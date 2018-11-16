31 августа в Киеве состоялся первый в Украине концерт популярной группы Imagine Dragons, который завершился оглушительным скандалом. В то время, как фронтмен коллектива Дэниел Колтер Рейнольдс заводил разгоряченную публику на переполненном НСК "Олимпийский", сотни фанатов не смогли попасть в чашу стадиона. Их контрамарки оказались поддельными.

Выяснилось, что некие аферисты реализовали масштабную схему по продаже фальшивых билетов на концерт. Воспользовавшись ажиотажем, они реализовывали по бросовой цене тикеты, суммарно "наварив" на этом, по подсчетам правоохранителей, более 3 млн гривен.

Как уже писала "Страна", мошенниками использовались сразу несколько способов для обмана поклонников рок-группы. Среди них - реализация фальшивых "тикетов" на сайтах объявлений и в соцсетях, где к раскрутке аккаунтов аферисты "подтянули" блогеров и контекстную рекламу.

Основная же масса обманутых поклонников американской рок-группы приобретала контрамарки на сайте e-ticket.in.ua - веб-странице несуществующего, как выяснилось позднее, билетного оператора. Этот сайт, который был создан в январе 2018 года, был переведен в офлайн через пару дней после инцидента на концерте "Драконов".

Киберполиция отчиталась о раскрытии дела

Было начато расследование, и уже 6 сентября киберполиция рапортовала о первых результатах. В ведомстве сообщили, что установили организатора аферы и всех его сообщников.

Тогда же было заявлено о том, что помимо e-ticket эта группа мошенников причастна к еще по меньшей мере двум фейковым ресурсам. Речь шли о ресурсах final2018.kiev.ua и finalrussia2018.com, которые предлагали своим клиентам приобретать билеты на киевский финал Лиги Чемпионов УЕФА, а также матчи Чемпионата мира по футболу в России, проходившего летом.

Спустя полторы недели силовики сообщили - у руководителя преступной группы провели обыск, где изъяли несколько сим-карт, компьютерную технику и смартфоны, а также банковские кредитки. Мужчине было объявлено о подозрении в мошенничестве (ч.3 ст.190 УК Украины).

Источник фото: cyberpolice.gov.ua

Вот что писали о нем и инкриминируемым ему деяниям силовики: "По результатам проведенной работы удалось установить IP-адреса, с которых осуществлялось администрирование сайта (e-ticket.in.ua - Прим. Ред.) и управление расчетной платформой. Установлены способы и пути перевода средств в наличные, а также лица, которые осуществляли продвижение и рекламу ресурса в сети. Организатором мошеннической группировки оказался 37-летний одессит. Именно он осуществлял подбор лиц, которые продвигали сайт, ежедневно снимал с подставных счетов, оплачивал услуги хостинга сайта и регистрации доменных имен".

Подозреваемый вышел на свободу под залог

После этого история с билетной аферой на концерт Imagine Dragons начала уходить в тень за текущей повесткой дня. И о ней регулярно вспоминают лишь пострадавшие от действий мошенников, которые создали группу в Facebook.

С их помощью "Страна" установила, что расследование дела о билетном мошенничестве с начала октября было закреплено за Приморским райотделом полиции Одессы, где следователем определена Екатерина Насиковская. Последняя рассказала автору этих строк, что в настоящее время сбор материалов из всех регионов Украины, где потерпевшие от аферы написали заявления, еще продолжается. И только после того, как все эти документы поступят в Южную Пальмиру, следствие планирует поднимать вопрос о возможном утяжелении статьи подозреваемому с ч.3 на ч.4 ст.190 УК Украины.

Что же касается самого мужчины, которого в киберполиции охарактеризовали как главаря банды мошенников, то еще 21 сентября судья Приморского райсуда Одессы Виталий Куцаров избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью выхода на свободу под залог в размере 52,8 тыс грн. В полиции говорят, что эти средства были оперативно внесены, и с тех пор одессит находится на свободе.

"Он на связи, регулярно является на допросы и следственные действия", - сказала Насиковская.

"Продавцы воздуха" снимали деньги на Малой Арнаутской, но вышли на них иначе

Содержание судебной "ухвалы" этому мужчине вызвало ряд недоумений.

В первую очередь, это касается фабулы дела, где наличествует всего один эпизод продажи фальшивого билета на концерт Imagine Dragons. Насиковская объясняет это тем, что на момент избрания меры пресечения в распоряжении у полиции Одессы наличествовал только этот случай (прочие заявления на тот момент еще находились в других регионах). Отсюда - и небольшой размер залога подозреваемому.

Конкретно речь идет о приобретении контрамарки 3 августа 2018 года, когда фанатка американской рок-группы оплатила за оказавшийся поддельным билет, оформленный через e-ticket.in.ua 3798 грн. Свои кровные поклонница Imagine Dragons переслала на карточку "Приватбанка", которая оформлена на Виталия Наймушина.

По версии следствия, через два дня после этого лидер группировки билетных аферистов снял эти деньги с карточки Наймушина в банкомате на Малой Арнаутской, 97. Эту ремарку в судебном решении ряд пользователей в соцсетях интерпретировали как факт того, что главаря мошенников "взяли" благодаря этой "засветке". Но потерпевшие и собеседники "Страны" в силовых структурах утверждают, что это произошло иначе. По их сведениям, на след "продавцов воздуха" вышли через хостинг e-ticket.in.ua, а также людей, которые модифицировали домен этого сайта.

В решении Приморского райсуда Одессы наличествует еще одна интересная деталь. Это процесс подготовки к преступлению, жертвами которого стали около двух тысяч человек. Согласно им, во всей схеме явно были задействована только два непосредственных фигуранта (хотя наличествует отсылки о допросах четырех человек, которые имеют процессуальный статус свидетелей).

Фабула самого "преступления века" описывается так. Якобы в феврале 2018 года "главарь" ОПГ мошенников заказал создание интернет-ресурса e-ticket.in.ua своему подрядчику, и предоставил документы на имя некоего гражданина, а также номер карточного счета для оплаты, который "прикрутили к движку" сайта. Этот заказ программист выполнил, после чего передал управление e-ticket'ом заказчику. А далее уже тот осуществлял свою противоправную деятельность.

Хулиган и отец двоих детей. Что известно о подозреваемом

С помощью источников в юридических кругах "Страна" выяснила персону подозреваемого в билетной афере на концерте Imagine Dragons. Им действительно оказался 37-летний житель Одессы - Александр Жураковский. В своем аккаунте в одной из соцсетей он указал в своем профайле, что занимается экспортом зерна и масличных культур, импортом нефтепродуктов и минеральных удобрений, а также разработкой IT-продуктов.

О персоне Александра известно немного. Так, в материалах судебного реестра наличествуют данные, что ранее Жураковский был женат, но в 2014 году брак был расторгнут. Сегодня у Александра есть новая избранница, а летом прошлого года его бывшая супруга Екатерина подала иск в суд. В нем она требовала взыскать с Жураковского деньги на воспитание двух сыновей, отцом которых он является. Служители Фемиды частично удовлетворили эти требования, постановив мужчину ежемесячно и вплоть до достижения сыновьями совершеннолетия перечислять на каждого по 1500 грн.

Кроме того, летом нынешнего года в отношении Жураковского был составлен админпротокол за хулиганство (ст.173 КоАП Украины). Согласно этим документам, 5 июня в 05:00 на улице Белинского мужчина выражался нецензурно в адрес своего оппонента, "чем осуществил хулиганские действия и нарушил общественный порядок, покой граждан". За это Приморский райсуд Одессы постановил наложить на Александра штраф в размере 51 грн, а также взыскать с него судебный сбор - 352,4 грн.

Почему Жураковский отказался от "угоды". Версия айтишника

Автору этих строк удалось связаться с Александром Жураковским, который в телефонной беседе категорически отрицает свою причастность к банде билетных аферистов.

Александр Жураковский, источник фото: instagram.com

"Я делаю сайты, занимаюсь поиском заказов на такие вещи. Мы делали ряд проектов, крупных вещей, у меня работала команда ребят, которые после начала всей этой ситуации разбежались", - говорит одессит.

Из его слов следует, что к истории с Imagine Dragons и e-ticket.in.ua он имеет косвенное отношение, и по сути - он и его команда лишь "рисовали" и запускали этот сайт. Который им заказали трое молодых людей, представившихся киевлянами.

"Один представился как Андрей Павлов, второй по документам - Виталий Наймушин. Мы им делали три заказа - e-ticket и два сайта-одностраничник: посвященные финалу Лиги Чемпионов и финалу Чемпионата мира по футболу в России. Мы понятия не имели, что они мошенники - в августе они приезжали рассчитаться за работу, потому как оставались нам должны", - утверждает айтишник.

И добавляет, что о мошеннической схеме он узнал лишь 1 сентября, когда в СМИ вылилась информация о скандале с билетами, и начало упоминаться название сайта e-ticket.in.ua.

"Я сразу начал звонить на номера ребят-заказчиков, но эти телефоны уже были отключены. Потом меня вызвали в полицию, я сразу давал показания, описывал этих людей, и что о них знаю. А уже после ареста ко мне приходили следователи, предлагали сделку, если я сдам этих заказчиков и организаторов. Мол, в полиции понимают, что это не я делал, иначе не оставлял бы столько следов, как на меня выйти. На "угоду" не пошел, так как действительно не знаю этих людей. Никаких перечислений на мои карты от покупателей билетов на концерт не было, пусть проверяют транзакции. Сейчас сижу под подозрением и в долгах, жена занимала деньги по всем знакомым для уплаты залога", - резюмировал Александр Жураковский.