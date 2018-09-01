Вечером 29 мая ленты ведущих информагентств мира облетела шокирующая новость: в киевской квартире был застрелен оппозиционный к Кремлю российский журналист Аркадий Бабченко.

Уже на следующий день силовики Украины его "воскресили", заявив претензии к северному соседу.

Согласно им, отечественные правоохранители с помощью постановочной гибели Бабченко и задержания одного из вероятных организаторов преступления пресекли серию терактов. Главным мотивом которых значилось запугивание украинцев чередой смертей знаковых личностей, и как следствие - достижение дестабилизации в стране путем вмешательства извне "руки Кремля".

Имена организаторов злодеяний были названы еще в конце весны: это задержанный 30 мая исполнительный директор УНСП "Шмайсер", киевлянин Борис Герман и его партнер по бизнесу - уроженец Закарпатья Вячеслав Пивоварник, переехавший в Россию.

Вячеслав Пивоварник, источник фото: facebook.com

"Консервы", "списки" и бдительный монах. Основная фабула дела и версии сторон

Изначально оружейник в суде утверждал, что его банально подставили. И задержали в результате провокации, к которой причастны представители силового блока.

Борис Герман, он же - "Герб", источник фото: unian.ua

По словам Германа, попытка вербовки и заказ убийства (а также прочих преступлений) со стороны Пивоварника действительно имели место. Но сам Борис Львович, который уже сотрудничал с контрразведкой и носил позывной "Герб", заранее уведомил об этом факте своего куратора из спецслужб по прозвищу "Дитрих".

По данным СМИ, речь идет о Дмитрие Пономаренко, бывшем директоре "дочки" "Укрспецэкспорта" - завода "Прогресс". Который в свое время и сам "ходил" под уголовным делом по подозрению в отмывании денег, якобы получив условный срок.

Дмитрий Пономаренко, он же - "Дитрих", источник фото: krapka.club

Авторы публикаций о "Дитрихе" образца 2018 года допускали: Пономаренко может быть двойным агентом - сотрудничая как с СБУ, так и ФСБ. Герман-"Герб" в свою очередь утверждал, что именно от "Дитриха" он получил "добро" имитировать свое участие в планах "террористов" для раскрытия их сети.

Для отвода глаз Герман нанял в качестве "киллера" бывшего АТОшника Алексея Цымбалюка, заранее будучи уверенным, что тот откажется убивать Бабченко, и наоборот - сообщит обо всем в СБУ.

Алексей Цымбалюк, он же - "киллер", источник фото: censor.net.ua

Так в принципе, все и произошло. Но после имитации расстрела журналиста Германа почему-то решили "слить", представив его не как добровольного помощника Службы безопасности, а в роли настоящего организатора сети терактов.

Спецслужбы какую-либо агентурную связь (в том числе и через "Дитриха") с Германом отрицают. А в качестве основной выдвинули версию, что и Пивоварник, и Борис Герман на самом деле планировали убить Бабченко в интересах и по заказу представителей высших эшелонов власти России.

Более того - в случае "успешной ликвидации" Аркадия террористы якобы вынашивали планы поставить убийства неугодных Кремлю людей в Украине на конвейер. В вариациях различных версий так называемых "расстрельных списков" объектами нескольких групп киллеров и диверсантов называлось сначала 3, затем 30, и наконец - сразу 47 "мишеней".

Среди них - коллеги Бабченко из украинских и оппозиционных российских СМИ, отечественные общественные деятели, бывшие сотрудники силовых ведомств РФ, перебравшиеся в Киев, и даже... сын главы МВД Арсена Авакова.

То, что Александр Аваков действительно фигурировал в качестве вероятной жертвы убийства, "Стране" в переписке подтвердил и "Дитрих".

"На самом деле вся история (официальная версия дела - Прим. Ред.) - это правда, есть еще много (эпизодов - Прим. Ред.). Герман больше года резидент российской разведки. Списки есть, реальными были и заказы (убийств - Прим. Ред.), в том числе Бабченко и сына Авакова. Герман, на самом деле, волк в овечьей шкуре и выстраивает защиту на том, что он агент (контрразведки - Прим. Ред.). Это неправда", - говорил Пономаренко в июне.

Впрочем, в СБУ и Генпрокуратуре роль "Дитриха" в "деле Бабченко" обходят стороной. И придерживаются линии, что они вовсе не организовали "подставу" своему добровольному помощнику из "Шмайсера", а сорвали реализацию преступного плана злоумышленников.

Согласно их версии, выйти на Пивоварника и Германа им удалось благодаря помощи "киллера Цымбалюка" и спецоперации с постановочным убийством журналиста. Постфактум чего "Герб" был взят под стражу.

Секретная сделка и реальный срок для Германа

В вынужденном заточении, как считалось, тогда же оказался и "Глист Глистович", как именовали Бабченко в переписках организаторы его убийства. Что доставляло журналисту немалый дискомфорт.

Так, во второй декаде июня Аркадий публиковал номер своих карт с просьбой перечислить на них деньги, и уверял: он до сих пор прячется от наемных убийц под неусыпным бдением госохраны в бункере. Журналист сетовал, что его судьба и карьера оказались полностью перечеркнуты. Дескать, в "лучшем случае" к нормальной жизни он сможет вернуться через пару лет.

Но 18 августа видеоблогер Анатолий Шарий на своей странице в Facebook опубликовал фотографию Аркадия в аэропорту Франкфурт-на-Майне. Корреспондент, за которым по версии украинских правоохранителей весной нынешнего года объявила охоту пресловутая "рука Кремля", в зале ожидания немецкого хаба спокойно ожидал своей очереди вместе с супругой. Причем без какой-либо охраны и сопровождения силовиков.

Аркадий Бабченко, источник фото: facebook.com/anatolijsharij

Почему Бабченко покинул свой бункер и вышел в свет? Одну из наиболее вероятных подсказок этого содержит портал "Судебная власть". Согласно его данным, за день, до "немецкого вояжа" российского журналиста в Голосеевский райсуд Киева поступила сделка со следствием, подписанная прокурорами и исполнительным директором оружейного УНСП "Шмайсер" Борисом Германом, вероятным организатором убийства Бабченко.

Источник фото: court.gov.ua

21 августа сначала СМИ, а затем и официальные силовики подтвердили - Герман действительно пошел на "угоду", и готов признать свою вину в суде, согласившись с официальной версией произошедшего.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, исполнительный директор "Шмайсера" фактически подтвердил версию преступления, по которой ему было предъявлено подозрение. То есть, взял на себя организацию теракта, итогом которого должна была стать смерть Бабченко. И, как следует из контекста выступлений Луценко и главы СБУ Василия Грицака - согласился дать показания против сообщника.

"В том числе (Герман - Прим. Ред.) прямо указывает на представителя Российской Федерации (Пивоварника - Прим. Ред.), который передавал средства и указывал, как ими распоряжаться на территории Украины", - отметил глава ГПУ.

Ему вторил главный эсбэушник. "Как мы и обещали, российский след, российские деньги, все в этом деле будет. И я думаю, что вы будете иметь возможность убедиться в этом во время слушания дела в суде", - говорил Грицак.

Впрочем, воочию убедиться в этом представители прессы не смогли. 30 августа Голосеевский райсуд в закрытом заседании утвердил сделку Германа со следствием. Ее содержание и текст приговора засекретили. Единственное, что удалось выяснить "Стране" - ему было назначено наказание в виде реального, а не условного срока. Санкция статьи, по которой он обвинялся, предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы и вплоть по пожизненного заключения. Но с учетом "угодничества" оружейника ему могли "отмерять срок" ниже минимального порога наказания, оговоренного ч.3 ст.258 УК Украины ("Теракт").

Уже сегодня это официально подтвердил глава СБУ Василий Грицак, который сказал, что Герман получил 4,6 лет тюрьмы.

Отказался ли "Герб" о своих слов о роли "Дитриха" и контрразведки в "деле Бабченко" - пока неясно. Возможно, частичные детали этого станут известны через месяц, когда должен будет вступить в силу приговор Борису Герману. Или же он сам захочет рассказать об этом в Печерском или Киево-Святошинском райсудах, где в конце октября - начале ноября намечено рассмотрение обвинительных актов по дополнительно вменяемым ему эпизодам о незаконном хранении оружия и мошенничестве.

Перспективы "большого дела" о подготовке терактов

Тем временем, расследование уголовного производства о так называемых "расстрельных списках" и группах террористов-диверсантов, которые якобы должны были их осуществлять после убийства Бабченко, продолжается.

С учетом "угодничества" Германа высока вероятность, что главную роль в нем следствие продолжит отводить "руководителю фонда Путина" Пивоварнику, объявленному в розыск.

Источник фото: mvs.gov.ua

На контакт со СМИ за все время с момента начала скандала Владислав так и не выходил. Зато его отец убеждал журналистов - он не верит в возможную причастность сына к подготовке серии терактов. Со слов близких Пивоварника, в свое время он выехал из Украины после того, как влип в ситуацию с "авторитетными людьми", и ему выставили значительные финансовые претензии.

Помимо бывшего партнера Германа и самого Бориса Львовича в распоряжении у следствия есть только один "актив". Речь идет о "гражданине Т.", который с середины июня также находится под стражей.

О его задержании еще 15 июня рапортовал на брифинге замначальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар. Тогда он давал понять (на суде ранее об этом говорил и сам "Герб"), что у работодателей Пивоварника, связанных с ФСБ, в Украине есть сразу несколько диверсионных групп.

Источник видео: youtube.com/Служба безпеки України

Но установлены ли они, и кто в них входил - загадка. По крайней мере слов Тиводара следует, что пока в руках у эсбэушников исключительно один человек - "Т.". Его следствие называло руководитель одной из диверсионных групп в составе трех человек, которых Пивоварник планировал задействовать в Украине для совершения преступлений. Якобы вместе с другими мужчинами этот человек проходил соответствующий инструктаж и обучение на территории России, а в мае - вернулся на Родину благодаря помощи Германа.

В подтверждение этого Тиводар продемонстрировал фрагмент переписки в мессенджере Telegram, которая велась между Пивоварником и Германом, в ходе которой обсуждалась организацию перелета трех "диверсантов" по маршруту Ростов – Москва – Стамбул – Киев, а Борису Львовичу для организации этого высылались фото паспортов этих мужчин.

"Страна" первой опубликовала снимок гражданина "Т." - им оказался уроженец Черкасс Тарас Стельмашенко. С середины июня он находится под стражей по подозрению в незаконном хранении оружия и подготовке терактов.

Тарас Стельмашенко, источник фото: "Страна"

Представляющий интересы арестанта адвокат Олег Юрченко заявил позицию защиты в инкриминируемых его клиенту эпизодах.

"Во-первых, хотелось бы сказать, что Стельмашенко не знает лично и не был знаком с Германом до того момента, как они встретились во время одного из судебных заседаний. Аналогично и с Пивоварником - никогда Тарас с ним не связывался, не знаком и в деле отсутствуют какие-либо упоминания о звонках или соединениях между ними", - говорит защитник.

По его словам, уроженец Черкасс признает - весной он действительно ездил в Ростов, где у него были личные контакты. Однако ни к какой преступной деятельности Стельмашенко не причастен.

"Он не скрывает, что ездил туда по вопросам охраны, с ним были еще два человека. Их задержали в тот же день, что и моего клиента", - отмечает адвокат. Из его слов следует, что этими лицами оказались те самые, якобы курируемые Стельмашенко диверсанты, о которых говорил Тиводар на брифинге.

Но, в отличие от уроженца Черкасс, впоследствии этих граждан отпустили, не выдвинув им никаких подозрений. Самому же Тарасу следствие изначально инкриминировало незаконное хранение оружия - во время обыска у него был изъят пистолет Макарова с двумя дюжинами патронов.

"У него действительно был пистолет, но ведь вы сами знаете - в стране идет война. За него он должен и готов понести ответственность. При этом, уточню: данное оружие никак не связано с Германом и нигде не проходит как орудие совершения преступления", - отмечает Юрченко.

Что же касается претензий в организации и подготовке серии терактов, то эти претензии, как считает адвокат, его клиенту "добросили". Идти же по пути Германа, согласившегося на сделку, защита Стельмашенко не планирует.

"Согласно тем материалам СБУ, которые нам предоставлены, защита считает эти претензии необоснованными. Объективно нет никакого материала, который говорил бы о причастности Стельмашенко к подготовке терактов. Сейчас мы планируем обжалование "пидозры", хотя и не тешим себя большими надеждами на этот счет. Никаких сделок со следствием на текущем этапе нами не планируется, их просто не может быть, так как отсутствует какой-либо фактический материал в деле", - резюмировал адвокат.

Что говорят фигуранты "расстрельных списков"

В результате, невзирая на приговор Герману, в истории фейкового убийства Аркадия Бабченко осталось немало вопросов. Главные из них не было ли все случившееся глобальной мистификацией и кто на самом деле стоит за составлением "списка 47", который, напомним, первыми опубликовала "Страна"?

Прояснить ситуацию "Страна" попыталась, выяснив мнение лиц, которые фигурируют в этом перечне. Полученные коментарии не позволяют составить цельную картину, но дают значительную пищу для размышления.

Например, некоторые фигуранты предположительной ликвидации так и не поверили в достоверность самого существования "растрельного списка".

"Я для себя решила однозначно: в этом фарсе не участвовать. Где – экспертизы? Где – подтверждения его, списка, правдивости? Где – российское происхождение? Где – доказательства того, что – на основе этой бумаги – мне действительно угрожает опасность?", - задалась вопросами журналист Соня Кошкина.



Аналогичное мнение имеет и блогер Алена Яхно, которая также усомнилась в нависающей опасности, заявив, что ей совершенно нечего бояться, к тому же информацию о своих встречах и перемещениях она не желает предоставлять в отчёты силовиков.

"Со следователями я общалась очень давно, когда только лишь начинались эти события и с тех пор со мной больше никто не связывался. От охраны я отказалась, потому что было бы смешно мне с ней ходить, да и на сколько я знаю, практически все из "списка" от охраны отказались тоже," - сказала "Стране" Яхно.



Возможно, не отказался бы от услуг защиты журналист Александр Михельсон. Но он рассказал нам, что до сих пор еще даже не побывал на допросе у следователя.

"Обстоятельства сложились так, что я на допрос, как свидетель так и не попал, поскольку все лето был на лечении, поэтому вопрос охраны даже и не стоит. Хотя в любом случаи, правоохранителям для начала надо узнать где я и поддерживать со мной связь, а по факту лишь в июне со мной на связь выходил следователь с СБУ. Я планировал к ним приехать, но как-то не сложилось", – сообщает Михельсон.

То, что риск угрозы жизни для 47 человек все же существует, допускает медийщик Алексей Мустафин. Но и он ставит под сомнение информацию о его полной достоверности.

"Действительно ли до сих пор высокий уровень угрозы для людей попавших в список? – в условиях войны нельзя ничего исключать. Но стоит заметить, что чувствовать себя в полной безопасности не могут и те люди, которых нет в этом перечне. Хотя мы даже не знаем точно - какой на самом деле этот список? Кто его составлял?", – сообщает "Стране" Мустафин.

Из опрошенных нами фигурантов списка большинство не хотела говорить на эту тему, ссылаясь на подписку о неразглашении информации. Но в числе тех, кто все же подтвердил наличие предоставленной им охраны, к примеру, был телеведущий Евгений Киселев. Журналист Юрий Макаров рассказывает нам, что выбранные меры безопасности Киселевым оправданы, так как охрана необходима для тех, кто имеет отношение к РФ.

"Насколько мне известно, некоторые коллеги, именно те, которые проживали в России согласились на охрану, так как их стаж общения с российской властью отбил у них чувство юмора, и я их понимаю. Мне на самом деле тоже настоятельно рекомендовали личную охрану, но я отказался, потому что я бы выглядел с ней смешно. Но взамен для защиты мне предоставили некоторые технические средства. Что это я говорить не буду, но эти средства перекрестного действия, то есть дублируют работу одно другое", - говорит "Стране" он.

В свою очередь не только без охраны, но и без спецсредств защиты остался писатель Ян Валетов: "Мне охрана была предложена, но я отказался. Я не из пугливых и не люблю, когда за мной ходят два лба в бронижилетах. Но вот обещанное оружие, которое я запросил, в постановлении так и не предоставили" - сказал нам литератор

Наряду с Киселевым наличие охраны подтвердил и литератор Юрий Винничук. Фигурант "расстрельного списка", хоть и не жил в России, но пожалуй, он один из немногих "потенциальных жертв", который больше всех сотрудничал со следователями.

"Охрану мне предоставили сразу. Была большая процедура подписания различных документов, допросов – в Киеве, потом несколько раз во Львове, четыри раза даже домой приезжали, на вокзале встречали. А вообще "47"- это список на выбор для киллера. Когда нам показывали видео, на котором Герман общался с кем-то третьим, не с киллером, то там называлась сумма каждого убийства – этот миллион стоит, этот тридцать. Думаю, что в первую очередь из этого списка рисковали беглецы с России и Юлия Мостовая", – рассказывает нам Винничук.

Свой отказ от охраны "Стране" подтвердили Денис Казанский, Андрей Плахонин и Василий Шкляр. Фигуранты списка мало верят в такую силу защиты, а поэтому не видят надобности в ее использовании.

"Если захотят убить, то охрана не поможет. Вот к примеру, (экс-депутату Госдумы РФ Денису - Прим. Ред.) Вороненкову она не сильно помогла. Мне по жизни несколько раз угрожали - и справа (правые радикалы), и слева (гопота от Януковича). Но они угрожали лично, а не через чьи-то показания в СБУ и я все время обходился без охраны. Не вижу причины брать ее и сейчас", – рассказывает Плахонин.

"Я не верю, что охрана спасет, если действительно стоит задача убить. К тому же я все время езжу в командировки, а возить с собой конвой - это точно не вариант", - говорит Денис Казанский

"Я всегда полагаюсь на собственные силы и Божью волю, поэтому от охраны и отказался. Да и, если честно, то про всю эту ситуацию я стараюсь не думать", - признается Василий Шкляр

Крымский журналист Денис Мацола также оказался в числе тех людей, которые не согласились на охрану. Как и его колеги, Мацола еще в самом начале появления "списка" поставил под сомнение его правдивость, написав на своей страничке, что это фейк, составленный силами СБУ.

"Я занимаюсь журналистской и общественной деятельностью, поэтому считаю, что наличие охраны может усложнять эти занятия. Конечно, если посчитаю, что уровень угрозы больше, чем я думаю сейчас, тогда обращусь с заявлением о предоставлении защиты, но пока что комфорт приоритетней, чем безопасность", – уточняет для "Страны" Мацола.



О своем походе на допрос и участие в "списке 47" сообщала в фейсбуке журналистка Екатерина Сергацкова: "На допросе я так ничего и не поняла: ни почему я свидетель, ни зачем вручали повестку, ни зачем меня позвали. Вопросов по делу не было, доказательств того, что я в опасности, не было. Даже список не показали!".

С первого раза не получился допрос у писательницы Ларисы Ницой. Фигурантка "расстрельного списка" была приглашена к следователю, но похоже страшнее, чем оказаться в списке на ликвидацию для Ницой стал языковой барьер.

"Зайдя в здание СБУ, сотрудник неожиданно со своими коллегами перешел на русский язык. Для меня это был шок. В одно мгновение СБУ превратилась во вражескую структуру. Допроса не состоялось. Забрав свой паспорт я вылетела во двор: "Выучите язык – тогда и позовете", – возмутилась Ницой.