от Антимайдана.

Неопределившаяся Меркель

Не сказал свое слово еще и Запад. Вчера в Киев приезжала канцлер Германии Меркель, ее встречали очень почетно, но ее пребывание здесь оказалось весьма скупым на заявления. Ключевая фраза фрау канцлер – это то, что в украинские выборы она вмешиваться не собирается. Хотя, пожалуй, именно они и были главной целью визита.

Безусловно, Банковая из приезда Меркель выжмет максимум возможного, представляя его как поддержку Порошенко и его курса. Собственно, в какой-то мере это так – уже своим приездом лидер Германии показала, что вариант со вторым сроком Порошенко для нее допустим (к Януковичу, как известно, она не приезжала ни разу).

Но встречей с лидерами фракций (в том числе и оппозиционных) Меркель продемонстрировала, что и другие варианты для нее допустимы тоже. Она только предостерегла их от чрезмерного популизма.

И пока складывается впечатление, что Берлин не видит в Украине хороших вариантов, а потому не будет делать ставку ни на кого. Однако до выборов еще пять месяцев, и за это время может произойти немало событий, которые изменят настроения в немецкой столице.

Сколько Украина платит "Газпрому"

Вчера российский "КоммерсантЪ" опубликовал информацию, которая является косвенным доказательством покупки "Нафтогазом" российского газа. Покупки, естественно, не напрямую.

Информация состоит в данных по торгам, которые провел в Европе "Газпром-экспорт". На них оказалось, что два экономических гиганта Европы – Германия и Италия – вместе с Австрией купили 52% всех выставленных на продажу объемов газа, а одна маленькая Словакия – 48%. Из этого российские журналисты сделали вывод, что словаки покупают российский газ для Украины.

Конечно, выводам журналистов из РФ можно не доверять. Но фактам не доверять трудно. Факт первый состоит в том, что Словакии не нужно столько газа. Второй – в том, что "Нафтогаз" признает закупку газа в Словакии. И факт третий – что у Словакии нет столько газа, сколько покупает Украина.

По большому счету, "Ъ" написал о том, что в Украине давно знают, только стараются замалчивать. Ведь каждый миллиард купленного "Нафтогазом" "европейского" газа – это 300 млн долларов, которые идут в бюджет "Газпрома". А речь идет не об одном миллиарде в год.

С точки зрения здравого смысла ничего страшного в этом нет. Но как можно назвать ситуацию, когда эмблему "Газпрома" на афишах заклеивают, а ему дают зарабатывать миллиарды долларов?

Газовое подорожание началось

А тем временем вчера в Украине подорожал газ для населения. Это первый этап того подорожания, которое было объявлено правительством пару недель назад. Теперь газ для наших граждан будет стоит 8 550 гривен. Затронет это подорожание почти всех, но больше всего – жителей частных домов, которые во времена благополучного газового прошлого поставили себе котлы для отопления газом.

Такое отопление и до последнего подорожания было "золотым", а теперь уже становится "платиновым". Потому не удивительно, что большие частные дома в селах и небольших городах порой продают по одной цене с маленькими.

Второй этап подорожания начнется с 1 декабря, и тогда уже начнут страдать города. Поскольку речь пойдет о росте тарифов на отопление в многоквартирных домах. Причем больше всего опять пострадают небольшие города, где дома стоят без газовых счетчиков и где местное начальство делает, что хочет.

Впрочем, тарифы на отопление делают свое дело уже и в больших городах и даже в Киеве. Столичный рынок аренды жилья столкнулся с тем, что цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры практически сравнялись. А с декабря ситуация может стать еще более парадоксальной. Возможны даже ситуации, что те, у кого (не дай бог) лишняя "трешка", будут отдавать ее дешевле "единичек" – лишь бы платежки оплачивали.