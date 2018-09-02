1 сентября 2017 года вступили в силу поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации". Они упростили получение российского паспорта непосредственно для граждан Украины.

По прошествии года его работы "Страна" проанализировала как он действует на практике и действительно ли украинцам стало проще получить российское гражданство.

Указа Порошенко уже не нужно

Напомним, главное послабление в законе касалась того, что теперь украинцы, которые желают получить российское гражданство, лишь подписывают заявление об отказе от украинского гражданства. Документ оформляется нотариально. Одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая - направляется в консульство Украины в России.

Образец нотариально заверенного отказа от гражданства Украины, также используется формулировка: "Я, гражданин Украины, отказываюсь от гражданства Украины в связи с тем, что мною будут подаваться документы на получение гражданства Российской Федерации", фото: migron.info

Такое заявление стало равноценной заменой справки о выходе из гражданства Украины, которая ранее была обязательным условием для начала процедуры получения российского гражданства.

Но украинцам получить ее было нереально.

Лишить гражданства может только президент, а Петр Порошенко за весь 2017 год сделал это только 28 раз.

После изменения процедуры достаточно лишь заверенного у российского нотариуса заявления о выходе из гражданства.

В украинском МИДе уже отметили, что данная схема является незаконной, так как украинцы могут получать иностранное гражданство только после подписанного президентом Указа о выходе их из гражданства украинского.

Впрочем, несмотря на все это закон в России вступил в силу и процесс был запущен. Схематично он выглядит таким образом.

Этап №1. Дети империи

Украинец подает документы на признание его носителем русского языка (НРЯ).

Причем к моменту подачи заявления он должен быть уже зарегистрирован в РФ.

В данном пакете ключевой бумагой считается архивная справка о том, что его предки постоянно проживали на территории России, РСФСР или Российской империи (в пределах нынешних границ РФ, в которые в Москве включают и Крым).

Это важнейший момент, который сходу отсекает значительную часть украинских соискателей российского гражданства. Так как им нужно доказать, что папа-мама-бабушка-дедушка-прабабшука-прадедушка жили на территории современной России.

Что, естественно, сделать могут далеко не все.

Те у кого такие родственники найдутся нужно заказывать справку в архивной сети России. Срок ожидания справки - один месяц.

Запросы можно отсылать по электронной почте в архив того района, где ваши предки проживали.

Этап №2. "А что такое полуторка?"

После того, как ФМС принимает пакет документов на признание носителем русского языка, назначается соответствующий экзамен. На протяжении более двух часов преподаватели просят пересказать просмотренный фильм, объяснить значение русской пословицы или прочитать стихотворение.

На профильных форумах один из самых распространенных вопросов, которые задают друг другу украинцы, сложно ли сдать этот экзамен. По словам тех, кто уже его прошел, это не представляет труда для любого, кто свободно говорит по-русски.

"Меня, например, спросили что такое "полуторка". Я, к своему стыду, не знала, что это автомобиль и предположила, что это кровать. Но ответ все равно устроил", - рассказывает украинка Елена, получающая гражданство по упрощенной процедуре с осени прошлого года.

Так украинцы, зарегистрированные в Москве, подают документы на гражданство РФ, фото:avilab.ru

Этап №3. Путь к виду на жительство

Через неделю после экзамена украинец получает решение комиссии о том, что он носитель русского языка. С этой бумагой и нотариальным отказом от гражданства Украины подается пакет документов на вид на жительство (ВНЖ).

Законодательно установленный срок выдачи документа - два месяца.

На этом этапе как раз и срабатывают поправки к закону "О гражданстве Российской Федерации", вступившие в силу 1 сентября 2017 года. Ранее 99% украинцев завершали свой путь к гражданству РФ именно здесь, так как должны были предоставить не нотариальный отказ, а справку о том, что они уже вышли из гражданства. Они писали письма на имя президента Украины, ждали месяцами и годами, но глава государства не выпускал указ о лишении их гражданства.

Теперь ждать нет необходимости.

Этап №4. Путь к гражданству

С видом на жительство, нотариальным отказом от гражданства, решением комиссии о признании носителем русского языка и другими бумагами украинец подается на гражданство РФ в миграционный центр.

По закону в трехмесячный срок украинец должен получить письмо из МВД. С этой бумагой и свидетельством о рождении можно идти оформлять паспорт.

Как все происходит на практике

После принятия поправок к закону "О гражданстве Российской Федерации" российские политики начали рассказывать по всем телеканалам, что украинцев будут едва ли не хватать за руки и принимать в гражданство. "Мы приняли закон - два месяца на паспорт…" - сказал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

В реальности же за два месяца украинцу не то, что не выдадут паспорт, его даже не впустят в ФМС. На скриншоте с сайта миграционного центра по городу Москве видно: 1 сентября 2018 года проводилась запись на подачу документов на носителя русского языка только на 7 ноября.

Фото: ФМС РФ

Далеко не факт, что у соискателя примут документы с первого раза. Сотрудники миграционного центра могут попросить перевести на русский язык печать или донести какую-нибудь бумагу. Причем быстро сделать это не получится - следующая запись для гражданина будет в середине января. Причем, успешная сдача пакета документов даже со второго раза считается большим успехом.

На вид на жительство и гражданство также подаются с третьего, пятого, восьмого раза. Это вовсе не означает, что человек не смог собрать пакет документов. Просто один проверяющий попросил одну бумагу, второй - другую, а третьего не устроил шрифт в анкете.

Именно по причине махровой бюрократии резкого роста выдачи российских паспортов украинцам пока не наблюдается. В первом квартале 2018 года гражданство РФ получили 19 427 украинцев. Исходя из данных за три месяца, сохраняется динамика 2017 года - всего паспорта с двуглавым орлом за прошлый год получили 85 119 украинцев.

Но, вероятно, цифры статистики пойдут в рост уже начиная с осени-зимы 2018 года, когда паспорта начнут получать первые украинцы, воспользовавшиеся поправками Госдумы год назад.

При идеальном раскладе сроки получения гражданства по программе НРЯ такие:

запись и ожидание подачи документов на признание носителем русского языка - 2 месяца,

посещение экзамена по русскому языку и ожидание результатов - 1 неделя,

подача документов на вид на жительство и ожидание документа - 2 месяца,

подача документов на гражданство и ожидание результата - 3 месяца.

Итого около 7 месяцев.

В реальности же с такой скоростью оформлять гражданство невозможно. Из-за постоянных проволочек с документами (см выше) оптимистичный срок получения один год. Реалистичный - один год и два-три месяца.

Причины, по которым на это идут украинцы, как правило, не имеют отношения к политике (хотя и такой мотив иногда встречается). Мигранты из Украины, проживающие в России, хотят минимизировать число проблем с получением работы, взять ипотеку под 8-10 процентов в рублях, которую выдают только гражданам. А также устроить ребенка в садик и школу, получать бесплатное медицинское обслуживание и, главное, не зависеть от состояния отношений между нашими странами, которые в последние годы только ухудшаются.

10 советов от прошедших процедуру

Гражданка Украины Елена, которая прошла все этапы получения гражданства РФ по программе НРЯ, рассказала "Стране" о подводных камнях процесса и поделилась практическими советами.

1. Правило номер один - экономьте время. Почему-то все сначала собирают документы, месяц ждут архивную справку и только потом идут записываться. Я рекомендую сначала получить талон на подачу документов, а потом готовить бумаги. На это будет более двух месяцев и вы точно успеете.

2. Миграционные центры оказывают платные консультации по виду на жительство и гражданству. Стоят они немало - 5100 рублей (2100 гривень). Если у вас есть возможность, то не жалейте денег и записывайтесь. Это имеет смысл. На платной консультации специалисты заполнят вам анкету, просмотрят весь ваш пакет документов и помогут исправить ошибки.

Но главное преимущество платной консультации в другом. Сотрудник миграционного центра сбросит вам на флешку (возьмите ее с собой) вашу заполненную анкету. Когда во время принятия документов инспектор начнет ее безбожно черкать, вы сможете пройти в соседний (консультационный) сектор, где вам все исправят и распечатают. Для всех остальных мигрантов исправления в анкете означают переподачу, потому что они не могут оперативно на месте исправить ошибки.

3. Если вы будете прилагать архивную справку, что в России постоянно проживал, допустим, ваш дедушка, придется документально подтвердить всю цепочку родства. В частности, что дедушка - отец вашей мамы (ее свидетельство о рождении и заключении брака, нотариальный перевод ее паспорта). Если у вас сохранились какие-либо дедушкины документы - все несите с собой в оригинале. Это поможет закрепить подлинность вашей архивной справки, в чем порой сомневаются сотрудники миграционного центра.

4. Когда будете отказываться от гражданства Украины, сразу делайте две нотариальные копии. Оригинал отправляется в консульство, копии в пакете документов на ВНЖ и на гражданство. Обратите внимание, чтобы у вас была регистрация с адресом жилого помещения, а не юридическим. В противном случае на гражданство придется писать повторный отказ и заново отправлять в консульство.

5. Во время подачи на НРЯ у вас обязательно должна быть актуальная регистрация, действительная еще семь дней.

6. Если вы меняли фамилию, возьмите в своем ЗАГСе справку о заключении брака (она так и называется). Документ должен быть выдан на ваше имя, в противном случае она не будет принята. Если у вас нет возможности получить справку лично, напишите доверенность на имя вашего представителя.

7. Если вы трудоустроены в России по заграничному паспорту, то справки 2НДФЛ (справка о доходе физлица и уплаченном налоге) должны быть без отчества. Справки с отчеством инспектор посчитает недействительными и не примет.

8. Если в России вам присвоен ИНН (обычно это происходит на этапе получения патента на работу), пойдите и получите его. Это можно сделать бесплатно в любой налоговой. Номер инспекции, выдавшей идентификационный код, указывается в анкете на гражданство.

9. Вам придется нотариально заверить три больших пакета документов. Некоторые из них, например, загранпаспорт будут повторяться. На протяжении всего времени оформляйте заказы у одного переводчика. Бумаги, с которыми он уже работал, будут стоить вам в два раза дешевле.

Не заказывайте сразу перевод всех документов, которые у вас есть, в трех экземплярах - выбросите деньги на ветер. Обращайтесь к нотариусу по мере сбора каждого пакета документов.

Загранпаспорт лучше заверять, когда вы точно знаете, что там не появится новая печать (о въезде-выезде, например). Перевод паспорта штамп-в-штамп не совпадающий с оригиналом принят не будет.

10. Придя в ФМС и находясь в очереди, постарайтесь пообщаться с большим количеством людей. У каждого будет своя история и свои проблемы в подаче документов, которые могут стать полезными для вас в будущем.